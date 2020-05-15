Пандемия коронавирусной инфекции разделила США на два лагеря: пока одни считают, что носить маску нужно из уважения людям, другие отказываются это делать, поскольку видят в этом посягательство на свои свободы. Конфликт выливается в оскорбления в адрес властей, стычки и даже перестрелку. О том, как американцы не договорились по поводу масок — в материале «Газеты.Ru».

В одном из супермаркетов Лос-Анджелеса на днях произошел неприятный инцидент. Двое покупателей, братья 31 года и 29 лет, вступили в драку с охранниками, когда те выводили их из помещения.

Стычка произошла из-за того, что молодые люди не желали надевать защитные маски в магазине: им сначала указали на то, что они без масок, а когда те отказались их надевать, начали выпроваживать из помещения.

Однако идя вдоль рядов с товарами, один из братьев вдруг развернулся и ударил охранника супермаркета, рухнув на пол вместе с ним. Завязалась потасовка — в результате один из сотрудников службы безопасности сломал руку, а зачинщики драки, не желавшие надевать маски в общественном месте, были задержаны.

Это не единственный инцидент в магазине, произошедший по причине нежелания покупателей прикрывать лицо, несмотря на требования работников. В начале мая в городе Флинт в штате Мичиган произошел трагический случай — был застрелен охранник одного из магазинов. Как рассказала жена погибшего The New York Times, в него выстрелил покупатель после того, как его попросили надеть маску.

Защитные маски стали предметом дискуссии в США — настолько ожесточённой, что в городе Стиллуотер в штате Оклахома, власти, попытавшиеся было обязать жителей носить маски в общественных местах, вынуждены были изменить свое решение и придать ношению масок рекомендательный характер.

Это случилось после того, как под объявлением о введении масочного режима за три часа появилось огромное количество оскорблений в адрес властей, вплоть до угроз оружием. «Целью Стиллутера было позаботиться о безопасности жителей простым требованием прикрывать лицо, чтобы защитить других, — после этого было заявлено на сайте городской администрации. — Грустно и неприятно, что те, кто отказывается и угрожает, настолько зациклены на себе, что не желают элементарно проявить уважение и доброту к другим».

Требовать от людей надевать маски сложнее всего сотрудникам супермаркетов, которые с самого начала пандемии коронавирусной инфекции оказались одной из самой уязвимой категорией населения. В США им приходится ежедневно сталкиваться с покупателями, не желающими прикрывать лицо — даже там, где людей обязали носить маски в публичных местах.

Ещё в конце апреля в нескольких штатах США от жителей потребовали использовать защитные средства в открытых пространствах — в частности, в магазинах.

Такие распоряжения выпустили, например, власти Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании, Род-Айленда, Коннектикута. Однако не все жители даже тех штатов, где носить маски сейчас обязательно — не говоря уже о тех, где прикрывать лицо лишь рекомендовали, — согласны это делать. В результате работники супермаркетов оказываются перед дилеммой: либо заставлять покупателей надевать защитные средства и вступать с ними в конфликт, либо сохранять благожелательность к клиентам.

В основном, они выбирают всё же первое. Так, представитель сети Wegmans рассказал CNN, что в его компании предпочитают сводить к минимуму «вероятность конфликтов в магазинах» и не будут «ставить сотрудников в положение, когда им придётся отказывать во входе». В магазинах Stop & Shop сотрудники советуют покупателям «ускоряться с покупками и требуют надевать маску в следующий раз», как рассказал их представитель изданию. При этом если в небольших магазинах и сетях требование носить маску устанавливают самостоятельно, то в крупных рассчитывают на инициативу властей штатов, которые заставят жителей прикрывать лицо.

«Будет гораздо сложнее навязать это требование в тех частях страны, где это не обязательно», — рассказал CNN представитель Walmart. Он добавил, что компания хотела бы «избежать ситуаций, которые могут спровоцировать столкновение».

Самих сотрудников магазинов такая ситуация беспокоит. Например, кассир лос-анджелесского супермаркета сети Ralphs рассказала изданию, что когда пожаловалась руководству на покупателей без масок в городе, где их носить сейчас обязательно, ей сказали, что «это не её дело, и она не масочная полиция».

Впрочем, не везде сами представители властей поддерживают идею, что носить защитные средства — обязательно. Так, например, Нино Витале, член Республиканской партии из штата Огайо из палаты представителей конгресса США, в начале мая заявил, что не будет носить маску, потому что это проявление неуважения к Богу. «Мы величайшая нация на Земле, основанная на иудео-христианских принципах, — написал он в Facebook. — Один из этих принципов — это то, что мы созданы по образу и подобию Бога. Его образ виден на наших лицах. Я не надену маску».

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/05/a_13 083 313.shtml