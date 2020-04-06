Удивительным образом московское Семёновское кладбище для большинства горожан и туристов и сегодня продолжает оставаться малоизвестной страницей в истории столицы, а ведь именно этот некрополь — важнейший символ русской воинской доблести — можно смело назвать одним из самых крупнейших в мире.

Марина Борисовна Овчинникова

О богатой истории и непростой судьбе этого уникального кладбища мы говорим с Мариной Борисовной Овчинниковой, сотрудницей музейного образования Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко, членом Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин».

В годы Первой мировой войны

Солдатские могилы многих войн

— Марина Борисовна, с чего началась история Семёновского кладбища? И чем отличается этот некрополь от других?

— Семёновское кладбище уникально, прежде всего, тем, что это практически единственный в мире некрополь, который формировался в течение более чем трёх столетий. На его территории хоронили погибших от ран и болезней военнослужащих, это были в основном солдаты. По предварительным подсчётам историков, проводивших экспертизу, тут покоится до полумиллиона защитников Отечества.

Многие считают, что своё название некрополь получил от Семёновского полка, который был сформирован в конце XVII века, но изначально кладбище ещё более древнее. Старейшее надгробие, которое в начале XX века зафиксировали историки-москвоведы, датировалось 1641 годом — уже тогда здесь находилось село Семёновское с приписанным к нему погостом возле Введенского храма. Поэтому мы можем смело сказать, что это кладбище первой четверти XVII века. Например, родители светлейшего князя Меньшикова, а также двое его детей были захоронены на нём.

— В какой период кладбище стало военным некрополем: до указа Петра I в 1706 году о создании военного госпиталя или ранее?

— Помимо Семёновского в конце XVII века были созданы Лефортовский, Преображенский и Измайловский полки, и уже тогда на территории кладбища хоронили военнослужащих наряду с гражданскими, а начиная с 1707 года, когда неподалёку, в Лефортово, по указу императора Петра I был организован первый российский госпиталь, на кладбище чаще всего стали погребать защитников Отечества. Интересно, что по Преображенскому кладбищу, где захоранивались в основном офицеры, генералы, списки до сих пор не найдены, а по Семёновскому, которое по своей сути было солдатским, поскольку было предназначено для нижних чинов — седьмого бесплатного разряда, — документы нашлись. А когда в 1718 году Петр I создал жандармерию, то и первые полицейские нашей страны также здесь погребались.

— А что это за градация разрядов, о которой вы упомянули? И как провожали в последний путь военных?

— Тогда хоронили по разрядам: первый, второй и третий были самыми дорогими, и могилы в основном располагались у церковной ограды. За алтарем обретали свой последний дом священнослужители, а неподалёку от храма — попечители, благотворители, почётные граждане Москвы и купцы. А уже далее находились бесплатные захоронения, которые оплачивал город, тот самый седьмой разряд.

В госпиталь поступали не только раненые, а зачастую и уже умершие, те, кто не смог перенести тяготы эвакуации. Самые загруженные периоды для госпиталя — во время военных действий: Отечественной войны 1812 года, Русско-японской 1904−1905 годов, Первой мировой 1914−1918 годов.

Представьте себе, как транспортировали раненых из Манчжурии: за два-три месяца пути часть солдат умирало по дороге. А госпиталь обязан был организовать отпевание и погребение всех умерших, при этом на его территории была не только часовня для отпевания православных, но и отдельная — для иноверцев-католиков с небольшим органом. Кстати, до 1917 года в штате Московского военного госпиталя официально числился органист — настолько серьезно в Российской империи относились к отданию воинских почестей.

В дополнение к православной госпитальной домовой церкви Воскресения Словущего, открывшей двери одновременно с Московским госпиталем в 1707 году (в 1801 году она была переосвящена во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла), в 1880 году были освящены ещё два госпитальных храма — во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в главном корпусе и во имя святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа при летних деревянных бараках на Введенских горах. Священник также состоял в штате госпиталя, а смотритель госпиталя наряду с решением обширных хозяйственных задач и контролем за личным составом обязан был выполнять и такое предписание:

«Которые больные будут весьма трудны, об оных наипуще Вам иметь смотрение и призрение в содержании пищею и питием и хорошим присмотром в своё время и того наблюдать, дабы каждый без покаяния и приобщения Святых Животворящих Таин умереть не мог, а по кончине их по христианскому закону погребать, и для таковых труднобольных и исправления церковной службы обретающемуся в гошпитале священнику от того гошпиталя быть неотходну и без воли Вашей никуда ни на малое время отлучаться запретить» (Указ императрицы Екатерины II от 1790 г.).

Мысль о специальном выделении из московского некрополя воинских захоронений была озвучена в конце 1880-х годов, причём особый упор был сделан на нравственный аспект проблемы, на необходимость особого подхода городских властей к погребению «честных слуг Государя и Отечества». В 1888 году Московская городская дума впервые обсуждала вопрос об устройстве специальных военных кладбищ в Москве. В 1890 году было благоустроено отдельное Военное образцово-показательное кладбище.

К 1915 году, на второй год войны, оно переполнилось, ведь Московский военный госпиталь должен был принимать всех раненых с пропускаемых транзитом через Москву военно-санитарных поездов, причём наиболее тяжёлых раненых и больных. Всего за Первую мировую войну через него прошло 376 тысяч раненых, и даже если учесть, что летальность составляла 1% (в ведь были и те, которые прибывали уже умершими), — это десятки тысяч захороненных. Именно из-за такой нагрузки по ходатайству великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой было организовано Братское кладбище — это в районе нынешней станции метро «Сокол». Однако в госпиталь продолжали поступать раненые и погибшие и в Гражданскую войну: белогвардейцам и красногвардейцам тоже находили место на Семёновском кладбище.

Мало кто знает, что тут также есть и массовые немецкие захоронения. На соседнем Введенском были погребены только протестанты, немцев-католиков там не захоранивали, они все на Семёновском — но на этом месте сейчас проходит троллейбусный круг. Именно с их могил советские власти начали разрушение некрополя в 1940—1950-е годы; официально кладбище было закрыто в 1931 году, но и после народ продолжал подхоранивать своих родственников.

Лопаты сокрушали гробы и всё, что в них находилось

— То есть разрушение некрополя началось в период Великой Отечественной войны?

— Да, начиная с 1941-го и заканчивая 1966 годом Семёновское кладбище поэтапно уничтожалось. Разрушение началось под видом очистки территории для строительства корпусов завода «Салют». Ветеран Великой Отечественной войны, критик и прозаик Владимир Кардин в своих воспоминаниях писал, что через несколько дней после начала войны многих московских студентов, включая его самого, вызвали в комитет комсомола и объявили мобилизацию на рытье котлована для большого авиационного завода; им дали лопаты и повели на кладбище. Задача формулировалась достаточно просто: рыть котлован и не обращать внимания на могилы. Иной раз останки лежали в два-три слоя. Лопаты сокрушали гробы и всё, что в них находилось; когда там обнаруживали клады — стеклянные банки с драгоценностями и золотыми монетами, — вызывали дежурившего неподалёку милиционера и передавали ему находку. При этом, когда рытье котлована ещё не было окончено, студентов перебрасывали на другой участок, и так до бесконечности. Затем очевидцы рассказали, что вырытые котлованы закапывали другие бригады, а на вопросы о строительстве завода отвечали: предприятие предстоит эвакуировать…

Есть ещё воспоминание студентки исторического факультета Педагогического института об участии в разрушении Семёновского кладбища в 1955 году. Их курс отправляли на субботники на Семёновское кладбище, где выдавались лопаты, которыми они ломали и крушили надгробия на могилах рядом с храмом. Она писала: «И попробуй откажись! Сегодня вспоминать об этом так стыдно и страшно…» В конце 1950-х годов вся местность до Яузы была заполнена черепами и костями москвичей и воинов — героев Отечества.

В начале 1960-х годов по части могил Семёновского кладбища прорыли большую теплотрассу — местные жители до сих пор вспоминают, как в глубоком котловане лежали груды костей, а также множество офицерских и солдатских кителей, шинелей, с наградами — и в очень хорошем состоянии.

Официальная ликвидация кладбища закончилась в 1966 году.

Кладбищ бывших не бывает!

— Когда о кладбище вспомнили вновь?

— В 2009 году к нам в музей госпиталя пришёл местный житель, который интересовался историей своего района, сообщив о том, что в Историческом архиве Москвы он нашёл документы по Семёновскому военному кладбищу и Московскому военному госпиталю, хотя искал материалы по Преображенскому. Вскоре мы создали рабочую группу, два года работали в архивах и в итоге нашли все списки по полкам и подразделениям, и общая картина нас потрясла. Хоть кладбище и разрушили, но стереть из истории имена тех, кто на нём погребён, рука не поднималась. Так и в нашем госпитальном храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 2007 году были обнаружены росписи начала XIX века: смелые люди при ремонте 1959 года просто их законсервировали, спрятав под побелкой.

— В каком состоянии вы застали Семёновское кладбище в 2009 году?

Храм Воскресения Христова на бывшем Семёновском кладбище

— Это была заброшенная часть кладбища с уцелевшими надгробиями и рядом храм — он именовался «храм Воскресения Христова на бывшем Семёновском кладбище», памятник архитектуры 1855 года, который в 1990-м начали восстанавливать. Святейший Патриарх Кирилл, когда приезжал в 2017 году освящать храм, распорядился восстановить историческую справедливость в названии: «храм Воскресения Христова на Семёновском кладбище» — и был возмущён, что некрополь называют «бывшим». Сказал, что кладбищ, как и генералов, бывших не бывает. Повелел мемориализовать всю территорию, создать Мемориальный памятный комплекс. Пусть и осталось только пять гектаров — но могло бы и их не остаться. Однако до сих пор, например на сайте храма, написано, что он «на Семёновской». На какой Семёновской? Есть улицы Большая Семёновская, Малая Семёновская… Вообще появилась очень опасная тенденция убирать слово «кладбище», и не только здесь.

Надгробия, найденные на территории Семёновского кладбища, май 2011 г.

А 2011 году в префектуре кого-то посетила мысль сделать на месте некрополя детский парк! Вскоре часть могил сравняли с землей, а надгробия складировали (в том числе и надгробие ктитора Мушникова, на чьи деньги был построен храм), часть из которых потом пропала. На месте могил возвели две большие детские площадки — при этом в ходе строительства было обнаружено множество других захоронений и даже женский склеп. Мы подняли шум, и тогда представителями Управления археологии Департамента культурного наследия Москвы было обещано, что Семёновское кладбище будет мемориализовано. Мы написали письмо мэру города с просьбой продолжить исторические работы и формировать Мемориальный парк, раз уж были снесены надгробия; некрополь назвали «Семёновский парк» — никак не хотели использовать слово «кладбище».

Турники на могилах

— Как продвигалось дело с устройством на территории Семёновского военного кладбища мемориала?

— В 2011 году был положен закладной камень Фонда славянской письменности и культуры; к 200-летнему юбилею победы в Отечественной войне 1812 года и к 100-летию начала Первой мировой войны здесь проводились памятные мероприятия. Но в 2019 году на Семёновском некрополе были установлены… спортивные турники! Хотя мы, узнав об этом заранее, предупредили, дали сопутствующие материалы, рассказали об инициативной группе, о том, что нас Минобороны поддерживает и МВД, — нас выслушали, улыбнулись. А на следующий день уже приехали рабочие, турники поставили и проложили цветные дорожки — как в сказке «Волшебник Изумрудного города», — ведущие к храму. Настоятель вышел из храма — потерял дар речи. Потом к нему заявились желающие построить тропу здоровья для скандинавской ходьбы, как в 2011 году — «народную лыжню"… и так по кругу.

Мы уважаем занятия спортом, это поддерживает и Православная Церковь — но очень просим в местах массовых захоронений воинов не ставить турники. Мы ведь немногого просим. Мы просим не осквернять, не кощунствовать на местах массовых захоронений гражданских лиц и защитников нашего Отечества.

Потом пошло новое веяние — сделать детский образовательный парк. Мне прислали первоначальную презентацию, на которой указано перекопать все дорожки, провести глубокий дренаж, установить различные инсталляции, лампочками все завесить и т. д. Хотя стенд стоит, указывающий, что это кладбище, храм рядом…

Семеновцы и преображенцы — это тоже наш Бессмертный полк!

— В последние несколько лет акция «Бессмертный полк» стала невероятно популярной в России и в зарубежных странах. Но важно помнить, что начинался этот Бессмертный полк ещё раньше: это и семёновцы, и преображенцы, и лефортовцы. Благодаря работе историков нам стали известны имена героев 1812-го года, которые высечены на мраморных стенах храма Христа Спасителя, — они похоронены здесь, на Семёновском кладбище.

Останки, выкопанные при благоустройстве сквера у метро «Семёновская» в 2011 г. Из репортажа в программе «Главная тема» на 3 канале «Московия», эфир от 4.06.2011 г.

Наши солдаты сражались за Родину во время Великой Отечественной войны, наверно, не для того, чтобы сейчас чиновники сражались за турники на их могилах — могилах защитников Родины. Это не то сражение. Молодёжь и пенсионеры здесь не будут ходить с палками, это же кощунство. Представьте себе, что мы придём на мусульманское или старообрядческое кладбище и будем там ставить турники — я могу вообразить реакцию: до конца кладбища не дойдем. А почему на наших можно? Пусть оно и бывшее. Но мы прекрасно знаем, кто здесь лежит. И Святейший Патриарх Кирилл подчёркнул, что бывших кладбищ не бывает. Не будем забывать: с конца XIX века любого военнослужащего, если он, проезжая через Москву, умирал, хоронили со всеми почестями на Семёновском военном кладбище.

Мы выступаем за придание Семёновскому кладбищу статуса объекта культурного наследия федерального значения, чтобы его территория была взята под охрану. А ведь до сих пор глава управы «Соколиная гора» против ограждения этой территории, хотя ограда не будет стоить дорого. Наверное, хотят построить тут что-то большое. А ведь даже маленький сквер перед нашим госпиталем имеет прекрасное ограждение.

Мы должны обезопасить некрополь, чтобы здесь никогда не было пивных ларьков, магазинов и эстрад с песнями и плясками на костях. У нас в стране сейчас множество прекрасных тематических парков, а такого Мемориального нет. При этом у нас есть люди, которые готовы создать музей, мемориальную стену — найдены все списки погребенных, есть фамилии, мы знаем, из каких они родов войск.

— Марина Борисовна, как вы думаете, в чём же причина такого забвения Семёновского кладбища?

— Я думаю, что причина вот в этом: в СССР была цель забыть о героях Российской империи. В районе Семёновского кладбища все дорожки и фундаменты некоторых домов — из могильных плит. Кому-то такая политика, видимо, была удобной, чтобы память о нашей доблестной Российской армии до 1917 года была предана забвению. При этом кладбище было ещё и гражданским, одним из самых больших в Москве. Но об этом вообще не подумали. А ведь в любом цивилизованном государстве, особенно на Востоке, места упокоения всегда очень значимы. Туда люди приходят, думают о жизни, молятся, вспоминают, какие-то выводы делают для себя… А у нас в стране на протяжении долгого времени только вперёд смотрели. И песни об этом писали, в том числе и детские: мол, «вся жизнь впереди — надейся и жди». А такая установка незаметно сознание меняет: забудь всё, что было, переворачиваем лист календаря и спешим в будущее. И получилось, что календарь мы просто закрыли и выводов не сделали. После чего и начали терять свои корни. Но сейчас мы наблюдаем интересный момент: люди обратились к своему прошлому, работают с архивами, ищут своих предков, готовят портреты дедов для Парада.

Сегодня, когда определёнными силами предпринимаются попытки предать забвению подвиги нашего народа, становится особенно важным хранение памяти о славных страницах истории России.

Забвение героев, пусть и безвестных, не может не тревожить тех, кто думает о будущем нашего общества, о возрождении нашего духа. Недопустимо обращаться с территорией Семёновского парка как с рядовым сквером — «объектом для благоустройства», которым заведует «Жилищник». Это святое место, оно хранит память об одном из крупнейших в мире воинских некрополей XVIII века — середины XX веков и является для всего мира символом российской воинской доблести, прообразом непобедимого Бессмертного полка.

Это Бессмертный полк защитников Отечества честно и смело идёт из прошлого — в будущее, и нам есть что помнить, нам есть чем гордиться, нам есть что защищать.

Интервью подготовила Динара Грачёва

http://www.pravoslavie.ru/129 970.html