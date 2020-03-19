Преподобномученик Нил родился 4 мая 1871 года в селе Ольявидово Дмитровского уезда Московской губернии в семье крестьян Фёдора и Анны Тютюкиных и в крещении был наречён Николаем. Окончив сельскую школу, он поступил на фабрику Позднякова в городе Дмитрове — сначала учеником, а затем ткачом. Позднее работал в Орехово-Зуеве на ткацкой фабрике Зимина. В 1901 году он уехал в Москву и стал прислуживать в одной из церквей.

Избрав монашеский путь, Николай в 1904 году поступил в Иосифо-Волоколамский монастырь и через два года был принят туда послушником. В 1907 году он был пострижен в мантию с именем Нил. В 1909 году монах Нил был назначен на должность эконома, в 1910 году рукоположен во иеродиакона, в 1913-м — назначен исполняющим должность благочинного. В том же году он был рукоположен во иеромонаха и утверждён в должности благочинного.

В 1919 году в монастыре разместили детские дома, переведённые из Москвы, что существенно осложнило положение монахов. В начале 1920 года при монастыре была создана сельскохозяйственная трудовая артель. К этому времени братии в монастыре оставалось 30 человек. Одним из уполномоченных артели стал иеромонах Нил. Однако уже летом уездные власти поставили вопрос о закрытии артели и изгнании монахов, что вскоре и было сделано. Первые годы после закрытия обители отец Нил служил в храмах Волоколамского района, с 1925 года — в Богородице-Рождественском храме в селе Тимошево.

В 1931 году он был переведён в церковь Нерукотворного Спаса в селе Киево Дмитровского района. В его приход входили деревни Горки, Нестериха, Букино, Сумароково, Абакумово, Ерёмино, а также посёлок при железнодорожной станции Лобня.

21 февраля 1938 года председатель сельсовета составил для НКВД характеристику на священника, в которой писал: «Священник Нил Фёдорович Тютюкин всё время вёл антисоветскую работу среди населения. За последнее время рассказывал, что колхозы — это старая кабала, как у помещиков. Когда сельсовет и партийная ячейка стали проводить собрание на тему антирелигиозной пропаганды, то тут Тютюкин послал весь церковный совет отбирать подписи от населения, чтобы не закрывать церковь. Сельсовет со своей стороны считает, что в колхозе изо дня в день слабеет дисциплина благодаря руководству Тютюкина, а посему сельсовет считает, что его, как опасного элемента, необходимо изолировать с территории Киевоского сельсовета».

В этот же день НКВД открыл «дело» против священника. 28 февраля 1938 года иеромонах Нил был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности.

— На почве чего вы среди колхозников распространяли своё влияние с предложением массового выхода из колхозов, говорили, что все наработанное колхозниками у них отберут? — спросил следователь.

— Среди колхозников, а также и среди верующих я никогда о выходе из колхозов, а также о том, чтобы колхозники не работали в колхозах, не говорил, — ответил священник.

Следователи устроили очную ставку с одним из лжесвидетелей, но отец Нил отвёл все возводимые на него обвинения. Не признал он себя виновным и на всех последующих допросах.

11 марта 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Иеромонах Нил (Тютюкин) был расстрелян 20 марта 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик Нил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 67−69