«Праведный верою жив будет; а если кто

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя."

Евр. 10:38

Духовный собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, собравшись 20 марта 2020 года под сенью священных стен обители преподобного Сергия Радонежского, игумена Земли Русской, вознеся молитву к Богу во Святой Троице славимому, обсудил порядок исполнения в Лавре Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции, благословлённой к применению священноархимандритом Лавры — Святейшим Патриархом Московском и всея Руси Кириллом.

Духовный собор обращается ко всем прихожанам обители преподобного Сергия и посещающим её паломникам: не бойтесь, не смущайтесь, но и не впадайте в беспечность! Не бойтесь угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, ибо бояться следует «Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28). Пусть поступающая информация о болезни послужит нам еще одной причиной усилить свои молитвы и приблизиться к Богу. И тем более не бойтесь преувеличенных слухов и ложной информации.

Но не следует впадать и в беспечность. Мы, не сомневаясь, уповаем на Господа, на милость Его и на Его всемогущество. Этому упованию никак не противоречит следование предписаниям врачей (Сир. 38:1−15) и соблюдение санитарных норм, ведь и Сам Господь, зная, что Ангелы Божии несомненно возьмут и понесут Его, не стал нарочито создавать условия для уклонения от установленных Им законов бытия, но сказал диаволу: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 6).

На братском собрании 18 марта с.г. была зачитана инструкция, утвержденная Священным Синодом и благословленная к применению Святейшим Патриархом в церковной жизни при угрозе распространения коронавирусной инфекции. В процессе обсуждения была рассмотрена практика церковного служения как в исторически сложные времена, так и современная практика служения братии обители в особых условиях. Также некоторыми из братии было высказано пожелание о сохранении обрядовой стороны причащения мирян в прежней форме. В целом братское собрание признало, что предложенные меры, являющиеся ответом на запросы органов государственной власти, не должны подвергать сомнению нашу веру и убеждение в невозможности заражения какой-либо болезнью через принятие Святых Таин Христовых или при участии в иных Таинствах Церкви.

Поэтому мы говорим вам: не смущайтесь.

Мы призываем всех в мире и сердечной простоте посещать богослужения, приступать ко Святым Тайнам, а братию Лавры — хранить единодушие в послушании нашему священноархимандриту.

Мы молимся и призываем всех к молитве о том, чтобы Господь оградил народы Отечества нашего и всех стран от распространения болезни, чтобы Он исцелил тех, кого эта болезнь постигла, и утешил тех, чьи близкие преставились от ее последствий.

Милость Господня да пребывает со всеми нами.

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