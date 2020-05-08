Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке выдвинула много новых имён талантливых и способных военачальников, прошедших большую школу Императорской Русской армии. Они не изменили присяге и встали под знамена Белого движения, а затем занимали видные посты в руководстве военной эмиграции.

Одним из наиболее опытных белогвардейских генералов был Григорий Афанасьевич Вержбицкий. Родился 25 января 1875 года (все приведённые в тексте даты указаны: до февраля 1918 г. в старом стиле, после февраля — в новом), по происхождению из мещан г. Летичева Подольской губернии. Не окончив Каменец-Подольской гимназии, в 1893 г. поступил на военную службу рядовым на правах вольноопределяющегося в 45 пехотный Азовский полк, а через год стал младшим унтер-офицером. В 1897 г. Вержбицкий окончил по второму разряду Одесское пехотное юнкерское училище и был выпущен в 30 пехотный Полтавский полк[1]. Одновременно с ним закончил училище и юнкер Даниил Драценко, впоследствии тоже генерал-лейтенант, командующий 2 армией в войсках генерала П.Н.Врангеля.

Григорий Вержбицкий последовательно проходил все ступени карьеры строевого офицера: занимал должности полкового адъютанта, заведующего мобилизацией полка, начальника команды пеших разведчиков, командира роты, начальника учебной команды, начальника полковой школы подпрапорщиков.

С началом русско-японской войны многие офицеры полков, дислоцированных в Европейской России, изъявили желание принять участие в боях. С 25 ноября 1904 г. поручик Вержбицкий был переведён в 11-й Семипалатинский сибирский пехотный полк на театр военных действий в Маньчжурию. Он командовал ротой, за отличия «в делах против неприятеля» получил ордена Св. Анны 4 степ, с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3 степ, с мечами и бантом, был произведён в штабс-капитаны.

По окончании боевых действий полк вернулся в Омск — место своей стоянки. Полк числился резервным и при реорганизации Русской армии в 1910 г. сменил наименование.

14 ноября 1910 г. штабс-капитан Вержбицкий был переведён Высочайшим приказом в 44 Сибирский стрелковый полк. В своей части он «считался одним из самых дельных офицеров… Осторожный, умный, воспитанный, с выдержкой и большими познаниями в области литературы и истории, он пользовался в полку уважением»[2]. На протяжении нескольких лет Вержбицкий избирался членом суда общества офицеров. Занимая должность начальника учебной команды полка, 15 марта 1913 г. он был произведён в чин капитана. В том же году размеренное течение службы было нарушено: Вержбицкий по собственному желанию вошёл в состав экспедиционного отряда, отправленного 12 июля в Монголию для охраны коммуникаций во время волнений. Командуя отрядом, 31 августа 1913 г. он занял китайскую крепость Шарасуме[3]. Через восемь лет русский флаг вновь будет развеваться над этой крепостью, захваченной войсками белого генерала С.Бакича.

С началом Первой мировой войны Вержбицкий неоднократно подавал рапорты с просьбой об отправке на германский фронт, но его ходатайство было удовлетворено только 15 марта 1915 г. Он принял батальон своего 44-го Сибирского стрелкового полка, в тяжёлых боях при отходе 10-й армии на р. Неман возглавлял арьергард в составе частей 44-го и 45-го Сибирских стрелковых, 6-го Донского и 2-го Уральского казачьих полков. Григорий Афанасьевич в боях был дважды ранен и два раза контужен, за боевые заслуги произведён в подполковники и полковники (в октябре 1916 г.), заслужил Высочайшее благоволение. За доблесть он был награждён Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени, а также орденами Св. Владимира 4-й степ, с мечами и бантом и Св. Анны 2-й степ, с мечами[4].

10 января 1917 г. полковник Г. А.Вержбицкий стал командиром вновь разворачивавшегося в Могилеве 536-ого пехотного Ефремовского полка. Как подавляющее большинство частей «четвёртой очереди», полк не отличался высокими боевыми качествами. Свидетельство тому — донесение командира в штаб 134-й пехотной дивизии: «Не доверяя офицерам, солдаты в то же время готовы слушать каждого случайного агитатора, если тот будет проповедовать о диктатуре пролетариата, о заговорах офицеров, о мире и проч., а таких агитаторов и притом неуловимых множество»[5]. Начальство делало попытки как-то бороться с подобными явлениями. К концу июля по приказу Главнокомандующего армиями Западного фронта 536-ой пехотный Ефремовский полк был частично расформирован[6].

Тем не менее, авторитет полковника Вержбицкого среди подчинённых стоял высоко. За бои под Сморгонь-Крево в 1917 г. он был удостоен солдатами полка награждения солдатским Георгиевским крестом с пальмовой веткой. Полковник Вержбицкий руководил действиями отряда из 536-ого Ефремовского и 534-ого Новокиевского (командир — полковник Б.М.Зиневич) пехотных полков и частей 54-ой пехотной дивизии. 1 сентября 1917 г. Вержбицкий вступил в командование бригадой 134-ой пехотной дивизии. К этому времени уже наступил развал фронта: агитация за прекращение войны сделала своё дело. Части утратили всякую боеспособность.

После захвата власти большевиками и перехода фактического командования к войсковым комитетам, не желая подчиняться выборному началу в армии, Г. А.Вержбицкий отказался от предложенной ему должности начальника 134-ой пехотной дивизии. Он не мог служить тем, кого считал врагами Родины и разрушителями Великой России. За это полковник был судим общим собранием комитетов корпуса и приговорён за неповиновение советской власти к смертной казни, но, был спасён преданными ему солдатами 536-го и 534-ого полков и бежал[7]. 8 декабря ему удалось уехать в Омск. Затем он скрылся в Усть-Каменогорске и какое-то время занимался пчеловодством. Очень похоже складывались судьбы многих других боевых офицеров Русской армии. Подвергаясь беспричинным арестам, издевательствам со стороны дезертиров и новых властей, срыванию заслуженных кровью погон и орденов, они возвращались к своим семьям, на старые полковые стоянки. Не имея пенсии или какого-либо пособия, офицеры были вынуждены, по выражению того времени, «обращаться в первобытное состояние». Многие из них ждали своего часа, перебиваясь случайными заработками, вступая в тайные антибольшевистские организации. И дело вовсе не в жажде мести (хотя были и такие), и стремлении восстановить порядок. Мало кто мог остаться равнодушным, наглядевшись на ужасы «великой и бескровной» революции. После переворота в своём городе полковник Г. А.Вержбицкий организовал Усть-Каменогорский офицерский отряд. Формируемой в Омске 1-ой Степной Сибирской дивизии нужен был новый начдив вместо нераспорядительного генерал-майора М.Н.Фукина. Кандидатура Вержбицкого была более предпочтительной. Он ответил согласием на предложение комкора Степного П.П. Иванова-Ринова и 20 июня 1918 г. прибыл в Омск. На следующий день Вержбицкий с отрядом в 348 человек выступил на фронт в сторону Ишима. Усиленная притоком добровольцев дивизия дала первый бой красным у села Голышманово и одержала победу.

Решительное наступление по железной дороге на Тюмень принесло новый успех. 20 июля белые взяли город, и в тот же день Временное Сибирское правительство произвело Г. А.Вержбицкого в генерал-майоры. По очищении района реки Туры 31 июля он был назначен уполномоченным правительства «с правами генерал-губернатора по насаждению государственного порядка и организации государственного и общественного аппаратов управления освобожденных районов Западной Сибири»[8]. Вместе с тем, начальник дивизии был оставлен во главе подчинённых ему ранее войсковых частей (его собственная колонна, колонна полковника Панкова, отряды полковника Киселёва и капитана Казагранди). Они составили Западно-Сибирский отряд[9].

Суровое время требовало жёстких мер. Ещё 27 июля 1918 г. приказом № 84 по Степному Сибирскому корпусу почти вся Сибирь была объявлена на военном положении. Сферой деятельности генерала Вержбицкого являлась территория военных действий, т. е. на запад и север от рек Тобола и Исети. В его приказе говорилось: «Всяким активным выступлениям должен быть положен конец, и я с беспощадной строгостью пресеку все, как революционные, так и контрреволюционные выступления, откуда бы таковые не исходили и каким бы способом они не проводились, т. е. путём ли активного выступления, призывом ли на словах или печатным словом. Ни революция, ни контрреволюция!»[10]. Многим фронтовикам импонировала «твёрдая власть» и потому впоследствии приход к власти адмирала А.В. Колчака был воспринят без эксцессов.

26 августа 1918 г. дивизия Вержбицкого была переименована в 4-ю Сибирскую стрелковую. Осенью, командуя Западно-Сибирским отрядом, генерал выбил большевиков из бассейна р. Тавды, Алапаевска, Нижнего Тагила и Верхотурья, очистил Горнозаводский район. «Маленький, весь сплошной нерв», начальник отряда стоял со штабом у самых передовых частей. Он проявил себя очень энергичным командиром и хорошим организатором. «Наши интенданты — красные, — говорил Вержбицкий приезжавшим офицерам. — Что от них заберём в боях, то и имеем, с тыла ничего ещё не получали»[11]. Совместными действиями вместе с корпусом генерала А.Н.Пепеляева 25 декабря была взята Пермь.

1 января 1919 г. Григорий Афанасьевич был назначен командующим вновь созданным 3-м Степным Сибирским армейским корпусом (4-я Сибирская полковника И.С.Смолина и 7-я Сибирская полковника Черкасова стрелковые дивизии) заново сформированной Сибирской армии.

Начальником штаба корпуса и ближайшим помощником генерала стал Генерального штаба полковник Аполлон Яковлевич Крузе. В феврале за боевые отличия по овладению Уральским хребтом Верховный правитель и Верховный главнокомандующий адмирал А.В.Колчак произвёл Вержбицкого в генерал-лейтенанты.

Приказом от 4 июля 1919 г. командующий 3-м Степным Сибирским армейским корпусом был награждён орденом Св. Георгия 3 степени, «за то, что во время Кунгурской операции 22 января — 7 марта 1919 года лично руководя войсками вверенной ему группы, принял решение энергичным ударом разбить сильную 23 000-ю группу красных, угрожающую городу Кунгуру и левому флангу армии. Блестяще исполнив этот удар с силами почти в два раза меньшими, генерал-лейтенант Вержбицкий своей операцией очистил 200-верстное пространство от противника, захватил ряд укрепленных позиций с городом Оса, 3500 красных, 9 орудий и много других трофеев»[12].

Вся Сибирская армия генерала Р. Гайды в марте перешла в наступление, бывшее частью общего плана Ставки адмирала Колчака. Корпус Г. А. Вержбицкого после упорных боёв овладел Боткинским заводом, а 13 апреля его войска взяли Ижевск (по сути, повторив Пермскую операцию, только на этот раз до основания была потрясена не 3-я, а 2-я армия красных)[13].

Ввиду местных условий и для придания большей самостоятельности войсковым начальникам приказом от 25 апреля 1919 г. Сибирская армия была разделена на две армейских группы, с правами отдельных армий. Группа генерала Вержбицкого (3-й Степной Сибирский и 4-й Сибирский корпуса) составляла левый фланг армии и получила задачу наступать на Сарапул-Казань. Группа генерала А.Н.Пепеляева продвигалась на Глазов и Вятку. Стратегическая инициатива к лету уже перешла к красным, располагавшим почти неограниченными людскими резервами и жестокой волей для их сплочения.

После оставления Урала в конце июля 1919 г. группа генерала Вержбицкого стала именоваться Южной группой войск 2-й армии Восточного фронта[14]. В это время в неё входили 4-я и 18-я Сибирские стрелковые дивизии и Штурмовая бригада 3-его Степного корпуса. Ряд соединений был выведен из состава группы.

Белые армии Восточного фронта продолжали отступление. В Великом Сибирском походе в конце 1919 г. Г.А.Вержбицкий был назначен начальником колонны, на правах командующего армией, в составе Южной и Тобольской групп. Переходы по заснеженной тайге были очень тяжёлыми. Оказалась брошенной почти вся артиллерия. Тиф массами косил выбившихся из сил людей. После Красноярска армия стала вновь добровольческой, не желавшие продолжать борьбу и идти в неизвестность, сдались в плен. Среди пленённых был и начальник штаба группы генерал-майор Крузе[15]. На совещании старших начальников в Нижнеудинске 23 января 1920 г. главнокомандующий фронтом генерал В.О.Каппель поручил командование 2-й армией генералу Вержбицкому. В его колонну несколько ранее были влиты и остатки частей I-й армии[16].

Сибирский Ледяной поход Григорий Афанасьевич закончил в Чите 11 марта. Здесь солдаты и офицеры получили возможность отдохнуть. Главнокомандующий войсками Российской Восточной окраины атаман Г. М.Семенов сохранил структуру и форму каппелевцев. 22 февраля 1920 г. из-за сократившейся численности 2-я армия Вержбицкого была сведена во 2-й Отдельный стрелковый корпус. С 30 марта по 4 июля он вёл борьбу с красными в Нерчинско-Сретинском районе.

22 августа 1920 г. генерал Г.А. Вежбицкий временно принял Дальневосточную армию у выбывшего в командировку генерал-лейтенанта Н.А.Лохвицкого, а 23 октября был утверждён в должности командующего[17]. За день до этого армия оставила Читу. Бои в Забайкалье окончились неудачей. Белые отступили в Маньчжурию. В Цицикаре генерал-лейтенант Вержбицкий отдал приказ № 251, в котором объявил борьбу с большевизмом законченной, а армию перевёл на трудовое положение, хотя и сохранил чёткую военную структуру[18]. Видимо это было сделано под влиянием недавнего поражения. Вооружение и большую часть имущества отобрали китайские власти. В начале 1921 г. по договору с представителями Приморского облуправления части разместились в Гродеково, Никольск-Уссурийском, Раздольном и Владивостоке[19].

В январе состоялись выборы в Учредительное собрание Дальневосточной республики. В число избранных депутатов вошли генералы Г. А.Вержбицкий и В.М.Молчанов, причём за них отдали свои голоса не только чины армии, но и часть населения Забайкалья. Вот только принять реальное участие в работе парламента не было никакой возможности: каппелевцы в красную (вернее, розовую) Читу не поехали.

На плечи командующего легла нелёгкая обязанность по изысканию средств для содержания солдат, офицеров и их семейств. Отношения с Г. М.Семеновым дошли до полного разрыва. Денег атаман не выделял.

26 мая 1921 г. с помощью каппелевцев во Владивостоке произошёл переворот, приведший к власти Временное Приамурское правительство С.Н.Меркулова. 31 мая Г. А.Вержбицкий стал командующим войсками правительства. В Хабаровском походе оперативное руководство армией было передано генералу В.М.Молчанову. Григорий Афанасьевич занимался вопросами организации и тыла, работая в контакте с правительством, Народным собранием и японским командованием, с помощью которого удалось наконец получить оружие. 12 октября указом Временного Приамурского правительства за № 47 Вержбицкий был назначен управляющим Военно-морским ведомством с правами военного министра Российской империи[20]. (20)

В условиях кризиса власти и раскола армии на враждующие группировки авторитета командующего уже не хватало. 4 июня 1922 г. братья Меркуловы попытались изменить положение, назначив новым командующим всеми вооруженными силами контр-адмирала Г. К.Старка[21]. Но и ему справиться с ситуацией не удалось. Наконец, на созванном Земском соборе верховная власть в Приморье была передана генерал-лейтенанту М.К.Дитерихсу. Летом — осенью генерал Г. А.Вержбицкий не занимал официальных постов в армии.

После поражения под Спасском Земская Рать (бывшая Дальневосточная армия) частью сил 1 ноября перешла китайскую границу у Хунчуня. Солдат и офицеров китайцы разместили в лагерях в Гирине. Внутренний порядок в группах беженцев поддерживался прежним начальством, которое сначала не отделялось от солдат. Только в мае 1923 г. были удалены из лагерей генералы Дитерихс, Вержбицкий, Молчанов[22].

За Гражданскую войну Григорий Афанасьевич был награждён также орденом Св. Владимира 3-й степ, с мечами, знаком военного ордена «За Великий Сибирский поход» 1-й степ, и французским орденом Военного креста 2-й степ.

В эмиграции Г. А.Вержбицкий проживал в Харбине, где зарабатывал на жизнь как владелец дамской шляпной мастерской[23]. Но основная деятельность генерала заключалась в сплочении чинов бывших Белых армий — офицеров, солдат, казаков. Граница с СССР была рядом, а за нею ненавистная и чуждая власть. До эмигрантов доходили сведения о раскручивании маховика репрессий, подминавшего казачество, крестьянство, другие слои населения. Жили надеждой на новый поход.

После своего назначения в 1930 г. на пост начальника Дальневосточного отдела Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) генерал М.К.Дитерихс обратился с призывом к эмиграции в Китае сплотиться для борьбы против советской власти. Учитывая свою непопулярность среди некоторых военных организаций, он выдвинул в качестве помощника генерала Г. А.Вержбицкого. Последнему удалось добиться частичного объединения эмиграции, собрав вокруг РОВС отдельные группировки, до того державшиеся в стороне[24]. Откликнулись многие полковые и кадетские объединения. Особое внимание было обращено на молодежные организации, как на воспитание смены и резерв. Вержбицкий «знакомился с их начальниками, посещал праздники и их парады и при их желании посылал своих инструкторов, которые организовывали курсы урядников или унтер-офицеров при этих организациях. Этот подход со временем помог ему создать Военно-Учебный отряд, а ещё позднее и Военно-Училищные курсы РОВС, куда могли поступать все успешно окончившие курсы при организациях… У всех у них оказалась общая платформа — Национальная Россия и надежда на её спасение с оружием в руках»[25].

После того, как оккупировавшие Маньчжурию японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, русским эмигрантам было предложено сформировать дивизию. Но и Дитерихс, и Вержбицкий проявили независимость, выставив неприемлемые для оккупантов условия. Даже необходимые переговоры с главой Японской военной миссии генералом Комацубара Вержбицкий вёл не лично, а через своего помощника, полковника Гриневского. В ответ японское командование предложило Вержбицкому покинуть в короткий срок пределы Маньчжоу-Го[26].

РОВС был закрыт, а затем переименован в Дальневосточный союз военных. В 1934 г. Григория Афанасьевича выслали в Тяньцзин, где он проживал на Английской концессии. Некоторое время ГА. Вержбицкий занимал должность председателя комитета старшин Русского Национального клуба и возглавлял местное отделение РОВС. Как писал сподвижник генерала хорунжий А.Н.Князев, «с занятием японцами Северного Китая и образования так называемого „Русского Дома“ в Тяньцзине, который провёл принудительную мобилизацию русских эмигрантов, положение генерала опять стало серьёзным, и только его смерть, может быть, избавила его от дальнейшего преследования»[27].

О том, как это произошло, сообщила газета «Возрождение Азии»: «В воскресенье, 20-го декабря 1942 года, в 9 часов утра скоропостижно скончался у себя на квартире Георгиевский Кавалер генерал-лейтенант Григорий Афанасьевич Вержбицкий. Без стона, тихо и мирно отошёл в вечность боевой офицер, отдавший всю свою жизнь служению Родине, человек отзывчивый, уважаемый и любимый как своими друзьями, так и подчинёнными. Ещё за несколько минут до смерти покойный был на ногах в кругу своей семьи и собирался пойти в церковь. Он жаловался на боль в груди, но полагал, что это случайное явление и скоро пройдет». После отпевания в Свято-Покровском храме ветерана трёх войн, кавалера многих боевых орденов, пробывшего в офицерских чинах 45 лет, похоронили в Русской части международного кладбища Тяньцзина. В сопровождении оркестра и почётного караула всю дорогу офицеры несли гроб на руках. Среди множества провожавших были представители различных эмигрантских организаций, в том числе председатель Антикоммунистического комитета Е.Н.Пастухин. В памяти знавших его генерал остался скромным и доступным для всех человеком, всегда готовым помочь советом, в поиске работы, оказать срочную материальную помощь"[28].

Через некоторое время на могиле был поставлен памятник с инициалами РОВС. Судьба монумента неизвестна, но оснований для оптимизма немного. Так закончил свой жизненный путь русский генерал и защитник Великой России.

Было опубликовано в издании «Белая армия. Белое дело» (Екатеринбург).2000.№ 7.С.81−86.

Живой Журнал Перекличка

Примечания:

[1] Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.400.Оп.9.Д.37 375,Л. 14−16; Князев А.Н. Генерал-лейтенант Григорий Афанасьевич Вержбицкий // Вестник Общества Русских Ветеранов Великой войны (Сан-Франциско). 1984.Март. № 247. С. 21.

[2] Филимонов Б.Б. На путях к Уралу. Поход степных полков. Шанхай, 1934. С. 33.

[3] Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Шанхай, 1932. -Кн. 1. С. 58.

[4] Там же.

[5] Смольников М.М. Революционное движение солдатских масс на Западном фронте в 1917 г. Минск. 1981.-С.48.

[6] Там же. С. 19.

[7] Филимонов Б.Б. На путях к Уралу. С.33−34

[8] Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Кн. 1. С. 58.

[9] Филимонов Б.Б. На путях к Уралу. С. 147.

[10] Цит. по: Рощевский П.И. Борьба крестьян Тобольской губернии против контрреволюции летом и осенью 1918 года// Ученые записки Тюменского гос. педагогического института. Кафедра исто­рии. Тюмень, 1958. Т.5. Вып.2. С. 72.

[11] Сахаров KB Белая Сибирь. Мюнхен, 1923. С 27.

[12] Русская Армия (Омск). 1919.12 июля, Офиц. отдел к № 147. СЛ.

[13] Езеев Л. К вопросу о «допустимости», «легитимности» и «правомочности» (Из истории Георги­евских наград на Востоке России в 1918—1919 гг.)// Военная Быль (Москва). 1993. № 4(133). С. 14.

[14] Путеводитель по фондам Белой армии. М.1998. С. 60.

[15] Российский государственный военный архив (РГВЛ). Ф. 185.On.3.Д. 1191.Л. 149

[16] Ефимов Л. Г. Ижевны и Воткипцы, Корьбас большевиками 1918−1920 гг. Калифорния, 1975. C.255.26fl.

[17] Дело России (Иокогама-Токио). 1920. декабрь. № 30. С. 4.

[18] Левкии Г. Волочаевка без легенд. Хабаровск. 1999. С. 180 181.

[19] Цинкип Ю.Ы. Белое движение па Дальнем Востоке (1920−1922 гг.). Хабаровск, 1996. С. 3637.

[20] Филимонов Б.Б. Белоповстанцы. Кн. 1. С. 59.

[21] Ципкин Ю.Н. Белое движение на Дальнем Востоке (19 201 922 гг.). С. 147.

[22] Петров П.П. От Волги до Тихого Океана в рядах белых (19 181 922 гг.). Рига, 1930. С. 233.

[23] Сонин ВВ. Крах бело-эмиграции в Китае. Владивосток, 1987. С. 23.

[24] Балакшин П.П. Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение Белой эмиграции на Дальнем Востоке. Сан-Франциско-Париж-НыоИорк.1958. Т.1. С. 120.

[25] Князев А.И. Генерал-лейтенант Григорий Афанасьевич Вержбицкий. С. 22.

[26] Балакшин П.П. Финал в Китае. Г. 1. С. 120−121.

[27] Князев А.Н. Генерал-лейтенант Григорий Афанасьевич Вержбицкий. С. 29.

[28] Возрождение Азии (Тяньцзин). 1942. 23 дек.