И ещё несколько слов к недавнему столетию со дня завершения Великого Сибирского Ледяного Похода. Полагаю, стоит помолиться об упокоении тех — без преувеличения — героев, которые вынесли на своих плечах этот неимоверный 2000-вёрстный переход через зимнюю тайгу, сохранили армию и продолжили сопротивление чудовищному злу большевизма даже в столь неблагоприятных для них условиях, которые сложились после падения Омска и убийства Колчака. Не так уж и мало имён участников этого похода сохранила история.

Владимир Каппель

Начать, думаю, стоит с раба Божия Владимира — Владимира Оскаровича Каппеля. Именно он в критический момент возглавил отступающие войска Колчака, именно он намечал маршруты их движения в обход мятежных гарнизонов и партизанских краёв. И сам шёл во главе своей армии, уже безногий и страдающий воспалением лёгких. На привале соратники кое-как с трудом снимали его с лошади, но утром он снова был в седле, пропуская мимо себя походные колонны. Солдаты верили: где Каппель — там победа, и потому шли за ним безоглядно. А офицеры знали: Каппель — истовый христианин, твёрдый патриот и убеждённый монархист — ни на какие сделки с большевиками не пойдёт. Что Каппель — бывалый и опытный генштабист — знает, что делает, принимая то или иное решение. Когда Каппель умер, армия вывезла его тело в Читу, где и отпела, и предала земле с воинскими почестями.

Александр Колчак

А уж если речь у нас зашла о Великом Сибирском Ледяном походе, то стоит помнить, что изначально целью похода было занятие Иркутска, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд в него верховного правителя А.В. Колчака и его правительства. А в дальнейшем, когда выяснилось, что Иркутск захвачен красными мятежниками, а Колчак выдан им на расправу — в освобождении Колчака из вражеского плена. И что отказ каппелевцев от штурма Иркутска связан только с убийством Колчака, после которого атаковать город стало бессмысленно. О заслугах Колчака перед Россией мною было сказано много. Полагаю, что наших заупокойных молитв Александр Васильевич точно заслуживает.

Сергий Войцеховский

А вывел каппелевскую армию в Забайкалье, приняв над ней командование незадолго до начала штурма Иркутска Сергей Николаевич Войцеховский. Войцеховский успешно сражался в рядах армии Колчака, удостоился ордена Святого Георгия 3-й степени за неудачную в целом для белых Тобольскую наступательную операцию. Во время Великого Сибирского Ледяного похода Войцеховский командовал 2-й армией, на которую легла основная тяжесть боёв за мятежный Красноярск. После окончания Великого Сибирского Ледяного похода из-за трений с Г. М. Семёновым Сергей Николаевич был вынужден уехать на Юг, к Врангелю, в рядах армии которого он и завершил Гражданскую войну.

Григорий Вержбицкий

Среди участников Великого Сибирского Ледяного похода хорошо заметна и фигура Григория Афанасьевича Вержбицкого. Генерал Вержбицкий стоял у истоков Сибирской Народной Армии, во время «Полёта к Волге» весной 1919 года освободил от большевиков Ижевск и Воткинск, в ходе Сибирского Ледяного похода отличился в боях за Красноярск и под Канском, во время движения от Красноярска к Иркутску возглавлял одну из колонн, двигавшихся независимо от основной группировки Каппеля. После принятия Войцеховским командования фронтом Вержбицкий принял от него 2-ю армию, которая в Забайкалье была сведена в корпус. Сражался в рядах Земской рати генерала Дитерихса, вместе с которым и покинул Россию.

Василий Вырыпаев

Когда мы говорим о каппелевцах, невозможно не вспомнить о Василии Осиповиче Вырыпаеве. Его мемуары — ценнейший источник по истории Белого Движения на Востоке России и биографии В.О. Каппеля, у которого Вырыпаев служил начальником артиллерии. Вырыпаев сопровождал Каппеля, когда он по болезни был вынужден оставить ряды армии и переместиться в румынскую теплушку. И именно Вырыпаеву было суждено стать свидетелем кончины Владимира Оскаровича и сохранить для истории его последние слова.

Фёдор Мейбом

Менее заметна на этом фоне фигура другого каппелевца — Фёдора Фёдоровича Мейбома: в Великом Сибирском Ледяном Походе он командовал всего лишь полком. Тем не менее, это весьма примечательная фигура. Мейбом, несмотря на свою нерусскую фамилию, был православным христианином и трогательно почитал память последнего русского государя Николая Второго. О своих боях с большевиками, в которых он принимал участие с самых первых дней Гражданской войны на Восточном фронте, он, как и Вырыпаев, оставил мемуары. Несмотря на скромный чин и не менее скромную должность, Мейбом нагнал на большевиков такого страху, что они до сих пор вспоминают его имя с содроганием и скрежетом зубовным.

Николай Сахаров

Одним из корпусов в 3-й армии в ходе Сибирского Ледяного похода командовал Николай Павлович Сахаров. Своё участие в антибольшевистской борьбе Сахаров начал с офицерского подполья, затем вступил в армию КомУча, у Колчака прошёл путь от командира полка до комкора, в Забайкалье командовал бригадой, а закончил Гражданскую войну в рядах Земской рати Дитерихса. Сахаров успешно действовал во время трудного перехода через Щегловскую тайгу, а вверенные ему части до последнего сохранили боеспособность.

Симеон Барышников

А раз уж упомянута оказалась Щегловская тайга, то стоит вспомнить, что провёл 3-ю армию через неё, избежав всех ловушек, расставленных красными партизанами, Семён Нилович Барышников. Происходивший из простых крестьян, этот генерал белогвардейского производства в 1917 году был простым капитаном. В 1918 году, с началом антибольшевистской борьбы в Поволжье, Барышников вступил в Народную Армию КомУча и вскоре оказался начальником штаба в отряде В.О. Каппеля. Впоследствии занимал должность начальника штаба Волжского армейского корпуса (командиром которого был назначен всё тот же Каппель) и 3-й армии. В период Сибирского Ледяного похода Барышникову прищлось взять руководство армией на себя, так как назначенный её командующим генерал П.П. Петров не имел с ней связи, отступая вместе со 2-й армией. На станции Кемчуг, которую захватили большевики Барышников едва не попал к ним в плен — но успел вырваться и вернулся к своим войскам, которые успешно вывел к Красноярску.

Викторин Молчанов

Ещё один герой Щегловской тайги — это Викторин Михайлович Молчанов. Ветеран Первой Мировой войны, вождь одного из крестьянских антибольшевистских восстаний в Поволжье, этот офицер в армии Колчака принял командование знаменитой Ижевской стрелковой бригадой, впоследствии развёрнутой в дивизию. Во время Великого Сибирского Ледяного похода Викторин Михайлович со своей Ижевской дивизией находился в арьергарде 3-й армии, прикрывая её переход через Щегловскую тайгу от наступающих большевистских войск и красных партизан. Именно Молчанову генерал Барышников поручил командовать ударной группой 3-й армии при прорыве в обход мятежного Красноярска — и Молчанов порученную ему задачу блестяще выполнил. В дальнейшем он воевал против красных в Забайкалье и Приморье, одержал ряд побед, но был разбит со своей Белоповстанческой армией в ходе сражения под Волочаевкой. Ушёл в эмиграцию вместе с Земской ратью Дитерихса. Примечательно, что все тяготы Ледяного похода с Викторином Михайловичем разделила его супруга, исполнявшая должность хранительницы кассы Ижевской дивизии.

Владимир Голицын

Генерал Владимир Васильевич Голицын — личность для Белого Движения легендарная, хотя современному человеку не слишком известная. Мало кто ещё может похвастаться, что участвовал в обоих белогвардейских Ледяных Походах! Ветеран Первой Мировой, дважды раненый, Владимир Голицын в период Корниловского выступления стал горячим сторонником Л.Г. Корнилова, принял участие в Первом Кубанском Ледяном Походе в чине генерал-майора, после окончания которого с разрешения Деникина и Алексеева отбыл в Москву — спасать жену и троих детей. Семью Голицыну удалось эвакуировать на Урал, где сам генерал вскоре принял участие в освобождении Екатеринбурга. В дальнейшем у Колчака Голицын стал одним из основоположников движения Дружин Святого Креста. Во главе Уральской группы войск Голицын выступил в Великий Сибирский Ледяной поход и… пропал без вести. Вероятнее всего, генерал погиб во время взрыва 29 декабря 1919 года в Ачинске.

Константин Сахаров

Стоит помянуть молитвой и добрым словом и незадачливого предшественника Каппеля — Константина Вячеславовича Сахарова. Противостояние Сахарова Дитерихсу и его обещание отстоять Омск сыграло свою чёрную роль в срыве организованной эвакуации белой столицы. Сахаров был человеком увлекающимся и легкомысленным, но искренне преданным белой идее. Горячность Сахарова в начале ноября 1919 года едва не погубила весь Восточный фронт Белой Борьбы. Но тот же Сахаров в период Сибирского Ледяного похода во главе своего отряда двинулся в обход Красноярска по руслу реки Есауловки и по Сибирскому тракту, подчиняя себе все встреченные небольшие группы отступающих белогвардейцев и местные гарнизоны. В результате на соединение с Каппелем он вышел во главе внушительной военной силы. И был назначен командующим 3-й армией, которую и вывел за Байкал.

Павел Петров

Павел Петрович Петров так и не успел вступить в должность командарма. В Белом Движении он участвовал с 8 июня 1918 года, вступив в Народную Армию КомУча, В армии Верховного Правителя Колчака долгое время находился на штабной работе, 18 сентября 1919 года был назначен командиром 4-й Уфимской стрелковой дивизии, во главе которой проделал Великий Сибирский Ледяной поход. Отличился в боях за Красноярск. В дальнейшем участвовал в Хабаровском походе Белоповстанческой армии и в борьбе Земской рати.

Авенир Ефимов

Авенир Геннадьевич Ефимов - активный участник Ижевско-Воткинского восстания 1918 года, в армии Колчака окончил ускоренные курсы Академии Генерального Штаба. Служил в штабе 2-го Уфимского армейского корпуса, затем возглавлял штаб Ижевской дивизии, в рядах которой принял участие в Златоустовской, Челябинской и Тобольской операциях. В Великом Сибирском Ледяном походе командовал Ижевским конным полком. После выхода в Забайкалье продолжил борьбу в составе Дальневосточной армии, Белоповстанческой армии и Земской рати. В эмиграции жил в США. Написал мемуары об Ижевско-Воткинском восстании.

Борис Богословский

Борис Петрович Богословский был начальником штаба Каппеля на первом этапе Сибирского Ледяного похода. В белых войсках Восточного фронта он состоял с июля 1918 года, отличился при освобождении Перми. С 12 декабря 1919 года возглавлял штаб Восточного фронта. Попал в плен к большевикам во время неудачного штурма Красноярска и был расстрелян.

Вячеслав Волков

Вячеслав Иванович Волков — казачий офицер, монархист, один из организаторов переворота 18 ноября 1918 года, приведшего к власти Колчака. Участвовал в боях против красных партизан, в Златоустовской, Челябинской и Тобольской операциях, в боях на Ишиме. В ходе Великого Сибирского Ледяного похода погиб.

Гавриил Енборисов

Гавриил Васильевич Енборисов — казачий офицер, монархист, категорически не принял Февральскую революцию. Участвовал в антибольшевистском восстании А.И. Дутова, в 1919 году присоединился к Дружинам Святого Креста. В районе Канска оказался во главе довольно крупной группы белогвардейских войск, вместе с ней попал в окружение. С согласия генерала К.В. Сахарова разоружил генерала Миловича, предлагавшего организованно сдаться большевикам, Через тайгу, охотничьими тропами вывел свои войска из окружения. Вместе с каппелевцами перешёл Байкал в феврале 1920 года, служил в Дальневосточной армии. Умер в эмиграции.

Александр Перхуров

Александр Петрович Перхуров — эмиссар Корнилова, возглавил антибольшевистское восстание в Ярославле, Служил в Народной Армии КомУча, получил от Колчака почётную приставку к фамилии «Ярославский». Во время Сибирского Ледяного похода заблудился в тайге со своим отрядом и вынужден был сдаться большевикам. Расстрелян.

Константин Нечаев

Константин Петрович Нечаев — генерал белогвардейского производства (в генерал-майоры произведён Колчаком, в генерал-лейтенанты — Семёновым). В Народной Армии КомУча — с первых дней, у Каппеля командовал офицерским эскадроном, затем — Казанским Добровольческим кавалерийским полком. Сторонник манёвренной тактики кавалерии. В армии Верховного Правителя Колчака командовал Волжской кавалерийской дивизией. Принимал участие в боях под Уфой и Златоустом, в Челябинской, Тобольской и Петропавловской операциях. В ходе Сибирского Ледяного похода отличился при прорыве 3-й армии в обход мятежного Красноярска, в дальнейшем отступал вместе с войсками генерала Волкова. Служил в Дальневосточной армии Семёнова. В 1921 году эмигрировал в Китай. Поступил на службу в китайскую армию. Расстрелян большевиками в Чите в феврале 1946 года.

Вечная им и светлая память! Да приимет Господь их души! Когда будете молиться — помяните за упокой и этих людей.

https://mikhael-mark.livejournal.com/959 308.html?utm_source=3userpost