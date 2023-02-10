Священномученик Владимир родился 6 июня 1889 года в городе Витебске в дворянской семье. Отец — Фёдор Пищулин служил членом окружного суда, мать — домохозяйка. У Владимира было три брата и две сестры. Религиозная настроенность Владимира проявилась ещё в детстве.

По окончании гимназии в Витебске Владимир Фёдорович в 1908 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, осенью того же года перешёл в Московский университет, где проучился год, после чего вернулся в Санкт-Петербургский университет, но уже на историко-филологический факультет, который окончил в 1914 г. со степенью кандидата филологических наук. Преподавал в гимназии, читал лекции по психологии в Народном университете. Близкий друг и однокашник будущего обновленческого митрополита Александра Введенского.

После февральской революции 1917 года Владимир Фёдорович переехал в Витебск и, вступив в кадетскую партию, стал секретарем её Витебского отделения. Октябрьский переворот встретил резко враждебно из-за программного атеизма большевиков и преследования религии. В конце 1918 г. вернулся в Петроград. Состоял членом Дома ученых, являлся членом философского общества.

24 декабря 1919 года Владимир Фёдорович принял целибат и был рукоположен во диакона, а 1 января 1920 года — во священника и назначен настоятелем Николаевского храма на Моховой улице при Доме слепых. Затем он служил в Казанском соборе и в храме святых праведных Захарии и Елисаветы, в котором настоятелем был в то время будущий руководитель обновленцев протоиерей Александр Введенский. В 1921 году отец Владимир стал членом философского общества и ассистентом кафедры христианской педагогики Петроградского Богословского института. Организовал материальную помощь заключённым и сосланным священнослужителям. В 1922 году отец Владимир был арестован по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей, но по ходатайству протоиерея Александра Введенского вскоре освобождён.

Летом 1922 года отец Владимир уклонился в обновленчество, был одним из его активных распространителей и апологетов. 8 сентября того же года был арестован по доносу об участии «в нелегальной группе, члены которой для разрешения вопросов антисоветского характера собираются на конспиративных квартирах». Всего по этому делу были арестованы 22 человека, в том числе брат отца Владимира студент Виктор Пищулин (групповое «дело петроградских священников Любимова Д.Г., Афанасьева В.П. и др. Петроград, 1922 г.»). 15 сентября отец Владимир был приговорён к трём годам ссылки в Оренбург как «крайне неблагонадежный в политическом отношении».

В ссылке, в Оренбурге в течение двух лет трудился в Оренбургской епархии по объединению духовенства и мирян на началах обновленной церкви. В брак не вступал. 26 сентября 1924 г. согласно решению ОСО при Коллегии ОГПУ был из ссылки освобожден досрочно.

По возвращении в Ленинград 9 декабря 1924 г. отец Владимир был пострижен обновленцами в рясофор и возведён в сан архимандрита. 19 декабря 1924 г. назначен и 8 марта 1925 г. хиротонисан во обновленческого епископа Охтенского. Хиротонию в в Казанском соборе совершили обновленческие архиереи: митрополит Ленинградский Вениамин (Муратовский), митрополит Московский Серафим (Руженцев) и архиепископ Ладожский Николай (Соболев). Отец Владимир был участником 3-его обновленческого собора 1925 г. с правом решающего голоса. Преподавал догматическое богословие в Ленинградском Богословском институте. В ноябре 1925 г. назначен обновленческим епископом Псковским, но от назначения отказался и ушёл на покой.

14 августа 1926 года в церкви Спаса на Водах отец Владимир принёс покаяние, и епископом Ямбургским, викарием Петроградской епархии Алексием (Симанским) был принят в общение с Православной Церковью с оставлением в сане иеромонаха в Казанском соборе. 24 августа 1926 г. за переход в «тихоновщину» отец Владимир был исключен из списка обновленческих епископов. По словам митрополита Мануила, «своим переходом в Православную Церковь нанес обновленческому течению в Ленинграде удар, для обновленцев непоправимый». Переход в обновленчество, получение епископства из рук Введенского отец Владимир всю жизнь считал своим величайшим грехом и искренне раскаивался

Благодаря философским знаниям и ораторскому дару, отец Владимир занимал заметное место в религиозной и общественной жизни города. Он входил в философские круги Лосского, Франка, Лазарева и других. Выступал в доме учёных с докладами богословского и философского содержания. Отец Владимир вёл активную борьбу с обновленцами, открыто вступал в полемику с их главой А.Введенским. Ездил к патриарху Тихону, выполняя церковное поручение. Отец Владимир состоял в добрых отношениях с бывшими царскими чиновниками и их семьями. Ему доверяли, с ним советовались. Отец Владимир был членом братства преподобного Серафима Саровского, организованном И. М. Андреевским, в сентябре 1927 г. на заседании братства выступил с докладом о Евхаристии.

6 апреля 1928 года отец Владимир был арестован по обвинению в том, что он состоял членом нелегального религиозного кружка, и заключён в тюрьму в Петрограде. 8 октября 1928 года Коллегия ОГПУ приговорила его к трём годам ссылки в Казахстан. В 1932 г. отец Владимир был из ссылки освобождён с запрещением проживания в ряде областей СССР. В 1933 — 1934 годах он жил в городе Мелекессе (ныне Димитровград Ульяновской обл.), где общался с епископом Вениамином (Троицким).

В 1934 г. отец Владимир поселился в Симферополе, у Никифора Миныча Макуни, мужа покойной сестры своей матери. До весны 1935 года ничем не занимался из-за болезненного состояния, жил на иждивении Никифора Миныча. Годы ссылки сильно подорвали здоровье исповедника. Весной 1935 года отец Владимир поступил на службу в книгохранилище фундаментальной библиотеки пединститута, где занимался разборкой книг богословского содержания. Заведующий библиотекой профессор Михаил Павлович Поливанов, в прошлом приват-доцент Московского университета и ученик князя Сергея Трубецкого, оказался единомышленником отца Владимира. По просьбе профессора отец Владимир знакомил его сына с основами христианской религии, общался с сотрудником Симферопольского краеведческого музея Дмитрием Спиридоновым. Отец Владимир вёл переписку с заместителем местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и Ленинградским митрополитом Алексием (Симанским) о возможной работе на церковном поприще и возвращении в Ленинградскую епархию.

Дома исповедник вёл откровенные беседы с приёмным сыном Никифора Миныча, Борисом Николаевичем Шабером, не скрывая своих отрицательных взглядов на марксизм, Советскую власть и Конституцию СССР. Когда потом Шабера, который был ответственным руководящим работником, вызвали в органы НКВД и попросили рассказать об отце Владимире, он подробно изложил властям содержание этих бесед. Доверчивость священника обернулась против него. Шабер писал в НКВД: «Политические взгляды Пищулина в период его проживания в Симферополе были крайне реакционны и антисоветские. Он… часто говорил, что в СССР творится антихристово дело, что рост материальной культуры, техники, образования и тому подобного идёт у нас параллельно „с оскудением человеческой личности, порабощением духа, запрещением мыслить, падением и гибелью элементарной нравственности, принижением человеческого достоинства и порабощением всех порывов и высоких стремлений к справедливости“».

В начале мая 1937 г. в связи с обострившейся политической обстановкой профессор Поливанов, для того чтобы «переждать волну бдительности», уволил отца Владимира из библиотеки, дав слово взять его обратно, «как только успокоится». В это время отец Владимир добывал средства на жизнь уроками иностранных языков. По вечерам, когда стемнеет, ходил в гости к Поливанову для духовного общения.

5 июля 1937 г. отец Владимир был арестован по доносу Шабера и заключён в Симферопольскую тюрьму по обвинению в «контрреволюционной агитации». При обыске у него было изъято 20 книг, 2 епитрахили, 11 блокнотов и 12 тетрадей с записями, около 136 писем к различным корреспондентам, медный крест и чётки, что составляло почти всё его имущество. Отец Владимир не признал себя виновным в контрреволюционной агитации, однако на допросах не скрывал своё несогласие с политикой властей: «Врагом Советской власти я не являюсь, хотя по некоторым вопросам политики Советской власти я стою на резко отрицательных позициях, т. е. я являюсь противником антихристианской политики Советской власти, а равно и материализма, как отрицающего идею религии… Я заявлял, что смешно и глупо говорить о демократии и свободе, когда самая основа всякой общественной и индивидуальной жизни скована цепями».

10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Священник Владимир Пищулин был расстрелян 10 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле под Симферополем.

В 1997 г. Священный Синод УПЦ причислил иеромонаха Владимира (Пищалина) к лику местночтимых святых Крымской епархии. Архиерейский Собор РПЦ 2000 г. внёс имя мученика список святых новомучеников и исповедников Российских.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.», ПСТГУ