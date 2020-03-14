Александр Николаевич Алекаев, вице-президент Скобелевского комитета, учредитель фонда «Возвращение», автор проекта «Белые воины» (Москва). Награждён орденом святого Даниила Московского III степени и медалью святого Сергия Радонежского I степени.

Слушайте также подкасты в группе радио «Град Петров» ВК: Олег Александрович Шевцов, учредитель и координатор Центра «Белое Дело» (Санкт-Петербург), лауреат Национальной премией «Культурное наследие»: передача 1; передача 2.

В день 100-летия гибели Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака на освящение памятного киота с иконой святого благоверного князя Александра Невского прибыл вице-президент Скобелевского комитета, учредитель фонда «Возвращение», автор проекта «Белые воины» Александр Николаевич Алекаев.

Ранее в программе «Под знаменем России» мы рассказывали, как Петербург готовится к этому дню — 7 февраля 2020 года, 100-летие гибели адмирала Колчака.

В этих передачах координатор движения «Белое Дело» Олег Александрович Шевцов рассказывал, что Центр «Белое «Дело» (Петербург) и личное участие автора проекта «Белые воины» (Москва) Александра Николаевича Алекаева сделали возможным создание уникального мемориального киота в память адмирала Колчака.

Киот был установлен в Свято-Троицком храме «Кулич и Пасха», где крестили Александра Васильевича, и 7 февраля 2020 года после Божественной литургии по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия были освящены киот и написанная для него икона небесного покровителя Александра Колчака святого благоверного князя Александра Невского. Освящение совершили почетный настоятель храма протоиерей Виктор Голубев — один из старейших священников Санкт-Петербурга, интервью с которым вы можете найти на нашем сайте, настоятель — иерей Георгий Голубев, в сослужении клира, прихожан храма, представителей церковных и общественных организаций, чтущих память о жизни и трудах на благо родины одного из самых выдающихся ее сынов.

См. также:

Репортаж об освящении киота в память А.В. Колчака.

Александр Алекаев рассказал, что занимаясь памятью о Белых воинах, всегда старался воплощать триаду: книга — киот — памятник. Сначала нужно писать и издавать научную биографию представителя Белого Движения, затем — молитвенная, церковная память — устанавливается мемориальный киот с иконой святого покровителя воина, и в храме, исторически связанном с его жизнью, и создается памятник — скульптурный или в виде мемориальной доски — в общественном пространстве, в тех местах, где проходили важные исторические события 100-летней давности.

Так произошло с книгой — киотом — памятником генералу С.Л. Маркову.

Памятник генералу Маркову стал первым в России памятником Белому воину.

В интервью с А.Н. Алексаевым нельзя было не затронуть тему возвращения в Россию останков генерала В.О. Каппеля — человека, заслужившего репутацию воина безусловной чести, ставшего легендарным образцом мужества и жертвенности. Безупречный рыцарь Белой борьбы — таким навсегда будет слава об этом воине.

Прах погибшего генерала Владимира Оскаровича Каппеля был унесён его сослуживцами в Харбин и со всеми почестями погребён у стен храма в честь Иверской иконы Божией Матери. После закрытия и разорения храма было снесено и надгробие генерала Каппеля.

То, что в 2006 году небольшая группа людей, вдохновленная идеей найти могилу легендарного Белого воина в Китае, за несколько дней добилась успеха — иначе как чудом не назовёшь.

Эту историю вспоминает в студии радио «Град Петров» вдохновитель и участник этих событий А.Н. Алекаев:

«При формировании книги о Каппеле у нас появилась информация, что Каппель лежит в Харбине. Затем нашёлся человек в Китае, который этими же вопросами занимался параллельно — китаист Дмитрий Напара. .. Сохранилась фотография женщин, 46-го или 47-го года, на фоне памятника Каппелю. А памятник был сделан в виде Голгофы, Каппель был похоронен у стены храма Иверской иконы Божией Матери — офицерского, как его называли, храма. Голгофа, крест, терновый венок — и по этой фотографии мы поняли, что вот эта стена — вот этого храма, который сохранился. И тут к нам пришла информация, что китайцы хотят благоустроить эту площадь, поскольку там помойка была вокруг. И площадь у храма закатать в асфальт. И мы поняли — всё, если они закатают в асфальт, никакого Каппеля мы не найдём».

«…нам приходит письмо: пожалуйста, копайте — один раз, в одном месте, а окапывать весь Иверский храм мы вам не дадим, а так — можете приезжать и своего Каппеля забирать. И тут я очень испугался, потому что когда стала уже реальной ситуация, что надо ехать туда… У меня не было ни опыта никакого, ничего. Ну как ехать в чужую страну? Это же была не государственная какая-то программа, как у Михалкова, когда Деникина с Ильиным перевозили… А когда я уезжал, мне один из священнослужителей сказал: копай, он — там! И я пригласил переводчика Дмитрия Напару, взяли корреспондента с Первого канала Андрея Кирисенко (он делал программу „Служу Отчизне“), нашли эксперта из Петербурга, который работал по останкам Императорской семьи… По друзьям собрали какие-то средства, небольшая сумма была, около 25 тысяч долларов… И был у меня на связи казак, фамилия его Перминов, он в Харбине в школу ходил мимо этого храма, а сейчас он живет в Чите. Я ему звоню и говорю: с какой стороны храма копать? Потому что стена левого и правого придела храма одинаковые — по фото не понять. И он говорит: Каппель лежит справа от алтаря. И мы приехали начали копать…. Копаем, копаем… Ну, нету его. Я приуныл. Так можно до центра земли копать… Замерзли все. А батюшка говорит: вот сейчас чаю попьём и Каппеля уже найдём. И тут бегут люди и кричат: Каппеля нашли! Мы копали прямо в центр саркофага — в саркофаге был гроб, с инкрустацией, с бахромой, очень красивый, крышку гроба открыли — там лежит… Это всё можно посмотреть — Андрей Кирисенко всё снял и сделал фильм „Последняя тайна генерала Каппеля“. Мы увидели Каппеля — как на портрете. И эксперт говорит: а зачем тут экспертиза? Мы его узнали».

«Мы знаем, что с Колчаком в Петербурге очень много что связано. Есть много мест — где он родился, учился, жил, работал… Была история, когда власти Петербурга согласовали официально установку мемориальной доски. Но ситуация с отношением к Белому движению стала меняться и уже установленную мемориальную доску пришлось убирать. А я участвовал в подготовке проектов доски, я с Олегом Шевцовым взаимодействовал. И вот у Колчака — нет ни могилы, ничего. Да, есть памятник в Иркутске… А мне хотелось в духовном плане поставить точку в этой истории. И когда приближалось 100-летие, я как-то с Олегом Шевцовым разговаривал по телефону и говорю: „А есть вообще в Питере какое-то место, которое связано с Колчаком напрямую?“ — я имел в виду храм какой-то, куда он, может быть, ходил… А Олег мне говорит: „Да конечно есть — есть храм, в котором его крестили“. Я говорю: „А что ж ты молчал-то? Вот это то место!“. И оказалось, что храм так же называется, как храм в Белграде, где установлен первый мемориальный киот Колчаку ещё самими Белыми воинами — храм Святой Троицы. Этот храм — это самое удачное место, где история гражданской войны заканчивается. В духовном, в метафизическом смысле — как хотите это называйте. Здесь Колчак родился как христиан, здесь его поминают, здесь в день 100-летия его смерти установлен мемориальный киот. Мы расставили все точки. Но, конечно, и доска, я думаю, должна вернуться на дом, где Колчак жил. Потому что Колчак — это герой России. Вот и всё».

«Колчак не нуждается в популяризации — он и так известная личность. Он нуждается в справедливости», — ответил Александр Алекаев на вопрос о том, планируется ли книга о Колчаке.

Марина Лобанова:

«Настоятель храма Святой Троицы „Кулич и Пасха“ отец Георгий сказал в интервью нашему корреспонденту в день освящения киота в память адмирала Колчака: „Сегодня день торжества правды“. Мне кажется, лучше не скажешь».

В завершение передачи А.Н.Алекаев рассказал о художественном решении киота: «Работали известные мастера — это Дмитрий Трофимов, он в своё время делал росписи для храма Христа Спасителя в Москве, он автор иконы Александра Невского для киота в память Александра Колчака, и Андрей Вуколов, работы по дереву..»

7 февраля 2020 г.

https://www.grad-petrov.ru/broadcast/najti-kappelya-pomnit-kolchaka/