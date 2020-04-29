10 марта (23 марта по новому стилю, хотя некоторые источники называют 24 марта) 1920 года в Новороссийске скончался от тифа командир Марковской Офицерской дивизии полковник Александр Николаевич Блейш. Человек, которого Антон Иванович Деникин называл «храбрейшим офицером», уходил в могилу, сражённый не пулей врага в жарком бою, а тяжёлым недугом в тылу своей отступающей дивизии. Тиф косил участников Гражданской войны по обе стороны фронта сотнями. И умирали зачастую достойнейшие.

Александр Николаевич Блейш

Александр Николаевич Блейш (1885−1920) — русский офицер, активный участник Белого Движения на Юге России, ветеран Первой Мировой войны, марковец.

Александр Блейш родился 7 (19) января 1885 года в остзейской аристократической семье. Отец его, Николай Николаевич Блейш, служил в крайне привилегированном Кавалергардском полку старшим полковым врачом и имел чин статского советника (5-й класс Табели о рангах, что соответствовало промежуточному положению между полковником и генералом в армейской иерархии), мать была дочерью английского консула в Либаве. Поскольку отец был тесно связан с высокими армейскими кругами, сын пошёл по военной стезе. Вехи его биографии во многом традиционны для героев Вооружённых Сил Юга России: престижное Павловское военное училище, офицерский чин в 21 год (выпущен из училища в 1906 году). Службу свою Блейш начал подпоручиком в 3-м Финляндском стрелковом полку, из которого в 1908 г. перевёлся в Двинский пехотный полк. Начало Первой Мировой войны Александр Блейш встретил поручиком 146-го пехотного Царицынского полка.

Блейш принял участие в боях Первой Мировой войны, был ранен, удостоился орденов Святой Анны и Святого Владимира (оба 4-й степени), в составе 294-го пехотного Березинского полка участвовал в Брусиловском прорыве (в частности, в боях за Ковель), к декабрю 1916 года дослужился до подполковника. Столь быстрая карьера офицера неприметного армейского полка свидетельствовала о его незаурядном мужестве, хотя Ордена Святого Георгия Блейш так и не получил. Однако, он обратил на себя внимание патриотически настроенного генералитета, и в ноябре 1917 года, уже после большевистского переворота, генерал Н.Н. Духонин назначил Блейша командиром 2-го Оренбургского ударного батальона. Поначалу батальон Блейша предназначался для защиты Ставки от большевиков (что свидетельствует о крайнем доверии Духонина к Александру Николаевичу). Однако, когда Духонину стало ясно, что Ставку ему не отстоять, батальон был направлен на Дон, где с 12 по 19 декабря (нового стиля) 1917 года непрерывно сражался против большевиков. В этих боях ударники Блейша были почти поголовно истреблены. Блейш к этому времени уже носил чин полковника, в который его успел произвести Духонин.

Александр Блейш в период Первой Мировой войны

В мае 1918 года Александр Блейш присоединился к Добровольческой Армии, только что вернувшейся из Первого Кубанского (Ледяного) похода. Зачислили его командиром 9-й роты 1-го Офицерского полка, который вскоре стал именоваться 1-м Офицерским Генерала С.Л. Маркова полком в память о погибшем командире. С тех пор жизнь Блейша была неразрывно связана с марковцами. 5 июля 1918 г. Блейш становится командиром 1-го батальона Марковского полка и помощником командира полка. В начале сентября 1918 года Блейш был ранен и остался для лечения в освобождённом Добровольческой Армией Екатеринодаре, однако уже 10 октября того же года вернулся к исполнению обязанностей командира батальона.

В начале 1919 года Блейш вместе со своим полком сражался против большевиков в Донбассе, где в начале марта снова был ранен. После излечения Деникин назначает Блейша командиром 1-го Офицерского генерала С.Л. Маркова полка. В этой должности Александр Николаевич оставался вплоть до ноября 1919 года.

Полковник Блейш — командир марковцев

Во время отступления Белой Армии от Орла и Курска, в октябре 1919 года Блейш лично руководил боями полка за Елец, в ходе которых полк захватил сотни пленных и несколько пулемётов, но взять города так и не смог, так как был обойдён красными с фланга. 12 — 15 октября Блейш командовал обороной Ливен, проявив незаурядное мужество. Затем, в период с 17 по 23 ноября 1919 года 1-й Марковский полк, прорываясь из окружения, совершил рейд Тим — Солнцево, пройдя с боями около ста вёрст. На протяжении всего этого рейда Блейш находился в рядах полка, руководя всеми его действиями. Особенно старался Александр Николаевич следить за настроениями в полку, понимая, как быстро падает боеспособность в условиях поражений и отступления. Приказания командиров — вплоть до взводного уровня! — в этот период становятся строго официальными и в то же время максимально подробными. Стремясь обеспечить своему полку максимальную подвижность, Блейш отдал неожиданный приказ, запрещавший принимать в полк добровольцев — он, как никто, понимал, что в условиях окружения проще маневрировать малочисленными частями, они более подвижны — и потому, в силу фактора внезапности, могут наносить более ощутимые удары противнику. В конце ноября, выведя полк из вражеского кольца, Блейш слёг с тифом. Вероятно, именно это уберегло его от гибели в ходе катастрофического для марковцев боя в селе Алексеево-Леоново, когда Марковская дивизия была истреблена практически полностью. Но в тот раз Александру Николаевичу повезло — он не только не разделил участь своих боевых товарищей, но и выздоровел. 4 января 1920 года он был назначен временно исполняющим обязанности начальника Марковской дивизии, а в феврале 1920-го — официально утверждён на посту начдива.

Марковцы на походе.

Обычно эту картину ассоциируют с Ледяным Походом 1918 года. Я сам когда-то так думал. Но во время Ледяного Похода С.Л. Марков ещё не успел придумать и ввести для своих подшефных «фирменные» марковские чёрные погоны и чёрно-белые фуражки, они появились не ранее мая 1918 года. Так что на картине — отступление марковцев в ноябре 1919 — марте 1920 гг.

Однако в начале марта 1920 года тиф неожиданно вернулся. 10(23) марта Александр Николаевич Блейш скончался в Новороссийске. За его гробом шли верные марковцы. Главнокомандующий ВСЮР Антон Иванович Деникин лично присутствовал на похоронах. Тяжёлые сомнения терзали Деникина. С одной стороны, он понимал, как невовремя уходят его соратники, как многое они могли бы ещё успеть в жизни, как много ещё сделали бы для Белой Идеи. Но понимал он также и другое: грядущая эвакуация Новороссийска грозила из-за нехватки судов превратиться в катастрофу. А страх порой толкает человека на чудовищные поступки. Город наводняли дезертиры, повсеместно возникали под благовидными предлогами «военные общества», единственной целью которых был … совместный захват мест на пароходах. Этого позора Блейш уже не увидел. Не увидел он и того, как гибли под большевистским огнём последние сохранившие дисциплину добровольческие части, прикрывая эвакуацию. «Так невовремя ли уходят старые бойцы? — невольно задавался вопросом Антон Иванович. — Или как раз слишком вовремя?» И не находил ответа.

Использованная литература:

1) Материал об Александре Блейше с интернет-энциклопедии «Офицеры РИА»

2) Материал об Александре Блейше с сайта «Белая Россия»

3) Материал о Блейше с форума военно-исторического клуба «Марковцы».

4) Книга А.И. Деникина «Очерки Русской Смуты».

5) Книга В.Е. Павлова «Марковцы в боях и походах за Россию«

https://mikhael-mark.livejournal.com/970 955.html