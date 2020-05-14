Среди действий русской конницы в Русско-японскую войну заслуживают упоминания действия отряда генерал-майора (с 30 июня 1904 г. генерал-лейтенанта) П. Г. К. Ренненкампфа, ядром которого являлась руководимая им Забайкальская казачья дивизия.

На этом примере рассмотрим основные формы применения конницы в ходе Русско-японской войны.

26-го апреля 1904 г. подразделениями отряда была предпринята усиленная рекогносцировка в направлении на м. Куаньденьсянь, занятого, по донесению высланных ранее разъездов, отрядом японцев из всех трёх родов оружия (пехота, кавалерия, артиллерия).

Состав рекогносцирующего отряда, выступившего из Саймацзы в 8 часов: 3 сотни 2-го Нерчинского полка, 3 сотни 2-го Аргунского и 4 сотни 1-го Аргунского полков, а также 4-я Забайкальская казачья батарея.

Около 21 часа отряд достиг Шаогоулинского перевала. Артиллерия на этом громадном и труднопроходимом перевале окончательно застряла, и 3-м сотням Нерчинского полка, шедшим сзади батареи, пришлось на руках втаскивать орудия на перевал.

Последнее opyдиe было поднято около 7 часов утра.

Очевидец писал в дневнике: «…Единственное благоприятное явление в этом движении и остановке на ночь на перевале для перетаскивания орудий — это хорошая погода».

Окончательно перевалили к Шаого около 11 часов 27-го, где и остановились на отдых.

Генерал Ренненкампф, не дожидаясь батареи и занятых ею сотен, около 8-ми часов отправился с 3-мя сотнями к Куаньденьсяню. Произведя рекогносцировку, он обнаружил в Куаньденьсяне значительные силы противника, и распорядился убрать за перевал артиллерию (под прикрытием 3-х сотен 2-го Нерчинского полка).

Около 23 часов отряд остановился на ночлег у реки Айхэ, в то время как начальник отряда оставался с арьергардными сотнями у Шаого.

Вечером 28-го апреля возвратились в Саймацзы.

Следующим заметным событием была разведка по долине река Бадаохэ. 2-го мая отряд в составе 10 сотен (2 сотни 2-го Нерчинского, 5 сотен 2-го Аргунского и 3 сотни 1-го Аргунского полков) при 2-х орудиях 4-й Забайкальской батареи в 7 часов выступил из Саймацзы к Фынхуанчену по долине реки Бадаохэ — с целью усиленной рекогносцировки.

Дорога была труднопроходима, так как почти на каждом километре приходилось проходить вброд реку Бадаохэ, дно которой было покрыто крупным камнем.

Отрядом было пройдено за этот день около 40 км, причём присутствия японцев обнаружено не было. Для ночлега отряд продвинулся на 5 — 6 км обратно, и расположился биваком в небольшой рощице на берегу реки Бадаохэ. Охранение — на все четыре стороны.

3-го мая отряд выступил с места ночлега около 7 часов — и двинулся в дальнейшее наступление.

Через некоторое время впереди послышались выстрелы. Авангардная сотня (2-го Нерчинского полка), а также сотня сторожевого охранения (2-го Apгунского полка) были рассыпаны в лаву по долине. Прикрываясь лавой двух сотен, отряд продолжал наступление. 2-я сотня нерчинцев в это время двигалась в колонне за левым флангом лавы, прикрываясь складками местности.

Когда огонь противника начал причинять сотням лавы вред и определилась занятая японцами позиция (высота, преграждающая долину), 2-я нерчинская сотня была спешена, заняла позицию и открыла огонь. Вслед за этим на ту же позицию была спешена собравшаяся к левому флангу лава 2-й сотни 2-го Аргунского полка. 4-я нерчинская сотня, собравшаяся к правому флангу, направлена на правый горный массив — на случай предупреждения обхода правого фланга по горам.

Кроме того, для обстрела ближайшего левого фланга противника была спешена еще полусотня 2-го Аргунского полка — и последняя в редкой колонне по одному (цепочкой) перешла вброд реку (по пояс) и поднялась на гребень.

Перестрелка на этой позиции продолжалась не более 30-ти минут, после чего противник отступил. Отряд повёл дальнейшее наступление, выбивая японцев последовательно ещё с двух позиций.

С наступлением темноты отряд прекратил преследование и, продвинувшись обратно до деревни Санцзяцзы, остановился на ночлег.

Артиллерия и большая часть сотен участия в деле не принимали.

Рекогносцировкой было выяснено, что на этой дороге вплоть почти до Фынхуанчена серьёзных сил противника нет, долина же была занята только 2 ротами пехоты и 1 эскадроном кавалерии.

По пути преследования был найден наскоро преданный земле труп убитого японца и несколько брошенных ранцев, очевидно, с раненых. Казакам рекогносцировка стоила: ранеными 8 человек и 5 — 6 лошадей.

4-го мая, около 17-ти часов, под страшным ливнем отряд вернулся в Саймацзы.

В период 4 — 8 мая, кроме разведок ближними разъездами и отдельными сотнями, была выслана, по предложению командующего армией, серия разъездов из охотников — в тыл противника в направлении на Фынхуанчен и Куаньденьсянь. Действия этих разъездов, за малым исключением, были достойны похвалы — но сведения были запоздалыми и поэтому обесценивались. Половина разъездов не вернулась.

Блестящая разведка подъесаула Казачихина (2-го Аргунского полка), который, пробравшись к самому Фынхуанчену, добыл полные и подробные сведения о силах японцев и снял кроки Фынхуанченских укрепленных позиций, использована не была.

Дельная и самоотверженная разведка разъезда подъесаула Миллера (2-го Нерчинского полка) дала сведения крайне запоздалые.

Оба разъезда были рассеяны, и часть их, оставшаяся в живых, больными от голодного тифа и ранеными попала в плен.

Много поработало и большинство других разъездов.

9-го мая сосредоточенный в деревне Айянямынь отряд из 9-ти сотен (2,5 2-го Нерчинского, 4,5 2-го Аргунского и 2 1-го Аргунского полков) двинулся из Айянямыня в долину реки Ай-хэ через перевал Дапинцин.

10-го мая отряд повёл наступление на деревню Шитоучен, занятую, по сведениям лазутчиков и донесениям разъездов, отрядом противника силой около батальона пехоты, 2 эскадронов при 2 орудиях.

Для наступления отряд был разделен на две колонны: 5 сотен (4,5 сотни 2-го Apгунского и полусотня 2-го Нерчинского полков) под начальством генерала Ренненкампфа двинулись по долине реки Ай-хэ, а 4 сотни (поровну 2-го Нерчинского и 1-го Аргунского полков) под командой полковника Карцева — по тропам правого горного массива (с тем, чтобы, выждав завязку боя Ренненкампфом, ударить в левый фланг противника).

Труд движения по горным тропам был напрасный, ибо японцев там не оказалось. Находившийся в Шитоучене эскадрон, узнав о движении колонны, ушёл, будучи замечен только головными дозорами.

После соединения колонн, отряд остановился на ночлег биваком на берегу реке Ай-хэ.

11-го мая около 7 часов отряд повёл дальнейшее наступление по дороге на деревню Дапу, которая, по имевшимся сведениям, была занята японцами,

Дапу прошли спокойно. Но как только авангардная сотня (1-го Apгунского полка) выехала из деревни, по ней был открыт огонь с очень близкого расстояния. Сотня рассыпалась в лаву и продолжала наступать. В этот момент генерал Ренненкампф приказал 2-й сотне и полусотне 5-й сотни Нерчинского полка, шедшим в голове колонны, разомкнутыми рядами наметом выскочить из деревни к правому горному массиву, спешиться, занять на гребне позицию и выбить японцев огнём. На этом же гребне заняла позиции и спешившаяся авангардная сотня.

Спешенные нерчинские сотни быстро взобрались на гребень и открыли действительный огонь — и японская цепь отхлынула за гребень и огонь её значительно ослабел.

Весь отряд собрался в выемку правого горного массива — как единственному месту, укрытому от выстрелов.

Приблизительно через полчаса горячей перестрелки было замечено, что японцы, скрываясь за противоположным гребнем, покрытым густым кустарником, обходят правый фланг.

Видя огромную опасность, которая угрожала отряду в случае занятия командующего гребня японцами (с которого совершенно безнаказанно можно было расстрелять коноводов и резерв отряда) полусотня нерчинцев поднялась и заняла командующей гребень. Казаки увидали, что на полуподъёме к этому гребню по мелкому кустарнику с лихорадочной поспешностью поднимается цепь японцев силой от полуроты до роты. Несколько залпов 40 винтовок, а затем пачечный огонь заставили японцев отхлынуть и залечь в кустах. Японцы, видимо, ценили чрезвычайную важность гребня, и, несмотря на огонь, повели медленное наступление, поддерживаемое частым огнём. У казаков появились раненые. К счастью, на активную стрельбу вовремя обратили внимание, и 30 боеспособным нерчинцам не пришлось дожидаться, когда придётся встретить штыки японской пехоты прикладом казачьей винтовки. К ним на выручку поднялись полусотня 5-й нерчинской сотни, а затем спешенная сотня 1-го Аргунского полка. Таким образом, гребень был занят прочно — и сосредоточенным огнём японцы были сметены.

Под общим руководством подполковника 1-го Аргунского полка Яковлева было предпринято наступление с целью захвата оставленных на склоне в кустах раненых японцев — но казаки были остановлены сильным огнём с противоположного гребня.

Вследствие того, что обходящие части японцев показались и в правой долине, и оттуда же появилась кавалерия, было приказано отходить. Во время отхода, для прикрытия флангового движения была рассыпана цепь стрелков по берегу реки. На случай поддержки этой цепи каждую минуту были готовы ринуться в конном строю отходящие фланговьм маршем сотни.

Дух казаков, как отмечает очевидец, «был отличный в истинном значении этого слова. Мы верили в себя…»

Рекогносцировка выяснила, что на пути Шитоучен — Дапу — Фынхуанчен противник имеет сильный заслон: около 2 батальонов пехоты и 3 эскадрона кавалерии.

Стоила рекогносцировка 13 раненых: один офицер (сотник 1-го Аргунского полка Улагай) и 12 нижних чинов.

А затем отряд ждала разведка к Куаньдяньсяню и ночное дело у деревни Шаого. 12-го мая в составе 7-ми сотен (3 сотни Нерчинского и 4 сотни 2-го Apгунского полков), он двинулся вверх по реке Ай-хэ. Две же сотни 1-го Apгунского полка были из Лаобянгоу отправлены с транспортом раненых в Саймацзы.

Дорога от Лаобянгоу до Эрдаохэцзы на протяжении около 30 км шла по долине реки Ай-хэ, причём на всём протяжении была покрыта крупным булыжным камнем. На каждых 2-х км — переходы вброд с одного берега реки на другой. Около 19-ти часов, перейдя Шаогоулинский перевал, отряд остановился на ночлег в небольшой рощице у ханшинного завода — близ Шаого. К стороне Куаньдяньсяня было выставлено сторожевое охранение (сотня аргунцев). Как во время движения к Шаого, так и во время расстановки охранения, японцев вблизи обнаружено не было.

Приблизительно около 22.30., когда на биваке были разведены костры и варилась пища, лошади были расседланы и часть людей уже спала, был услышан выстрел, на который не обратили особого внимания: все были голодны и утомлены, а в ханшинном заводе были найдены продовольственные припасы, и казаки, сидя вокруг костра, жарили на палках куски мяса.

Через некоторое время раздался второй выстрел, третий, а затем на некоторое время — полная тишина… Казаки острили. Говорили, что часовые сторожевой сотни упражняются в стрельбе по китайцам с целью достать мяса на ужин. Острить пришлось недолго: по биваку был открыт сильный пачечный огонь. Седловка и сбор по тревоге производились под жутким свистом пуль, которые, к счастью, хоть и направлялись по кострам, были малодействительны, т. к. в основном летели сверху, ударяясь о деревья рощи и высокие стены и крышу ханшинного завода.

Ужасный свист пуль, почти абсолютная темнота (особенно после света костров) породили в некоторых сотнях беспорядок.

Генерал Ренненкампф стал примером храбрости и проявил исключительное самообладание, распорядительность и находчивость.

Впечатление от неожиданного ночного нападения было настолько сильно, что все растерялись, стали без надобности кидаться в разные стороны и не догадались, что первым делом надо было тушить костры.

Только голос начальника отряда, спокойно и хладнокровно отдававшего распоряжения, привёл казаков в чувство. Затем генерал стал по очереди здороваться с собравшимися сотнями. Видя перед собой такого начальника, нервы казаков постепенно успокоились, и большинство сотен быстро собрались — в полном порядке.

Две сотни аргунцев были с места рассыпаны в цепь, выдвинулись по направлении выстрелов и открыли огонь вверх по гребню.

2-й нерчинской сотне доблестного нижегородца есаула князя Н. Л. Меликова было приказано сесть на коней и широким наметом, не жалея лошадей, подняться на правый гребень, висевший над дорогой, по которой следовало отходить. Подъём на гребень был чрезвычайно крутой — лошади могли преодолеть только 2\3 высоты. Оставив коноводов на крутом скате, нерчинцы быстро достигли гребня. Противоположный скат был чист.

Внизу у аргунскнх сотен шла сильная стрельба. Было видно, что японцы густой цепью поднимаются на занятый гребень. Меликов приказал огня пока не открывать, соблюдая строжайшую тишину. Вот уже слышен шорох и отрывистые вполголоса команды японцев. Казаки приготовились, направив дула винтовок на черную, движущуюся на них массу.

После первых же залпов японцы открыли снизу беспорядочный огонь по занятому казаками гребню, а затем скрылись в темноте, оставив до десятка трупов.

Внизу стрельба также прекратилась. Через некоторое время был подан сигнал «отступление».

Последняя прикрывающая сотня (2-я нерчинская) перевалила через хребет около 3-х часов.

Во время прохода отряда через перевал, на вершине последнего трубачами Нерчинского полка был исполнен Народный гимн (Боже Царя Храни), после чего громовое «ура» сотен грозно раскатилось в ночной тишине по окрестностям Шаого.

В этом деле выбыли из строя ранеными 3 нижних чина.

14-го мая отряд стоял квартиро-биваком у деревни Айянямынь. Около 9-ти часов были высланы по полусотни от каждой сотни на фуражировку.

Лишь только фуражиры выехали из Айянямыня, как началась стрельба в сторожевом охранении, и почти одновременно было получено донесение о наступлении японцев. Фуражиры возвращены и решено принять бой. Перестрелка в охранении усиливалась.

Выйдя из Айянямыня, отряд занял позицию; сторожевое же охранение, блестяще выполнившее своё назначение — задержать противника и дать время развернуться отряду — постепенно отходило под напором японцев. Лихой командир сторожевой сотни подъесаул Шундеев (Аргунского полка), будучи ранен в ногу, не оставил своего поста до окончания боя.

На позиции были спешены две сотни аргунцев и 4-я сотня нерчинцев. К этим сотням присоединилась и отошедшая сотня сторожевого охранения. Три сотни (2-я и 5-я нерчинские и одна аргунская) составили резерв.

Во время сильной перестрелки было замечено намерение японцев обойти правый фланг, для предупреждения чего была выделена на правый фланг 2-я сотня нерчинцев.

Для выполнения задачи командир сотни принимает решение: с полусотней в конном строю он становится укрыто за правым флангом, чтобы, согласно приказа генерала Ренненкампфа, принять обходящего по долине противника в шашки; полусотню же спешивает и посылает занять гребень горы вне фланга и несколько сзади. Японцы были встречены огнём с дальней дистанции, отошли и укрылись за выступ, не открывая огня. За свою поспешность в открытии огня князь Меликов сделал командиру стреляющей полусотни Н. Анисимову замечание, говоря, что нужно было выждать — подпустить обходящие части на верный выстрел, расстроить их неожиданным огнём и создать условия для эффективной конной атаки.

На фронте японцы повели атаку на спешенные сотни, но дружным огнём были остановлены и вынуждены уйти назад за гребень, откуда продолжали усиленно обстреливать русские позиции.

Японцы убедились, что огнём сбить сотни им не удастся. Не удалась также попытка атаковать — и в первый раз казаки отряда получают крещение артиллерийским огнём: 4 японских орудия начинают обстреливать позиции спешенных сотен.

Под прикрытием стрелков нерчинцы и аргунцы отошли.

В этом деле русские потеряли ранеными двух офицеров: подъесаула Шундеева, раненного в ногу, и конно-артиллериста, находившегося при штабе генерала, поручика Толузакова, тяжело раненного в пах. Нижних чинов ранено 8 человек.

16-го мая, вследствие наступления японцев, отряд без боя оставил Саймацзы и 17-го числа прибыл в Цзянчань.

Окончание следует

http://btgv.ru/history/troops-history/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%8E/general-rennenkampfs-detachment-in-the-russian-japanese-war-p-1-commanding-height-and-night-shooting-at-the-village-shaogo/