Известный телеведущий Феликс Разумовский на днях разместил у себя в ФБ пост, посвящённый разрушающемуся в Алуште дому великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. В прошлом году отмечался юбилей Ивана Сергеевича, чей прах несколько лет назад был перезахоронен на Донском кладбище Москвы. Прах перезахоронили. Но в Москве по сей день нет ни улицы Шмелёва, ни, к примеру, библиотеки его имени. Зато библиотека Володарского в районе, где прошло детство писателя, наличествует. Прах перезахоронили, точно следуя тем библейским деятелям, что по слову Спасителя, золотили гробницы пророков, убитых их отцами. А алуштинский домик — кому какое дело до того, что гибнет на глазах очередной объект русской исторической памяти, памяти о тех, о ком и так столь мало сохранилось её в Отечестве?

Дом И.С. Шмелёва в Алуште

А должно бы быть дело. И в нынешний год — особенно. 100 лет Русского Исхода — эту дату планируется отмечать на федеральном уровне. Вот, только — как? Как «знак снисхождения победивших к побеждённым»? Если кто забыл, то именно так определил бывший министр Мединский перезахоронение праха Деникина и Ильина. В прошлом году господин Мединский и ряд общественных и культурных деятелей заложили в Крыму т.н. «памятник примирению». Но, вот, как выглядит их «примирение-снисхождение» на практике.

В РФ с большой заботой сохраняются памятники большевистским преступникам и их культурно-идеологической обслуге, их музеи, их дома и квартиры и т. д. Но, вот, доходит дело до объектов, связанных с памятью о героях и гениях, находившихся на иной стороне, и оказывается, что эти объекты ни государству, ни региональным властям не нужды. В их отношении действует пресловутый рецепт товарища Гинзбурга, который в 1930 году рекомендовал не рушить все исторические объекты Москвы, но просто не поддерживать их, дать им обветшать окончательно, после чего «разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции».

Московская область. Сенницы. Усадьба графа Ф.Э. Келлера

Ленинградская область. Усадьба баронов Врангелей

В Алуште гибнет дом Шмелёва. В Подмосковье исчезают руины великолепной усадьбы дяди графа Фёдора Артуровича Келлера, генерала Фёдора Эдуардовича Келлера, мемориальную плиту которому удалось установить силами добровольцев. В области, по сей день носящей кощунственное для русского уха название «Ленинградской», в ещё более бедственном положении находится усадьба баронов Врангелей, где был зверски замучен большевиками один из родственников Белого Главнокомандующего. А в Ростове-на-Дону того гляди будет безвозвратно утрачен дом самого Петра Николаевича Врангеля. Ростов-на-Дону.

Ростов-на-Дону. Дом Врангеля

Последний официально внесён в региональный список объектов культурного наследия. Особняк в Казанском переулке, выстроенный в 1885 году ростовским зодчим Н. Дорошенко, был приобретён в 1890 году бароном Н.Е. Врангелем, отцом будущего Белого Вождя. Именно в этом доме прошли отроческие годы Петра Николаевича, семь лет его жизни. В советские годы в особняке разместили детский сад, но в 90-е он закрылся, и дом стал разрушаться. Городские власти сочли реставрацию объекта слишком дорогостоящей и передали его на попечение ростовской епархии. Но у Церкви необходимых средств не нашлось также. В 2016 году СМИ сообщали, будто бы дом Врангеля выставлен на продажу, но, по-видимому, и частных инвесторов для спасения превращающегося в руины особняка не нашлось.

Сегодня дом Врангеля продолжает разрушаться, частично скрытый от глаз строительной тканью, которой задрапировали его городские власти, дабы руины не портили облик города. Дом Белого Главнокомандующего, спасшего честь России, честь Русской Армии, а также многие тысячи русских людей, вывезенных им в ноябре 1920 года на чужбину — от бешеного большевистского террора, РФ, названной в новой версии Конституции «правопреемницей СССР», не нужен.

Должно ли понимать, что в этом и есть подлинная суть отмечания РФ 100-летия Русского Исхода? В задрапированном «примиренческими» лозунгами очередном торжестве победителей над побеждёнными?

Искренне хотелось бы, чтобы это было не так. Но для этого должна активизироваться православно-патриотическая общественность, историки, духовенство. Мы призываем исторические клубы и общества, краеведческие музеи, всех, кто может оказать влияние на Министерство культуры РФ, региональные власти, наконец, на состоятельных меценатов — не допустите, чтобы 100-летие Русского Исхода обернулось для России очередным позором! Герои Русского Исхода, вспоминая который, мы чтим всех соотечественников наших, обречённых изгнанию, — это не Фрунзе, не Землячка и не Бела Кун, с памятью о которых в нашем несчастном Отечестве до сих пор всё «в порядке». Это Врангель и Кутепов, Шмелёв и Ильин, Туроверов и Смоленский, Сикорский и Понятов — Россия Белая, во всемирном рассеянии сущая. Не допустим же утраты последних крупиц её, сохранившихся на Родине!

Призываем также СМИ обратить самое пристальное внимание на судьбу гибнущих на наших глазах домов Врангеля, Шмелёва и др. и не дать замолчать и задрапировать этот позор в год Русского Исхода!

http://rys-strategia.ru/news/2020−03−24−9297