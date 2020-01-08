Преподобный Исаакий Оптинский II (Бобраков) был последним настоятелем старой Оптиной. Он принял обитель под своё управление после кончины настоятеля архимандрита Ксенофонта и управлял ею в самое тяжёлое для обители время: с 1914 по 1923 годы. На время его управления монастырём выпала Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революция и гонения на церковь. Архимандрит Исаакий вместе с братией испытал все скорби, которые обрушили на них враги православной веры и Церкви. Не отступая ни на шаг, не прячась от гонителей, преподобный Исаакий показывал пример исповедничества. Он был достойным преемником Оптинских старцев. Достойным венцом его многотрудного и неуклонного восхождения по лестнице духовной и свидетельством пламенной любви к Богу стала его мученическая кончина за Христа.

Священномученик Исаакий Оптинский (в миру Иван Николаевич Бобраков) родился в 1865 году в селе Остров Малоархангельского уезда Орловской губернии в крестьянской семье. Учился Иван в сельской школе. Родители его были людьми набожными. Его отец Николай Родионович Бобраков, родившийся в 1836 году, скончался в Оптиной пустыни 22 апреля 1908 года схимонахом.

О появлении в Оптиной пустыни Николая рассказывал преподобный Нектарий: «Блаженный Василий привёл его к батюшке Амвросию и сказал: „Поклонитесь в ножки ему, это будет последний Оптинский архимандрит“. А юноше он сказал: „Тебя казнят“. По дороге в трапезную блаженный Василий призывал богомольцев: „Поклонитесь последнему Оптинскому архимандриту“».

Преподобный Исаакий пришёл в Оптину пустынь в возрасте 19 лет в 1884 году и пребывал в обители в течение четырех десятилетий. Старец Амвросий благословил настоятелю монастыря преподобному Исаакию принять Ивана Бобракова к себе на добровольное послушание. Юный послушник стал безотказно трудиться везде, куда ни поставят, при этом держал себя скромно, молчаливо. Ему вот так бы и хотелось — в труде и молитве, перед лицем Господа, остаться незаметным для других, последним из последних. Пророчество блаженного встревожило его. «Каким ещё там быть архимандритом! Нет, нет, это для других…» И долго не решался он, трудясь в монастыре, даже вступить в число братии. Шли годы, о нём как бы забыли, что он всё ещё неприукаженный послушник. Он же и не напоминал.

А между тем, он так любил Оптину, так привык к ней, что не мог себе и помыслить когда-нибудь покинуть её. Всякая работа хороша в монастыре: колоть ли дрова, делая с братией запас на зиму, картошку ли чистить на кухне, где на плите булькают большие котлы, месить ли тесто в огромной кадке, — да всё с молитвой, как учат старцы… На всяких работах с усердием и в безмолвии трудился послушник Иван. Вскоре оказался он на клиросе, да так хорошо пришёлся его голос к общему хору, что это стало его главным послушанием. Полюбил он долгие службы и не только пел, но и запоминал течение богослужений, их детали и особенности.

17 декабря 1897 года при настоятельстве архимандрита Досифея (Силаева) послушник Иван Бобраков был определён в число братства монастыря. Вскоре, 7 июня 1898 года, он был пострижен в мантию с именем Исаакий, а 20 октября того же года рукоположен в иеродиакона. 24 октября, в день освящения Калужским епископом Вениамином Казанского собора в Шамординской обители, преподобный Исаакий был рукоположен в иеромонаха.

С принятием священного сана на отца Исаакия было возложено новое послушание — быть братским уставщиком. Он с любовью и усердием выполнял свои обязанности, наблюдая за чинопоследованием церковных служб.

30 августа 1913 года, после кончины архимандрита Ксенофонта, старшая братия избрала преподобного Исаакия настоятелем монастыря. Духовная дочь преподобного Никона монахиня Мария (Добромыслова) писала о преподобном Исаакии: «По своей примерной, истинно монашеской жизни он был вполне достоин занять столь высокий пост. Очень большого роста, внушительной и благолепной наружности, он был прост, как дитя, и в то же время мудр духовной мудростью».

Преподобный Исаакий принял настоятельство в тяжёлое для России время: только что началась Первая мировая война, потом грянет революция, разразится братоубийственная гражданская война, на Церковь обрушатся невиданные испытания и гонения.

К концу 1916 года из-за затянувшейся войны ощутимо чувствовался недостаток во всем жизненно необходимом, несмотря на это, Оптинская обитель охотно отзывалась на все просьбы о помощи пострадавшим от войны, сокращая свои собственные потребности.

Преподобный Исаакий не имел ни минуты отдыха: свет в его келии, как правило, угасал только под утро… Мир душевный источали вся фигура преподобного, его неторопливые движения, его умные и добрые глаза. Он никогда не спешил и не суетился, во всём полагался на Бога. И Господь никогда не оставлял его.

В «Летописи скита» говорится о том, что преподобный Исаакий участвовал во Всероссийском Церковном Соборе 1917 года.

23 января 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта, но монастырь ещё держался под видом «сельскохозяйственной артели». Весной 1923 года закрыли сельхозартель, обитель перешла в ведение Главнауки. Как исторический памятник была названа «Музей Оптина пустынь». Настоятеля преподобного Исаакия власти отстранили от дел и поручили преподобному Никону передачу имущества монастыря музею.

Преподобный Исаакий и старшая братия, с великой скорбью покинув обитель, поселились на квартирах в Козельске. В 1923 году все храмы обители были закрыты, и храмовые службы прекратились на целых 65 лет.

В то время в Георгиевском храме Козельска освободилась вакансия священника и чудесным образом устроилось так, что в храме этом все должности заняли оптинские иноки во главе с преподобным Исаакием.

…Наступил 1929 год. По всей стране прокатилась волна новых арестов. В августе, после праздника Преображения Господня, были арестованы и заключены в козельскую тюрьму все оптинские иеромонахи вместе с преподобным Исаакием. Из Козельска арестованные были отправлены в сухиническую тюрьму, а оттуда в Смоленск. В январе 1930 года, после окончания следствия, заключённые были сосланы. Старец переехал в город Белев Тульской области. В 1932 году преподобного Исаакия вновь арестовали. Пять лет спустя он сподобился от Господа мученического венца.

Священномученик Исаакий был обвинён в связи с делом Белевского епископа Никиты (Прибыткова), которому вменялось в вину, что он, «являясь организатором и руководителем подпольного монастыря при храме Святителя Николая в Казачьей слободе, систематически давал установку монашествующему элементу и духовенству о проведении контрреволюционной деятельности среди населения, и в распространении явно провокационных слухов о сошествии на землю антихриста».

Сначала, в 1937 году, было арестовано сто человек, и они все были расстреляны, а 16 декабря 1937 года было арестовано ещё двадцать человек. Все они подверглись жестоким и бесчеловечным испытаниям: их заставляли стоять и не спать несколько суток при беспрерывном допросе сменяющихся следователей. Нельзя было сесть, и если человек падал, то его обливали холодной водой. Они всё отрицали. Преподобный Исаакий был твёрд в своей правоте, отрицал все наветы и дал ответ краткий и ясный: «В состав подпольного монастыря я не входил…»

Обвинительный акт всем арестованным был вынесен 25 декабря 1937 года белевским НКВД. Затем исповедники Христовой веры были переведены в Тулу, где заседала «тройка», которая 30 декабря 1937 года вынесла приговор: расстрел.

Чекисты привели приговор в исполнение 8 января 1938 года, на второй день Рождества Христова, когда Святая Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Расстрелянных мучеников тайно захоронили в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе. Ныне на этом месте братией Оптиной Пустыни воздвигнут Честный Животворящий Крест — непобедимое оружие христиан, разрушившее смерть, всерадостное знамение нашего искупления.

Так прервалась земная жизнь священномученика Исаакия. Тихая, истинно по-монашески безмолвная жизнь его, чистая и твёрдая в своих православных устоях, увенчана страданием за Христа, верностью Ему до самой смерти. Подобно древним мученикам, не боясь жестокости врагов Христовых, твёрдо стоял преподобный Исаакий в своём исповедании: «От креста своего не побегу!» И кровью своею засвидетельствовал свою верность Господу нашему.

Преподобномученик Исаакий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Официальный сайт Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь