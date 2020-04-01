Милости хочу, а не жертвы…

Мф. 9, 13

В Германии и Австрии верующие люди на фоне распространения эпидемии коронавируса вспомнили о существовании раннехристианской святой мученице Коронe (Corona) и стали возносить ей молитвы об избавлении от смертоносной заразы. Имя святой Короны издавна почитается во многих регионах и странах Европы, например, в Германии, Австрии, Италии и Чехии.

Культ поклонения этой святой неразделённой Церкви был широко распространён в VI веке благодаря монахам-бенедиктинцам. Её мощи в 997 году перенесены из Италии в германский Ахен. В XIV веке часть мощей святой Короны получил и Пражский собор.

До начала пандемии коронавируса в марте 2020 года группы верующих из Баварии и Австрии совершали паломничества в те знаменитые места, где почитали святую Корону и находятся возведённые в её честь церкви: это австрийские коммуны Шёпфль (Schоеpfl), Кирхберг-на-Векселе (Kirchberg am Wechsel), Штаудах (Staudach), а также итальянские города Фельтре (Feltre), Кастельфидардо (Castelfidardo), Озимо (Osimo) и др.

На севере Италии в провинции Беллуно области Венеция расположен небольшой городок Фельтре (Feltre), где его покровителями почитаются святые Виктор и Корона. Их память ежегодно отмечается 14 мая. По преданию, вернувшиеся из Иерусалима крестоносцы родом из Фельтре и других мест, расположенных на склонах горы Миесна (Mount Miesna), построили в Фельтре в честь святых Виктора и Короны базилику. 18 сентября отмечается перенесение мощей святой короны в Фельтре.

В условиях ужесточения карантинных мер из-за пандемии коронавируса все паломничества прекратились, зато слова «святая Корона» и «короновирус «доминируют на устах у многих веруюших и неверующих. Всё то, что называется «короной» и не имеет ничего общего с заразным вирусом (алкогольный напиток, игровые автоматы, потухший вулкан на одном из Канарских островов, мексиканский музыкант и композитор с таким именем и др.) обросло в народе юмористическими комментариями и хохмами в социальных сетях.

11 марта 2020 года на фоне участившихся случаев смертей от коронвируса австрийское церковное агентство «kath.net» объявило святую Корону, пострадавшую мученической смертью в возрасте 16 лет, (далее — дословный перевод. Примеч. автора) «покровительницей против эпидемий»1. Ранее к этой святой, сообщают немецкие церковные справочники, обращались за помощью только мясники, искатели сокровищ, любители азартных игр на деньги, а также те, кто желал укрепить свою веру. Кроме того, святую Корону называли Небесной помощницей во время бурь и природных катаклизмов.

В немецких источниках имеются скудные и очень противоречивые сведения о святой Короне. Слово «корона» происходит из латинского языка, поэтому имя святой переводится как «коронованная». Точные даты её жизни неизвестны: она жила либо в конце II-го, либо в конце III-го века. «Корона» или «Стефания» 2, вероятно, родилась около 160 года в Египте или Сирии, или в Антиохии. Местом рождения Короны называются Марсель и Сицилия.

Согласно одной легенде, Корона была женой мученика Виктора, по другой — её отец был святым Виктор Сиенским. Мученица пострадала около 177 года (?) в возрасте 16 лет во время правления императора Антонина Пия (138−161 гг.). Гонители веры арестовали Корону за попытку утешения людей, приговорённых к казни. Смерть Короны была очень жестокой: мучители привязали её тело к двум изогнутым пальмам. После выпрямления стволов деревьев тело Короны было разорвано на части. Днём памяти святой Короны у западных христиан считается 14 мая, у православных греков — 11 ноября.

Святой Короне и её мощам поклонялись в германском Ахене, поэтому святую одно время стали называть покровительницей всех верующих этого города, где хранились её мощи. Предположительно, в июне — июле 996 года германский король и император Священной Римской империи Оттон III (лат. Otto III) возвращался из Рима через Умбрию в Ахен и привёз с собой реликвии Короны 3. По мнению ахенских исследователей, мощи святой Короны предназначались, вероятно, для монастыря Лусберг (Lousberg) 4. Свинцовый саркофаг с останками Короны был обнаружен в 1843 году во время раскопок в одной из гробниц Ахенского собора. После вскрытия и изучения содержимого саркофаг снова закрыли в гробнице.

Саркофаг вновь обнаружили в 1910 году, из него извекли около шести килограммов костных останков святой Короны. Мощам определили почётное место в часовне Святого Михаила (Michaelskapelle) 5. Мощи решили хранить в специальной ёмкости, и для них у местных ювелиров заказали реликарий из драгоценных металлов. В 1912 году работу над ковчегом в форме церкви с куполом и весом 98 килограммов завершили.

В связи с тем, что ныне в социальных сетях появилось много информации о распространении коронавируса, а также о существовании святой мученицы Короны и её мощей в Ахене, руководство соборной Сокровищницы Ахена решило найти в запасниках реликварий. С его поверхности удалили пыль и решили отреставрировать раньше времени. Этой работой сейчас занимается студент-реставратор Луке Йонатан Кёппе.

Сами костные останки святой Короны решили не исследовать. У них есть свой запечатанный контейнер, который хранится в Сокровищнице. «Реликварий настолько велик, что он не вписывается ни в одну из наших выставочных витрин», сообщила корреспондентам директор Сокровищницы госпожа Биргитта Фальк 6 .

Летом 2020-го года реликварий обещают представить на выставке, посвящённой произведениям церковно-ювелирного искусства. Что касается мощей святой Короны, то пока неизвестно, выставят ли их для поклонения верующим.

Не ясно и другое, покажут ли в Ахене и «домообразной формы» саркофаг св. Короны? Размеры его следующие: длина — 127, ширина — 45, высота — 67 см. На поверхности саркофага выгравировано:

CLAVDITVR HOC TVMVLO MA[RTI]Ra CORONA BENIGNA

TERTIVS HIC CAESAR QVAM DVCENS CONDERAT3) OTT[O] 7

Надпись можно перевести примерно так: «В этой гробнице находится набожная мученица Корона, которую привез сюда и похоронил император Отто III».

Пресс-секретарь Ахенского собора Даниэла Лёвенич сообщила в прессе, что святая Корона никак не связана с «вирусом» и не может быть… «покровительницей вируса» 8. По мнению госпожи Д. Лёвенич, существует, однако, некая параллель: «Святая Корона ныне рассматривается как Небесная помощница в борьбе против эпидемий». Этот тезис и объясняет, почему к святой мученице Короне приковано внимание верующих Германии.

В некоторых местах Баварии святую стали называть также покровительницей кладбищ. К святой обращаются с прошениями и молитвами о скором завершении пандемии коронавируса, о благополучии здравствующих и выздоровлении болящих.

Остановит ли святая мученица Корона смертоносное распространение коронавируса SARS-CoV-2? Покажут ли этому коварному вирусу средний палец не только верующие и те, кто далеки от веры и называют себя атеистами, — эти вопросы сегодня волнуют всех.

Примечания:

1. Cм.: Heilige Corona — Die Patronin gegen Seuchen!//11 M;rz 2020// kath.net/rn.

2. Также известная как Стефания, согласно греческому переводу её латинского имени, означающего «корона»

3. Inschriftenkatalog: Aachen (Dom)

4. Там же.

5. Там же.

6. По материалам сайта domradio. de

7. Inschriftenkatalog: Aachen (Dom)

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8. По материалам сайта domradio. de

https://proza.ru/2020/03/29/2325