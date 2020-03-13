В семье Деминых и папа, и мама — спортсмены. Спортивная дисциплина приучила Елену и Сергея отделять главное от второстепенного, а потом они научили этому своих четверых детей. По мнению супругов Деминых, основное в семейной жизни — выбрать правильную стратегию: это облегчает многие трудности.

Сергей и Елена Демины

Сергей Николаевич , 46 лет, тренер по плаванию, управляющий посёлком.

, 46 лет, тренер по плаванию, управляющий посёлком. Елена Владимировна, 46 лет, тренер по плаванию.

В браке 27 лет.

Дети:

Дарья, 26 лет, учительница начальных классов, замужем, ждёт второго ребёнка; Иван, 21 год, студент Академии МЧС; Тихон, 16 лет, ученик 10-го класса Варницкой православной гимназии; Мария, 9 лет, ученица 3-го класса православной гимназии им. Саввы Сторожевского г. Звенигорода.

Сергей Николаевич:

— Мы познакомились, когда поступали в Институт физкультуры. Елена — целеустремленный и открытый человек. У неё правильные жизненные позиции, с ней очень хорошо и приятно идти рядом, потому что знаешь: этот путь — верный. Лена замечательная мать. С рождения первого ребёнка она сразу обозначила, как ребёнок будет воспитываться, в какой среде проживать, к чему мы стремимся, от чего хотим ребёнка обезопасить. Все эти решения прошли испытание жизнью и полностью оправдали себя.

Супруга, не щадя себя и своего личного времени, занималась детьми — возила, учила… Когда мы ещё жили в городе, старшая дочь ходила в обычную школу. Там была тягостная обстановка: мальчики и девочки курили, хулиганили, устраивали соревнования, кто у родителей больше денег украдёт… Мы поняли: нужно спасать ребёнка и свою нервную систему, кардинально менять образ жизни. Решили переехать за город и найти православную гимназию, где дочь будет расти в чистоте, а мы не будем переживать и нервничать. Плоды этого решения мы уже пожинаем. Дарья поступила в православную гимназию «Светоч». В шестом классе дети писали сочинение на тему, где они хотят учиться и кем стать. Все пишут, а Даша сидит. Учитель спрашивает: «Даша, а ты почему не пишешь?» — «А я не знаю, где на матушку учат». Тогда все посмеялись, а сейчас Даша — матушка; наш зять — помощник владыки в Мордовии. Живут они в Саранске, сейчас ждут второго ребенка. Надеюсь, своих детей будут воспитывать так же, как мы своих.

Венчание Дарьи

Я не то что не думал, что стану многодетным отцом; в юности мало кто предполагает, что он в принципе может стать отцом. У меня была бурная юность: я профессиональный спортсмен, больше думал о карьере, чем о семье. Моя супруга тоже спортсменка, поэтому она прекрасно меня понимала и не противопоставляла семью и спорт. Когда ты с соревнований возвращаешься домой, а там тебя ждут — это дорогого стоит. Но с годами я всё больше начал ощущать ценность семьи и настоящее значение многодетности. Мы с супругой много рассуждали на эту тему. По нашему мнению, один ребёнок в семье — это игрушка: все хотят ему угодить, весь мир крутится вокруг него. Когда рождается второй ребёнок, дисбаланс выравнивается, отношения в семье становятся более гармоничными. Рождение третьего ребёнка вызвало у нас шок: нам казалось, что мы разрываемся между своими детьми. В тот период нас очень поддержали родители и друзья своей готовностью помочь. А когда мы узнали, что у нас будет четвёртый, — испытали огромную радость. Полнота жизни, полнота любви, которую дарят дети, с лихвой перекрывают все тяготы. Сейчас у нас осталась только младшая, Маша, остальные выросли, и мы скучаем. Супруга говорит: «Как жить без маленьких детей в доме?» Мы даже думали: может, усыновить кого-то? Когда в доме маленькие дети, очень чётко осознаёшь смысл жизни.

Воспитывая детей, мы стремились привить им понимание, кто они и в какой среде растут. Девочки чтобы готовились стать мамами, адекватно воспринимали все виды работ, которые нужно выполнять по дому. У мальчиков свои задачи: дрова принести, печку натопить, выполнить тяжёлые работы, которые женщинам делать вредно. К счастью, все наши дети учились в православных гимназиях; нашей с мамой задачей было не испортить то, что в них заложили в школе. Учителя в этих гимназиях совершают огромный труд; низкий им поклон. Все качества, необходимые для девочек и для мальчиков, прививались в школах. Если сравнивать наших старших детей и их сверстников, сразу видно, кто какое образование получал и в какой среде рос. Я относительно спокоен за своих детей, потому что знаю, что они научены принимать правильные решения в разных ситуациях. Они не наломают дров; у них есть ощущение грани, за которую нельзя переходить. И эта грань была проведена школой.

Сергей Николаевич и Иван на реконструкции

Значительную роль в воспитании наших детей сыграло моё увлечение: я занимаюсь военным поиском и военной реконструкцией периода Второй мировой войны. Наш клуб поднимает тела погибших бойцов, увековечивает их память. Дети очень любят ездить со мной в экспедиции, это наша семейная отдушина. Все участвуют в «Уроках мужества» и в реконструкциях. Я намеренно прививал своим детям интерес к данной теме, потому что она может стать жизненным стержнем; так формируется историческая правда, историческая справедливость, закладывается базис для понимания своего места в стране и в мире. Какая бывает жизнь; что от тебя зависит, что нет; к чему приводят войны. Это всё влияет на то, какие поступки люди станут совершать в дальнейшем.

Детей мы наказывали редко. Я человек горячий и несдержанный, могу накричать за какую-нибудь мелочь, но проходит время — пять, десять минут, час, — мне становится стыдно: я подхожу к детям и прошу прощения. Они понимают, что были неправы; и то, что я могу признать свою неправоту, помогает и им признать вину. Этот обоюдный анализ своего поведения позволяет в следующий раз при схожих ситуациях вести себя более осознанно. Мы никогда никого не били, выросшие дети даже шутили на эту тему: «В детстве папа не побил, а сейчас уже поздно!» Старший сын вырос мощным, высоким; говорит: «Папа, сначала допрыгни!» Я считаю, что мы были правы, потому что озлобления в семье допускать ни в коем случае нельзя. Когда ребёнок живет в страхе физического наказания — это мучение, это искажает его личность.

Мы с супругой оба очень отходчивые. Когда у нас случаются конфликты, мы способны что-то друг другу высказать, иногда даже день не разговариваем. Но мы понимаем, что друг без друга не можем, — проще пересмотреть ситуацию и изменить своё к ней отношение. Это занимает две минуты или день, но всё равно мы к этому придём. Я не понимаю мужчин, который говорят женам: «Закрой рот и делай, как я сказал». Да, муж — глава семьи, но мудрая женщина порой подсказывает много разумного и полезного. Мне повезло: я нашёл человека, к которому стоит прислушиваться.

В моем спортивном детстве я очень много времени проводил на сборах, дома бывал редко. Сначала меня не беспокоило, что я сам по себе, а мама с папой сами по себе. А в институте уже начал ощущать, что мне не хватает отцовского внимания, маминой ласки. Это болезненный разрыв для ребёнка, и я начал чаще приезжать к родителям, старался проявлять к ним искреннюю любовь. Мои дети видели, как я общаюсь с родителями, как они мне дороги, и неосознанно воспринимали эту модель поведения. По моим старшим детям заметно, что они остаются в единении с родителями — с нами. Это очень дорого, и стремиться нужно именно к этому.

Елена Владимировна:

Елена Владимировна в юности

— Я влюбилась в Сергея с первого взгляда. Мы учились в одной группе в институте, сразу познакомились и начали общаться. Три года дружили, а потом решили пожениться. Конечно, все говорили нам, что не стоит создавать семью так рано, но мы с Сергеем понимали, что делаем и зачем. Меня и мужа воспитал спорт. Сергей занимался плаванием профессионально, он мастер спорта, был членом юношеской сборной страны. Как все спортсмены, мы серьёзно относимся к тому, что делаем. Мы приняли осознанное решение обвенчаться — не потому, что в 1993 году это было модно; нам было понятно значение этого шага. До замужества я ходила в храм лишь изредка, на Пасху, а после венчания по-настоящему пришла к вере. И ещё более укрепилась в ней с рождением первого ребёнка.

На мой взгляд, ранние браки позволяют супругам идти по жизни плечом к плечу; они взрослеют с учётом интересов другого человека рядом. Ранний брак позволяет не зациклиться на себе самом, на обособленном образе жизни. Я и детям своим всегда говорила, что семью нужно создавать рано; не присматриваться слишком долго, не перебирать. Мне кажется, с окончанием школы ребёнку хорошо бы определиться, по какой дороге он пойдёт: вступит в брак, займется наукой или выберет монашество.

Каждой семье приходится претерпевать трудности. На протяжении жизни у нас были и разногласия, и ссоры, и моменты охлаждения… Я благодарна своему мужу, что мы с ним вместе. Даже в ссоре, даже в размолвке — мы понимаем, что мы вместе. Мы семья, единое целое. Обязательно должно быть единство взглядов у супругов. Когда сваливается груз ответственности, какие-то скорби, бывает, что человек уходит в себя, отдаляется. Я в таких ситуациях молюсь — чувствую, что так не должно быть, и прошу Бога помочь. Кажется, это так просто, а на самом деле совсем не просто. В тяжёлые моменты я и не понимала, и сердилась — но сходишь на исповедь, послушаешь батюшку и успокаиваешься. Я потом уже осознала, что всё это нормально, потому что любовь — живой организм; она растёт, меняется, болеет, за ней нужно ухаживать, питать её… У меня была возможность сосредоточиться на своей жизни — на доме, на детях. Я благодарна мужу за то, что мне не пришлось работать и я могла растить нашу любовь.

Очень важно находить время, чтобы провести его вдвоём с мужем, но для меня это всегда означало сделку с совестью. Всё ли я дала ребенку, что отнимаю у него это время?.. А потом я прочитала слова, которые меня поразили. У жены с мужем — кратчайшая степень родства. Ребёнок уже на одну ступень дальше. Самый близкий тебе на земле человек — это твой муж.

Когда дети маленькие, их не оставишь, но все они ждут папу с работы, радостно бегут к нему навстречу, и это папе приятно. Это в какой-то степени компенсирует то, что супруги не могут уделить много времени друг другу. Потом дети вырастут, и всё вернется — и походы в кино, и в гости, и совместные прогулки…

Иван, Даша, Тихон

Когда я была маленькой, я думала: «Вот, у меня будет пять деток». Во взрослом возрасте осознанное желание, что я хочу ещё ребенка, появилось после второго. Мне было 25 лет. Родители мужа не поощряли мою идею: они понимали, что дети требуют ответственности, определённых материальных затрат. Супруг — единственный ребёнок в семье, нас с сестрой у мамы было двое. То есть мы не из многодетных семей, но у меня есть ощущение, что моя материнская функция ещё не до конца выполнена. Оглядываясь назад, я понимаю, что многодетность — серьёзное испытание для семьи. Бессонные ночи, детские болезни; но именно в такие моменты особенно ощущаешь близость Бога. Рядом со скорбью всегда ходит радость. Этот труд ни с чем не сравнить, и я очень люблю ощущение материнства. Сравнивая свое внутреннее состояние, когда у меня был один ребёнок и когда стало четверо, однозначно могу сказать: женщина счастлива, когда у неё много детей. У меня есть знакомые с одним ребёнком, которые посвятили свою жизнь карьере. Нам всем сейчас ближе к 50, и я вижу, что им не хватает одного ребёнка. Мне тоже не хватает, мне кажется, у меня мало детей! Мне не хочется думать, что Маша — мой последний ребёнок; я надеюсь, будут ещё.

На мой взгляд, лучшее время женщины — период, когда растут её дети. Наблюдая за детьми, я приходила к выводу, что вот здесь я неправа, тут надо было уступить, там быть менее строгой. С Божией помощью удавалось организовать и досуг, и школу, и дополнительные занятия… Мы переехали за город, когда старшая дочка училась в пятом классе, и на протяжении 15 лет мне приходилось проезжать на машине по 200−300 км в день. Старшие дети учились в гимназии «Светоч», от нас в 40 километрах. Занятия в две смены, каждого нужно отвезти-привезти плюс кружки… Но мне очень нравилось быть в дороге. Когда дети в машине, они сосредоточены, они с тобой: не уйдут, не убегут, внимательно слушают. У мамы есть возможность донести детям то, что хочешь, поэтому дорогой я не тяготилась.

Переезд в деревню стал поворотным моментом в истории нашей семьи. Жизнь на земле оказывает на детей значительное влияние. Они много помогали и с огородом, и с птицей. Появлялись цыплята, утята, их надо было кормить — дети охотно брали на себя эту задачу. Дома тоже всегда были животные: собаки, шиншиллы, зайчики, канарейки. Когда детям хотелось идти гулять, они знали, что сначала нужно собрать колорадских жуков. Если нужно было скорей уйти, кто-то звал на подмогу друзей; дети со всей деревни приходили, помогали, и потом вместе они шли гулять.

Дарья с сыном Ярославом

Ревность у своих детей я наблюдала, но она выражалась в очень интеллигентной форме. Дети не дрались, не было агрессии. Только старшая дочка, когда у меня родился её первый брат, позволяла себе кинуть игрушку, что-то оттолкнуть в сердцах. Она таким образом привлекала к себе внимание. Совсем недавно 26-летняя Даша призналась мне, что ревновала чуть ли не до совершеннолетия. Я была шокирована её признанием, потому что вообще дочка постоянно меня благодарит. Говорит: «Мамочка, сколько ты для нас сделала — я только сейчас, став мамой, понимаю, какой это труд».

Самый сложный период в нашем с детьми общении пришёлся на первые годы после окончания ими школы. Они возмущались, что я ограничиваю их свободу — это и в самом деле было так. Я считаю, что лучшие розы вырастают в парнике. Конечно, потом будут трудности — но тогда дети уже будут сильными, будут принципиальными. Я выбрала такой путь: охраняла своих детей от дурных компаний, выбирала, что им слушать, что смотреть. Старалась наполнить их души добрым и полезным. Конечно, часто меня укоряли, что я слишком уж ограждаю детей. Но это не было насильственно; у нас не случалось истерик, слез и скандалов. Когда ребёнок-подросток хотел пойти гулять с друзьями, мы договаривались, что он обязательно отзвонится, сообщит, что у него всё хорошо. Я напоминала детям о посещении служб в воскресные и праздничные дни, о соблюдении постов… Да, ребёнок имеет право на поиск своих отношений с Богом, но родитель должен подсказывать. Не проявлять назойливость: «А ты ходил в храм?», но мягче. Я могу поздравить с праздником, сказать, что мы собираемся пойти на Покаянный канон Андрея Критского. Ведь в них всё это заложено с детства: дети помнят, как они сами пели этот канон, как мы бежали, чтобы успеть на него. Они были воспитаны в храме; не просто ходили туда, как прихожане, у них были занятия: кто-то алтарничал, кто-то пел, кто-то украшал храм цветами. Теперь они слушают меня — и идут в храм. Может, из послушания, из любви к маме.

Тихон, Иван, Дарья, папа, мама, Маша

Я думаю, женщина рождена, чтобы быть мамой, быть женой. Это самое главное. Нет такой профессии, ради которой женщина должна оставить семью и детей. Важный момент: она должна любить то, что делает. Когда любишь, всё окупится сторицей. С большей вероятностью у мамы и у папы не будет слёз о своих детях.