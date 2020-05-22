Позором для Ростовской, Волгоградской областей, да и всей страны является тот факт, что Георгиевский кавалер, командующий 8-й Армией, герой Луцкого прорыва и первой Мировой войны, атаман Всевеликого войска Донского Алексей Максимович Каледин до сих пор не удостоился от своих потомков скромной почести быть достойно похороненным и иметь хотя бы крест на своей могиле (место его захоронения сейчас известно). Зато, за его беззаветную службу Родине он был оболган, обильно облит грязью и клеветой в советское время и практически забыт всеми… По своим заслугам перед Родиной, наградам и званиям он не уступает герою войны 1812 г. известному атаману Матвею Платову.

Алексей Максимович Каледин родился 12 октября 1861 г. на хуторе Каледин (ударение на последнем слоге) Усть-Хоперской станицы области Войска Донского в казачьей дворянской семье.

Каледин учился очень хорошо, и ему не составило большого труда поступить в знаменитое 2-е Константиновское военное училище в Санкт-Петербурге, а по окончании его — в столичное Михайловское артиллерийское училище. Закончив его с отличием 7 августа 1882 г., Алексей Каледин выходит сотником в дислоцированную в Чите 2-ю конноартиллерийскую батарею 2-го Забайкальского казачьего войска. Следующая ступень военной карьеры будущего командарма — Николаевская Академия Генерального штаба. В 1886 г. сотник Каледин без всякой протекции поступил в Академию и спустя 3 года закончил курс по первому разряду с причислением к Генеральному штабу и производством в подъесаулы. Вскоре его переводят в штат Генерального штаба, и он из казачьих подъесаулов превращается в штабс-капитана Генерального штаба.

Мировую войну генерал-лейтенант Каледин встретил начальником 12-й кавалерийской дивизии. Разберём кратко только самые значимые военные события, за успехи в которых Алексей Максимович был удостоен Георгиевских крестов 4-й и 3-й степеней и Золотого Георгиевского оружия, а также отметим участие его 8-й Армии в Луцком (Брусиловском) прорыве 1916 года. Отметим, что все свои Георгиевские награды А.М. Каледин получил за первые полгода Великой войны, командуя 12-й кавалерийской дивизией в составе 8-й армии генерала Брусилова. В свою очередь Георгиевский крест 4-й степени и Георгиевское оружие генерал-лейтенант Каледин заслужил в течении одной недели — за августовскую Галич-Львовскую операцию.

В середине августа 1914 года произошло сражение на реках Золотая Липа и Гнилая Липа между 3-й австрийско-венгерской и 3-й русской армиями. Пытаясь остановить наступление русских войск, командующий вражескими войсками Брудерман закрепился на рубеже реки Гнилая Липа. В течение трёх дней на Гнилой Липе шли ожесточенные бои. Австрийское командование упорной обороной фронта и ударом со стороны Галича стремилось нанести поражение русским войскам. В свою очередь, соединения армии Брусилова, разгромив 12-й корпус австрийцев, действовавший на стыке 8-й и 3-й русских армий, создали угрозу охвата всей австро-венгерской группировки, располагавшейся южнее Львова. Враг начал отступать. После боев 18 августа на реке Гнилая Липа, где действовала 12-я кавалерийская дивизия генерала Каледина, разбитые австро-венгры, бросая оружие и снаряжение в беспорядке отходили по всему фронту в направлении на Львов и Галич. 21 августа русские войска взяли Львов, а 22 августа — Галич.

Приведём выдержку из Высочайшего приказа от 7 октября 1914 г. в соответствии с которым генерал А.М. Каледин был представлен к ордену Святого Великомученика Георгия 4-й степени: «…В сражении при Гнилой Липе 16 августа, получив сведения о продвижении противника по лесному пространству к переправам через реку Гнилая Липа у села Руды и Клещёвки, по своей инициативе, спешив всю дивизию, выдержал очень упорный бой, и, несмотря на большие потери, предотвратил прорыв значительных сил противника в промежуток между двумя дивизиями, и удержался до подхода к утру 17 августа пехотного полка».

Первыми 21 августа 1914 г. в вожделенный Львов вошли калединские стародубские драгуны 12-й кавалерийской дивизии. За этот успех А.М. Каледин Высочайшим приказом от 11 октября был пожалован своей второй высокой боевой наградой — Георгиевским оружием.

Свою следующую высочайшую награду Каледин заслужил уже в начале 1915 г. Его 12-я дивизия вела наступление на Ужгород. Помогала ей 4-я стрелковая «железная» дивизия генерала А.И. Деникина: Здесь столкнулись две лучшие дивизии: 24-я венгерская и 4-я стрелковая. «Упорство боя было бесконечно. Чуть не ежедневные штыковые атаки с обеих сторон…» — вспоминал командир 2-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона полковник И.Г. Седов.

И калединцы-драгуны вместе с деникинскими стрелками к середине февраля 1915 г. прорвали-таки полосу обороны противника на ужгородском направлении у местечка Лутовиско под Калушем. Именно за этот подвиг во время Карпатской операции генерал Каледин позднее был награждён Георгиевским крестом 3-й степени.

Из послужного списка генерала мы узнаем, что 16 февраля 1915 г. Алексей Максимович был тяжело ранен осколком в бедро у деревни Бабницы, когда руководил огнём Донской казачьей батареи.

За Луцкий прорыв А.М.Каледин, чья 8-я армия была единственной, имевшей в наступлении на г. Луцк (1916г.) полный успех, получил чин генерала от кавалерии. Прорыв — это лобовая атака. Генерал Каледин, обладая прекрасным военным образованием и тонким чутьём принял очень смелое решение — на относительно небольшом и удобном участке (22 версты) он сосредоточил половину своих сил — все первоочередные лучшие дивизии двух армейских корпусов. Всю свою тяжёлую артиллерию и все мортирные дивизионы генерал Каледин назначил в эти два ударных корпуса. Другой половине 8-й армии он предписал удерживать пассивный участок фронта. Армия Каледина перешла в наступление 23 мая на рассвете после сравнительно короткой артиллерийской подготовки, длившейся всего один день, тогда как по тогдашним понятиям — требовалось недельное долбление фронта противника. IV австро-венгерская армия была захвачена врасплох и совершенно разгромлена: за первые три дня наступления 8-й армией было захвачено 45 000 пленных, 66 орудий, 150 пулеметов и масса добычи. Был взят Луцк, где до тех пор находился штаб IV армии противника.

Отметим, что командующий фронтом генерал Брусилов не смог развить тактический успех 8-й армии генерала Каледина.

А.М. Каледин на ряду с генералом от кавалерии графом Ф.А. Келлером считались лучшими кавалерийскими начальниками Русской императорской армии. Простые офицеры и солдаты их заслуженно образно окрестили «Серебряная и Золотая шашка» соответственно.

Основной виной этого доблестного русского офицера по мнению советских руководителей и историков было то, что он не поверил сладким басням большевистских вождей, которые протянули русскому человеку нож, мёдом намазанный, пообещали хлеба, зрелищ и рай на земле. Как и предвидел атаман Каледин ни казаки, ни русский народ ни земли, ни заводов, ни свободы не получили…

Атаман Каледин призвал своих соотечественников встать на защиту Веры православной и исконных традиций русского народа. Вот, что написал товарищ Ульянов по этому поводу: «Гражданская война, начатая кадетско-калединским восстанием против советских властей… окончательно обострила классовую борьбу». С лёгкой на кровавую расправу руки главного большевика и появилось непонятное и лукавое обобщение «калединщина».

Отметим, что в гражданской войне А.М. Каледин не участвовал, хотя и поддержал Добровольческую армию генерала Корнилова. Он ушёл из жизни в самом начале 1918 г., ещё до начала 1-го Кубанского похода Добрармии. Тайна его смерти до сих пор до конца не раскрыта. Скорее всего он был убит. Отпевали его архиерейским чином в Свято-Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска.

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Скобелевский комитет предполагает установить в этом соборе памятный киот с иконой святителя Алексия митрополита Московского, небесного покровителя Алексея Максимовича Каледина.

Руководителям Волгоградской области хочется пожелать хотя бы вернуть хутору, в котором родился герой Первой Мировой войны его исконное название — Каледин (ныне хутор Блинов, назван в «честь» перешедшего на сторону большевиков предателя казачества!). На больше наши власти похоже не способны…