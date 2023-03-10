Преподобномученица Мстислава родилась в 1895 году в деревне Малое Уварово Коломенского уезда Московской губернии в семье рабочего коломенского завода Семёна Фокина и в крещении была наречена Марией. В деревне Малое Уварово у Семёна был земельный надел, но поскольку сам он крестьянством не занимался, то сдавал этот надел в аренду. Мария окончила сельскую школу и с 1908 года работала на шелкокрутильной фабрике в Коломне.

В 1913 году ей пришлось оставить работу, так как в это время тяжело заболела её мать, и она стала ухаживать за ней. После смерти родителей Мария сначала осталась жить с братьями, но поскольку они были коммунистами и людьми неверующими, она, желая всецело послужить Господу, в 1921 году ушла от них и поселилась в Коломне при храме, который принадлежал Коломенскому мужскому монастырю. Здесь она прожила до 1930 года.

15 апреля 1930 года в храме в городе Ижевске Мария была пострижена в монашество с именем Мстислава и вернулась в Коломну, продолжив своё послушание при храме. Узнав от паломников, что в Богословском монастыре под Рязанью продолжают жить монахи и что там ещё монашеская жизнь не нарушена, она в декабре 1930 года отправилась в Богословский монастырь и поселилась рядом с обителью в селе Пощупово и, несмотря на гонения, была вполне счастлива, что нашла место, где можно было жить молитвенной монашеской жизнью.

Безбожные власти в то время с беспощадной последовательностью преследовали свою цель — уничтожение в России всех начатков церковной христианской жизни. 31 мая 1931 года были арестованы монахи Богословского монастыря, монахини и миряне, собравшиеся вокруг обители. Всего было арестовано сорок человек и среди них монахиня Мстислава. Все они были заключены в тюрьму в городе Рязани.

На допросе монахиня Мстислава сказала: «Я смело заявляю — власть притесняет религию; дана свобода, а получается наоборот — монастыри и церкви закрывают».

Следователь спросил монахиню, кто её постриг в монашество, но она, не желая называть священника, сказала, что не знает его фамилии, а относительно того, почему она это сделала, ответила, что ушла в монастырь для спасения души, чтобы, «отказавшись от мира сего, всецело отдать себя на служение Богу, в Которого верю, и никакие убеждения и притеснения не убьют во мне веры в Бога».

3 сентября 1931 года тройка ОГПУ приговорила монахиню Мстиславу к трём годам заключения в концентрационном лагере, и она была отправлена с этапом в распоряжение Управления Соловецких лагерей ОГПУ на станцию Свирь Мурманской железной дороги.

Отбыв полностью весь срок заключения на каторжных работах в Свирьлаге, монахиня Мстислава в 1934 году вернулась в Коломну. Как вернувшейся из заключения, ей было запрещено здесь проживать, и её никто по лагерной справке не брал на работу, так что она заново получила паспорт, как якобы потерявшая документы, и после этого стала жить в городе, прислуживая при Покровской церкви. Храмы повсеместно закрывались, и в 1936 году она вынуждена была поступить кладовщицей на патефонный завод в Коломне.

Во второй половине 1937 года власти приступили к аресту оставшихся на свободе священников и монахов, и 24 февраля 1938 года монахиня Мстислава была арестована и заключена в коломенскую тюрьму.

— Следствием установлено, что вы, Фокина, имея враждебное отношение к ВКП (б) и советской власти, в период проживания в Коломне проводили контрреволюционную агитацию, несмотря на прошлую судимость. Следствие требует от вас признания.

— О том, что я судима за контрреволюционную деятельность в 1931 году, я не отрицаю. Во время проживания в Коломне я никакой контрреволюционной агитации среди граждан, проживающих рядом со мной, не проводила.

— Ваша враждебность к ВКП (б) и советской власти и контрреволюционная агитация подтверждена свидетельскими показаниями допрошенных по вашему делу. Вам зачитываются выдержки из показаний свидетелей.

И следователь зачитал выдержки из показаний свидетелей, которые монахиня отвергла все одно за другим. 2 марта 1938 года тройка НКВД приговорила её к расстрелу, и она была перевезена в Таганскую тюрьму в Москве. Монахиня Мстислава (Фокина) была расстреляна 10 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Мстислава прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 24 декабря 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 414−417