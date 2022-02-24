Преподобномученица Ирина родилась в 1882 году в селе Агинтово Константиновской волости Сергиевского уезда Московской губернии в семье крестьянина Михаила Хвостова. Окончив сельскую школу, она в 1910 году поступила в Новодевичий монастырь в Москве, где по некоторым данным была пострижена в рясофор.

В 1922 году монастырь был закрыт зазватившими власть в России безбожниками. В зданиях монастыря разместились различные организации, часть помещений была занята под жильё. Инокиня Ирина проживала вблизи родной обители до 1932 года, а затем ей пришлось покинуть Москву и она уехала на родину и поселилась в селе Никульском Сергиево-Посадского района.

В ходе массовых гонений на Церковь и верующих в конце тридцатых годов власти решили арестовать исповедницу. 23 января 1938 года следователь НКВД вызвал двух человек на допрос, чтобы они дали необходимые для её ареста показания. Один из лжесвидетелей, двадцативосьмилетний колхозник, проживавший в селе Никульское, рассказал, что в декабре 1937 года слышал, как Ирина возле своего дома говорила колхозникам: «Не работайте в колхозе, все равно будете сидеть голодными, так как Бог от вас отказался и урожая хлеба хорошего не даёт и не даст до тех пор, пока не будете признавать Его и веровать в Него». Другой лжесвидетель, двадцатитрехлетний колхозник, рассказал, что слышал от Ирины, как она говорила в декабре 1937 года в разговоре с колхозниками: «Вот Бог какое наказание создал вам, работаете в колхозе день и ночь, а сидите голодные. Вы лучше бросили бы работать, а молились бы Богу, и то сытнее было бы. Вот тогда бы коммунисты осознали бы, как вы сидели голодными, а то они живут за вашей спиной и беспощадно грабят».

27 января инокиня Ирина была арестована и заключена в тюрьму в Сергиевом Посаде. 31 января следователь допросил её.

— Признаёте ли вы себя виновной в распространении антисоветской агитации и в разложении работы колхоза?

— Виновной себя в антисоветской агитации, высказывании гнусной контрреволюционной клеветы против советской власти не признаю, но поясняю, что в декабре 1937 года я действительно говорила, что сейчас в СССР идёт война, Япония уже пришла на территорию СССР, а поэтому коммунисты хороших людей арестовали и сослали в ссылку, сейчас ввиду этого и не пропускают писем. Я виновной себя признаю в том, что я среди населения проводила антисоветскую пропаганду, а именно: «Бог есть, и Он существует, и нам надо полагаться на Него».

На этом допрос был окончен. 19 февраля 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила её к расстрелу за «контрреволюционную агитацию».

Инокиня Ирина (Хвостова) была расстреляна 26 февраля 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Ирина прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

https://drevo-info.ru/articles/13 675 936.html