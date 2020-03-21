И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои».

(Мк. 2: 3−5)

В 2011 году с моей хорошей знакомой случилось несчастье: она впала в кому после того, как пережила клиническую смерть в результате осложнения после операции. Я узнала об этом от нашего общего знакомого, который прислал многим друзьям и коллегам Светланы сообщение с этой печальной вестью. На момент этого несчастья мы жили в разных городах (она — в Санкт-Петербурге, мы с семьей — в Севастополе). Я ужасно испугалась не только за Свету, но и за троих её детей. Младшей дочке тогда было 5 лет. Быстро собравшись, я поехала в центр города, в Покровский собор. Там, на стене слева от алтаря, есть большая фреска святителя Николая. Поставив перед образом любимого святого зажженную свечу, я очень просила его помочь Свете, помочь её деткам. Уверена: другие близкие люди молили святых и Бога о том же…

Скоро Света вышла из комы, предстоял сложный путь реабилитации. Она проходила его в больнице, где я во время нашего с семьёй отпуска в Петербурге смогла навестить Светлану. Она была очень слаба, расстроена, но, конечно, очень рада моему приходу. Мы говорили о разном, в том числе и о том, что с ней произошло, как она потеряла сознание, как впала в кому, и тогда я спросила её: «Света, а где ты была?»

Она рассказала, что карабкалась на какую-то гору, что вокруг было очень много людей, которые тоже пытались ползти вверх, как вдруг откуда-то сверху появился мужчина и протянул ей руку. Она удивленно спросила: «Почему я?» Мужчина ответил: «За тебя попросили». После этого Света пришла в сознание.

Вот так на личном опыте я убедилась, как важна и сильна молитва за друзей. И мне хочется сказать всем, кто читает эти строки: не отчаивайтесь в сложных и трагических ситуациях, просите за ваших близких и друзей — и Господь обязательно услышит. И поможет.

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