Священномученик Арефа родился 24 октября 1888 года в селе Должик Житомирского уезда Волынской губернии в семье крестьян Иоакима и Анны Насоновых.

После окончания министерского училища и сдачи экзаменов на должность сельского учителя, Арефа Акимович с 1913 года стал преподавать в селе Должик. Он женился на Агриппине Григорьевне Поляковой, окончившей гимназию и работавшей учительницей. 1 августа 1914 года Арефа Насонов был рукоположен во священника к храму в том же селе, при этом он не оставил своих преподавательских занятий. Молодой священник отличился тем, что многих раскольников обратил в православие, за что его особо уважал управлявший Волынской епархией архиепископ Антоний (Храповицким).

В 1916 году отец Арефа переехал в село Голышево Ровенского уезда Волынской губернии и в этом же году в связи с наступлением немцев эвакуировался в село Андреевку Чембарского уезда Пензенской губернии. Здесь он служил до 1931 года.

В 1931 году отец Арефа был арестован ОГПУ. Продержав священника две недели в заключении, чекисты отпустили его, так и не выдвинув никаких обвинений и ни разу не допрашивая.

Безбожники лишили отца Арефу и его семью гражданских прав и с 1929 года власти облагался его индивидуальным налогом, а в 1930 году за неуплату гособязательств у семьи была отнята корова.

В 1931 году отец Арефа перебрался в Можайск, где до 1932 года служил в храме святых Иоакима и Анны. Батюшка вместе с женой и семью детьми проживал в сторожке при церкви. Власти предприняли попытку закрыть храм, отняв у верующих ключи. Но эта попытка не удалась. Храм святых Иоакима и Анны один из немногих, который в советское время не закрывался.

3 сентября 1932 года отца Арефу арестовали и 4 сентября поместили в Бутырский изолятор, где он содержался всё время следствия. Его обвинили в том, что он, будучи священником, «проживал в 3-х километровой зоне военсклада… систематически обрабатывал в антисоветском духе граждан, посещавших церковь». На следствии священник подтвердил, что он принадлежит «к течению тихоновцев». Все возводимые на него обвинения отец Арефа отверг, заявив, что виновным себя не признает.

Показания на него, кроме других лжесвидетелей, дал священник Феодор Казанский. Будучи допрошенным в качестве свидетеля, он сказал, что отец Арефа монархист, осуждает колхозное строительство и не может примириться с существованием советской власти, ожидает скорейшей её гибели, и вообще, «Насонов является опасным элементом в условиях можайской действительности».

11 сентября 1932 года тройка ОГПУ приговорила отца Арефу к трём годам ссылки в Казахстан. Батюшку сослали в гиблое место, где за несколько лет умерли все, даже надсмотрщики. Похоронив последнего охранника (заключённые умерли раньше), отец Арефа ушёл из лагеря. Домой возвращаться было нельзя — посадят жену и детей. Он обратился к племяннику своей жены, священнику Михаилу Соловьеву, который снабдил его документами на чужое имя, дал денег и уговорил уехать на торфоразработки. Но на вокзале у отца Арефы украли документы, и ему пришлось сдаться властям

На Лубянке исповедника продержали несколько месяцев, а потом отпустили, дав чистые документы. Отец Арефа считал своим долгом в то трудное время быть священником. Он был человеком сильным духом, не изменявшим вере ни при каких обстоятельствах. В 1936 г. к епископу Рязанскому Иоанну приехала в Москву жительница села Бычки Рязанской области Меланья Сухова и попросила епископа от имени жителей села прислать им священника для их церкви святых бессребреников Космы и Дамиана. Епископ послал туда служить отца Арефу.

Власти вновь арестовали отца Арефу 19 декабря 1937 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

— Вы арестованы и обвиняетесь в том, что среди населения проводили антисоветскую агитацию, направленную против советской власти.

— Никакой агитации среди населения я не проводил.

— Вы даете ложное показание. Следствие располагает достаточными материалами, подтверждающими вашу антисоветскую агитацию. Требуем от вас правдивых показаний.

— Агитации я не проводил…

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю.

31 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Арефу к расстрелу. Священник Арефа Насонов был расстрелян 10 января 1938 года и погребён в безвестной общей могиле под Рязанью.

Священномученик Арефа прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 1». Тверь, 2005 год, стр. 284−287

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших