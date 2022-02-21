Священномученик Сергий родился 4 июля 1878 года в селе Мышцы Касимовского уезда Рязанской губернии в семье священника Иоанна Любомудрова. В 1899 году, окончив три класса Рязанской Духовной семинарии, он стал служить псаломщиком в соборе в городе Пронске. В 1906 году Сергей Иванович был рукоположен во диакона ко храму в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сушково Луховицкого уезда Рязанской губернии, а в 1916 году — во священника к этому храму. Здесь он прослужил до ареста. Последний раз отец Сергий служил в храме 3 февраля 1938 года, а 6 февраля был арестован и заключён в тюрьму в городе Коломне.

Председатель Сушковского сельсовета дал по требованию сотрудников НКВД справку, в которой написал, что священник ведёт в селе контрреволюционную агитацию о том, что коммунисты закрывают церкви; верующим колхозникам священник говорил, чтобы они сходили в сельсовет и попросили для него разрешение на хождения по домам крестьян с молебнами. Кроме того, отца Сергия обвиняли в том, что, когда в 1937 году умер живший в селе Сушково на покое епископ Феодосий (Ганицкий), он пригласил других священников и народ на погребение архипастыря.

Следователь, допрашивая отца Сергия в течение двух дней после ареста, вдруг заявил:

— В августе 1937 года вы устраивали в селе Сушково похороны умершему архиерею Ганицкому. Расскажите об этом.

— Архиерей Иван Федорович Ганицкий, которому было около восьмидесяти лет, служил раньше в городе Коломне, а года три назад, прибыв из ссылки, поселился в селе Сушково. Он умер в первых числах мая, хоронил его я, как приходской священник; о его смерти я никого не извещал и населению не говорил… Всего из духовенства было на похоронах пять человек. Повторяю, духовенство я не собирал и народ не оповещал.

— Сколько примерно было людей во время обедни и на похоронах?

— На похоронах архиерея и во время обедни было примерно сто пятьдесят человек.

— По материалам следствия, вы распространяли слухи, что покойный архиерей был святой, — верно это?

— Нет, таких слухов я не распространял.

— Сколько всего панихид вы отслужили на могиле архиерея Ганицкого?

— Я отслужил на могиле архиерея Ганицкого примерно пятьдесят панихид. Служил и в церкви, и на могиле.

— Вы верующих агитировали за то, чтобы они требовали разрешения сельсовета производить вам подворный обход с молебнами?

— В 1936 году я сам пошёл в сельсовет в Сушкове с просьбой разрешить мне служить по приходу, но мне ответили, что нельзя. Когда я сослался на статью конституции, то мне подтвердили, что нельзя. Я пошёл в соседний сельсовет с этим же вопросом, но и там мне сказали то же самое. Не удовлетворённый этим, я пошёл к прокурору с этим же вопросом, но тот мне ответил, что без разрешения ходить нельзя, — я и не ходил. А перед маем 1937 года церковный староста спросил меня, пойду ли я по приходу. Я ему ответил, что если сельсовет разрешит, то пойду. Староста пошёл в сельсовет, но ему разрешения не дали. Больше никто не ходил и я никого не посылал.

— Вы всю свою жизнь посвятили служению в церквях по убеждению или из материальных выгод? — спросил священника следователь.

— Я служу в церкви в соответствии со своими убеждениями, — ответил отец Сергий.

— Вам известно, что религия, которую вы проповедовали, есть дурман для народа?

— Религию я дурманом для народа не считаю.

— Вы признаете себя виновным в том, что в мае 1937 года вели агитацию, что архиерей Ганицкий святой, организовали массовые похороны и панихиды по покойному святому архиерею, уговаривали народ, чтобы тот брал в сельсовете разрешение на обход по приходу с молебнами, что вы ругали руководителей партии и правительства, восхваляли врагов народа и агитировали против советской власти население?

— Виновным себя не признаю. Агитации против советской власти среди населения не вёл, руководителей партии и правительства не ругал, врагов народа не восхвалял и население за разрешением на обход прихода в сельсовет не направлял.

8 февраля следствие было закончено, и 16 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Священник Сергий Любомудров был расстрелян 21 февраля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 171−174