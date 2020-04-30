Испытанные полки Добровольческой армии не считали никогда врага, и в этом залог их успеха

От редакции. Информационное агенство «Белые воины» приступило к подготовке к изданию 12-ой книги из одноименной военно-исторической серии. На этот раз книга будет посвящена офицерам-добровольцам, которые участвовали в двух «Ледяных» походах на Юге (1-й Кубанский) и Востоке (Великий Сибирский). В будущую книгу войдут 12 разделов, посвящённых соответствующим героям (по 6 человек из каждого похода). Вот их имена: генерал В.К. Витковский, полковник М.Н. Левитов, подполковник В.Е. Павлов, генерал М.А. Пешня, генерал Н.С. Тимановский, генерал Б.И. Казанович (Юг); генерал Г. А. Вержбицкий, генерал А.С. Имшенецкий, генерал Н.П. Сахаров, генерал В.В. Голицин, полковник В.О. Вырыпаев, генерал И.С. Смолин (Восток).

1919 г. стал решающим для исхода Гражданской войны в России. Создавшие в 1918 г. полноценные вооруженные силы красные (РККА) и белые (не имевшие общего фронта и организации, но формально объединённые под единым командованием), в 1919 г. вступили в решающее противостояние. По мере роста численности войск обе стороны немало внимания уделили мерам, направленным на повышение боеспособности и укрепления дисциплины армий.

В июле 1918 г. приказом народного комиссара по военным делам РСФСР Л. Д. Троцкого во Всероссийском главном штабе была создана комиссия по разработке уставов «согласно требованиям нового устройства армии и современной военной техники». В ноябре 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов рассмотрел и утвердил Устав внутренней службы и Устав гарнизонной службы РККА, а в январе 1919 г. — Строевой и Дисциплинарный уставы Красной армии. С марта 1919 до конца 1920 г. Главная уставная комиссия и её секции разработали и издали 4 устава и 17 наставлений, что сыграло немалую роль в повышении боеспособности и укреплении дисциплины в РККА.

Существенное внимание в 1918—1919 гг. вопросам организации армии уделялось и в белых армиях. Основной уставных документов служили принятые в 1910-х гг. «Строевой пехотный устав», «Устав полевой службы», «Наставление для действий пехоты в бою», «Устав дисциплинарный» и др. В Вооруженных силах Юга России (ВСЮР), образовывавших во второй половине 1919 г. наиболее значимый Южный фронт Гражданской войны, появился ряд новых документов, регламентирующих строительство и комплектование частей. Показательно, что добровольческая инициативность в формировании полков и отрядов, свойственная Добровольческой армии и ВСЮР в 1918—1919 гг., в связи с отсутствием адекватных времени и духу Гражданской войны документов, привела и к созданию своеобразных наставлений по ведению боевых действий. Одним из ярких примеров такого «наставления» стала инструкция «Особенности ведения боевых действий в нынешней гражданской войне», не согласовывавшаяся с вышестоящим командованиям, но в полной мере отвечавшая особенностям ведения Гражданской войны и «духу» добровольческих частей ВСЮР.

Публикуемый документ составлен в мае 1919 г. в штабе 7-й пехотной дивизии под руководством одного из наиболее известных и авторитетных добровольческих командиров — генерал-майора Н. С. Тимановского, входившего в ближайшее окружение легендарного для белых армий генерал-лейтенанта С. Л. Маркова. Непосредственным составителем инструкции был капитан Генерального штаба К. Л. Капнин. Он находился в Добровольческой армии с лета 1918 г. и, безусловно, имел к тому времени помимо авторитета в офицерской среде, большой опыт ведения боевых действий в Гражданскую войну, а также понимание специфики частей РККА и ВСЮР, их слабых и сильных сторон.

Участие в составлении документа Тимановского и Капнина, привело к появлению инструкции, в которой концентрированно изложен весь «добровольческий» опыт 1918 — первой половины 1919 годов, который позволял частям Добровольческой армии успешно вести боевые действия с численно превосходящими её формированиями РККА. В документе как данность приводится утверждение о численном превосходстве частей РККА над полками ВСЮР, что должно диктовать исключительно наступательный характер действий. Примечательно, что документ был составлен и утверждён в мае 1919 г. — незадолго до подписания главкомом ВСЮР генерал-лейтенантом А. И. Деникиным 20 июля (3 июля) 1919 г. «московской» директивы (№ 8 878), обозначившей начало «похода на Москву» белых армий Юга России. Находившиеся на острие наступления ВСЮР части 1-го армейского корпуса Добровольческой армии несмотря на незнание этой инструкции, утверждённой для 7-й пехотной дивизии, фактически негласно следовали ему. С одной стороны, командный состав частей ВСЮР подталкивал к этому собственный «добровольческий» опыт прошедших месяцев войны, с другой — уже с июня 1919 г. 1-ю пехотную дивизию (позднее — Марковскую пехотную) возглавил Н. С. Тимановский, а начальником штаба Корниловской ударной дивизии (игравшей ключевую роль в наступлении ВСЮР на Москву в 1919 г.), с сентября 1919 г. стал К. Л. Капнин.

Помимо внимания к военным аспектам авторы инструкции неизменно обращают внимание на ключевое значение комплектования и состава частей ВСЮР. Большое значение в документе уделено роли офицеров и значимости подразделений из них для победы в боях. Инструкция наглядно показывает, насколько велика была роль офицеров как в комплектовании белых армий Юга России, так и в их успехах, достигнутых в 1918—1919 гг. Тимановский и Капнин неоднократно (по отношению к разным подразделениям) повторяют, что офицеры — «это опора и последний резерв командира роты, почему и расходовать офицерский взвод надо крайне осмотрительно». Прямо противоположные указания авторы инструкции дают по отношению к мобилизованным и особенно пленным — вчерашним красноармейцам, — как к наименее надежному элементу в составе частей своей дивизии, фактически вводя круговую поруку указанием на то, что «за побег к большевикам будут подвергнуты суровому наказанию не только их (дезертиров и перебежчиков. — Прим. публ.) семьи, но будет расстреливаться соответствующее число людей из числа их товарищей».

Оригинал предлагаемого вниманию читателей документа хранится в Российском государственном военном архиве. Текст представляет собой машинопись, заверенную подписями Н. С. Тимановского и К. Л. Капнина. Машинопись содержит минимальную редакторскую правку, учтённую при подготовке к публикации. Также исправлены явные ошибки и описки, раскрыты сокращения (в квадратных скобках), сохранены выделения в тексте, сделанные авторами. Дата утверждения документа приведена по Юлианскому календарю (старому стилю), действовавшему в 1918—1920 гг. на территориях подконтрольным белым на Юге России.

Публикация документа, предисловие и комментарии Р. Г. Гагкуева, С. Г. Шиловой

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«Утверждаю»

Начальник 7-й пех[отной] дивизии генерал-майор [Н. С.] Тимановский

24 мая 1919 г. Пос[елок] Усть-Очеретинский

Инструкция

«Особенности ведения боевых действий в нынешней гражданской войне»

I. Общие указания

Оставляя в полной силе указания, даваемые Полевым уставом, настоящая инструкция даёт лишь некоторые к нему дополнительные данные, вытекающие из особенностей настоящей войны.

Наилучшим способом достигнуть цели на войне, т. е. победы , являются действия наступательные , заставляющие противника делать то, что мы хотим, а не наоборот.

В гражданской войне наступательные действия приобретают выдающееся значение, в особенности при наличии в настоящее время у противника громадного численного перевеса силы.

Испытанные полки Добровольческой армии не считали никогда врага, и в этом залог их успеха. Бои частей Добрармии с противником, превосходящим их численностью в 5—10 раз, обычное явление, и к этому части дивизии должны быть готовы.

Из численного перевеса противника вытекает необходимость нашим частям занимать фронты, далеко превосходящие уставные нормы. При этих условиях бить противника можно только наступлением, иначе будешь раздавлен числом. Дерзость наступления даёт моральное превосходство над большевиками, сводящее к нулю их всегдашнее численное превосходство.

Никогда не следует забывать, что в гражданской войне противник может быть со всех сторон. Отсюда вытекает необходимость полной бдительности и важное значение сторожевой службы. Разъезды противника очень часто могут быть в нашем тылу; не следует отнюдь переоценивать их значения; начальникам частей в корне и самыми решительными мерами надлежит пресекать возникающую в таких случаях панику. При необходимости не останавливаясь перед расстрелом без суда на месте.

В виду ненадежности прибывающих на пополнение мобилизованных и бывших красноармейцев, необходимо тотчас же по прибытии их записывать их адреса, предупреждая, что за побег к большевикам будут подвергнуты суровому наказанию не только их семьи, но будет расстреливаться соответствующее число людей из числа их товарищей.

II. Организация частей

Не может не быть своеобразной … в силу тех условий, в которых мы находимся.

Необходимо руководствоваться следующим:

а) рота должна состоять из:

3 взводов солдатских;

1 взвода офицерского;

1 взвода пулемётного (2 пулемёта);

ротного обоза (обоз 1[-го] разряда):

боевого:

1—2 пулемётных повозки;

1—2 патронные повозки;

хозяйственного:

1 походная кухня;

1 продуктовая повозка.

В солдатских взводах желательно занятие офицерами всех командных должностей. Идеал — до старшего звена.

Офицерский и пулемётный взводы должны состоять исключительно из вполне надёжных элементов (офицеров, вольноопределяющихся, кадет, солдат-добровольцев). Это опора и последний резерв командира роты, почему и расходовать офицерский взвод надо крайне осмотрительно.

б) батальон должен состоять из:

3 рот солдатских;

1 роты офицерской;

батальонной пулемётной команды (4 пулемёта);

батальонного обоза (обоз 1[-го] разряда):

боевого:

2—4 пулеметных повозки;

4—6 патронных повозок;

2—4 санитарных повозки;

1 повозка связи;

хозяйственного:

1 повозка.

Принцип организации тот же, что и в роте.

в) полк должен состоять из:

3 батальонов;

полковой пулемётной команды (12 пулемётов);

комендантской роты;

обоза (1[-го] разряда):

боевого:

до 12 пулеметных повозок;

несколько патронных повозок;

санитарные повозки;

повозки связи;

хозяйственного:

походная кухня;

продуктовая повозка;

штаба полка повозка;

обоза 2[-го] разряда — повозки согласно штата.

Комендантская рота — это опора командира полка и его последний резерв, в ней должны состоять все ветераны полка, весь офицерский излишек. Она должна состоять всегда при боевом штабе полка.

Полковая пулемётная команда также должна быть преимущественно в руках офицеров и прочих наиболее надёжных, стойких элементов.

III. Управление частями

а) донесения:

Начальники и подчинённые, все без исключения, должны возможно чаще ориентировать друг друга в обстановке. На донесениях обязательно проставлять время и место отправления.

б) связь:

В силу громадных фронтов, занимаемых частями, на поддержание связи между частями и штабами, начиная от самых мелких, необходимо обратить особое на неё внимание. Связь должна быть всех видов: телефонная, конная и пешая. В виду недостатка телефонного имущества в частях начальникам связи в полках надлежит вести самую тщательную разведку постоянных телеграфных и телефонных линий, как государственных, так и земских и частных, для использования их в целях связи.

Каждый начальник должен всегда (в бою, в походе, на отдыхе) иметь при себе не меньше двух человек для пешей или конной связи, причём всем необходимо помнить, что с нового места части надо прислать и новую связь.

в) разведка:

В виду наличия в частях ненадёжных элементов (бывших большевиков) разведку надлежит вести наиболее надёжными людьми и частями.

Для обработки всех добытых разведкой сведений, для опроса проходящих через штаб полка пленных, перебежчиков, жителей и своевременного донесения всех добытых данных в штаб дивизии в каждом полку при его штабе должен быть особый офицер, заведующий разведкой .

На выбор этого офицера надлежит обратить особое внимание, причём совмещение им обязанностей заведующего разведкой с начальствованием какой-нибудь командой не допускается.

Офицер, заведующий разведкой в полку, действует согласно утверждённой инструкции и исполняет все указания заведующего разведкой при штабе бригады (дивизии).

IV. Отдых и его охранение

а) отдых:

Во всех случаях командирам частей надлежит изыскивать способы, чтобы по возможности поместить всех людей под крышу. Для упорядочения этого вопроса в каждой части должен быть назначен постоянный квартирьер, знакомый с численным составом части и ее потребностями. Только выспавшийся и накормленный солдат и офицер может дать максимум напряжения, что так необходимо для боя. Поэтому первой заботой командиров частей, после размещения людей должно быть стремление возможно скорее их накормить.

б) охранение:

В виду пополнения частей большевиками и другими ненадёжными элементами сторожевое охранение по ночам надлежит выставлять только от офицерских рот или рот им равноценных.

Благодаря тому, что никогда нельзя быть уверенным в лояльности местного населения, необходимость непосредственного, ближайшего охранения ни в ком не должна вызывать сомнений. Каждая часть, не ожидая никаких указаний, должна выставлять непосредственное охранение. Каждый день штаб должен охраняться караулом.

В течение ночи по району, занимаемому частью в населённом пункте, должны посылаться дозоры с целью задержания подозрительных лиц.

Назначение дежурных частей — обязательно должно соблюдаться в каждой отдыхающей части.

При занятии населённых пунктов, бывших ранее во власти большевиков, командирам занявших их частей надлежит, не запрашивая никаких указаний свыше, немедленно приказать местному населению сдать огнестрельное и холодное оружие, казённое снаряжение, в самый кратчайший срок (несколько часов) под угрозой расстрела на месте без всякого суда тех, у кого оружие будет найдено потом при обыске.

Однако, назначая обыск, необходимо при этом ни в коем случае не допускать никакого грабежа и мародерства. По нашим частям будут судить о всей Добровольческой армии.

В каждом населенном пункте распоряжением находящегося в нём старшего начальника обязательно назначать коменданта этого пункта.

V. Походное движение и его охранение

а) походное движение:

Полный порядок при движении. Все должны быть на своих местах. Повозок строго ограниченное количество, и на них ехать только тем, кому надлежит (ездовые) и лицам с особого каждый раз разрешения командира части (больные, раненые).

Сажать всех людей на подводы, реквизируя их у населения, допускается лишь при особо больших переходах и притом каждый раз только по приказу начальника дивизии .

Повозки обоза 1[-го] разряда (боевые, хозяйственные) следуют каждая за своей частью, т. е. ротная за ротной, батальонная за батальоном и т. д., если не было особых приказаний для того, чтобы при выдвижении какой-либо части она сразу выходила бы со своими повозками.

В предвидении же боя за своими частями следуют из обозы 1[-го] разряда только боевые повозки, прочие же, равно как и походные кухни, следуют в хвосте колонны.

Обоз второго разряда следует всегда в хвосте всей колонны.

б) походное охранение:

Вследствие того, что частям в нынешней гражданской войне приходится действовать, сплошь и рядом, на громадных фронтах, колонны при походном движении очень часто оказываются на большом удалении друг от друга. Походное охранение в силу этого не в состоянии наблюдать все дороги, идущие от противника. Боковое охранение поэтому приобретает особое значение . Во избежание быть захваченным врасплох с фланга необходимо во всех случаях походного движения высылать в стороны не менее как на 1—2 версты конные посты, следующие параллельно колонне. При первой возможности высылать конную разведку, кроме того, на боковые параллельные нашему движению дороги.

При полном отсутствии конницы конные боковые посты (дозоры) высылать из числа ординарцев, разведчиков; в крайнем случае высылать боковые дозоры пешими.

При столкновении с противником, охраняющим движение колонны частям отнюдь не останавливаться, а сейчас же искать фланг противника, чтобы смелыми действиями на него сбивать противника, в большинстве случаев не обладающего особой устойчивостью.

в) движение на выстрелы:

В гражданской войне приобрело исключительное значение. При наших незначительных, в большинстве случаев, силах только взаимопомощью и энергичным наступлением можно наносить сокрушительные удары противнику.

Услышав выстрелы в стороне соседней колонны, начальник колонны тотчас же (продолжая выполнение своей задачи) высылает разведку и от результата её принимает определённое решение. При малейшей к тому возможности выходом во фланг и тыл противнику, дерущемуся против соседней колонны, необходимо помочь этой колонне разбить противника.

О своём решении, конечно, надо донести своему прямому начальнику.

VI. Действия в бою

а) общие указания:

От всех начальников и частей требуется проявление максимума решительности, смелости, искусства и упорства.

Стремление к наступательным действиям должно быть положено в основание при каждой встрече с противником.

Если и пришлось перейти к обороне, то задержавшись, приведясь в порядок и произведя перегруппировку, необходимо вновь своей ударной группой перейти в наступление.

При исполнении всех задач начальникам, начиная от самого младшего, необходимо помнить, что равномерный удар по всему фронту не даёт хороших результатов.

Необходимо всегда, заняв большую часть фронта малыми силами (усилив их зато пулеметами, артиллерией), всеми остальными силами ( кулаком ) — бить по самому чувствительному месту противника (например, фланг, путь отхода, командующая высота и т. д.).

Прорыв фронта и притом чрезвычайно энергичный при таких условиях сразу бьёт на психику большевиков, в большинстве случаев, начинающих отход и против нашего пассивного участка.

Сбив противника, необходимо его неутомимо преследовать пехотой, конницей, броневыми автомобилями, бронепоездами, стараясь отрезать ему путь и заставить положить оружие.

Преследуя противника, необходимо, однако всегда помнить, что свои части надо возможно скорее привести в порядок; все лишние в первой линии части должны быть оттянуты из неё и свернуты в колонны для образования вновь кулака, на случай перехода противника в контратаку, вообще для обеспечения себя от всяких неожиданностей.

Конечно, приведённые схемы есть только примерные. В зависимости от местности, огня противника, данной задачи и т. д. в них надо вносить соответствующие коррективы. Например, число боевых единиц в первой линии и в резерве, растягивание одной единицы на широком фронте и сосредоточение остальных (кулак) на коротком для нанесения сокрушительного удара.

Всем начальникам надлежит вести самое тщательное наблюдение за своими флангами. Независимо от высылки конницы надо выдвигать на фланги наблюдательные посты (от роты) и заставы (от батальона, полка), для своевременного предупреждения о грозящей с фланга опасности.

Наступление:

Действия пехоты. Раз наступление начато — оно должно вестись самым энергичным образом, чтобы возможно скорее сблизиться с противником для удара. Чем скорее часть дойдёт до противника, тем меньше времени она будет под его огнём, обыкновенно не отличающимся меткостью, и тем меньше понесёт потерь.

В атаку поднимать надлежит одновременно и переднюю редкую цепь и следующие за нею волны. Это достигается или назначением определённого часа для атаки или сигнала, например, высокого разрыва.

В резерве всем начальникам иметь по возможности надёжные части (офицерские) и пулемёты из числа состоящих в батальонных и полковой пулемётной командах на случай, как необходимости поддержки передовой линии, так и понуждения ненадёжных рот.

Рекомендуется хотя бы несколько пулемётов из числа состоящих в полковой пулемётной команде иметь на рессорных или хотя бы и простых легких линейках (тачанках) для того, чтобы иметь возможность быстро выбросить их вместе с прислугой в нужную минуту в нужном направлении.

В распоряжении командира полка в районе его боевого штаба, т. е. в ближайшем тылу полка, должна находиться комендантская рота и, хотя бы часть пулемётной полковой команды.

Малейшая попытка к бегству в тыл или к противнику должна пресекаться в корне расстрелом ими без суда на месте без различия звания и чина бегущего.

Действия артиллерии: артиллерии отнюдь не принимать за правило занятие закрытых позиций с далеко вынесенными наблюдательными пунктами. При нынешней ненадёжности телефонных линий и скоротечности боя командирам частей необходимо требовать от артиллеристов расположения батарей возможно ближе к пехоте, хотя бы и не на закрытой, а лишь маскированной позиции. Наблюдательный пункт должен быть как можно ближе к батарее, чтобы в случае обрыва провода можно было бы передавать команды голосом через 2—3 передатчиков.

Нормальное удаление батарей от пехоты при наступлении около одной версты. С продвижением пехоты вперёд артиллерия, не ожидая никаких указаний свыше, должна сама передвигаться поэшелонно (орудиями, взводами) вперёд для поддержки своей пехоты.

В настоящей войне приобрели большое значение бронеавтомобили, бронепоезда, танки. Только артиллерийским огнём с самой ближней дистанции, не считаясь с тем, что орудие может погибнуть, огнём в упор можно рассчитывать на успех борьбы с подобным врагом, так как только на близкой дистанции орудие обладает громадной меткостью.

Командирам батарей поддерживать всегда самую тесную связь со своей пехотой.

При подготовке артиллерией атаки пехоты, а также и вообще при ведении боя артиллерии отнюдь не следует распределять огонь равномерно по всему фронту, а надлежит сосредотачивать его по наиболее важным пунктам и целям.

Оборона и отход :

[а] Действия пехоты: оборону надлежит основывать главным образом на артиллерийском и пулемётном огне, стараясь иметь возможно сильные резервы пехоты для производства контратак.

В случае вынужденного отхода следует выдвинуть на определённый рубеж пулемёты и пехоту из резерва и под прикрытием их отводить части с фронта перекатами, устраивая их за этим рубежом.

[б)] Действия артиллерии: Артиллерия при обороне и отходе должна обязательно занимать позиции в 2 линии и отходить также перекатами, чтобы ни на минуту не оставлять свою пехоту без артиллерийской поддержки.

в) Снабжение огнестрельными припасами :

При штабе бригады устроен склад огнестрельных припасов (ружей и артиллерийских патронов), откуда и будут отпускаться патроны только по письменным требованиям частей.

Хотя в настоящее время не ощущается недостатка в ружейных патронах, всё же все начальники должны требовать от своих подчиненных бережливого их расходования; виновных в разброске патронов надлежит немедленно предавать полевому суду.

В каждой отдельной части надлежит иметь свой патронный резерв, из которого и выдавать батальонам патроны только по запискам командира батальона (в крайнем случае командира роты), так как опыт войны показал, что без записок за патронами являются уклоняющиеся от боя.

Таковых лиц, как указывалось выше, надлежит расстреливать без суда на месте.

Командиры батальонов также должны иметь свой патронный резерв, следующий за батальоном на повозках до последней возможности.

г) Эвакуация :

В каждой отдельной части во время боя должен быть свой передовой перевязочный пункт близ боевого штаба полка. Пункт должен устраиваться обязательно на том пути, по которому шёл полк, а не в стороне от него, так как раненый всегда пойдёт назад по знакомой дороге, а не будет отыскивать перевязочный пункт где-то в стороне.

При боях вдоль железной дороги — будут распоряжением штаба дивизии подаваться возможно ближе к передовой линии поездные летучки.

д) Обозы в бою :

Обоз 1[-го] разряда: Боевые повозки (пулемётные, патронные, санитарные, связи) — должны следовать до последней возможности за своей частью.

Хозяйственные (кухни, продуктовые) должны находиться в ближайшем тылу части в одном месте, под начальством одного лица, для того, чтобы постоянно держать их в руках.

Обоз 2[-го] разряда: Если нет особых указаний штаба дивизии, то по усмотрению командира отдельной части.

VII. Ночные действия

По возможности надлежит их избегать ввиду разнородности элементов, входящих ныне в состав частей.

Ночью в каждой роте на позиции следует окопы занимать редкой цепью с пулемётами, держа в непосредственной близости от цепи сомкнуто остальную часть роты.

VIII. Взаимные обязанности родов войск

«Все роды войск обязаны поддерживать и выручать друг друга».

Тяжелее всех, однако, в бою пехоте, почему все без исключения должны помогать ей в достижении поставленных ей задач.

Артиллерия: должна прокладывать своим огнём путь пехоте, не останавливаясь перед самоотверженными выездами вперёд на открытые позиции.

Примером могут служить блестящие действия батарей 1-й пехотной дивизии под начальством павшего на своем посту полковника [Д. Т.] Миончинского.

Конница: Должна проявлять наибольшую активность. В настоящей войне маневру полный простор. Зачастую несколько всадников с пулемётом, а то и без него, заскакавших в тыл большевикам, решат участь боя в нашу пользу.

Массовые конные атаки вновь нашли своё место на полях сражений. Действия конницы генералов [А. Г.] Шкуро и барона [П. Н.] Врангеля всем известны.

Броневые поезда: Оказывают могущественную поддержку пехоте при условии смелости своего командного состава. Пехоте, однако, надлежит помнить, что отход поезда назад, когда по нему пристреляется артиллерия противника, не служит вовсе основанием для отхода пехоты.

Поезд, выйдя быстро из пристрелянного пространства, должен опять выдвижением вперед поддерживать свою пехоту.

Броневые автомобили: При хороших дорогах от них надлежит требовать максимума дерзости.

Танки: До сего времени танки были только в нашем распоряжении. Появление их на фронте чрезвычайно укрепило наш престиж и подорвало дух и стойкость противника.

Не исключена, конечно, возможность появления их против нас. В этом случае наша артиллерия должна проявить наибольшую самоотверженность, так как только прямым попаданием можно вывести танк из строя.

По приказанию начальника 7-й пех[отной] дивизии составил:

И[сполняющий] д[олжность] начальника штаба 7-й пех[отной] дивизии Генерального штаба капитан [К. Л. Капнин]

26 мая 1919 г. Пос[елок] Усть-Очеретинский