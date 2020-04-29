Священномученик Константин (Константин Дмитриевич Жданов) родился 22 марта 1875 года в местечке Старо-Шарковщина[1] Дисненского уезда Виленской губернии.

Отец Константина — священник Димитрий Жданов — был сыном причетника. Окончив в 1865 году Тверскую духовную семинарию, Дмитрий Владимирович преподавал в народных училищах Тверской и Ковенской губерний, а в 1876 году был рукоположен во иерея. Спустя два года отца Димитрия согласно его прошению назначили на Свято-Успенский приход[2] местечка Старо-Шарковщина, где он и совершал своё пастырское служение до самой кончины. Дом, в котором жила семья отца Димитрия, находился рядом с церковью в очень живописном месте на берегу реки Дисны. Ждановы держали небольшое хозяйство, имели собственный сад, огород. София, мать Константина, занималась воспитанием детей и пела в церковном хоре. В семье Ждановых родилось девять детей. У Константина было четыре брата: Владимир (род. 1873), Иван (1878), Ювеналий (1886), Александр (умер во младенчестве) и четыре сестры: Надежда (1876), Вера (1881), Любовь (1888) и Мария (1890). Жили скромно и дружно, в любви и согласии. Старшие дети учились в Вильно: мальчики — в Духовной семинарии, девочки — в закрытой женской гимназии. По воспоминаниям старошарковщинских прихожан, отец Димитрий всегда стремился быть рядом с теми, кто нуждался в утешении и духовной поддержке. По первому зову, невзирая на погоду и время суток, он спешил к больным и умирающим для того, чтобы поисповедовать и причастить их Святых Христовых Таин. Все в округе почитали отца Димитрия Жданова как истинного пастыря, безотказного и самоотверженного. Батюшка был весьма милостив к неимущим. Известно, что возле дома священника находилось помещение, которое в любое время года служило приютом для нищих.

Личный пример отца повлиял на формирование высоких нравственных качеств будущего священномученика Константина. Ещё с детства жизнь Константина была неразрывно связана со служением Богу и ближним: помощь отцу при совершении богослужений, молитва в храме, забота о младших братьях и сестрах, послушание родителям…

В 1892 году в семнадцатилетнем возрасте Константин поступил в Литовскую духовную семинарию, находившуюся в Вильно. Но уже спустя два года в связи со смертью матери он вынужден был оставить учебу. Для того чтобы помогать отцу содержать многочисленную семью, в 1895 году Константин устроился работать на Полесскую железную дорогу. Тогда младшей сестре Марии не было еще и пяти лет, а старшая Надежда только окончила гимназию. Впоследствии с сентября 1898 по апрель 1900 года Константин состоял на службе в Полтавском отделении государственного банка. В этот период, находясь вдали от родительского дома, он не раз приезжал навещать своего отца, братьев и сестёр, о которых всегда проявлял самую нежную заботу.

Священник Константин Жданов с сыном Георгием. Фото начала XX века

В 1900 году Константин Дмитриевич женился на Анне Степановне, дочери служащего, ставшей для него близким духовным другом и верной помощницей на жизненном пути. Вскоре, успешно сдав экзамены по богословским наукам при Литовской духовной консистории, Константин Жданов был возведён в сан диакона и определён к церкви деревни Юдищено Дисненского уезда. Однако его служение в Юдищено оказалось непродолжительным. Получив скорбное известие о смерти отца, диакон Константин подал прошение о перемещении на Старо-Шарковщинский Свято-Успенский приход, чтобы иметь возможность заботиться о своих младших, ещё несовершеннолетних, братьях и сестрах. 1 апреля 1900 года прошение отца Константина было удовлетворено резолюцией архиепископа Литовского и Виленского Ювеналия (Половцева)[3]. 30 апреля того же года в Ковенском Петро-Павловском соборе епископ Ковенский Михаил (Ермаков), викарий Литовской епархии[4], рукоположил диакона Константина во священника. Так, назначенный на место своего покойного отца иерей Константин стал настоятелем Свято-Успенского храма в местечке Старо-Шарковщина.

Матушка Анна во всём была опорой для своего супруга. С удивительной любовью и нежностью она относилась к младшим братьям и сестрам отца Константина, словно они были её детьми. Анна Степановна пела в церковном хоре, принимала участие в жизни прихода. В 1902 году у отца Константина родился сын Георгий. Однако уже через два года матушка Анна умерла в возрасте двадцати семи лет. К нелёгким пастырским трудам добавились семейные заботы. На руках у батюшки остался осиротевший младенец. Кроме того, ему по-прежнему необходимо было заботиться о своём несовершеннолетнем брате Ювеналии и сёстрах Любови и Марии. После смерти матушки Анны отцу Константину стала помогать по хозяйству Мария Леонтьевна Шабловская, проживавшая в семье Ждановых ещё при отце Димитрии. Отец Константин тяжёло переживал смерть супруги, и только любовь к Богу и ближним, искренняя вера в Промысл Божий помогли овдовевшему священнику перенести это испытание. Скорбь от потери матери в юношеском возрасте и сиротство собственного сына не могли оставить сердце отца Константина безучастным к детскому горю. Сохранились документальные свидетельства о том, что батюшка устраивал приюты для детей-сирот. Он также помогал обездоленным и убогим и за исполнение треб не только не брал платы, но, напротив, сам старался снабдить неимущих всем необходимым. Отец Константин был замечательным проповедником Слова Божия, строгим в вопросах веры и вместе с тем отзывчивым и милостивым к людям.

Шарковщина. Крест на могиле родителей и матушки священномученика Константина возле Свято-Успенского храма

Отец Константин совершал свое служение в Свято-Успенском приходе местечка Старо-Шарковщина в продолжение девятнадцати лет, и здесь в полной мере раскрылся дарованный ему от Господа пастырский талант. Уже в первые годы служения в Старо-Шарковщине перед отцом Константином встал вопрос о строительстве нового храма, так как старый деревянный, построенный еще в 1639 году униатами, к концу XIX века совсем обветшал. Вот как один из современников отца Константина Жданова описывал состояние древней Свято-Успенской церкви: «Старо-Шарковская церковь — одна из самых ветхих и убогих… в епархии: стены полугнилые, без штукатурки, здание церкви от времени покосилось и до того наклонено на северную сторону, что в предупреждение его возможного падения подперто пятью дубовыми столбами, при сильном ветре всё здание трещит и шатается…» (Садовский О. Они закопали священника живым // Церковное слово. 1997. № 8. С. 6).

Шарковщина. Дом, в котором жил священномученик Константин Жданов

В 1901 году отец Константин и старошарковщинские прихожане обратились с письменным прошением к архиепископу Литовскому и Виленскому Ювеналию о выделении денег на постройку нового храма. Возвести церковь за счёт приходских средств не представлялось возможным, так как каких-либо сбережений приход не имел. Кроме того, прихожане, число которых составляло к тому времени около двух с половиной тысяч, находились в крайней бедности по причине неурожаев, повторявшихся шесть лет подряд. Ещё одним обстоятельством, осложнявшим постройку православного храма в Дисненском уезде (в состав которого входило местечко Старо-Шарковщина), являлось численное преобладание католиков над православными. Однако эти трудности не останавливали двадцатишестилетнего священника, всю свою надежду возлагавшего на Господа. Ещё до закладки новой церкви, в 1901—1902 годах, стараниями отца Константина на собранные им средства были выстроены два причтовых дома (один — для священника, другой — для псаломщика и приходских нужд), сохранившиеся до настоящего времени.

Притчтовый дом, постороенный иереем Константином Ждановым в Шарковщине. Фото 2011 года

В 1904 году на Литовской кафедре Высокопреосвященного Ювеналия (Половцева) сменил архиепископ Никандр (Молчанов) [5]. Отец Константин вместе со своими прихожанами направил на имя нового архипастыря очередное прошение об оказании помощи в строительстве храма. Однако и на этот раз вопрос оставался открытым в течение нескольких лет. Только в 1906 году было получено благословение Высокопреосвященного Никандра на формирование строительного комитета под председательством отца Константина. Для осуществления первоначальных работ было установлено каждому крестьянину внести по 1 рублю 50 копеек с каждой десятины принадлежавшей ему земли. Эти деньги собирались выбранными членами строительного комитета и хранились до определённого времени в Государственной сберегательной кассе. В 1907 году последовало разрешение Государя Императора Николая II и Литовской духовной консистории на возведение нового храма. В марте 1908 года старошарковщинские прихожане смогли приступить к разборке обветшалой церкви [6], на месте которой предполагалось начать строительство. 3 июля 1908 года Дисненским благочинным священником Николаем Рафаловичем [7] была совершена закладка новой Свято-Успенской церкви в местечке Старо-Шарковщина.

Записка об освящении храма, найденная в 1999 году под престолом Свято-Успенской церкви в Шарковщине

Всеми работами по постройке храма непосредственно руководил настоятель иерей Константин Жданов. Его тщанием был начат сбор денежных средств среди прихожан. Крестьяне безвозмездно подвозили камни со своих полей к месту строительства. Отец Константин также собирал пожертвования среди своих знакомых — заводских рабочих и тех прихожан, которые находились на заработках в городе. Значительная часть средств, необходимых для строительства храма, была выделена по Высочайшему Указу Императора Николая II из государственной казны. Для сбора пожертвований на иконостас отец Константин специально ездил в Москву, где с этой целью посещал дома купцов и других состоятельных людей. Собранных таким образом денег оказалось достаточно, чтобы устроить великолепный, с золоченой отделкой, иконостас, который находится в Шарковщинском Свято-Успенском храме и поныне. Помимо денежных средств, необходимых для возведения нового храма, батюшка привёз из Москвы священные сосуды и предметы церковного обихода. Московскими купцами были пожертвованы несколько икон. Более того, в Москве на деньги благотворителей изготовили кипарисовый престол и жертвенник. Незадолго до окончания строительства, в сентябре 1911 года, московскими благодетелями для Свято-Успенского храма был пожертвован колокол. Согласно проекту новую церковь строили из брёвен, на высоком каменном фундаменте, с колокольней во фронтонной части. Плиточный пол в ней укладывал своими руками отец Константин. До времени окончания строительства богослужения совершались в причтовом доме.

13 ноября 1912 года состоялось долгожданное событие — освящение новопостроенной Свято-Успенской церкви. По благословению архиепископа Литовского и Виленского Агафангела (Преображенского)[8] Старо-Шарковщинский храм освятил Дисненский благочинный священник Николай Рафалович в сослужении отца Константина Жданова. В память о завершении строительства и о трудах, понесенных настоятелем иереем Константином, в храме и до настоящего времени хранится икона равноапостольного царя Константина. Она имеет надпись следующего содержания: «Сия икона сооружена нами, прихожанами Старо-Шарковской церкви, в благодарное и молитвенное воспоминание нам и нашим потомкам о нашем Настоятеле — Священнике о<тце> Константине Димитриевиче Жданове, соорудившем наш сей храм своими заботами и трудами на пожертвования благотворителей, главным образом Московских. Сооружена икона в 1910 г<оду>[9] ко дню освящ<ения> храма».

Икона священномученика Константина Жданова в Свято-Успенской церкви в Шарковщине. Фото 2011 года

Обременённый строительными заботами, отец Константин никогда не забывал и о своих пастырских обязанностях: совершал богослужения, наставлял в вере пасомых, занимался преподавательской деятельностью. В 1904 году он был назначен законоучителем Ждановского народного училища, а в 1908 году — законоучителем Сосновского и Григоровщинского народных училищ. За своё самоотверженное служение Православной Церкви священник Константин Жданов был удостоен нескольких церковных наград. В 1908 году «за продолжительную и усердную службу» по ходатайству архиепископа Никандра (Молчанова) его наградили набедренником, в 1912 году «за пастырские труды» — скуфьей, в 1914 году — камилавкой. За свою преподавательскую деятельность батюшка был награжден медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ».

Священномученик Константин Жданов, пресвитер Щарковщинский. Икона 2010 г. Художник В.Ф. Крук

Дальнейшее пастырское служение отца Константина проходило в самые сложные и переломные годы в истории России: Первая мировая война, революции 1917 года, установление советской власти… Нужно было иметь великую силу духа, чтобы сохранить веру и не оказаться предателем в тех сложнейших жизненных обстоятельствах.

Вид на Свято-Успенский храм в Шарковщине. Фото 2011 г.

Уже к началу 1915 года линия фронта вплотную приблизилась к Литовской епархии. В связи с быстро развивавшимися военными событиями и опасностью, угрожавшей мирному населению, Святейший Синод обратился ко всем пастырям Русской Православной Церкви с призывом ободрять пасомых, направлять их жизнь по заповедям Божиим, укреплять в народе любовь к Церкви и Отечеству. В эти тяжёлые годы Виленско-Литовскую епархию возглавил архиепископ Тихон (Беллавин)[10], будущий Патриарх Московский и всея Руси. Поскольку фронт с каждым днём подступал всё ближе к Вильно, 4 сентября 1915 года архиепископ Тихон покинул город. На следующий день Вильно заняли немцы. Епархиальный центр на период оккупации был перенесён в город Дисну Виленской губернии[11], куда и прибыл Высокопреосвященный Тихон. Так, в наполненные скорбью дни Первой мировой войны православные жители Дисненского уезда получили великое духовное утешение, имея возможность находиться вблизи своего архипастыря[12]. 29 августа 1916 года владыка Тихон посетил Старо-Шарковщинский приход, о чём упоминается в рапорте священника Константина Жданова в Духовную консисторию. В лице отца Константина архиепископ Тихон увидел того пастыря, которому можно было поручить любое ответственное дело. В том же году отец Константин был утверждён Высокопреосвященным Тихоном заведующим эвакуированной в Старо-Шарковщину Березвечской женской второклассной школы[13].

Высокопреосвященный Тихон (Беллавин), архиепископ Виленский и Литовский. Фото начала XX века

Уже в 1917 году в жизни российского общества наступили великие перемены: могучая империя рухнула. Пришло время суровых испытаний для Русской Православной Церкви. Невзирая на политику открытого преследования, проводимую безбожной советской властью в отношении духовенства, отец Константин Жданов не покинул своего прихода. Пребывая рядом с паствой, он призывал прихожан к усиленной молитве, взаимопомощи, терпению в скорбях. Батюшка понимал, что именно он как пастырь должен нести на себе бремя человеческих страданий, должен духовно поддерживать своих чад, чтобы они не погибли в бездне неверия и обмана.

Свято-Успенский храм в Шарковщине. Фото 2011 года

А времена наступали поистине апокалиптические: «Железной рукой загоним человечество к счастью!» — гласил один из революционных лозунгов. Этой «железной рукой» в советском государстве стали партийные комитеты, которые уже к 1918 году почувствовали себя абсолютной властью.

Интерьер Свято-Успенского храма в Шарковщине. Фото 2011 г.

В 1918 году, в эпоху «военного коммунизма», начался и массовый террор, невиданный по своим масштабам в истории нашего Отечества. Причины введения террора обосновывались необходимостью защиты «завоеваний революции». 31 января 1918 года советское правительство решило «принять меры к увеличению числа мест заключения», а немного позже было признано необходимым «обезопасить советскую республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях» (Булдаков В. П., Кабанов В. В. «Военный коммунизм»: идеология и общественное развитие // Вопросы истории. 1990. № 3. С. 51). Для этого не требовалось судебного разбирательства — достаточно было административного решения. Арест мог последовать даже по подозрению в сочувствии контрреволюции. Расстрелы людей, несогласных с политикой советской власти, производились повсеместно.

Иконостас Свято-Успенского храма. Фото 2011 г.

В ноябре 1918 года немецкие войска оставили Дисненский уезд, а уже в декабре здесь был создан уездный комитет Российской коммунистической партии большевиков, перед которым стояла задача установления советской власти на освобождённой территории. В то время в местечке Старо-Шарковщина неистовствовала одна из коммунистических ячеек, известная своими злодеяниями всей округе. Председатель этой ячейки с товарищами-большевиками совершал расстрелы неугодных новой власти лиц без всякого суда и следствия. Особым преследованиям подвергались представители духовенства, монашествующие, объявленные «врагами народа». И, конечно, коммунисты не могли обойти вниманием отца Константина Жданова, верного пастыря Церкви Христовой, призывавшего своих прихожан к соблюдению евангельских заповедей.

Весной 1919 года иерея Константина арестовали. По воспоминаниям очевидцев, он, совершив требу, возвращался домой от одного из своих прихожан и по дороге был задержан большевиками. Узнав об аресте своего батюшки, верующие пытались спасти его: просили отпустить, предлагали даже выкуп. Их прогоняли, оскорбляли, но они продолжали настаивать на своём. Среди старошарковщинских жителей начался сбор подписей с просьбой освободить отца Константина. Принимая во внимание создавшуюся обстановку, большевики побоялись расстрелять в Старо-Шарковщине священника, пользовавшегося столь высоким авторитетом среди местного населения. Поэтому для исполнения своего злого умысла они отправили отца Константина в Дисну, где вместе с ним содержался и настоятель Язненской Спасо-Преображенской церкви священник Алексий Соколов. Их ожидала общая участь. Поскольку арестованных в Дисне было очень много, большевики старались побыстрее от них избавиться. Ночью 29 (16 ст. ст.) апреля[14] заключённых после пыток и издевательств предали смерти. Среди обречённых на казнь был и отец Константин Жданов. Женщин, находившихся вместе с ними, конвоиры расстреляли в спешке неподалеку от города Дисны, а священнослужителей повели дальше через кустарник. Все трое конвоиров — Фома Ботвиненок, Александр Липский и Михаил Ваштай — были в нетрезвом состоянии. Священник Алексий Соколов предложил отцу Константину бежать, на что последний ответил: «Я никому ничего плохого не сделал. Что Бог пошлёт, то и буду терпеть». Тогда отец Алексий, воспользовавшись нерасторопностью конвоиров, скрылся в кустарнике. Он-то и рассказал людям о предсмертных страданиях отца Константина.

Священномученик Константин Жданов

Конвоиры заставили священника выкопать себе могилу, после чего бросили его туда живым. Отец Константин начал просить их не совершать грех смертоубийства. Однако в ответ на уговоры его стали бить лопатой: перебили голени, отсекли левую стопу… Потом убийцы спросили священника, имеет ли он последнее желание перед смертью. Отец Константин сказал, что хотел бы помолиться. Ему позволили. Спустя некоторое время конвоиры оглушили отца Константина ударом по голове и затем забросали землей.

Храм Воскресения Христова в Дисне. Фото 2011 г.

Прихожане не сразу узнали о смерти священника и всё ещё собирали подписи под новой петицией в его защиту. Мария Леонтьевна Шабловская, помогавшая по хозяйству отцу Константину, вскоре приехала с прошением в Дисну, где ей и рассказали о совершившемся. Тогда Мария Леонтьевна и прихожане Свято-Успенской церкви Григорий Никифорович Вышинский и Иван Маркович Сапроненок[15] извлекли из земли тело убиенного батюшки. Оказалось, что отец Константин умер не сразу. Через какое-то время после того, как его ранили, оглушили и забросали землей, он пришёл в сознание и пытался выбраться из могилы, — это было видно по положению тела. До поверхности оставалось совсем немного, однако не хватило сил и воздуха…

Кадбищенская Свято-Одигитриевская церковь в Дисне. Фото 2010 г.

25 июня 1919 года [16] тело иерея Константина Жданова было облачено в новые священнические одежды и погребено в склепе под алтарем Дисненской кладбищенской Свято-Одигитриевской церкви [17]. Там оно пребывало почти девяносто лет. На протяжении всего этого времени отца Константина, безвинно пострадавшего в годину гонений, все православные Шарковщинской округи почитали как священномученика. Они верили в его молитвенное заступничество, в то, что по его ходатайству Шарковщинский Свято-Успенский храм не закрывался в период лихолетья. В память о своём настоятеле прихожане поместили на стене Свято-Успенской церкви портрет отца Константина, выполненный по сохранившейся фотографии.

Сестры Полоцкого Спасо-Евфросиниевского моннстыря вносят гроб с честными останками иерея Константина Жданова в Кресто-Воздвиженский собор

Панихида у гроба иерея Константина Жданова в Кресто-Воздвиженском соборе монастыря

3 июня Православная Церковь совершает память святого равноапостольного царя Константина, небесного покровителя иерея Константина Жданова. С 1995 года по благословению епископа Полоцкого и Глубокского Глеба (Савина)[18] в этот день совершалось богослужение с поминовением убиенного за веру иерея Константина.

Мощи иерея Константина Жданова после переоблачения. Фото 28 декабря 2010 года

По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия (Бильченко) [19] 20 августа 2008 года честные останки священномученика Константина были извлечены из-под спуда. Рядом с гробом отца Константина под алтарем Дисненской Свято-Одигитриевской церкви находился гроб с останками священника Николая Рафаловича, в котором было обнаружено Евангелие, подаренное отцу Николаю иереем Константином Ждановым. В этом Евангелии сохранилась надпись, сделанная рукой отца Николая: «От свящ<енника> Старо-Шарковской церкви Константина Жданова священнику Николаю Рафаловичу [20] 12 ноября 1912 года за освящение нового деревянного храма». И далее приписка: «О<тец> Константин Жданов казнён советскими властями 1919 года 16 апр<еля> стар<ого> стиля в г<ороде> Дисне. Погребён в кладб<ищенской> церкви под левым клиросом 25 июня 1919 г<ода> нового стиля». Честные останки отца Константина по обретении были переложены в новый гроб и помещены в Воскресенском храме [21] города Дисны.

Евангелие, с которым был похоронен священник Николай Рафалович

Надпись на Евангелии, подаренном иерею Николаю иереем Константином Ждановым

Прихожане Шарковщинского Свято-Успенского храма, знавшие о праведной жизни и мученической кончине священника Константина Жданова, неоднократно ходатайствовали перед епархиальными архиереями о его церковном прославлении. На протяжении многих лет собирались необходимые для канонизации материалы. В 2009 году Синод Белорусской Православной Церкви направил соответствующие документы в Синодальную комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви, откуда было получено положительное решение. 13 марта 2010 года богоугодное начинание Белорусской Церкви благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Евангелие, с которым был похоронен священномученик Константин Жданов

Нательный крест священномученика Константина Жданрва

Священнический крест, с которым был похоронен священномученик Константин Жданов

В связи с готовившейся канонизацией иерея Константина его честные останки 27 декабря того же года были доставлены в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, где совершалось их переоблачение и освидетельствование. По приглашению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия в освидетельствовании мощей принимал участие игумен Агапит (Юрков), насельник Одесского Свято-Успенского монастыря, имеющий квалификацию врача-эксперта высшей категории [22]. Мощи священномученика были омыты по древнему чину розовой водой и сухим вином, высушены и протерты нардовым миром. По завершении освидетельствования честные останки отца Константина были облачены в новые священнические одежды, изготовленные сестрами Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, и положены в гроб.

4 июня 2011 года состоялось прославление иерея Константина Жданова в лике местночтимых святых новомучеников и исповедников Белорусской Православной Церкви. В тот же день в Воскресенском храме города Дисны была совершена Божественная Литургия с чином канонизации. В настоящее время мощи священномученика почивают в Воскресенской церкви с правой стороны от алтаря в специально изготовленной для них резной деревянной раке.

Рака с сенью над мощами священномученика Константина в Воскресенском храме г. Дисна

Память священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского, совершается в Соборе Белорусских святых (Неделя 3-я по Пятидесятнице), 15/28 октября в Соборе новомучеников и исповедников Белорусских, а также 16/29 апреля в день его мученической кончины.

Примечания:

[1] В настоящее время — городской поселок Шарковщина Витебской области.

[2] Известно, что на 1876 год к этому приходу относились местечко Старо-Шарковщина и следующие деревни: Ольховцы, Петровичи, Непроники, Горбуны, Буйки, Новоселки, Пялики, Крованка, Новинка, Боги, Островляны, Галово, Радьки, Казаки, Крапивники, Ручей, Воложинка, Сосновцы, Жданы, Григоровщина, Прошки и Буба.

[3] Архиепископ Ювеналий (Половцев) управлял Литовско-Виленской епархией с 1898 по 1904 год.

[4] Митрополит Михаил (Ермаков) с 1899 по 1903 год являлся епископом Ковенским, викарием Литовской епархии. Впоследствии был назначен епископом Гродненским и Брестским (1905−1921). С 1924 года — митрополит Киевский и Экзарх Украины.

[5] Архиепископ Никандр (Молчанов) управлял Литовско-Виленской епархией с 1904 по 1909 год.

[6] После разборки церковь перевезли в деревню Григоровщина Игуменовской волости Дисненского уезда (эта деревня входила в состав Старо-Шарковщинского прихода), где её восстановили к январю 1912 года. Возвести храм в Григоровщине было необходимо прежде всего для укрепления православия в этой местности, поскольку католики были там очень активны.

[7] С 1890-х годов являлся настоятелем Воскресенского храма города Дисны.

[8] Священномученик митрополит Агафангел (Преображенский) управлял Литовско-Виленской епархией с 1910 по 1914 год. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских.

[9] Вероятно, икона была написана в то время, когда строительство Свято-Успенского храма ещё не было окончено.

[10] Святитель Тихон (Белавин) управлял Литовско-Виленской епархией с декабря 1913 по август 1917 года. Избран Патриархом Московским и всея Руси 18 (5 ст. ст.) ноября 1917 года. В 1989 году прославлен Русской Православной Церковью в лике святых. На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года имя святителя Тихона было включено в Собор новомучеников и исповедников Российских.

[11] В настоящее время город относится к Миорскому району Витебской области. Расположен при слиянии рек Западной Двины и Дисны.

[12] Впоследствии, вступив на Патриарший престол, святитель Тихон в марте 1918 года прислал в благословение клиру и прихожанам Дисненской Воскресенской церкви грамоту. Эта грамота и до настоящего времени находится в Воскресенском храме и почитается дисненцами как святыня.

[13] Женская второклассная учительская школа была открыта в 1901 году по ходатайству архиепископа Ювеналия (Половцева) при Березвечском Рождество-Богородицком женском монастыре, находившемся близ местечка Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии.

[14] До 2008 года точная дата смерти иерея Константина Жданова была неизвестна. Существовало мнение (О. А. Садовский, С. Г. Хорощ), что батюшка принял мученическую кончину в 1918 году. Единственное письменное свидетельство о дате кончины отца Константина — 29 (16 ст. ст.) апреля 1919 года — было обнаружено в Евангелии, обретённом в 2008 году в гробу Дисненского благочинного священника Николая Рафаловича.

[15] Отец казначеи Дисненской церкви Любови Атрахимович.

[16] Эта дата также известна по записи в Евангелии, обретённом в гробу священника Николая Рафаловича.

[17] Храм освящён в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Здание церкви построено в 1908 году, а в 70-х годах XX века достроен притвор стараниями старосты храма Геннадия Григорьевича Вышинского. По преданию, чудотворный образ «Одигитрии» обрели плывущим по реке Двине. Первое упоминание об иконе относится к XVI веку. В настоящее время Смоленский образ Одигитрии-Дисненской находится в Воскресенском храме города Дисны. Ежегодно 10 августа с этой иконой совершается крестный ход из Воскресенской церкви в Одигитриевскую и обратно.

[18] Епископ Глеб (Савин) управлял Полоцко-Глубокской епархией с 1992 по 1997 год.

[19] Архиепископ Феодосий (Бильченко) управлял Полоцко-Глубокской епархией с 1997 до 2019 года.

[20] Известно, что при жизни священники Константин и Николай находились в духовной дружбе.

[21] Воскресенская церковь была построена ещё в XIII веке. В 1633 году при ней был открыт мужской монастырь. Впоследствии вместо деревянного храма возвели каменный. Его освящение состоялось в 1870 году.

[22] Игумен Агапит (Юрков) в 1998 и 2006 годах принимал участие в переоблачении и освидетельствовании мощей преподобной Евфросинии Полоцкой.

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