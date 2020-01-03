Священномученик Сергий родился 5 октября 1884 года в селе Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губернии в семье диакона Ивана Глебовича Цветкова и его супруги Елизаветы Алексеевны. Сергей Иванович поступил учиться в Вифанскую Духовную семинарию, но, проучившись три года, в 1904 году подал прошение об увольнении. В 1911 году он был рукоположен во диакона ко храму Иоанна Предтечи в селе Ярополец Волоколамского уезда, в котором и прослужил до закрытия его безбожниками. В 1924 году диакон Сергий был награждён двойным орарем. 28 января 1936 года он был назначен в Казанскую церковь того же села.

26 октября 1937 года помощник прокурора Волоколамского района переправил в районное отделение НКВД заметку из местной газеты, о том, что местные священнослужители, «пользуясь сталинской конституцией… проводят какие-то собрания. Прокуратура просила редакцию прислать селькора, рассказать какие проводились собрания, на что получен ответ, что письмо попало в редакцию анонимное и селькор неизвестен».

13−25 ноября были допрошены дежурные свидетели — жители Яропольца. Они показали, что диакон Сергий имеет тесную связь со своим братом протодиаконом Николаем (прославлен в лике святых, память 15/28 сентября), который среди народа почитается как святой человек, его посещает много народа и бывают исцеления. До сих пор многие приезжают к диакону Сергию, прося помощи и спрашивая о местонахождении брата.

«Свою антисоветскую деятельность он проводит исключительно среди стариков и старух верующих, которых собирает к себе в дом и проводит с ними беседы, — показал один из свидетелей. — Цветков. мне заявил: — Советская власть хотя и отделила Церковь от государства, но всё же не даёт свободно веру исповедовать. Вот, возьми в пример, колхозники в церковь не идут. А почему? Да потому, что их колхоз не пускает, душат их работой да заготовками. Мне приходилось в 1929 году делать опись имущества у Цветкова за неуплату налогов, то Цветков вызывающе выкрикивал: — Советской власти всё мало, только отбирают налог. Не успеешь выплатить — другой тебе приносят». «Цветков… посылал собирать подписи… чтобы церковь оставили, в момент снятия колоколов с церкви… в 1931 году говорил: — Советская власть дошла только до этого, как бы колокола снимать да пушки лить… Своё недовольство существующим строем Цветков выражает не только среди верующих, но и среди колхозников; так 23 ноября 1937 года Цветков в селе Ярополец на заготовительном пункте мясосдатчиков, покупая у колхозников мясо для уплаты в счет мясопоставок, говорил: — Помогите мне для уплаты в счёт мясопоставок, положение моё тяжелое. На это ему колхозники в продаже отказали. Далее Цветков добавил: — Ну, ничего, как-нибудь верующие помогут. В основном человек вредный, антисоветский». «Цветков разговор вёл… что нет свободного вероисповедания… говоря: — Церковь отделена от государства, а советская власть не даёт нам… свободно исповедовать веру, того и гляди заберут, я ночи не сплю…»

25 ноября 1937 года диакон Сергий был арестован, причем ему ставилось в вину, что он является родным братом почитаемого народом за праведность жизни протодиакона Николая Цветкова. В тот же день он был допрошен.

— Проживая в селе Ярополец, вы среди населения вели антисоветскую и контрреволюционную деятельность. Дайте ваши показания.

— Антисоветской и контрреволюционной деятельности я не вёл.

— Вам зачитывается ряд показаний свидетелей, уличающих вас в антисоветских и контрреволюционных разговорах. Подтверждаете ли вы это?

— Зачитанные мне свидетельские показания я слышал и таковые отрицаю за исключением одного случая, когда ко мне на квартиру с проверкой списков избирателей пришли из сельсовета. Кто был, не помню, но я обратился к нему с вопросом: «Могу ли я голосовать не за тех кандидатов, которых мне укажут в списке, а за других?» На этот вопрос я получил ответ: «Нельзя». Других разговоров у меня не было.

Уже через два дня следствие было завершено. 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Сергия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 29 декабря он прибыл в распределитель Сиблага, а 2 января 1938 года — в его Мариинское отделение, откуда он сразу же послал родным письмо с просьбой прислать ему посылку. Через три месяца посылка возвратилась обратно, а супруга отца Сергия получила письмо от заключенного священника, который писал, что отвёз отца Сергия едва живым в больницу. Диакон Сергий Цветков скончался на следующий день по прибытии в лагерь, 3 января 1938 года, и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2007 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости № 1−2 за 2008 год

Собор новомучеников и исповедников российских