Нет недостатка в людях, спрашивающих: где ваш Бог? почему в мире так много зла? — и прочее. Список этих вопросов очень стар по возрасту и весьма ограничен в количестве. Новое по этой теме просто трудно выдумать.

«Где Бог правосудия?» — спрашивали во дни пророка Малахии. Вот точная цитата, в которой можно при желании и наше время узнать:

«Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: „чем прогневляем мы Его?“ Тем, что говорите: „всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит“; или: „где Бог правосудия?“» (Мал. 2: 17).

А вот молитва Иеремии, где он жалуется, говоря:

«Вот, они говорят мне: „где слово Господне? пусть оно придет!“» (Иер. 17: 15).

«Они» — это дерзкие вопрошатели, в которых нет веры, но есть наглость и буйная смелость против всего святого. Если пророк скажет им: «Исправьтесь, чтобы вам не погибнуть», они ответят:

«Не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца» (Иер. 18: 12).

Из того, что успело поменяться со времен Иеремии, это, конечно, одежда, способы передвижения и ещё ряд вещей из области быта, развлечений и коммуникации. Что же касается сердец человеческих, то здесь всё стабильно плохо, как говорят в некоторых печальных случаях медики.

«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17: 9).

Вот и чудному во святых, учителю молитвы, царю Давиду пришлось всю жизнь проводить в ядовитой атмосфере безбожных вопрошаний:

«Многие говорят душе моей: „нет ему спасения в Боге“» (Пс. 3: 3).

Говорят не ушам, а душе, то есть слова не просто ударяют в слух, но проникают во внутренность души и там раздирают сердце и мучают сомнениями. В это время Давид, как видно, сопротивлялся бдением и продолжительными молитвами. То есть делал то, что делает сегодня верный инок, день и ночь сражающийся с помыслами, как со зверями.

«Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: „где Бог твой?“» (Пс. 41: 4).

И из псалмов, и из книги Иоиля также видно, что для язычников в дни унижения Израиля обычным делом было издевательски спрашивать: «Где Бог их?» (см. Пс. 78: 10 и Иоил. 2: 17). Это привычная разновидность издевательства над верующими людьми на фоне царствующей неправды. Так и от уводимых в плен иудеев вавилоняне требовали песен: «пропойте нам из песен Сионских» (Пс. 136: 3).

Одним словом, если вы слышите часто насмешливые вопросы, рождённые пустыми сердцами, знайте, что это стандартное и часто повторяющееся явление в духовной жизни. Пусть не уйдёт из вашей памяти то, что Иеремия жив, а насмешливые враги его мертвы вечной смертью. И Давид свят, а его оппоненты раздуты ветром в стороны, как пыль. Малахия же, с цитирования которого начат этот разговор, прямо говорит:

«Внимает Господь и слышит это (хулу и голос неверия. — прот. А.Т.), и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3: 16).

В конце концов наступит день, когда все без изъятия увидят ясное различие «между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Мал. 3: 18).

Пусть читателя не смутит обилие библейских цитат. Это обилие намеренно. По этим цитатам можно и нужно открыть в указанных местах упомянутые книги и познакомиться с их содержанием.

Библия всё ещё не стала настольной книгой для всех православных христиан, а следовательно, не стала и отточенным мечом, горящим светильником и целебным лекарством. Мы всё ещё можем повторить со Златоустом, что «все зло мира от незнания Писаний», и мы лично повинны в этом временном торжестве зла из-за добровольного невежества.

Пусть также не подумает никто, что сказанное относится только ко временам Ветхого Завета. У нас вполне достаточно чудаков, считающих, что Ветхий Завет христианам уже не нужен. Есть также в обилии ещё более странные люди, считающие, что всё это только «еврейские истории», не имеющие к нам никакого отношения. Что ж, тогда и воплотившийся Господь и Его подаренное нам Царство — это только «еврейская история», не имеющая отношения ко всем подобным образом мыслящим чудакам. К таковым обращается великий Павел, больше всех потрудившийся на ниве проповеди. Он говорит о книгах старого Завета:

«Всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15: 4).

К тому же бывшее ранее повторяется и сегодня. У пророков спрашивали: «Где Бог ваш?», «где слово Господне?», «где Бог правосудия?» И у апостолов спрашивали нечто подобное. Вот и Петр пишет:

«В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие: „где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же“» (2 Пет. 3: 3−4).

Такие люди словно торопят Господа прийти на Суд прямо сегодня. Словно говорят: «Давай! Приходи! Исполни то, что Сам обещал!»

Как будто они уже готовы к Суду! Как будто они не вспыхнут, как факелы, в час Пришествия! Как будто не они же и закричат тогда горам и камням:

«Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6: 16−17).

Не знают, дерзкие, что

«не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3: 9).

Борьба за веру — самая важная борьба. Всё остальное зависит впрямую от проигрыша или выигрыша в этой борьбе. И по апостолу:

«Если кто поколеблется, не благоволит к нему душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души» (Евр. 10: 38−39).

Для того и обязаны полюбить Святые Писания и верить сказанному твёрдо, не сомневаясь.

«Ибо видение относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет; и, хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв. 2: 3).

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