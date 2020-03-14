Физическое здоровье — у кого-то крепкое, у кого-то не очень. Разумные люди им дорожат. Особенно когда чувствуют, что здоровья не так много осталось. Сейчас мы наблюдаем массовое увлечение физкультурой, фитнесом. При городской малоподвижной жизни люди понимают, что для здоровья нужны тренировки.

Помимо физического здоровья, есть ещё здоровье человеческой души. Не менее важная вещь. Правда, о душе люди обычно заботятся меньше, чем о теле. Но кто-то разгадывает головоломки, чтобы ум не притупился. Кто-то борется с эмоциональной проблемой — с неотвязным угрюмым настроением. Пошла даже мода на психотренинги, не всегда полезные, мягко говоря.

Что такое здоровье тела и души, в общем, понятно. А как понимать духовное здоровье? Ответим одним словом. Духовное здоровье человека — это бесстрастие. Да-да! Такое состояние, когда человека не беспокоят никакие страсти. Слово «страсть» одного корня со словом «страдание», то есть с болезненным состоянием.

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Какие страсти самые распространённые, самые опасные? Умные люди ещё в древности противостояли страсти тщеславия, пьянству и обжорству, блудным страстям, гневу и жадности. В наше время прибавилась игромания. Чаще всего — одержимость компьютерными играми, хотя есть и безумное увлечение традиционными азартными играми.

Новая страсть — гаджетомания. Многие молодые горожане через дорогу переходят, сосредоточенно глядя в экран, а не на машины. Страсть гаджетомании сильнее, чем здоровый инстинкт самосохранения. К страстям отнесем и распространенную наркоманию, интернет-зависимость, «подсаживание» людей на сериалы…

Бесстрастие означает свободу человека от разного рода нездоровых зависимостей, от всех страстей.

Древние греки, хотя и были язычниками, остро чувствовали вред от страстей и пытались с ними бороться. Так возникла античная философская аскеза. Жаль, что эти философы не знали библейского Откровения о первоисточнике человеческих страстей, не подозревали о грехопадении первых людей. Это очень бы им помогло.

Наши грехи и предрасположенность к страстям передаются из поколения в поколение. Откуда взялись страсти? Природа страстей находится в грехе — в нарушении заповеди Бога. Люди сотворены Богом, Он даёт заповеди, как отеческое наставление для любимых детей, как предупреждение об опасности. Бог — источник нашей жизни, нашего здоровья и счастья. Грех отрывает человека от Бога, и жизнь наполняется страданиями, постепенно угасает. Против греха аскетика даёт верное средство — покаяние.

По слову Христа, «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34). Вот ключевое откровение: грех имеет последствия, он вызывает в человеке греховную зависимость, то есть страсть. Грех может выглядеть привлекательным, соблазнительным, но задумаемся о последствиях. Это важный момент: последствия. Употребление наркотика тоже для кого-то привлекательно, вызывает сильные приятные ощущения. Поначалу. А потом наступает адская наркозависимость. Страшная болезнь — пытка для наркомана и горе для его близких.

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Повторяемый человеком грех порабощает человека, становится его страстью, то есть хроническим духовным заболеванием. Как тут быть?

В период обострения застарелой болезни человек вызывает врача. Порой — скорую помощь, если жизнь в опасности. Больному дают сильные лекарства, госпитализируют. После выписки из больницы врач советует не расслабляться, соблюдать режим, поехать в санаторий, оформить инвалидность. В период ремиссии люди почти забывают о болезни, становятся беспечными. В итоге — опять острый приступ, опять скорая.

С духовными заболеваниями — похожая ситуация. Часто человек идёт в храм, когда в жизни назрели тяжкие проблемы, пришло горе, с которым никак не справиться. Часто человек не понимает духовных причин этих проблем. Он просто ждёт, что Бог сотворит чудо, вмешается, и всё будет замечательно.

Часто священник помогает людям именно в режиме скорой помощи. Для врачей скорой главное — выслушать жалобы пациента или его близких, успокоить их, оказать неотложную помощь и доставить в больницу. Священник тоже выслушивает человека, пришедшего с горя в храм, в чём-то сочувствует, утешает. И, дай Бог, помогает человеку стать перед Христом в молитве, в таинстве Покаяния, Причастия, Соборования. Если человек откроется Господу, то Бог способен сделать то, о чём мы не можем и мечтать.

Со временем священник объяснит человеку духовные корни его проблем. Например, как страсть самолюбия разрушает его здоровье, семейную жизнь, заставляет родных людей ненавидеть друг друга. Так открывается путь постепенного духовного исцеления.

На этом пути Бог помогает нам, но не автоматически. Помогает, если мы Его просим об этом в молитве. Древние греки, боровшиеся со страстями, об этом мало знали. Конечно, они тоже молились, но это были обычные языческие заклинания, торг с богами, бытовые просьбы. А в православной аскетике борьба со страстями выводит человека на другой духовный уровень — устанавливает внутреннюю гармонию, когда страсти утихают. Это возвращение человеку здоровья называется безмолвием страстей.

Аскетика выводит к особому опыту молитвы, она называется умно-сердечной молитвой. Вот это и есть молитва духовно выздоравливающего человека. И тогда перед православным подвижником встаёт перспектива бесстрастия — полного духовного выздоровления. Православное бесстрастие оказывается не бесчувственной отрешённостью, как у языческих философов, а наполнено деятельной любовью к Богу и людям.

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Лучшие представители древних греков считали борьбу со страстями путём к мудрости и счастью. Мечтали о бесстрастии, но до реальности настоящего бесстрастия они не добрались. Христос, напротив, дал апостолам живой пример реальной бесстрастной жизни. И дал апостолам самим вкусить опыт благодатного бесстрастия.

Что было потом? В IV веке складывается мощная православная аскетическая традиция, живая и по сию пору. Это уже проторенный, постепенный христианский путь к бесстрастию. Так было тысячу лет, даже больше. Но потом история борьбы со страстями преподнесла неприятный сюрприз. В XVIII веке человеческие страсти начинают романтизировать! Тысячи увлекательных романов написаны об этом! Сколько людей пытались культивировать страсти, потому что в кипении страстей они видели ценность человеческой жизни!..

Культура XX века сближает страсти с новым кумиром миллионов — с энергиями подсознательного. Вдобавок к этому, возникает и развивается целая коммерческая индустрия страстей: блуда, гнева, чревоугодия, уныния, тщеславия. Это с одной стороны.

С другой стороны, ненасытные страсти XX века побуждали людей безудержно истощать природные ресурсы Земли, замусоривать всё вокруг. И вот даже далекие от Церкви учёные и общественные активисты вдруг заговорили о том, что надо разумнее, сдержаннее пользоваться ресурсами. Заговорили о необходимости аскезы прямым текстом. Иначе в потребительском безумии человечество пройдёт точку невозврата, невосстановления экологического баланса. И тогда будущие поколения унаследуют вместо прекрасной планеты жалкую помойку.

Культивирование страстей завело нас в тупик. Страсти сулят нам мгновенное удовольствие, но невыгодны в долгосрочной перспективе. Мы опять приходим к тому, что страсти разрушают нашу жизнь. Тут какая-то аскетика нужна…

Православная аскетика — это не система ритуальных запретов, необоснованных средневековых табу. Это искусство духовного врачевания, нужное нам сейчас. В аскетике, конечно, встречаются запреты, но, вдумываясь в них, видишь, что запреты — обоснованные. Они используются ради того, чтобы атмосфера человеческой жизни была здоровой. И чтобы люди жили по-братски, долго и счастливо, всегда с Небесным Отцом — Богом.

http://www.pravoslavie.ru/129 211.html