Олег и Алла Гайшук — титулованные многодетные родители: они награждены медалью «За любовь и верность» и почетным знаком «Родительская слава города Москвы». В наградной грамоте сказано: «За долгую историю семейных отношений, за крепость семейного союза, основанного на взаимной любви и верности, за достигнутое благополучие, обеспеченное совместным трудом».

Олег и Алла Гайшук

Родители:

Олег Владимирович , 55 лет, инженер систем связи, программист;

, 55 лет, инженер систем связи, программист; Алла Владимировна, 54 года, инженер-механик, педагог-воспитатель.

В браке 35 лет.

Дети:

Виктория, 34 года, выпускница Московской финансовой академии, факультет мировой экономики; замужем, двое детей; Кирилл, 30 лет, выпускник МИФИ, инженер-физик компьютерных медсистем; женат, один ребёнок; Ксения, 29 лет, выпускница Московской горной академии, ювелир-дизайнер; замужем, двое детей; Константин, 25 лет, выпускник технологического колледжа; Руслан, 17 лет, ученик 10-го класса школы № 1547, занимается автоделом, программированием и рисованием; Злата, 14 лет, ученица 8-го класса школы № 1547, занимается пением и танцами; Ефим, 11 лет, ученик 4-го класса школы № 1547, занимается шахматами.

Олег Владимирович:

Олег Владимирович с Ефимом и внучкой Мариной

— Раньше было нормой, когда дети знакомились в школе, а потом семьи создавали. У меня много знакомых семей, в которых супруги дружили со школы. Мы с Аллой тоже были старшеклассниками, когда начали общаться, а чувство у меня к ней возникло, когда я уже в институте учился.

Самое прекрасное качество Аллы — это терпение. Терпение украшает любую женщину. Выдержать столько мужского населения в семье непросто! Алла — человек домашний, уважает традиции. Она очень любит детей, даже по сравнению с другими женщинами, которых я знаю. Можно сказать, что жена меня сориентировала на семью, на родительство. Наша многодетность в основном началась с её любви к детям. В мое время мужчины не готовились к семейным отношениям, это приходило позже; жене удалось привить и мне эти чувства. Радость отцовства я ощутил после рождения второго ребенка. С первой дочкой мы виделись редко, потому что мы с Аллой оба тогда учились в институтах — я в одном городе, она в другом. Жена сама воспитывала дочку, ей мама помогала. А второй ребенок родился, когда я уже учился в аспирантуре и мы жили вместе. Вот тогда я испытал всю гамму родительских чувств.

Руслан

Главное, что я понял о воспитании, — детей нужно воспитывать личным примером. Со старшими и младшими у нас получалось по-разному. Когда старшие росли, мы жили в провинции, очень скромно — и это был один подход. А младшие уже в Москве живут, здесь другая среда. В провинции нет такого социального расслоения, как в столице, не так много развлечений, поэтому они производят больше впечатления. А в Москве поход в театр — не событие, а обыденность. И я понимаю, что к младшим нужен уже другой подход. Информационная революция тоже оказала серьёзное влияние на детей, и мы, как родители, не были к этому готовы. Сейчас пытаемся наверстать. Нужно время, чтобы контакты с детьми устанавливать, а у меня его, к сожалению, совсем мало. Но мы о детях всегда молимся. Мама следит за тем, чтобы мы в храм ходили регулярно. Даже с такой занятостью, как у меня, я нахожу время.

Ефим и Злата поют в детском хоре

У мужчины уходит очень много времени на то, чтобы обеспечить свою семью. Эти мысли практически не выходят из моей головы. Но меня в самом начале нашего брака очень поддержала Алла: она сказала, что не так важно, сколько я буду зарабатывать. Что для неё это не главное. Вообще финансовый вопрос — очень сложный, и мужчина обязан его решать, но женщина может разрядить атмосферу, объяснив мужу, что это не проблема, и тем самым снять его напряжение.

Я не раз бывал свидетелем ситуаций, когда у моих ровесников отношения заходили в тупик и люди разводились. Думаю, в конфликтных ситуациях нужно набраться терпения и хотя бы обменяться мнениями, потому что люди часто не хотят даже слышать друг друга. А если обе стороны сначала выплеснут эмоции куда-нибудь, а потом сядут и обменяются мнениями — они смогут прийти к компромиссу.

На моё воспитание во многом повлияли дедушка и бабушка. У них было своё хозяйство: большой огород, поросята, кролики, куры. Я им помогал и на собственном опыте могу сказать, что жизнь на земле в формировании личности играет огромную роль. Мы и печку топили, и воду из колодца носили. К сожалению, сейчас у нас подсобного хозяйства нет, и мои дети лишены возможности приобщиться к крестьянскому труду. Есть дачный участок, но он далеко, мы редко туда ездим. Может, когда выйду на пенсию, уедем туда и разведём хозяйство. А пока ездим на дачу к старшей дочери, помогаем зятю, организационные вопросы решаем. Там места много, мы всей семьей можем разместиться.

Злата

Хорошо, когда есть связь поколений. Не только мне приятно ощущать себя главой большой семьи, это нужно и старшим детям, и их супругам. Это то, что всех нас объединяет, — не работа, не друзья, а семья. Родственные связи. Мы чувствуем, что у каждого из нас есть опора; любые проблемы можно решить сообща.

Важно, когда на первом месте у людей не материальные вопросы, а вопросы тепла и любви.

Алла Владимировна:

Алла Владимировна с младшими детьми

— Мы с мужем познакомились ещё в школе, в 1979 году. Несколько старших классов вывезли в театр, Олег сидел за мной, дергал меня за косички. Он был на класс старше. Потом наше знакомство продолжилось в летнем трудовом лагере. А после лагеря мы начали дружить. Когда Олег, окончив школу, уехал учиться в Новороссийск, мы общались только на каникулах, и вот тогда он уже начал за мной ухаживать — красиво, как это принято. Я поступила в институт, и на первом курсе он сделал мне предложение. Конечно, родственники говорили, что рано, но получилось, как получилось, переубедить меня было сложно.

Мы жили в разных городах: Олег в Новороссийске, я в Киеве. Встречались редко, муж приезжал только на каникулах. Когда у меня появлялась возможность, я прилетала в Краснодар, потом на автобусе ехала в Новороссийск, и мы несколько дней проводили вместе. Потом я уезжала обратно. В первый же год брака у нас родилась дочка. А когда мы оба окончили учебу, тогда уже началась совместная жизнь.

После института мужа направили на стажировку в Ленинград. Он хотел, чтобы я осталась с родителями, но я сказала: «Нет. Мы закончили учиться, теперь мы должны жить вместе. Как хочешь, но я еду с тобой». В Ленинграде нам дали общежитие, и там мы поселились втроем с дочкой. В течение года, пока Олег стажировался, у нас родился второй ребёнок. И в Новороссийск мы вернулись уже вчетвером.

Олегу обещали квартиру как молодому специалисту, но не дали. Пришлось нам снимать жилье. На одной съёмной квартире у нас родился третий ребёнок, переехали на другую — родился четвертый. После перерыва (по состоянию здоровья) родился пятый, а когда переехали в Москву, наша семья пополнилась ещё дочкой и сыном. Сейчас принято считать, что если нет своего жилья, то и детей не надо рожать, но нас это не пугало, мы на это не обращали внимания.

Воцерковились мы в начале 1990-х, как только стали храмы открывать. Хотя в церковь я ещё в детстве ходила, моя бабушка была очень набожной. По субботам и воскресеньям мы с ней всегда были на службах. У мужа родители были атеистами, он уже со мной начал ходить в храм. Всех наших детей мы крестили в младенчестве.

Я с самого начала хотела троих детей, но даже не предполагала, что может быть больше! Когда мы узнали, что будет четвёртый, Олег сказал: «Хорошо». Все дети у нас желанные, хотя мы их не планировали. Муж говорил: «Как скажешь, так и будет».

Олег работал, я с детьми сидела. Он считал, что жена должна заниматься домом, а муж — обеспечивать семью. Я с этой точкой зрения была согласна поначалу, а когда второму сыну исполнилось 3 года, сказала, что не могу всё время сидеть дома, мне нужна работа и общение. Я по натуре человек интересующийся, очень люблю ходить на различные обучающие курсы, встречаться с людьми, помогать кому-то. Когда младшему сыну исполнилось три года, я вышла работать в детский сад, который он посещал. Затем поступила в педагогический колледж на заочное отделение, так как этого требовала работа. Я и училась, и работала, и домом занималась, и детьми. Как-то всё успевала; муж и старшие дети помогали. Дети сами составляли график работ по дому, договаривались, кто что будет делать: кто пыль вытирает, кто полы моет, кто посуду.

Дочь Ксения со своими детьми и братом Ефимом

Я даже не могу вспомнить, как это — один-два ребёнка в семье. Мы очень быстро стали многодетными. Хотя время было непростое, не могу сказать, что мне было тяжело; может, из-за того, что молодая была. Сложности начинались, когда дети достигали переходного возраста. Каждый проявлял характер, показывал своё «я», пытался конфликтовать. Мы разговаривали с ними, объясняли, старались донести до них, что хорошо, что плохо. Дети протестовали, обижались, возмущались, но потом осознали, что к чему. Я им говорила: «Вот, не слушаетесь меня, я в монастырь уйду!» Они смеялись. Говорили: «Вот хорошо — поживёшь там, помолишься за нас, потом приедешь обратно».

Мы с мужем стараемся не ругаться. Всегда считали, что утро вечера мудренее — отложим проблему до утра, тогда и будем разговаривать. Утром вставали и начинали на свежую голову разбирать ситуацию, делать выводы. Поэтому, наверное, и живем вместе так долго. Разногласия у нас были в основном из-за воспитания детей. Олег считал, что дети должны быть самостоятельными, их нужно удалять от мамы, а маме, естественно, жалко детей! Супруг хотел сына отдать в военное училище, а сын говорит: «Я не хочу». Я считала: если ребёнок не хочет, зачем его заставлять? Но сейчас я думаю, что муж был прав. Надо уметь признавать свои ошибки!

Когда я просила детей сделать то, что им было неинтересно, или уговаривала помочь, а они упрямились — я очень сердилась. Эти ситуации были самыми сложными для меня. Чтобы успокоиться, слушала музыку. Потом шла на исповедь и признавалась в своём гневе священнику. Он мне объяснял, что так делать нельзя, что раздражаться, кричать — это грех и с детьми надо договариваться.

Дочь Виктория со своей семьей

Наша семья состоит в нескольких организациях, объединяющих многодетные семьи. Мы стараемся вести активный образ жизни: ходим с детьми в музеи, в театры, на музыкальные и спортивные мероприятия. Бывает, выезжаю на экскурсии не только со своими детьми, но и с детьми от округа. Я занимаюсь в изостудии, пробую себя в иконописи. Дети участвуют в различных конкурсах, турнирах, выставках — правда, призовые места занимают не всегда. Я и младшие дети — волонтеры. Папу всегда подключаем к нашим мероприятиям, когда у него есть свободное время.

На свадьбе старшего сына

Мы часто встречаемся со старшими детьми. Они привозят нам внуков, мы пьём чай и беседуем. Наша семья, а это уже 17 человек, любит собираться в первый день весны — это наша семейная традиция. Большая проблема всех усадить за один стол, но мы справляемся! Дети любят вспоминать, как мы вместе на море отдыхали, как было весело и хорошо. До сих пор всей семьей ездим отдыхать — мы с младшими, а старшие дети к нам присоединяются со своими семьями.

У нас замечательные дети, мы их очень любим. И они нам отвечают тем же.

Подготовила Анна Берсенева-Шанкевич

http://www.pravoslavie.ru/130 627.html