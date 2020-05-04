Открытое обращение к Патриарху Московскому и вся Руси Кириллу в связи с изображением И.В.Сталина в Главном храме Вооруженных сил России.

Ваше Святейшество!

В 2020 году в Одинцовском районе Московской области должен быть открыт уникальный храм-памятник Воскресения Христова — Главный храм Вооруженных сил России.

Из многочисленных источников нам стало известно, что в этом храме появится изображение портрета И.В.Сталина, который несут участники Парада Победы на Красной площади в Москве. Несмотря на то, что это изображение не является иконой, само появление портрета И.В.Сталина в Храме Божием, во вполне позитивном и прославляющем контексте, будет тяжелым соблазном для множества верующих в России и других странах.

Сталин был вождем политической партии, исповедовавшей воинствующее безбожие и развернувшей массовые антицерковные репрессии. В годы его правления — и с его несомненного соизволения — были преданы мучениям и смерти множество ни в чем не повинных людей, в том числе — Архиереи, священники и миряне Русской Православной Церкви, а большинство храмов и монастырей были либо уничтожены, либо закрыты.

Многие из жертв сталинских гонений были канонизированы и почитаются как новомученики и исповедники Церкви Русской. Следовательно, появление портрета Сталина в православном храме было бы проявлением грубого пренебрежения к православным христианам, засвидетельствовавшим свою верность Христу и претерпевшими за Него тяжелые мучения и смерть.

Кроме того, во время своего правления Сталин создал настоящий культ своей личности и ему воздавались почести, уместные только для самого Господа нашего Иисуса Христа. В православном вероучении человек, притязающий на славу, поклонение, благодарение и преданность, уместные только для самого Бога, воспринимается как антихрист — подменный христос, являющийся одним из «многих антихристов», упоминаемых святым апостолом Иоанном Богословом (1 Инн 2:18).

Поэтому любое положительное изображение Сталина в православном храме неизбежно воспринимается православными христианами как кощунственное и антихристианское. Не удивительно, что информация об этом изображении уже спровоцировала заметный скандал в СМИ, вышедший на международный уровень.

Можно быть уверенным в том, что изображение Сталина в Главном храме Вооруженных сил России

позволит противникам Русской Православной Церкви обвинять ее в отступлении от христианской веры и неизбежно подорвет ее позиции в диалоге с другими Поместными Церквами.

В истории России было достаточно искусных полководцев и героических воинов, которые, в отличие от Сталина, не запятнали себя преступлениями против Церкви. Прославление же богоборцев и гонителей христианства неуместно в любом контексте — особенно церковном. Все деятели коммунистической партии, в той или иной степени участвующие в антицерковном терроре, начиная с Ленина, Троцкого и Сталина, могут быть изображены в православных храмах исключительно в качестве гонителей христианской веры, как они изображались в традиционной иконографии.

В связи со всем вышеизложенным мы смиренно и с глубоким почтением просим Ваше Святейшество принять меры к преодолению этого тяжкого соблазна и не допустить изображение Сталина в храме Воскресения Христова — Главном храме Вооруженных сил России.

3 мая 2020 года.

— Алексеев Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, главный редактор ежегодного альманаха «Историческое обозрение».

— Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Атаев Артур Викторович, кандидат политических наук, доцент МГИК, заместитель руководителя секретариата ВРНС, секретарь международного комитета ВРНС.

— Большаков Максим Владимирович, ответственный редактор журнала «Православное книжное обозрение».

— Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, профессор, лауреат Патриаршей литературной премии, лауреат Премии Президента РФ в области образования, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Грилль Филипп Александрович, публицист.

— Елисеев Глеб Анатольевич, кандидат исторических наук, член редколлегии журнала «Историческое обозрение».

— Елисеева Ольга Игоревана, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и исторического архивоведения МГИК.

— Есаулов Иван Андреевич, доктор филологически наук, профессор Литературного института им. А.М.Горького и директор Центра литературоведческих исследований Российского православного университета св. Иоанна Богослова.

— Залесский Константин Александрович, историк, почетный профессор Европейской академии естественных наук (Ганновер), вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны им. О.А.Ржешевского, лауреат премии журнала «Москва».

— Залесская Мария Кирилловна, писатель, заместитель главного редактора издательства «Молодая Гвардия», лауреат премии журнала «Москва», Евразийской международной премии.

— Иванишко Игорь Викторович, эксперт-религовед Министерства юстиции РФ, преподаватель кафедры уголовного права РГУП.

— Иртенина Наталья Валерьевна, писатель, публицист, лауреат церковных литературных конкурсов «Просвещение через книгу» и «Новая библиотека».

— Коршиков Александр Александрович, заместитель руководителя Школы православного миссионера, старший миссионер Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

— Кострюков Андрей Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории РПЦ. Член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерства образования и науки Российской Федерации по теологии.

— Кот Юрий Владимирович, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора.

— Кривошеин Никита Игоревич, переводчик, писатель.

— Кривошеина Ксения Игоревна, публицист.

— Кублановский Юрий Михайлович, поэт, писатель, член Патриаршего Совета по культуре.

— Лавров Владимир Михайлович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии.

— Лидов Алексей Михайлович, искусствовед, академик Российской Академии художеств, заведующий Отделом Института мировой культуры МГУ им. М.В.Ломоносова, директор Научного Центра восточнохристианской культуры.

— Малер Аркадий Маркович, старший преподаватель философского факультета ГАУГН, глава интеллектуального Клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Малер Елена Сергеевна, исследователь истории русской философии, заместитель главы интеллектуального Клуба «Катехон», организатор Лектория храма Троицы на Воробьевых горах и МГУ, руководитель православного миссионерского общества «Южный Крест», представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви в России.

— Минаков Аркадий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Воронежского государственного университета, директор Зональной библиотеки ВГУ.

— Музафаров Александр Азизович, историк, писатель.

— Мультатули Петр Валентинович, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории и исторического архивоведения МГИК.

— Насонов Михаил Сергеевич, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Курганской епархии, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Никифоров Евгений Константинович, председатель духовно-просветительского общества «Радонеж», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Поваляев Михаил Викторович, основатель Университета Дмитрия Пожарского, заместитель директора Филипповской школы.

— Разумовский Феликс Вельевич, историк, тележурналист, ведущий авторской телепрограммы «Кто мы?» на канале «Культура».

— Решетников Леонид Петрович, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант, заместитель председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

— Орлова Екатерина Петровна, главный редактор сайта «Монастырский вестник» Синодального отдела по монастырям и монашеству, главный редактор сайта Данилова ставропигиального мужского монастыря «Прихожанин», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Солодков Андрей Иванович, преподаватель сектоведения и истории религий в Российском православном университете св. Иоанна Богослова и Перервинской православной духовной семинарии.

— Смолин Михаил Борисович, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Имперское возрождение», заместитель главного редактора телеканала «Царьград-ТВ».

— Хандорин Владимир Геннадиевич, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России и архивоведения ПСТГУ.

— Холмогоров Егор Станиславович, политолог, публицист, обозреватель телеканала Царьград-ТВ.

— Худиев Сергей Львович, публицист, радиоведущий, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

— Чудинова Елена Петровна, писатель, драматург, публицист.

— Шафалинов Владислав Анатольевич, доктор медицинских наук.

— Григорьев Сергей Михайлович

https://radonezh.ru/2020/05/03/otkrytoe-obrashchenie-k-patriarhu-moskovskomu-i-vsya-rusi-kirillu-v-svyazi-s?fbclid=IwAR0Squ2−5U9LdzNPS8h62P2rh1dFtXD_GHUH_Z7nk0lgsRi748N3HgmM3Ps