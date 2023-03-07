Священномученик Михаил родился 2 сентября 1878 года в деревне Селиверстово Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина Петра Горбунова. Служил псаломщиком, а затем диаконом в храме в селе Ракоболь. В 1923 году он был рукоположен во священника к Спасской церкви Пошехонского района. К 1935 году почти все храмы в районе были властями закрыты, и отец Михаил поселился у своего брата в деревне Селиверстово. Зарабатывал он тем, что, ходя по деревням, занимался починкой часов и предметов домашнего обихода.

12 октября 1937 года отец Михаил был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, хождении по деревням с целью антисоветской агитации и участии в повстанческой организации и в тот же день допрошен.

— Вы арестованы как участник повстанческой группы. Дайте показания! — потребовал следователь.

— Участником повстанческой группы я не состою и о наличии организации ничего не знаю, — ответил священник.

— Общаясь в среде колхозников, вы проводили активную контрреволюционную повстанческую агитацию. Расскажите об этом подробно.

— С колхозниками я действительно общаюсь, но повстанческой агитации не вел.

— Вам зачитываются показания свидетеля, уличающего вас в контрреволюционной деятельности. Продолжаете ли вы и теперь отрицать её?

— Отрицаю, свидетель показывает неправду.

— Вы лжёте. Следствие требует дать правдивые показания!

— Нет, я контрреволюционной работы не вёл.

На этом допросы были закончены. 15 октября тройка НКВД приговорила отца Михаила к восьми годам заключения в концентрационном лагере. 23 октября 1937 года батюшка вместе с ярославским этапом прибыл в Кулойлаг. Но недолго он пробыл в заключении. Священник Михаил Горбунов скончался 7 марта 1938 года в Кулойском концентрационном лагере в Архангельской области и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 372−373

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших