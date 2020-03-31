К сожалению, сохранилось мало исторических свидетельств о жизни великого просветителя ирландского народа, хотя его имя обросло множеством преданий и легенд. Единственными достоверными и надежными документами, датируемыми временем святителя, являются дошедшие до нас его собственные творения: «Исповедь» (своего рода автобиография) и «Послание к Коротику»[1] (бриттскому вождю из района Стратклайд, пришедшему в Ирландию, умертвившему и продавшему в рабство пиктам многих новообращенных христиан). Существует несколько современных переводов «Исповеди» свт. Патрика на русский язык, наиболее авторитетным из которых является перевод патролога А.Г. Дунаева[2]. С именем апостола Ирландии связано несколько других ранних документов. Среди них так называемый «Первый собор»[3], состоящий из 34 «правил» в форме окружного послания епископов. По мнению учёных, они, вероятно, относятся к VI веку и составлены через 100−150 лет после смерти Патрика, хотя ряд постановлений, несомненно, могли быть инспирированы самим святителем. Вопреки мнению скептиков, эти правила не являются подделкой, а служат свидетельством о Древней Церкви в Ирландии. Помимо вышеперечисленных источников, до наших дней дошли «Житие святого Патрика», написанное в VII веке святым Муирху (который также составил свою версию жития прп. Бригиты), другие, более поздние жития, а также предания разной степени достоверности. Живший в начале IX века валлийский историк Ненний тоже рассказывает историю свт. Патрика в своём знаменитом труде «История бриттов».

Изображение свт. Патрика на восточном окне Придела Богоматери англиканского собора г. Арма (любезно предоставлено настоятелем собора г. Арма)

Происхождение и годы рабства в Ирландии

Будущий апостол и чудотворец всей Ирландии родился около 390 года и был римо-британцем по происхождению. Местом его рождения было селение Баннавем Табурниа на берегу Ирландского моря, на северо-западе Британии. Учёными оно не идентифицировано, но, вероятно, это была территория английского графства Камбрия или окрестности Дамбартона к югу от Антонинова вала на западе Шотландии. Его отец, Кальпорний, был диаконом, а дед, Потит, — пресвитером. Кальпорний происходил из высокопоставленной римской семьи и в молодости служил чиновником в римской администрации. Святой носил латинское имя «Патрикий» (Patricius), что значит «благородный» («Patrick» — это английская, а «Padraig» — ирландская форма его имени).

Святой Патрик получил хорошее образование, но в юности его не очень интересовала христианская вера. Когда святому было 16 лет, ирландские пираты совершили набег (что не было редкостью в то время) на загородное имение его отца, во время которого юного Патрика взяли в плен и отправили в северную Ирландию — на место нынешнего графства Антрим. Святому предстояло 6 лет томиться в рабстве, работая на своего хозяина Милху (местного вождя) — пася его овец на горе Слемиш недалеко от нынешнего города Баллимина.

Согласно свидетельству Патрика, в годы рабства будущий святитель жил среди христиан, что говорит о том, что вера Христова проникла в страну ещё до начала его проповеди. В те годы юноша жил в тяжелейших условиях, будучи практически лишённым одежды, еды и свободы — ему приходилось работать день и ночь. Но общение с братьями по вере, а также навалившиеся скорби и испытания значительно укрепили веру будущего светильника Церкви.

И свт. Патрик начал усердно молиться, моля Бога избавить его от рабства. Уже тогда он почувствовал радость Богообщения и тепло от непрестанной молитвы.

«Ежедневно я пас скот и часто молился, — всё больше увеличивалась любовь к Богу, и страх перед Ним, и вера умножалась, и дух побуждал к тому, что в один день я совершал до сотни молитв и почти столько же ночью; что даже когда я пребывал в лесах и на горе, вставал до рассвета на молитву в снег, в стужу, в дождь».

И однажды, согласно житию, когда угодник, по обыкновению, пас стада овец, перед ним появилась фигура. Незнакомец сказал:

«Не бойся, Патрик! Твои молитвы услышаны Богом. Я, ангел Викторик, пришёл помочь тебе сбежать от язычников… Спустись с утёса, пройди, и увидишь судно».

И ангел исчез. Патрик посмотрел вниз с утеса в задумчивости и нерешительности. Вдруг он увидел узкую тропинку, идущую вниз. Он спустился к берегу и, пройдя 200 миль с севера на юг, увидел торговое судно.

Мытарства и возвращение на родину

Прошло много дней. Патрик и его спутники-язычники причалили к берегу необитаемой земли — возможно, это была Бретань. Два месяца им пришлось скитаться по неизведанной земле, где, по молитвам свт. Патрика, Господь каждый день чудесным образом посылал путникам еду, огонь и ясную сухую погоду. Вот один эпизод из их скитаний:

«…28 дней шли пустынным путем, так что еды стало не хватать, и голод усилился. Однажды кормчий начал мне говорить: „Что же, христианин? Ты утверждаешь, что Бог твой велик и всемогущ? Тогда почему ты не можешь помолиться за нас, ибо мы в опасности умереть от голода?“ Я уверенно сказал им: „Обратитесь с верой, от всего сердца, к Господу Богу моему, потому что ничего нет невозможного для Него, чтобы сегодня послал Он вам пищу на пути вашем, пока не насытитесь“, — и, с помощью Божией, так и произошло. Вот, стадо свиней появилось на дороге перед нашими глазами, и они убили многих из них, и хорошо подкрепились. Они воздали Богу величайшую благодарность, и я был в почете в глазах их. С того дня еда была у них в изобилии. Той же ночью во сне сильно искушал меня сатана, о чём буду помнить, пока буду в этом теле».

Лишь спустя несколько лет Патрик, едва не умерев от голода, претерпев немало препятствий и бедствий, наконец вернулся в родной дом.

Подготовка к миссии

На родине свт. Патрик стал обучаться на священника. Но вскоре тот же ангел явился ему снова и провозвестил: воля Божия такова, чтобы Патрик вернулся в страну своего пленения навсегда, дабы стать её просветителем и духовным руководителем. Весьма вдохновленный видением, свт. Патрик твёрдо решил посвятить оставшуюся жизнь служению Господу, а в первую очередь — поехать в Галлию, чтобы получить дальнейшее образование и лучше подготовиться к предстоящей миссии. По преданию, в Галлии свт. Патрик учился под руководством прославленного святителя Германа Осерского[4], а также, вероятно, в великой Турской обители, основанной святителем Мартином Милостивым.

В это время у свт. Патрика обнаружился дар чудотворения. Учёные предполагают, что свт. Патрик также посетил обитель на острове Лерин на юге Галлии, основанную под влиянием египетских отцов-пустынников, и другие центры православного монашества Западной Европы. После Галлии Патрик, возможно, поехал обучаться в Рим, а в 432-м году, перед отправлением в Ирландию, он был хиротонисан во епископа свт. Германом Осерским (по другой версии, свт. Аматор Осерский ещё раньше посвятил Патрика во архиерея).

Начало миссии в Ирландии

В 432-м году свт. Патрик взял с собой 12 спутников и отправился по морю на «Изумрудный остров» — так называют Ирландию благодаря красоте её природы. В Ирландии святитель высадился в местечке Сол близ нынешнего города Даунпатрик. Святой повелел спутникам укрыться в лесу, подальше от людских взоров, пока он осмотрится и поймёт, где они находятся. В то самое время принцессы Этна и Фидельма, дочери местного короля (фактически главы небольшого княжества) Лохры, вышли купаться на берег реки. Патрик, выучивший ирландский язык за годы пленения, заговорил с ними. Сначала девушки испугались, но, видя доброе и сияющее любовью лицо святого, сели рядом и стали внимать его словам.

Патрик рассказал принцессам о Христе и Его учении, и старшая из них, выслушав благую весть, сказала, что новая вера им нравится больше, чем язычество, и попросила покрестить их. Святой крестил принцесс в реке и вскоре прибыл ко дворцу их отца. Вождь Лохра и все его придворные приняли христианство, а принцессы Этна и Фидельма, посвятившие свою жизнь Христу, впоследствии почитались в лике святых (память 11 января)[5].

Что представляла собой Ирландия в то время

До прихода свт. Патрика Ирландию никогда никто не завоевывал, так что она не зависела ни от Рима, ни от кого бы то ни было ещё. Большая часть Ирландии в то время практиковала язычество, совершались человеческие жертвоприношения языческим богам, и культ природы был весьма силен. Ирландское общество было жестко разделено на разряды, подобные индийским кастам: короли (клановые вожди) были на вершине пирамиды, затем шли друиды (языческие жрецы), барды, врачи, хранители порядка (brehons), и в самом низу — рабы. Это означало, что миссионерам предстояло обращать в веру каждую «касту» по отдельности. Помимо этого, в ирландском обществе той эпохи можно выделить три основных класса: высший — короли, знать и землевладельцы; средний — друиды, ремесленники, врачи, музыканты (особый дар ирландского народа: до сих пор почти каждый ирландец является музыкантом или поэтом!) и представители разных других профессий; низший — простой народ и свободные крестьяне. Ирландия состояла из множества крошечных королевств (княжеств), находившихся друг с другом в состоянии почти постоянной войны. Но в итоге образовалось 5 основных королевств: Манстер, Коннахт, Мит, Ленстер и Ольстер.

Первая построенная святым Патриком церковь

Первая задокументированная церковь на ирландской земле построена святым Патриком в Соле в 433-м году. История её создания такова. По преданию, когда святой и его спутники высадились рядом с устьем маленькой реки Слейни (не путать с большой рекой Слейни на юго-востоке), их встретил местный вождь Диху. Диху был так поражен святостью Патрика, что немедленно уверовал во Христа и подарил ему большой амбар, чтобы его переделать в храм. Эту церковь Патрик стал использовать как свою первую миссионерскую базу — отсюда святой епископ совершал поездки в различные места проповедовать благую весть. 26 марта того же года, в Великую субботу, святой. Патрик зажёг первый в стране Пасхальный огонь на вершине холма Слейн близ долины Тара.

Это была торжественная Пасхальная всенощная, в которой приняли участие многие новообращенные христиане, исполненные Пасхальной радостью и атмосферой торжества веры Христовой над идолопоклонством. Тем временем языческие жрецы были предупреждены своими «богами» (т.е. бесами), что их злейший враг ступил на ирландскую землю — он искоренит старую религию и утвердит поклонение «Распятому» по всему острову.

Служение святого Патрика в Ирландии

Статуя святого Патрика рядом с островом Стейшн, Ирландия

Всю свою оставшуюся жизнь святой Патрик посвятил поездкам по Ирландии (особенно по северной части острова, где была его база), проповедуя, уча, крестя, воздвигая храмы, строя монастыри, обращая в христианство жителей — от вождей до простолюдинов, изгоняя бесов, исцеляя, совершая всевозможные чудеса, обучая и наставляя духовенство, среди которого было множество будущих святых. Разумеется, языческие князья и жрецы-друиды встретили проповедь святого Патрика крайне враждебно. Святителю пришлось претерпеть многие гонения и злоключения со стороны злобно настроенных язычников. Но Господь, избравший святого Патрика Своим великим сосудом и духовным отцом ирландского народа, а также ангелы хранили святителя и его учеников, не раз спасая от неминуемой смерти на протяжении многих лет.

«Милостивейший Бог часто избавлял меня от рабства и опасностей, которым подвергалась душа моя, помимо многих козней, которые не могу выразить словами. Бог, знающий всё даже прежде бытия, — мой Поручитель, что Божественный голос часто предупреждал меня, убогого, сирого простеца».

Самая известная история гласит, что однажды друиды устроили засаду на святителя и его спутников, но, по молитвам святого Патрика, они стали неузнаваемыми для злодеев, которые вместо них увидели проходящее мимо стадо оленей. В другой раз банда бриттов высадилась на берегу Ирландии для покорения страны. Святой Патрик силой своего слова и смирением уговорил воинов вернуться обратно домой с миром.

Гора Кроу-Патрик, графство Мэйо

Благодаря примеру праведной жизни святого Патрика, его благодатным проповедям и чудесам обращение Ирландии в истинную веру было не столь продолжительным и абсолютно бескровным процессом. После 7 лет непрестанных миссионерских поездок и трудов на ирландской земле Патрик провёл весь Великий пост на одной горе на территории нынешнего графства Мэйо — сегодня эта гора известна как Кроу-Патрик; имеет 764 метра в высоту. В своих проповедях апостол ирландцев обличал язычество, рабство, идолопоклонство (в том числе солнцепоклонство). Равноапостольный муж крестил тысячи ирландцев в Православную веру, проповедовал учение Христа, принёс учёность на ирландскую землю. Христианизация Ирландии, начатая святым Патриком и его ближайшими последователями, затронула все слои общества. Как видно из «Исповеди» святого Патрика, он отличался скромностью и смирением. Он говорит о себе:

«Я, Патрикий грешник, неотесаннейший, наименьший из всех верных и для многих наиболее презренный»,

«Даже если я несовершенен во многом, желаю, чтобы мои братья и близкие. могли постичь стремление души моей»,

«Я. не столь начитан, как другие, которые одинаково превосходно впитали в себя Священные письмена и никогда не меняли с детства свой язык»,

«Я даже в старости своей стремлюсь к тому, чего не приобрел в юности. Ведь грехи мои воспрепятствовали мне упрочить то, что раньше усвоил я поверхностно»;

«Я, первый деревенщина, изгнанник, несомненно невежда, не умеющий провидеть будущее»;

«Кто меня, глупца, вывел из среды тех, кто кажутся мудрыми, опытными в законе, сильными в слове. и именно меня, мерзкого для этого мира, вдохновил паче прочих. со страхом и благоговением, не жалуясь, верно помогать народу, к которому меня послала милость Христова и дала мне в жизни моей. со смирением и истинно послужить им».

Рассказывая в «Исповеди» о своём служении среди ирландцев, он также замечает:

«Хоть я и невежда во всем. пытался хранить себя и от братий-христиан, и дев Христовых, и верующих женщин, которые добровольно давали мне небольшие приношения и клали на алтарь некоторые из своих украшений, а я возвращал им, так что они возмущались против меня. Но я поступал так ради надежды на вечность, дабы во всем с осторожностью хранить себя, так чтобы не схватили меня или помощника в моем служении под каким-нибудь предлогом нечестности, и не дать даже в малом неверным повода для порицания или унижения. Может быть, когда я крестил столько тысяч людей, то ожидал от кого-нибудь из них хоть полскрупула? Скажите мне, и я возвращу вам. Или когда Господь повсюду рукоположил через мою мерзость клириков, и я безвозмездно вручил им служение — разве требовал я от кого-то из них хотя бы цену моей обуви? Скажите против меня, и я возвращу вам».

«Остров святых и ученых»

Католический собор свт. Патрика в г. АрмаСвт. Патрика по праву считают основателем и организатором Ирландской Церкви. Город Арма на севере благодаря ему стал центром церковной жизни Ирландии, а к VIII веку развился в духовную столицу острова. Согласно поздней традиции, в Арме святитель основал монастырь, школу и учредил архиепископскую кафедру. Уставы ирландских монастырей, составленные святыми Ирландии «второго поколения», инспирированные деятельностью и учением свт. Патрика, во многом опирались на уставы египетских отцов-пустынников: в их основе лежали молитва и аскетическая жизнь. Но были и свои уникальные особенности. Поскольку, как было сказано, Ирландия состояла из множества мелких королевств, а общество организовано вокруг родственных общин, или кланов, свт. Патрик и его преемники обычно строили монастырь для каждого клана. Такие монастыри населяли не только монашеские общины, но также семьи и священники (представители того или иного клана), а игумен или игуменья (как правило, глава клана) пользовался даже большей властью, чем епископ. Такая система, когда у клана были общие фамилия, традиции и наследие, просуществовала в Ирландии вплоть до XVII века.

Постепенно монашеская жизнь, традиции старчества и латинская ученость твердо утвердились в Ирландии. Благодаря свт. Патрику и его духовным преемникам Ирландию прозвали «островом святых и ученых». К 460 году, по некоторым сведениям, по всей Ирландии служило около 350 епископов; и все это благодаря одному человеку — избранному Богом равноапостольному мужу! Как известно, свт. Патрик молитвой изгнал всех змей из Ирландии. Одни историки объясняют это буквально, поскольку змеи до сих пор не водятся в Ирландии (она является одним из немногих островов, наряду с Исландией, Гренландией, Гавайями и некоторыми другими, где змеи просто отсутствуют!); другие объясняют это чудо духовно: святитель изгнал из страны бесов.

Приведем ещё несколько цитат из «Исповеди», где святитель рассуждает о своём служении в Ирландии:

«По мере веры в Троицу следует различать, несмотря на опасность, и делать известным дар Божий и утешение вечное, бесстрашно, уверенно всюду распространять Имя Божие, чтобы после моей кончины оставить наследство братьям и сыновьям моим, которых во Господе крестил, столько тысяч людей»;

«Кто я, или каково призвание мое, Господи, Который содействовал мне с такой Божественной мощью, что теперь среди язычников я постоянно возношу и возвеличиваю имя Твое, где бы ни был, не только в благоприятных, но и в тяжелых обстоятельствах. Что бы со мной ни произошло — доброе ли, плохое ли, — я должен принимать одинаково и всегда благодарить Бога, внушившего мне безграничную веру, что нельзя в Нем сомневаться, и внявшего мне, чтобы. я дерзнул приступить к столь благочестивому и дивному делу — подражать тем, кому Господь уже давно предназначил быть провозвестниками Своего Евангелия всем народам?»;

«Я весьма обязан Богу, предоставившему мне такую милость, чтобы многие народы через меня возродились к Богу и были утверждены, и чтобы повсюду у них рукополагались клирики для народа, недавно пришедшего к вере, которого принял Господь, как. Он обещал: „Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли“ (Деян. 13, 47)»;

«Если я когда-нибудь сделал что-то благое ради Бога моего, Которого люблю, — прошу Его, пусть даст мне вместе с теми пришёльцами и пленниками пролить кровь свою во Имя Его, даже если меня лишат самого погребения, или мой жалчайший труп будет разодран псами либо хищными зверями. или птицы небесные склюют его. Я уверен, что если бы со мной случилось такое, я стяжал бы душу с телом своим, поскольку. в день тот мы воскреснем во блеске солнца, во славе Христа Иисуса»;

«Мне больше подходит нищета и бедствие, нежели богатство и наслаждения, — однако и Христос Господь нищим был ради нас, я же жалок и несчастен. ежедневно ожидаю или убийства, или попасть в засаду, или обращения в рабство, или какого-нибудь происшествия, но ничего не страшусь ради небесных обещаний, потому что вверг себя в руки Бога Всемогущего».

Свидетельство Ненния и «Мольба оленя»

Вот как историк Ненний заканчивает свой рассказ о миссии свт. Патрика в Ирландии:

«Святой Патрик в течение 40 лет проповедовал чужестранцам Христово Евангелие, совершал апостольские чудеса, возвращая слепым зрение, а глухим — слух, исцелял прокаженных, изгонял из тел человеческих одержавших их бесов; он воскресил 9 покойников, выкупил на свои средства множество пленников обоего пола, составил 365 или даже больше молитвословов. Основал столько же церквей. Рукоположил 365 или даже более епископов, в коих обитал Дух Божий. В священнический сан он возвел около 3 000 человек и обратил в веру Христову и окрестил лишь в области Коннахта 12 000; кроме того, в один день Патрик окрестил 7 королей, сыновей короля Амолгита. 40 дней и ночей постился Патрик на вершине холма Эйле, то есть Круахан Эйле, где, находясь под открытым небом, смиренно обратился к Всевышнему с тремя мольбами о тех ибернцах [ирландцах — Д. Л.], которые приняли святую веру. Первая его мольба состояла в том, чтобы всякий, хотя бы подойдя к пределу жизни своей, покаялся; вторая, чтобы никогда не истребляли их чужестранцы; третья, чтобы никто из ибернцев [жителей Ирландии — Д. Л.] не дожил до Суда Божьего, но ради святого Патрика окончил жизнь за 7 лет до этого дня. Патрик благословил народы Ибернии [Ирландии — Д. Л.], находясь на том же холме, на который взошел, дабы помолиться за них и узреть плоды своих трудов им на пользу. И слетелись к нему неисчислимые многоцветные птицы, дабы он благословил также и их, и это обозначает, что все святые обоего пола родом из ибернцев в день Страшного суда предстанут ему, своему отцу и наставнику, чтобы последовать за ним на судилище. Позднее, в благостной старости, он вознесся туда, где ныне вкушает и вовеки будет вкушать безмятежную радость. Аминь»[6].

Около 433 (по другой версии — 460) года свт. Патрик составил свой красивый гимн — молитву «Мольба оленя», текст которого приводится ниже:

Я восстаю ныне великой силою

воззвания ко Троице,

верою в Троичность,

исповеданием Единства

Творца всего творения.

Я восстаю ныне

силою Христа и Его Крещения,

силою Его Распятия и Погребения,

силою Его Воскресения и Вознесения,

силою Его пришествия на последний суд.

Я восстаю ныне

силою любви Херувимов,

силою послушания Ангелов,

силою служения Архангелов,

силою надежды воскресения и благовоздаяния,

силою молитв Патриархов,

силою провозвестия Пророков,

силою проповеди Апостолов,

силою веры Исповедников,

силою непорочности Девственниц,

силою деяний Праведников.

Я восстаю ныне

силою Небес,

светом Солнца,

сиянием Луны,

славой Огня,

быстротой Молнии,

порывом Ветра,

глубиной Моря,

постоянством Земли,

крепостью Камня.

Я восстаю ныне

Божьей силою, меня ведущей,

Божьим могуществом, меня укрепляющим,

Божьей мудростью, меня направляющей,

Божьим оком, меня соблюдающим,

Божьим слухом, мне внемлющим,

Божьим словом, мне глаголющим,

Божьей дланью, меня хранящей,

Божьим путем, мне предлежащим,

Божьим щитом, меня ограждающим,

Божьим воинством, меня сберегающим

от демонских уловлений,

от скверных искушений,

от природных похотей,

от всех, кто желает мне зла,

дальних и ближних,

единых и разделенных.

Я призываю ныне

все силы эти оградить меня

от всего, без милости восстающего

на мои тело и душу,

от заклятий лжепророков,

от злоучений язычников,

от лжеверия еретиков,

от обмана идолослужения,

от злого колдовства,

от тех знаний, что губят тело и душу.

Христос ныне обороняет меня

от яда и огня,

от потопления и ран

дабы даровать благо в изобилии.

Христос со мною,

Христос предо мною, Христос за мною,

Христос во мне, Христос подо мною, Христос надо мною,

Христос справа меня, Христос слева меня,

Христос где я лежу, Христос где я сижу, Христос где я стою,

Христос в сердцах, помышляющих о мне,

Христос в устах, говорящих о мне,

Христос в очах, видящих меня,

Христос в ушах, внимающих мне.

Я восстаю ныне великой силою

воззвания ко Троице,

верою в Троичность,

исповеданием Единства

Творца всего творения.

Спасение от Господа.

Спасение от Господа.

Спасение от Христа.

Спасение Твое, Господи,

да присно пребудет с нами.

Аминь[7].

В «Исповеди» Патрика мы видим очень красивое изложение православной веры, своего рода неофициальный пересказ «Символа веры», который мог использоваться ирландцами в ту эпоху. Приводим этот отрывок:

«Ведь нет иного Бога, и никогда не было раньше, и не будет позже, кроме Бога Отца нерожденного, безначального, от Которого всякое начало, Вседержителя, как мы говорим; и Сына Его Иисуса Христа, Который всегда был с Отцом; прежде начала века духовно у Отца неизреченно рожденного прежде всякого начала, и чрез Него сотворено было все видимое и невидимое; соделавшегося человеком, после победы над смертью на небеса ко Отцу взятого, и Он дал Ему всю власть выше всякого имени над небесными, земными и преисподними, и да исповедует всякий язык, что Господь и Бог Иисус Христос; в Которого мы веруем и скорого будущего прихода Коего мы ожидаем, Судия живых и мертвых, Который воздаст каждому по делам его; и излил обильно Святого Духа — дар и залог бессмертия; Который делает так, что верующие и послушные становятся чадами Божиими и сонаследниками Христа, Которого мы исповедуем и почитаем единым Богом в Троице священного имени».

Кончина и наследие

Традиционно считается, что свт. Патрик, которого почитали как святого ещё при жизни, преставился мирно ко Господу 17/30 марта 461 (по другой версии, 493) года в Соле — на том самом месте, где начинались его апостольские труды, и захоронен в соседнем Даунпатрике. С незапамятных времен его почитают главным просветителем и покровителем Ирландии, а многие православные называют его «равноапостольным».

Это самый почитаемый святой Ирландии. Благодаря трудам свт. Патрика Ирландия стала мирной христианской страной, а со временем его миссия добралась до острова Мэн (свт. Патрик считается одним из просветителей острова Мэн, наряду со святыми Могольдом и Германом). Кроме свт. Патрика, на острове Ирландия подвизались ещё тысячи святых. Благодаря целому сонму святых монахов и пустынников, просиявших на ирландской земле, её можно сравнить с египетской Фиваидой. Многие ирландцы славились мудростью, простотой жизни, аскезой, образованностью и музыкальными талантами — и все это они привезли в Британию и континентальную Европу между VI и IX веками.

Святые места, связанные со свт. Патриком, в Ирландии

Древняя статуя свт. Патрика в южном трансепте кафедрального собора в Дублине (любезно предоставлено кафедральным собором в Дублине)

Многие святые места Ирландии связаны со свт. Патриком. Среди них Арма, Кроу-Патрик, Даунпатрик и Сол. По преданию, в 1185-м году в кафедральном соборе Даунпатрика (ныне маленький город недалеко от Белфаста) графства Даун на севере Ирландии были обретены мощи святых Патрика, Бригиты и Колумбы. Предполагаемая могила свт. Патрика находится рядом с этим собором по сей день и привлекает толпы паломников. В этом городе также действуют католическая церковь Св. Патрика и центр наследия.

Предполагаемая могила свт. Патрика рядом с собором г. Даунпатрик, графство Даун

Страница из «Книги Армы» (IX век) Гора Кроу-Патрик остается крайне популярным местом паломничества. Святитель молился на её вершине 40 дней и ночей и, возможно, построил там храм. Каждый год в последнее воскресенье июля до 15 000 паломников из Ирландии, Германии, Швеции, Дании, Нидерландов, Италии, Австралии, Канады, Бразилии и других стран взбираются на её вершину в память о свт. Патрике. Чуть более 100 лет назад на вершине была воздвигнута часовня Св. Патрика, и в летние месяцы в ней совершаются богослужения. В паломничестве принимают участие и православные христиане. К вершине горы ведет узкая тропинка, склон большей частью очень крутой, на пути постоянно попадаются камни, а последняя его часть покрыта кварцитовым щебнем. Сначала паломники поднимаются к белой статуе св. Патрика, а затем идут до часовни на вершине, некоторые делают последнюю часть восхождения босиком. Подъем требует больших усилий и занимает 2−3 часа. С горы и её склонов открываются прекрасные виды. Ближайший город к горе — Уэстпорт.

Потолочное рельефное украшение в честь свт. Патрика в англиканском соборе г. Арма (любезно предоставлено собором г. Арма) Бесспорно, наиболее известным центром почитания свт. Патрика является город Арма — административный центр одноименного графства в Северной Ирландии. В IX веке викинги дважды совершили нападение на монастырь, основанный свт. Патриком. Парадоксально, но в том же веке здесь был создан уникальнейший манускрипт под названием «Книга Армы». Она имела 220 листов и включала в себя тексты Нового Завета, а также связанные со свт. Патриком, на латыни и древнеирландском языке. Большая часть этого красивого бесценного манускрипта сохранилась до наших дней и хранится в библиотеке Тринити-колледжа в городе Дублин. Создателя данного шедевра звали Фердомнах. В 1189-м году город Арма был окончательно разорен нормандскими рыцарями, но даже несмотря на это он продолжал существовать как значимый центр просвещения и духовной жизни — хотя уже не в православной, а римо-католической традиции (после англо-норманнского завоевания Ирландии).

Миллениумное окно в англиканском кафедральном соборе г. Арма (любезно предоставлено настоятелем собора г. Арма) Два кафедральных собора города Арма освящены в честь Свт. Патрика. Первый из них принадлежит Англиканской церкви Ирландии. Он стоит на том месте, где около 435 года свт. Патрик построил свои первые собор и монастырь. За свою историю собор разрушался и перестраивался 17 раз, последние восстановительные работы проводились в 1840-е годы. Среди захороненных в соборе знаменитостей упомянем Брайана Бору, верховного короля Ирландии (1002−1014). В соборе можно увидеть много памятников, посвященных свт. Патрику и другим ирландским святым. Из них упомянем

потолочное рельефное украшение в честь свт. Патрика над центральной частью хоров;

«Миллениумное окно» с изображениями святых Брендана Мореплавателя, Патрика, Бригиты и Колумбы, окружающих писца Фердомнаха, создателя «Книги Армы»;

самое западное окно южного бокового нефа с двумя изображениями свт. Патрика;

а также центральное нижнее изображение на восточном окне в приделе Богоматери.

Второй собор Армы, принадлежащий Римско-католической церкви, построен во второй половине XIX века. Оба его шпиля имеют 64 метра в высоту, что делает его самым высоким зданием графства Арма!

Один из двух главных соборов города Дублин, столицы Ирландской республики, освящен в честь Свт. Патрика. Это самое большое церковное здание Ирландии, а его башня поднимается на 43 метра в высоту. Первая церковь в честь Св. Патрика построена на этом месте ещё в 1191-м году. Вскоре её статус подняли до коллегиальной церкви, а в 1212-м году она стала католическим кафедральным собором (после Ирландской реформации собор стал принадлежать англиканам). Примечательно, что настоятелем этого собора с 1713 по 1745 годы был Джонатан Свифт — знаменитый ирландский сатирик, поэт и клирик, известный всему миру как автор «Путешествий Гулливера»! В соборе можно найти множество памятников свт. Патрику в виде витражей и статуй. К ним относятся, например, древняя статуя святителя в южном трансепте и современное изображение угодника работы ирландского скульптора Мелани ле Броки (1919−2018).

Часовня, колокольня и места для кающихся на острове Стейшн озера Лох-Дерг, Ирландия

Изображение свт. Патрика на витраже в южном нефе англиканского кафедрального собора в Арме (любезно предоставлено настоятелем собора в Арме) По преданию, свт. Патрик крестил на этом месте язычников около 450 года. Напротив кафедрального собора, в местечке, известном как «Парк св. Патрика», находится очень старинный источник Св. Патрика. Однако в наши дни он спрятан на несколько метров под землей. О нем напоминает маленькая табличка в парке рядом с собором. Источник обнаружен случайно в 1901-м году, вместе с несколькими кельтскими надгробиями. Кафедральная хоровая школа этого собора основана в 1432-м году и действует по сей день — старейшая школа такого типа в стране!

Сол — это маленький пригород Даунпатрика в графстве Даун. Его первоначальное ирландское название: «Sabhall Bhadraig», т. е. «амбар Патрика». Это место, где свт. Патрик высадился как миссионер и преставился несколько десятилетий спустя, многие считают святым. Там, где стоял амбар, который свт. Патрик использовал для совершения служб, построена современная мемориальная церковь в честь Св. Патрика. Здесь также стоит точная копия круглой башни. Поблизости находится массивная бронзовая статуя св. Патрика со сценами из его жития.

В озере Лох-Дерг ирландского графства Донегол находится остров под названием Стейшн. С V века остров считается святым, особенно для кающихся грешников и паломников. Согласно католической традиции, восходящей к концу XII столетия, Спаситель явился свт. Патрику во время посещения им острова Стейшн и показал ему пещеру, якобы являющуюся «вратами в чистилище». В результате кающиеся грешники со всей Ирландии (а позднее — всей Западной Европы) стали стекаться на этот остров каждый год для покаяния, молитвы, духовного исцеления и различных практик, включавших полную самоизоляцию в пещере на 24 часа. Отсюда второе название островка — «остров святых». Считалось, что паломничество на Стейшн — «самое тяжелое христианское паломничество на свете». Кельтский монастырь существовал на острове Стейшн с V века, а в XII веке на его месте появился августинский монастырь. На острове сохранились церковь, колокольня, места для кающихся (первоначально — келлии-ульи для пустынников) и другие святыни, а рядом стоит статуя святителя. Католические паломничества на остров Стейшн продолжаются и в наши дни, а с июня по август посещение острова разрешается только кающимся паломникам. Каждому паломнику предписывается оставаться здесь на 3 дня, ходить по острову босиком, питаться один раз в день небольшим количеством хлеба и черного чая, молиться всю ночь в современной базилике и произносить особые молитвы в местах для кающихся. В наши дни для паломников построены небольшие хостелы. Десятки и десятки храмов и источников по всей Ирландии освящены в честь Свт. Патрика.

Современное почитание свт. Патрика во всем мире

Свт. Патрика обычно изображают в епископских облачениях, попирающим змей, благословляющим или держащим трилистник в руках. Трилистник — это разновидность маленького белого ползучего клевера, у которого три листа на одном стебле (три в одном). Согласно поздней традиции, свт. Патрик на примере трилистника объяснял новокрещенному ирландскому народу сложный догмат о единстве Пресвятой Троицы. Сегодня трилистник является национальной эмблемой Ирландии.

Неф собора свт. Патрика в Дублине

Среди сохранившихся святынь, напрямую связанных со свт. Патриком, назовем зуб и личный колокол святителя, хранящиеся в Национальном музее Ирландии в Дублине. Существуют православная служба и всенощная с полиелеем свт. Патрику на английском языке, составленная Русской Зарубежной Церковью:

Почитание свт. Патрика и слава о нем давно проникли в такие страны, как США и Австралия, где есть значительные ирландские общины. Многочисленны храмы, посвященные этому угоднику в разных англоязычных странах, как, например, римско-католический собор Св. Патрика на Манхэттене в Нью-Йорке и католический собор (малая базилика) Св. Патрика в Мельбурне. освящённые в честь него храмы или соборы имеются в таких странах, как Канада (католическая базилика Св. Патрика в Монреале), Новая Зеландия (католический собор Свв. Патрика и Иосифа в Окленде), Индия (кафедральный собор Св. Патрика в городе Пуна), Пакистан (католический собор Св. Патрика в городе Карачи), Франция, Германия, Италия и даже Мадагаскар.

Православные приходы в честь Свт. Патрика действуют в Ирландии (румынский в честь Свв. Патрика и Каллиника в Корке, русская община Сурожской епархии в честь Свт. Патрика в Уотерфорде) и США. С 2017 года имя свт. Патрика внесено в общие святцы Русской Православной Церкви, а почитание святого в исконно православной традиции распространяется и внутри России.

Предания и святые места, связанные со свт. Патриком на северо-западе Англии

Саксонская часовня Свт. Патрика в Хейшаме, Ланкашир (любезно предоставлено приходом в Хейшаме)

Свт. Патрика издавна особенно почитают на северо-западном побережье Англии и юго-западном побережье Уэльса. В древности существовало не менее 8 посвященных свт. Патрику в Англии церквей и часовен. В северо-западных графствах Англии есть несколько старинных мест, тесно связанных со святителем и предполагаемым посещением им данного региона, о чем свидетельствуют предания. Самым известным из них является деревня Хейшам в графстве Ланкашир, на берегу залива Моркам Ирландского моря. Это место посещают православные паломники, например, община в честь Животворящего Креста Антиохийского Патриархата из города Ланкастер. В Хейшаме сохранились две саксонские (донорманнские) церковные постройки: разрушенная часовня Св. Патрика и действующая приходская церковь Св. Петра. Предание гласит, что апостол ирландцев построил здесь на берегу часовню во время одного из своих плаваний по Ирландскому морю.

Высеченные в скале могилы рядом с часовней Свт. Патрика в Хейшаме, Ланкашир (любезно предоставлено приходом Св. Петра в Хейшаме)

Саксонский крест IX века в Хейшаме, Ланкашир (любезно предоставлено приходом Св. Петра в Хейшаме) Хотя первоначальная часовня перестраивалась, нынешняя постройка относится к середине VII века. Некогда её стены были покрыты красивой желтой, красной, белой и зеленовато-коричневой штукатуркой. В часовне стояло древнейшее церемониальное кресло, ручка от которого ныне хранится в музее Ланкастера. Рядом с часовней находится ряд высеченных в скале саксонских могил — одни из самых интересных ранних христианских захоронений во всей Британии! На панели около часовни написано, что первоначально здесь была одна большая могила некоего авторитетного духовного лица — пустынника или даже святого, — а позднее люди просили, чтобы их захоронили рядом с ним или с ней. Предполагают, что часовня находится на месте отшельнической келлии. Саксонское кладбище датируется тем же периодом, что и часовня, хотя оно может быть древнее. На этом месте найдены останки 90 ранних христиан и викингов. Приходская церковь Св. Петра значительно больше часовни. В документах она впервые упоминается в 1080-м году, и уже тогда считалась старой. Алтарь нынешней церкви построен в XIV веке; в храме встречаются саксонские, нормандские, готические и неоготические элементы. На церковном кладбище выделяются нижняя часть украшенного саксонского креста и дверь саксонского периода из песчаника. На этом месте ощущается атмосфера святости. Часовня и церковь находятся в 50 метрах друг от друга.

Источник Свт. Патрика в Паттердейле, Камбрия (любезно предоставлено приходом в Паттердейле) Еще одно значимое место называется Гленриддинг. Оно находится в долине Паттердейл, названной в честь Свт. Патрика, близ живописного озера Алсуотер графства Камбрия. Местный крещальный источник, расположенный близко к автомагистрали, был, по преданию, освящен святителем около 450 года. Отсюда открываются одни из самых захватывающих по красоте видов (на холмы Паттердейла — «долины Патрика») в Англии! Над источником сохранилась большая каменная купель с очень чистой водой. Изначально она предназначалась для купаний, хотя сегодня это невозможно из-за того, что в шаге находится шоссе. По легенде, апостол ирландцев потерпел кораблекрушение на берегу города Барроу-ин-Фернесс в Камбрии и прошел вглубь области, к этому озеру, где крестил местных жителей — отсюда крещальный источник в Гленриддинге. Средневековая приходская церковь в соседнем Паттердейле тоже освящена в честь Св. Патрика.

Еще один такой источник расположен в местечке Бромборо графства Мерсисайд. Считается, что в 430-е годы апостол Ирландии крестил местный народ в этом источнике близ реки Мерси. Его вода исцеляет глазные болезни. Она содержит известняк и собирается в небольшой водоем. Источник можно найти в конце парка, известного как «лес Св. Патрика» (St Patrick’s wood).

Среди других посвященных Свт. Патрику мест в Англии упомянем католическую церковь Св. Патрика в лондонском районе Сохо — один из первых католических храмов в Британии, построенных после выхода Билля об эмансипации католиков в 1829-м году.

Церковь Св. Петра в Хейшаме, Ланкашир (любезно предоставлено приходом Св. Петра в Хейшаме)

В Шотландии

Есть несколько связанных со свт. Патриком великих святынь и на шотландской земле. Во-первых, это выходящий из воды так называемый «камень Св. Патрика» в реке Клайд округа Ренфрушир, недалеко от известного моста Эрскин (соединяет округа Ренфрушир и Западный Дамбартоншир). По легенде, именно с этого камня ирландские пираты захватили в плен Патрика, когда он здесь рыбачил. Правда это или нет, но камень до сих пор считается великой святыней и освещается по ночам установленным на нем маленьким «маяком Св. Патрика». Во-вторых, деревня Олд-Килпатрик («старая церковь Патрика») округа Западный Дамбартоншир. Некоторые считают её окрестности местом рождения свт. Патрика. Деревня в первые века нашей эры была римским городом (там обнаружены остатки римских крепости и гарнизона), а позднее здесь выстроили церковь в честь Свт. Патрика, ставшую в Средние века подворьем огромного клюнийского аббатства Пейсли. Хотя церковь перестраивалась, она сохранилась до наших дней (принадлежит Пресвитерианской церкви Шотландии), а рядом с ней — целебный источник. В деревне также действует католический приход в честь Св. Патрика. Именем просветителя Ирландии даже назван целый ряд холмов вулканического происхождения в центральной Шотландии, известных как «холмы Килпатрик». Среди церквей, освященных в честь Свт. Патрика в Шотландии, упомянем церковь XVIII века в Эдинбурге и церковь в местечке Гринок округа Инверклайд.

Вид с холмов Килпатрик на реку Клайд, Шотландия

'Камень св. Патрика' на реке Клайд в Шотландии

В Уэльсе

Икона свт. Патрика ИрландскогоПредположительно, старейшая из сохранившихся церквей Уэльса стоит на северном побережье острова Англси и носит имя Свт. Патрика. Она находится в очень живописном месте — на берегу залива Семэйс в приходе Лланбадриг («церковь Патрика»). По легенде, на пути из Галлии в Ирландию корабль Патрика попал в сильный шторм близ берега Англси, и угодник очутился на крошечном необитаемом островке рядом с Англси, который ныне называется Инисбадриг («остров Патрика»). С огромным трудом епископ добрался до основного острова Англси, где некоторое время жил в пещере и пил кристально чистую воду из местного источника (и пещера, и источник сохранились). В благодарность Богу за спасение святитель воздвиг на вершине утеса часовню или церквушку. Первоначальная постройка была простой, а нынешнее каменное здание восходит к XII веку. В церкви выделяется дохристианский «стоячий камень», который в VII веке был украшен изображениями пальмы (символ древа жизни) и двух рыб (символ Христа). Это не единственная в Уэльсе церковь в честь святого апостола Ирландии. Упомянем церковь Св. Патрика в Грейнджтауне, пригороде столицы Уэльса Кардиффа.

На острове Мэн

Полностью или частично сохранившиеся церкви и часовни в честь Св. Патрика можно найти практически по всему острову Мэн. К таковым относятся руины очень ранней часовни Св. Патрика в поселке и приходе Майкл: рядом с часовней сохранились развалины келлии и святой источник, а поблизости расположен высокий водопад (остров Мэн славится своими водопадами). Очевидно, его воду в древности использовали для таинства Крещения. В приходе Мароун, в южной центральной части острова, находится святыня под названием «кафедра Св. Патрика». К нему в поле ведет тропинка.

Считают, что это древнее специальное место для проповеди Евангелия: проповедники провозглашали с таких мест Благую Весть перед тем, как строить рядом храм или часовню. «Кафедра» представляет собой пирамиду из камней, на которой находятся три «стоячих камня» (в прошлом, очевидно, это были кресты). Крошечный островок к западу от острова Мэн называется «островом Св. Патрика». Сегодня он соединен с основным островом мощеной дорогой, а совсем рядом находятся величественные собор Св. Германа и замок в городе Пил. Во времена свт. Патрика здесь существовала христианская община, а позднее — кельтский монастырь с большим кладбищем. От обители сохранились руины церкви и часовни Св. Патрика, а также круглая башня, не считая многочисленных крестов VII века. По легенде, свт. Патрик посещал этот островок в 444-м году, а вскоре назначил св. Германа первым епископом Мэнским.



+ + +



Современное изображение свт. Патрика в нефе собора свт. Патрика в Дублине работы Мелани ле Броки (любезно предоставлено собором Свт. Патрика в Дублине) Чтобы помочь читателям лучше понять масштаб деятельности свт. Патрика и его роль в духовном становлении Ирландии, предлагаем (неполный) список святых, бывших его прямыми учениками и преемниками. Их имена даются в соответствии с их днями памяти, начиная с сентября.

3 сентября: Маканисий (весьма почитаемый святой; был крещен свт. Патриком, который посвятил его во епископа Коннора; основал знаменитый монастырь в Келлсе, всегда носил Евангелие на своих плечах, а не в специальной сумочке, и совершил много чудес);

(весьма почитаемый святой; был крещен свт. Патриком, который посвятил его во епископа Коннора; основал знаменитый монастырь в Келлсе, всегда носил Евангелие на своих плечах, а не в специальной сумочке, и совершил много чудес); 12 октября: Фиак (епископ, друг и последователь свт. Патрика, в честь которого написал гимн);

(епископ, друг и последователь свт. Патрика, в честь которого написал гимн); 9 ноября: Бенигн (любимый ученик и певчий свт. Патрика, чьим преемником в качестве главного епископа Ирландии он, скорее всего, стал, проповедуя в областях Клэр, Керри; основал монастырь Друмлис в области Лейтрим и принял участие в составлении «Кашелской Псалтири»);

(любимый ученик и певчий свт. Патрика, чьим преемником в качестве главного епископа Ирландии он, скорее всего, стал, проповедуя в областях Клэр, Керри; основал монастырь Друмлис в области Лейтрим и принял участие в составлении «Кашелской Псалтири»); 27 ноября: Секундин (ученик свт. Патрика, ставший первым епископом Даншафлина), затем епископом Армы; составил алфавитный гимн в честь свт. Патрика, сохранившийся до наших дней);

(ученик свт. Патрика, ставший первым епископом Даншафлина), затем епископом Армы; составил алфавитный гимн в честь свт. Патрика, сохранившийся до наших дней); 6 декабря: Авксилий , Изернин и Секундин (соратники свт. Патрика в деле просвещения Ирландии);

, и (соратники свт. Патрика в деле просвещения Ирландии); 28 декабря: Могольд (обращен свт. Патриком и отправлен им на остров Мэн, большую часть которого он просветил);

(обращен свт. Патриком и отправлен им на остров Мэн, большую часть которого он просветил); 24 января: Гуасахт (сын ирландца, у которого свт. Патрик в юности был рабом; свт. Патрик обратил его ко Христу, и св. Гуасахт помогал ему в качестве епископа Гранарда);

(сын ирландца, у которого свт. Патрик в юности был рабом; свт. Патрик обратил его ко Христу, и св. Гуасахт помогал ему в качестве епископа Гранарда); 1 февраля: Кинния (принцесса ольстерская, обращенная свт. Патриком и ставшая монахиней);

(принцесса ольстерская, обращенная свт. Патриком и ставшая монахиней); 1 февраля: Ярлат (преемник св. Бенигна в качестве епископа Армы);

(преемник св. Бенигна в качестве епископа Армы); 6 февраля: Мел / Маэль (один из четырех племянников свт. Патрика — сыновей его сестры св. Дарерки; он поехал в Ирландию вместе со свт. Патриком и стал первым епископом Ардахским);

(один из четырех племянников свт. Патрика — сыновей его сестры св. Дарерки; он поехал в Ирландию вместе со свт. Патриком и стал первым епископом Ардахским); 6 февраля: Мун (еще один племянник свт. Патрика, которого он посвятил во епископа и который окончил свои дни пустынником на островке озера Лох-Ри);

(еще один племянник свт. Патрика, которого он посвятил во епископа и который окончил свои дни пустынником на островке озера Лох-Ри); 17 февраля: Ломан (еще один племянник Патрика и первый епископ Тримский);

(еще один племянник Патрика и первый епископ Тримский); 20 февраля: Болкан (был крещен свт. Патриком и позднее стал епископом Деркенским на севере Ирландии);

(был крещен свт. Патриком и позднее стал епископом Деркенским на севере Ирландии); 5 марта: Киаран (великий святой, с благословения свт. Патрика ставший первым епископом Оссорийским и основателем монастыря Сайгир);

(великий святой, с благословения свт. Патрика ставший первым епископом Оссорийским и основателем монастыря Сайгир); 19 марта: Авксилий (соратник свт. Патрика в его миссии и епископ в Киллосси);

(соратник свт. Патрика в его миссии и епископ в Киллосси); 22 марта: Дарерка (была одной из двух сестер свт. Патрика (другую звали Лупида), многие из сыновей которой стали епископами);

(была одной из двух сестер свт. Патрика (другую звали Лупида), многие из сыновей которой стали епископами); 22 марта: Триен (миссионер и игумен монастыря Киллелга);

(миссионер и игумен монастыря Киллелга); 24 марта: Макартан (спутник свт. Патрика, который посвятил его во епископа Клогерского);

(спутник свт. Патрика, который посвятил его во епископа Клогерского); 26 марта: Синхеал (основатель монастыря Киллейх в графстве Оффали, где одновременно подвизалось более 100 монахов);

(основатель монастыря Киллейх в графстве Оффали, где одновременно подвизалось более 100 монахов); 11 апреля: Махай (ученик свт. Патрика, основавший и возглавивший монастырь на острове Бьют в заливе Ферт-оф-Клайд в Шотландии);

(ученик свт. Патрика, основавший и возглавивший монастырь на острове Бьют в заливе Ферт-оф-Клайд в Шотландии); 14 апреля: Тассах (учился у свт. Патрика, стал епископом в районе Рахолп близ Даунпатрика и преподал свт. Патрику последнее Причастие);

(учился у свт. Патрика, стал епископом в районе Рахолп близ Даунпатрика и преподал свт. Патрику последнее Причастие); 27 апреля: Асик (был женатым искусным мастером: работником по металлу (медь и латунь), занимался литьем колоколов, изготавливал потиры, дискосы, металлические оклады для книг в основанных свт. Патриком церквях; позднее Патрик назначил его первым игуменом-епископом Элфина);

(был женатым искусным мастером: работником по металлу (медь и латунь), занимался литьем колоколов, изготавливал потиры, дискосы, металлические оклады для книг в основанных свт. Патриком церквях; позднее Патрик назначил его первым игуменом-епископом Элфина); 16 мая: Карантак (валлийский принц, трудившийся вместе с Патриком над просвещением Ирландии);

(валлийский принц, трудившийся вместе с Патриком над просвещением Ирландии); 8 июня: Брон (епископ в Кассел-Ирра близ Слайго и продолжатель трудов свт. Патрика);

(епископ в Кассел-Ирра близ Слайго и продолжатель трудов свт. Патрика); 23 июня: Моэлрай (был крещен свт. Патриком, который назначил его игуменом прославленного монастыря Нендрум, где среди его учеников были свв. Финниан и Колман);

(был крещен свт. Патриком, который назначил его игуменом прославленного монастыря Нендрум, где среди его учеников были свв. Финниан и Колман); 28 июня: Круммин (по благословению Патрика стал во главе церкви в Лакане, где служил игуменом и, возможно, епископом-миссионером);

(по благословению Патрика стал во главе церкви в Лакане, где служил игуменом и, возможно, епископом-миссионером); 14 июля: Ид (был крещен свт. Патриком и позднее служил епископом Альт-Фадха в Ленстере);

(был крещен свт. Патриком и позднее служил епископом Альт-Фадха в Ленстере); 22 июля: Мовиан (служил игуменом монастыря Инис-Кусери в графстве Даун и окончил свои дни пустынником в Пертшире в Шотландии);

(служил игуменом монастыря Инис-Кусери в графстве Даун и окончил свои дни пустынником в Пертшире в Шотландии); 25 июля: Ниссен (был обращен и рукоположен свт. Патриком, а позднее служил игуменом монастыря Маунтгаррет в Уэксфорде);

(был обращен и рукоположен свт. Патриком, а позднее служил игуменом монастыря Маунтгаррет в Уэксфорде); 1 августа: Риох (еще один племянник свт. Патрика, служивший игуменом знаменитого монастыря Инчбоффин графства Лонгфорд);

(еще один племянник свт. Патрика, служивший игуменом знаменитого монастыря Инчбоффин графства Лонгфорд); 3 августа: Трея (была благословлена свт. Патриком ещё во чреве матери и позднее обращена им ко Христу, подвизаясь до конца своих дней пустынницей в Ардтри графства Дерри);

(была благословлена свт. Патриком ещё во чреве матери и позднее обращена им ко Христу, подвизаясь до конца своих дней пустынницей в Ардтри графства Дерри); 13 августа: Муртах (возможно, был родственником свт. Патрика, который посвятил его в первого епископа кафедры Киллала графства Мэйо, однако он окончил свои дни пустынником на необитаемом островке Иннисмуррей).

Святитель Патрик Ирландский, моли Бога о нас!

Примечания:

[1] С одним из русских переводов «Письма Коротику» можно ознакомиться здесь: http://pstgu.ru/download/1 249 678 177.7.pdf

[2] https://psmb-neos-resources.hb.bizmrg.com/target/sfi/93f8b37206f7091b238bc052e755950afbc0aa02/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A1%D0%A4%D0%98_%D0%92%D1%8B%D0%BF30_%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8 27 .06.19−202−223.pdf Приводимые ниже цитаты взяты из этого источника.

[3] С одним из русских переводов «Первого собора» можно ознакомиться здесь: https://predanie.ru/book/67 961-tvoreniya/

[4] Память святителя Германа Осерского — 31 июля/13 августа. С 2017 г. почитается всей Русской Православной Церковью — Д.Л.

[5] Эта история, скорее всего, произошла не сразу, а через какое-то время после прибытия свт. Патрика в Ирландию, поскольку Лохра был правителем Коннахта, находившегося далеко от Сола на севере.

[6] http://www.vostlit.info/Texts/rus/Nennius/framenenn.htm

[7] https://ustav.livejournal.com/1 251 079.html Этот же текст на церковно-славянском языке: https://azbyka.ru/days/sv-patrikiy-irlandskiy