Священномученик Иоанн родился 11 сентября 1879 года в деревне Филипково Переславского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Гавриила Васильевича Плеханова и его супруги Александры Яковлевны. Этой деревни давно не существует, как и находившегося в версте от неё погоста Волнино, к приходу Воскресенской церкви которого относилось Филипково. Ближайший сохранившийся населённый пункт того же прихода — деревня Сараево. Расположение — примерно на равном расстоянии (по карте) от Переславля-Залесского, Калязина и нашего Давыдова, теперь это Переславский район Ярославской области.

До революции судьба Ивана складывалась как характерная благополучная карьера крестьянского сына. Окончив три класса церковно-приходской школы, он в 13 лет уехал на заработки в Москву, стал учеником повара. Благочестивый, трудолюбивый, ответственный паренёк выучился и стал хорошим поваром, поступил на службу в знаменитый ресторан Тестова на Воскресенской площади, потом работал в чайной. При советской власти, в 1918 году, стал поваром в столовой № 1 Городского района, потом — заведующим столовой № 4 Бутырского района.

Но уже в 1919 г. Иван Гаврилович поступил поваром к патриарху Тихону. Сохранились отзывы о нём как об одном из самых верных и преданных святейшему патриарху людей в его окружении. В 1920 г. святитель Тихон в церкви Пресвятой Троицы в Троицкой слободе (на Самотеке) рукоположил Ивана Гавриловича, который к тому времени женился, в сан диакона. Так Иван, крестьянский сын, в первые годы гонений на веру Христову вступил в духовное сословие и целиком посвятил себя служению Церкви. Он состоял в Троицкой церкви членом приходского совета, и при этом, уже в диаконском сане, продолжал нести и послушание повара. Есть в этом что-то от первоапостольских времен, ведь первые диаконы были избраны, чтобы «пещись о столах». В «Анкете для служителя религиозного культа», собственноручно заполненной священномучеником Иоанном в первые годы Советской власти, он, отвечая на вопрос о причине своего вступления в духовное звание, написал: «Внутренне-религиозное призвание ко храму».

Первой волной надвигающейся в советской России войны с религией стало изъятие церковных ценностей в 1922 г. В Троицкой церкви изъятие проводилось 3 апреля. А 19 мая 1922 г. арестовали святителя Тихона и заточили в Донской монастырь. Больше года длилось следствие по делу патриарха. 27 июня 1923 г. святитель Тихон был наконец освобождён, но чекисты продолжали собирать сведения для дальнейших репрессий в отношении Предстоятеля, особенно среди окружения святителя.

В связи с этим 24 июля 1923 г. отец Иоанн вместе с женой Марией Николаевной был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. Однако следствие не смогло доказать его «преступность», и 25 сентября дело в отношении него было прекращено. Выйдя на свободу, отец Иоанн вернулся к послушанию повара у святителя Тихона, жившего в то время уже в Донском монастыре.

После кончины святителя Тихона, последовавшей 7 апреля 1925 г., диакон Иоанн был поваром у Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) до его ареста 9 декабря 1925 г. Тогда же диакон Иоанн был рукоположен в сан священника епископом Бронницким Иоанном (Василевским) в церкви Воскресения Словущего в селе Вешняки Московского уезда Московской губернии. В этом сане отец Иоанн служил в нескольких церквах Московской епархии, последней из которых была церковь преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.

Судя по всему, ещё в начале 30-х годов он был выслан из Москвы и официально числился проживающим в Волоколамске. Отец Иоанн либо ездил из Волоколамска служить в московские храмы, либо же, будучи прописанным в Волоколамске, нелегально жил в Москве. Позже другой священник на допросе покажет о нём: «Плеханов Иван Гаврилович постоянно проживает за 100-километровой зоной, как лишённый права проживания в г. Москве, но фактически всё время находится в Москве, где имеет большое количество духовных детей, которых он обслуживает и ими руководит».

Вообще же период 1925—1936 гг. в жизни священника Иоанна Плеханова, включая его служение в Волоколамске, малоизвестен. В конце 1936 года храм Пимена Великого был захвачен обновленцами (а с 1938 года и вовсе стал оплотом обновленчества в Москве — резиденцией их лидера, лжемитрополита Александра Введенского). С захватом храма начались репрессии против его православного духовенства.

Отец Иоанн был вынужден уехать на родину и поселился в деревне Пешково Нагорьевского района Ярославской области (теперь — Переславский район) и стал служить в местной церкви во имя великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитриевское. От его родной деревни это по прямой верстах в семи.

В Москву батюшка периодически наведывался нелегально: закупить необходимые для церкви вещи и повидать своих духовных детей, которых у него за время служения в Москве появилось немало. Когда отец Иоанн приезжал в Москву, то бывал в некоторых храмах. Об этих его приездах осведомители донесли в НКВД. В двадцатых числах января 1938 года отец Иоанн приехал в Москву и собирался остаться на венчание племянницы, которое было назначено на 2 февраля, но в тот же день вечером он был арестован и заключён в одну из тюрем Москвы.

Вот некоторые выдержки из протокола допроса отца Иоанна Плеханова.

— Чем вызван Ваш переход с гражданской работы в служители культа при Сов. власти?

— Я по своим убеждениям враждебно настроен к Сов. власти, и поэтому я решил уйти с советской службы и перейти на службу служителем культа, что я и сделал вскоре после прихода к власти большевиков. С 1920 года я служу Церкви до настоящего времени.

— Следствием установлено, что Вы состоите участником контрреволюционной церковно-монархической группы и среди верующих проводили к/р монархическую агитацию.

— Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял и не состою, а также среди верующих агитации не проводил.

— Следствием установлено, что вы в январе сего года в присутствии нескольких лиц восхваляли врагов народа.

— В отношении врагов народа я также ничего не говорил.

— Следствием также установлено, что вы в январе сего года среди окружающих вас лиц высказывали неудовольствие относительно существующего колхозного строительства.

— Это неправда, я в отношении этого, т. е. колхозного строительства, ничего не говорил.

— Вы арестованы и привлекаетесь к уголовной ответственности за проведение контрреволюционной агитации среди верующих. Признаёте себя в этом виновным?

— Я, Плеханов Иван Гаврилович, виновным себя в проведении контрреволюционной агитации не признаю. Записано верно с моих слов и мне зачитано вслух.

13 марта следствие было закончено, и 15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу, после чего он был переведён в Таганскую тюрьму в Москве. 25 марта 1938 года священник Иоанн Плеханов был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Сайт православной общины села Давыдово