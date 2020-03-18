За спиной раздался надрывный кашель. Я обернулась. Однокурсник Ваня (мы вместе учились на курсах повышения квалификации) прокашлялся, а потом снова стал собирать тетрадки в рюкзак.

Я посочувствовала:

— Простудился? Знаешь, у меня есть прекрасное народное средство от кашля. Берешь 9-процентный уксус…

— Не поможет, — оборвал Иван. — У меня треть лёгкого отрезана. Теперь, чуть продует, сразу таблетки или капельницу… Я и не выжил бы тогда, если-б не святой Лука Крымский.

И Ваня рассказал мне вот такую историю:

— Началось всё с флюорографии, — начал он. — Кашель-то мучил, я пошёл, сделал снимок, мне говорят: «Что-то есть, наверное, пневмония». А врача тогда не оказалось. Ну, пневмония так пневмония: я 10 уколов антибиотиков сделал — полегчало. А потом на вахту уехал, работал тогда вахтовым методом. Через полгода — бах, опять эта пневмония. Тут я уже к врачу пошёл, а после сразу в больницу отправился.

Вот тут и началась эпопея. Лечили, прогревали — все без толку. Через некоторое время стали обследовать, и ещё сюрприз — туберкулез, закрытая форма. А когда мне операцию делали, занесли инфекцию — синегнойную палочку. Очень неприятная штука. Несколько месяцев пытались избавить меня от неё. Вторая операция нужна, а делать нельзя, потому что есть риск оставить инфекцию в операционной. Ни к каким аппаратам меня нельзя было присоединять, оборудование бы «заразилось», а это значит — эпидемия в больнице.

Так что несколько месяцев не оперировали, с палочкой боролись. Как мне объяснили, она искореняется несколькими путями. Можно перекрыть доступ кислорода в легкое, но это не выйдет — у меня в спине трубки. ещё — термическая обработка до высоких температур. Но нельзя ж меня было вскипятить! Лечат и медикаментозно, только к большинству препаратов эта инфекция устойчива, и сколько в меня ни вливали лекарств, никакого результата. В больнице рассказали, что тут всего четыре человека было с таким диагнозом. Никто не выжил. Так что настроение моё было далеко от оптимистического. Временами хоть на Луну вой.

А в перевязочном кабинете работала одна медсестра. Верующая. Мы с ней на этой почве как-то сдружились. Я ведь давно стал в церковь ходить, посты соблюдать. Духовный отец даже появился. Он меня, кстати, во время этой болезни очень поддерживал. И морально, и рублем, своих духовных чад подключил, просто прихожан. Мне категорически нельзя было голодать при таком диагнозе. Да, наверное, при любом нельзя… Ну вот, а я, честно говоря, к тому моменту, как заболеть, от храма отошел. Работа вахтой — какие там посты и воскресные службы…

И вот, эта медсестра Елена посоветовала мне сходить исповедаться и причаститься. Я подготовился, сходил. Врач меня отпустил, хотя я был самый «тяжёлый» во всем отделении. Потом ещё раз сходил, ещё… Как-то Елена мне сказала, что в одном храме есть икона святого Луки Крымского (я раньше и имени-то такого не слышал). У него супруга умерла от туберкулеза, и он всю жизнь помогал людям с этим заболеванием. Перед иконой, говорит, служат молебны.

Мне было тяжело добраться в другой район города, но она сделала обезболивающие уколы. Поехали вместе, помолились на молебне, взяли масло от иконы. И после этого стали молиться святителю Луке, каждый день читали ему акафисты. Больше неоткуда было ждать помощи!

И вдруг, в какой-то момент, мы решили (я уж не помню точно, как это случилось, несколько лет с тех пор прошло), что святое масло от иконы нужно попробовать влить внутрь, в лёгкое (у меня же две трубки торчали). Стали маслице добавлять в лекарство, которое вводили. Ни одна живая душа об этом не знала. А спустя пару-тройку дней мне назначают сдать в очередной раз анализ. И вдруг результат… Инфекции нет!

Но врачи не поверили — говорят: какая-то ошибка, назначили повторный анализ. Мы продолжали вливать масло. ещё два раза сдал, и каждый раз отрицательный результат. Нет инфекции в организме! Сказать, что я был на седьмом небе от счастья, — ну, это просто ни о чём! Молился, благодарил святителя Луку!

А дальше — скорей на операционный стол. И тут был побит рекорд больницы. Меня оперировали 6 часов! Уже и в палате волновались, и персонал. Я уж там свой стал, за столько времени.

После операции были осложнения. И инфекция опять возобновилась. Но мы уже знали, что делать. Масло святого Луки опять помогло! Потом была и третья операция. Я тогда сказал врачу: «Вы не заморачивайтесь, вшейте молнию, чего сто раз зашивать». Посмеялись.

После этого я ещё какое-то время в больнице провел, а потом — всё! В общей сложности 18 месяцев пролежал. С тех пор маленькую иконку святого Луки всегда с собой ношу в паспорте. А Лена теперь — моя жена. И вот интересно, когда к нам в город привозили ковчег с мощами святителя Луки, я так рвался сходить, приложиться… Да всё что-то не складывалось, что-то препятствовало. Так и не попал. Значит, наверное, не нужно. Почему? Не знаю. Может, потому, что самую горячую молитву я ему уже сотворил…

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