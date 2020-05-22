Русская линия
Русская линия Александр Алекаев22.05.2020 

Оболган и забыт

Позором для Ростовской, Волгоградской областей, да и всей страны является тот факт, что Георгиевский кавалер, командующий 8-й Армией, герой Луцкого прорыва и первой Мировой войны, атаман Всевеликого войска Донского Алексей Максимович Каледин до сих пор не удостоился от своих потомков скромной почести быть достойно похороненным и иметь хотя бы крест на своей могиле (место его захоронения сейчас известно). Зато, за его беззаветную службу Родине он был оболган, обильно облит грязью и клеветой в советское время и практически забыт всеми… По своим заслугам перед Родиной, наградам и званиям он не уступает герою войны 1812 г. известному атаману Матвею Платову.

Генерал от кавалерии Алексей Максимович КалединАлексей Максимович Каледин родился 12 октября 1861 г. на хуторе Каледин (ударение на последнем слоге) Усть-Хоперской станицы области Войска Донского в казачьей дворянской семье.

Каледин учился очень хорошо, и ему не составило большого труда поступить в знаменитое 2-е Константиновское военное училище в Санкт-Петербурге, а по окончании его — в столичное Михайловское артиллерийское училище. Закончив его с отличием 7 августа 1882 г., Алексей Каледин выходит сотником в дислоцированную в Чите 2-ю конноартиллерийскую батарею 2-го Забайкальского казачьего войска. Следующая ступень военной карьеры будущего командарма — Николаевская Академия Генерального штаба. В 1886 г. сотник Каледин без всякой протекции поступил в Академию и спустя 3 года закончил курс по первому разряду с причислением к Генеральному штабу и производством в подъесаулы. Вскоре его переводят в штат Генерального штаба, и он из казачьих подъесаулов превращается в штабс-капитана Генерального штаба.

Мировую войну генерал-лейтенант Каледин встретил начальником 12-й кавалерийской дивизии. Разберём кратко только самые значимые военные события, за успехи в которых Алексей Максимович был удостоен Георгиевских крестов 4-й и 3-й степеней и Золотого Георгиевского оружия, а также отметим участие его 8-й Армии в Луцком (Брусиловском) прорыве 1916 года. Отметим, что все свои Георгиевские награды А.М. Каледин получил за первые полгода Великой войны, командуя 12-й кавалерийской дивизией в составе 8-й армии генерала Брусилова. В свою очередь Георгиевский крест 4-й степени и Георгиевское оружие генерал-лейтенант Каледин заслужил в течении одной недели — за августовскую Галич-Львовскую операцию.

В середине августа 1914 года произошло сражение на реках Золотая Липа и Гнилая Липа между 3-й австрийско-венгерской и 3-й русской армиями. Пытаясь остановить наступление русских войск, командующий вражескими войсками Брудерман закрепился на рубеже реки Гнилая Липа. В течение трёх дней на Гнилой Липе шли ожесточенные бои. Австрийское командование упорной обороной фронта и ударом со стороны Галича стремилось нанести поражение русским войскам. В свою очередь, соединения армии Брусилова, разгромив 12-й корпус австрийцев, действовавший на стыке 8-й и 3-й русских армий, создали угрозу охвата всей австро-венгерской группировки, располагавшейся южнее Львова. Враг начал отступать. После боев 18 августа на реке Гнилая Липа, где действовала 12-я кавалерийская дивизия генерала Каледина, разбитые австро-венгры, бросая оружие и снаряжение в беспорядке отходили по всему фронту в направлении на Львов и Галич. 21 августа русские войска взяли Львов, а 22 августа — Галич.

Приведём выдержку из Высочайшего приказа от 7 октября 1914 г. в соответствии с которым генерал А.М. Каледин был представлен к ордену Святого Великомученика Георгия 4-й степени: «…В сражении при Гнилой Липе 16 августа, получив сведения о продвижении противника по лесному пространству к переправам через реку Гнилая Липа у села Руды и Клещёвки, по своей инициативе, спешив всю дивизию, выдержал очень упорный бой, и, несмотря на большие потери, предотвратил прорыв значительных сил противника в промежуток между двумя дивизиями, и удержался до подхода к утру 17 августа пехотного полка».

Первыми 21 августа 1914 г. в вожделенный Львов вошли калединские стародубские драгуны 12-й кавалерийской дивизии. За этот успех А.М. Каледин Высочайшим приказом от 11 октября был пожалован своей второй высокой боевой наградой — Георгиевским оружием.

Свою следующую высочайшую награду Каледин заслужил уже в начале 1915 г. Его 12-я дивизия вела наступление на Ужгород. Помогала ей 4-я стрелковая «железная» дивизия генерала А.И. Деникина: Здесь столкнулись две лучшие дивизии: 24-я венгерская и 4-я стрелковая. «Упорство боя было бесконечно. Чуть не ежедневные штыковые атаки с обеих сторон…» — вспоминал командир 2-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона полковник И.Г. Седов.

И калединцы-драгуны вместе с деникинскими стрелками к середине февраля 1915 г. прорвали-таки полосу обороны противника на ужгородском направлении у местечка Лутовиско под Калушем. Именно за этот подвиг во время Карпатской операции генерал Каледин позднее был награждён Георгиевским крестом 3-й степени.

Из послужного списка генерала мы узнаем, что 16 февраля 1915 г. Алексей Максимович был тяжело ранен осколком в бедро у деревни Бабницы, когда руководил огнём Донской казачьей батареи.

За Луцкий прорыв А.М.Каледин, чья 8-я армия была единственной, имевшей в наступлении на г. Луцк (1916г.) полный успех, получил чин генерала от кавалерии. Прорыв — это лобовая атака. Генерал Каледин, обладая прекрасным военным образованием и тонким чутьём принял очень смелое решение — на относительно небольшом и удобном участке (22 версты) он сосредоточил половину своих сил — все первоочередные лучшие дивизии двух армейских корпусов. Всю свою тяжёлую артиллерию и все мортирные дивизионы генерал Каледин назначил в эти два ударных корпуса. Другой половине 8-й армии он предписал удерживать пассивный участок фронта. Армия Каледина перешла в наступление 23 мая на рассвете после сравнительно короткой артиллерийской подготовки, длившейся всего один день, тогда как по тогдашним понятиям — требовалось недельное долбление фронта противника. IV австро-венгерская армия была захвачена врасплох и совершенно разгромлена: за первые три дня наступления 8-й армией было захвачено 45 000 пленных, 66 орудий, 150 пулеметов и масса добычи. Был взят Луцк, где до тех пор находился штаб IV армии противника.

Отметим, что командующий фронтом генерал Брусилов не смог развить тактический успех 8-й армии генерала Каледина.

А.М. Каледин на ряду с генералом от кавалерии графом Ф.А. Келлером считались лучшими кавалерийскими начальниками Русской императорской армии. Простые офицеры и солдаты их заслуженно образно окрестили «Серебряная и Золотая шашка» соответственно.

Основной виной этого доблестного русского офицера по мнению советских руководителей и историков было то, что он не поверил сладким басням большевистских вождей, которые протянули русскому человеку нож, мёдом намазанный, пообещали хлеба, зрелищ и рай на земле. Как и предвидел атаман Каледин ни казаки, ни русский народ ни земли, ни заводов, ни свободы не получили…

Атаман Каледин призвал своих соотечественников встать на защиту Веры православной и исконных традиций русского народа. Вот, что написал товарищ Ульянов по этому поводу: «Гражданская война, начатая кадетско-калединским восстанием против советских властей… окончательно обострила классовую борьбу». С лёгкой на кровавую расправу руки главного большевика и появилось непонятное и лукавое обобщение «калединщина».

Отметим, что в гражданской войне А.М. Каледин не участвовал, хотя и поддержал Добровольческую армию генерала Корнилова. Он ушёл из жизни в самом начале 1918 г., ещё до начала 1-го Кубанского похода Добрармии. Тайна его смерти до сих пор до конца не раскрыта. Скорее всего он был убит. Отпевали его архиерейским чином в Свято-Вознесенском Войсковом соборе Новочеркасска.

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Скобелевский комитет предполагает установить в этом соборе памятный киот с иконой святителя Алексия митрополита Московского, небесного покровителя Алексея Максимовича Каледина.

Руководителям Волгоградской области хочется пожелать хотя бы вернуть хутору, в котором родился герой Первой Мировой войны его исконное название — Каледин (ныне хутор Блинов, назван в «честь» перешедшего на сторону большевиков предателя казачества!). На больше наши власти похоже не способны…

https://rusk.ru/st.php?idar=87514
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