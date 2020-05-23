Женя Родионов родился в 1977 году. Был крещн в детстве скорее по традиции. Но в 12 лет он сознательно надел на себя крестик и уже не снимал его. Начал ходить на службы в церковь. Не стал, подобно многим сверстникам, уклоняться от армии. Призван был в 1995 году. Попал в плен на чеченско-ингушской границе, где служил: боевики, замаскированные под видом машины «скорой помощи», внезапно захватили трёх солдат с блокпоста.

Евгений мог бы спасти свою жизнь, перейдя в мусульманство и сняв крест. Такую подлость сделали некоторые «советские» по происхождению люди, рождённые в СССР и призванные в армию РФ. Но 19-летний русский солдат выбрал мученическую смерть христианина: после трёхмесячных пыток чечены отрезали ему голову — прямо в день его рождения 23 мая 1996 года. Мать Евгения, Любовь Васильевна Родионова, позже с огромным трудом и риском разыскала и выкупила его останки. Для того, чтобы найти и перезахоронить тело сына, ей пришлось испытать много горя, страданий и унижений, встретить равнодушие и предательство со стороны тех, кто по своему долгу должен был ей помочь. Какая страна — такая и армия.

Домой мать привезла сына в день памяти Мелитинских мучеников (20 ноября). Они были римскими легионерами-христианами, и за отказ отречься от Православной Веры им были отсечены головы. Один из них носил имя Евгений. Похоронен Женя Родионов на кладбище села Сатино под Подольском, его могила стала местом паломничества. Люди оставляют на могиле цветы. Старик ветеран Второй мировой оставил на могиле свою боевую награду — медаль «За храбрость».

Убийца Родионова, чечен Хайхороев, был убит своими же чеченами через три года — в 1999 году. Не русский нож его нашёл и отправил на суд Божий.

Священник Тимофей Сельский написал о воине Евгении удивительные слова: «Трудно служить своему отечеству, во главе которого стоят предатели. Но всё же именно это служение способно вдруг совершить в человеке удивительное нравственное преображение. Несколько таких примеров дала чеченская война, когда пленные русские ребята отказывались принять ислам и становились мучениками за Христа, хотя в мирной жизни, кажется, особо не усердствовали к церкви. И вот — предварили нас во Царствии Божием со всеми нашими познаниями в области экклезиологии. Что возвело их сразу на высоту святости? — Конечно, особая благодать Божия, поданная в ответ не на что-то духовное, а на чисто душевное — на русскую верность долгу, на усердие человека служивого, который не стремится спрятаться в частную жизнь».

http://ronsslav.com/23-maya-den-pamyati-evgeniya-rodionova/