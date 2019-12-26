26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возглавил последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Сурожский Матфей.





+ + +

ЖУРНАЛ № 143

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите в Россию Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.

Справка:

С 19 по 21 ноября 2019 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил посетил Москву. В поездке Его Блаженство сопровождали архиепископ Константинский Аристарх и архидиакон Марк (Хендерсон).

В ходе визита состоялось сослужение Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также братское общение Предстоятелей двух Церквей.

В Патриарших палатах Московского Кремля прошла встреча Блаженнейшего Патриарха Феофила и Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Блаженнейшему Патриарху Феофилу была вручена премия Международного общественного фонда единства православных народов. В своем слове на церемонии Его Блаженство выступил с предложением провести в столице Иордании Аммане братскую встречу Предстоятелей Поместных Православных Церквей для обсуждения вопроса «сохранения нашего единства в Евхаристическом общении».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослужения и братского общения Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2. Отметить важность визита Его Блаженства для укрепления традиционно добрых отношений между Русской и Иерусалимской Православными Церквами.

3. Положительно оценить инициативу Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 144

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите в Россию Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады Тихона.

Справка:

С 5 по 10 декабря 2019 года Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон совершил визит в пределы Московского Патриархата в связи с торжествами по случаю 25-летия учреждения в Москве Подворья Православной Церкви в Америке.

В состав официальной делегации, сопровождавшей Его Блаженство, входили архиепископ Ситкинский и Аляскинский Давид; избранный епископом Кливлендским, викарием Румынской епархии Православной Церкви в Америке архимандрит Андрей (Хоарсте); управляющий делами Православной Церкви в Америке протоиерей Александр Рентелл; настоятель московского Подворья Православной Церкви в Америке протоиерей Даниил Андреюк; секретарь Предстоятеля Православной Церкви в Америке архидиакон Иосиф Матусяк.

6 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялись переговоры Предстоятелей Русской и Американской Православных Церквей, на которых обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес темы общеправославного характера.

7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Тихон совершили Божественную литургию в храме великомученицы Екатерины на Всполье (Подворье Православной Церкви в Америке). Вечером того же дня Блаженнейший Митрополит Тихон присутствовал за всенощным бдением в московском храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, где его приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

8 декабря Блаженнейший Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в храме священномученика Климента, папы Римского, в Замоскворечье, после чего посетил Московский епархиальный дом — главное здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где возглавил симпозиум, посвященный жизни Православной Церкви в Америке.

В ходе визита Предстоятель Православной Церкви в Америке также посетил Донской ставропигиальный мужской монастырь, храм святителя Николая в Толмачах и Государственную Третьяковскую галерею.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослужения и братского общения Предстоятелей Русской Православной Церкви и Православной Церкви в Америке.

2. Признать состоявшийся визит Блаженнейшего Митрополита Тихона важным для укрепления отношений между двумя Церквами.

3. Отметить значительный вклад Подворья Православной Церкви в Америке и возглавлявших его представителей Православной Церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле в обеспечение взаимодействия между братскими Церквами и осуществление пастырского окормления англоязычной православной паствы в Москве на протяжении 25 лет.

ЖУРНАЛ № 145

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся в Москве торжествах, приуроченных к восстановлению единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Матерью-Церковью.

Справка:

Священный Синод в заседании от 7 октября 2019 года (журнал № 123) в ответ на обращение архиепископа Дубнинского Иоанна и собрания духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с просьбой о присоединении Архиепископии к Русской Православной Церкви постановил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных учреждений, отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата. Священный Синод также определил форму канонической организации Архиепископии в составе Московского Патриархата.

С 1 по 5 ноября 2019 года в Москве состоялись торжества, посвященные этому историческому событию.

1 ноября в Москву прибыли архиепископ Дубнинский Иоанн, а также сопровождающая его паломническая группа, состоящая из более чем 100 клириков, монашествующих и мирян Архиепископии — представителей и потомков разных волн русской, белорусской, молдавской, польской, румынской, сербской, украинской эмиграций, а также коренных жителей Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Франции. В аэропорту архиепископа Иоанна встречали члены рабочей группы по диалогу с Архиепископией: руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний; заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. В Москве к паломникам присоединились выходцы из Архиепископии, ныне проживающие в России.

2 ноября архиепископ Иоанн и сопровождающие его паломники посетили Донской монастырь, где их встречал наместник обители епископ Бронницкий Фома, и поклонились мощам святителя Тихона, Патриарха Московского, решением которого был учрежден церковный удел, стоящий у истоков Архиепископии. Также паломники побывали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где помолились у честных мощей преподобного Сергия Радонежского за молебном, возглавленным наместником монастыря епископом Сергиево-Посадским Парамоном. Вечером архиепископ Иоанн и сопровождающие его лица приняли участие во всенощном бдении во Владимирском домовом храме Московского епархиального дома в Лиховом переулке города Москвы — месте проведения Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг., часть решений которого, применительно к условиям жизни в Западной Европе, легла в основу уклада жизни Архиепископии. В Московском епархиальном доме архиепископа Иоанна встречал ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев.

3 ноября за Божественной литургией, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по завершении третьего антифона состоялось торжественное оглашение и вручение архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршей и Синодальной грамоты о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

За Литургией Его Святейшеству, помимо архиепископа Иоанна, сослужили: постоянные члены Священного Синода; архиереи Патриаршего Экзархата Западной Европы; члены рабочей группы по диалогу с Архиепископией, а также многочисленные клирики Московской епархии и Архиепископии. За Божественной литургией молились члены делегации Архиепископии. Богослужение совершалось на церковнославянском языке, а также на языках ряда стран присутствия приходов Архиепископии. Были вознесены молитвы о упокоении души приснопамятного Преосвященного митрополита Евлогия (Георгиевского).

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл возвел архиепископа Дубнинского Иоанна в сан митрополита (с сохранением традиционного литургического поминовения «Господина нашего, Высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа западноевропейских приходов русской традиции») и удостоил клириков Архиепископии протопресвитера Анатолия Раковича и протоиерея Иоанна Гейта права ношения Патриаршего креста. После отпуста Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви передал в дар Архиепископии ковчег с честными мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, а также икону Новомучеников и исповедников Церкви Русской, бывших членами Поместного Собора 1917−1918 годов и обратился к молящимся с Патриаршим словом, посвященным свершившемуся историческому событию.

В тот же день состоялась встреча Святейшего Владыки с митрополитом Иоанном и с сопровождающими его паломниками.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в сослужении: председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона; управляющего Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции митрополита Дубнинского Иоанна; митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора; руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония; управляющего делами Московской Патриархии епископа Воскресенского Дионисия; епископа Вяземского и Гагаринского Сергия; епископа Рославльского и Десногорского Мелетия; заместителя управляющего делами Московской Патриархии епископа Зеленоградского Саввы; клириков Московской епархии, Архиепископии и Смоленской митрополии. За богослужением пели хоры кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Париже и Успенского кафедрального собора г. Смоленска. За Литургией молились губернатор Смоленской области А.В. Островский, духовенство, монашествующие и миряне из Архиепископии и из Смоленской митрополии.

5 ноября митрополит Дубнинский Иоанн и паломники из Западной Европы отбыли из Москвы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вознести благодарение Господу за состоявшиеся в Москве торжества, ознаменовавшие в литургическом сослужении и братском общении в радости и любви восстановление единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Матерью-Церковью.

2. Выразить благодарность Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, под водительством которого стало возможным преодоление многолетних разделений и торжество церковного мира.

3. С признательностью отметить вклад всех потрудившихся в деле восстановления церковного единства.

ЖУРНАЛ № 146

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о Первосвятительском визите в Республику Азербайджан.

Справка:

14 ноября 2019 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Баку. В состав делегации Русской Православной Церкви, сопровождавшей Святейшего Патриарха, вошли председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Фома, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

В ходе визита Святейший Патриарх Кирилл принял участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров, приуроченного к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в упомянутой должности. В мероприятии также приняли участие глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В своем выступлении на открытии форума Предстоятель Русской Православной Церкви затронул темы миротворческой роли религии, ответов духовных лидеров на вызовы современности, положения христиан в разных регионах мира. Святейший Патриарх поздравил Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде в связи с юбилейными датами.

Состоялась встреча Его Святейшества с Президентом Азербайджана господином Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, в ходе которой стороны обменялись мнениями о значении традиционных религий в современном мире.

В тот же день Святейший Патриарх совершил чин малого освящения бакинского кафедрального собора святых Жен-мироносиц после реконструкции храма. За богослужением молились архиереи и члены делегации Русской Православной Церкви, присутствовали официальные лица Азербайджана, представители дипломатического корпуса, общественные деятели и многочисленные православные верующие Баку. Святейший Владыка также посетил находящийся на реставрации собор Рождества Пресвятой Богородицы в Баку и совершил молебен на руинах часовни святого апостола Варфоломея в месте его мученической кончины у Девичьей башни в историческом районе азербайджанской столицы.

В завершение визита Святейший Патриарх Кирилл и члены делегации Русской Православной Церкви приняли участие в торжественном приеме от имени Президента Азербайджана для гостей II Бакинского саммита религиозных лидеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Выразить благодарность Президенту Азербайджана И.Г. Алиеву, Шейху-уль-Исламу Аллахшукюру Пашазаде, архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому Александру, клирикам епархии, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации М.Н. Бочарникову за теплый прием и внимание, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшей его делегации.

3. Положительно оценить взаимодействие между Русской Православной Церковью и государственным руководством Азербайджана, а также Управлением мусульман Кавказа, отметив совместные труды по укреплению межрелигиозного мира и согласия.

4. Благодарить власти Азербайджана за заботу о Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 147

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском визите в Калининград.

Справка:

С 7 по 9 декабря 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Калининградскую епархию.

8 декабря 2019 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Павлово-Посадского Фомы, епископа Черняховского и Славского Николая, духовенства Калининградской митрополии совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда.

На богослужении, в частности, присутствовали: губернатор Калининградской области А.А. Алиханов; заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Р.В. Балашов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук, председатель Калининградской областной Думы М.Э. Оргеева, командующий Балтийским флотом адмирал А.М. Носатов.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Калининградской области А.А. Алихановым.

Затем Святейший Владыка посетил строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Вечером в этот же день по случаю визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся прием от имени губернатора Калининградской области.

9 декабря 2019 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось собрание духовенства Калининградской митрополии. По окончании собрания Его Святейшество принял участие в церемонии передачи учебного оборудования для нужд православной гимназии Калининградской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Калининградской епархии.

3. Выразить признательность архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, епископу Черняховскому и Славскому Николаю, губернатору Калининградской области А.А. Алиханову за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 148

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение Преосвященного митрополита Пантелеимона о почислении его на покой удовлетворить, выразив ему благодарность за понесенные многолетние архипастырские труды.

2. Определить для Преосвященного митрополита Пантелеимона местом пребывания на покое город Ярославль с материальным содержанием от Ярославского епархиального управления.

3. Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии быть митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму, освободив его от управления Иркутской епархией и митрополией и выразив ему благодарность за понесенные труды.

4. Преосвященным Иркутским и Ангарским, главой Иркутской митрополии быть епископу Братскому и Усть-Илимскому Максимилиану с поручением ему временного управления Братской епархией.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 149

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Магнитогорской епархии (Челябинская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Магнитогорским и Верхнеуральским быть епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской епархии.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 150

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Троицкой епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободить от управления Троицкой епархией, назначив его викарием Челябинской епархии с титулом «Копейский».

2. Временное управление Троицкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 151

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине.

Справка:

8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками.

2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев.

3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7−9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.

4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

6. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.

7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире.

8. Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.

ЖУРНАЛ № 152

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2019 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета.

Во второй половине 2019 года состоялись четыре заседания Высшего Церковного Совета (25 июля, 4 сентября, 26 ноября, 11 декабря), в ходе которых обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

Высший Церковный Совет обсудил следующие темы: социального служения, деятельности Патриаршей комиссии по вопросам физической культуре и спорту, сохранения памятников церковной архитектуры и зодчества, деятельности семинарий и организации дистанционного образования для семинарий, информационной работы в социальных сетях, взаимодействия с теологическими подразделениями вузов, молодежную работу, организацию паломнической деятельности, подготовку приходских специалистов, повышения квалификации духовенства, подготовки регентов.

Высший Церковный Совет одобрил следующие документы:

«Организация социального служения в епархии» (методический документ);

«Положение о комиссии Русской Православной Церкви по развитию православного паломничества» и «Положение о ведении единого реестра паломнических служб (центров) Русской Православной Церкви» (переданы на утверждение Священного Синода).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2019 года.

3. Утвердить план работы Высшего Церковного Совета на 2020 год.

ЖУРНАЛ № 153

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о деятельности Межсоборного Присутствия в 2019 году.

Справка:

В течение 2019 года состоялось три сессии заседаний комиссий Межсоборного Присутствия: с 26 по 29 марта, с 11 по 21 июня, с 30 сентября по 7 ноября. Состоялось в общей сложности 20 заседаний профильных комиссий, которые вели работу над 34 темами. Комиссиями было организовано 39 разных мероприятий — конференций, семинаров, круглых столов и тому подобных, что позволило привлечь экспертов к обсуждению тем Межсоборного Присутствия. На рассмотрении комиссий находились 20 проектов документов, работа над некоторыми из которых продолжится в 2020 году.

Через дискуссию в епархиях прошли проекты документов: «Положение о церковных наказаниях клириков», «О светской трудовой деятельности священнослужителей», «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

Была завершена работа над документами:

«Концепция разработки и принятия уставов внутренней жизни монастырях русской Православной Церкви» — документ был направлен в Синодальный отдел по монастырям и монашеству для использования при составлении уставов внутренней жизни открывающихся монастырей, а также при стажировке кандидатов в игумены монастырей;

«Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви» — документ был утвержден Священным Синодом (журнал № 53 от 30 мая 2019 года).

Ряд документов находится на рассмотрении в редакционной комиссии Межсоборного Присутствия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Секретарем Межсоборного Присутствия назначить управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, освободив от этой должности митрополита Тверского и Кашинского Савву.

3. Дополнительно включить в состав Межсоборного Присутствия следующих лиц:

а) епископа Звенигородского Питирима, ректора Московской духовной академии, — в комиссию по богословию и богословскому образованию;

б) епископа Можайского Леонида, наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, — в комиссию по организации жизни монастырей и монашества;

в) епископа Переславского и Угличского Феоктиста — в комиссию по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации;

г) епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской духовной академии, — в комиссию по богословию и богословскому образованию;

д) протоиерея Иоанна Гейта, заместителя председателя епархиального совета Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, — в комиссию по богослужению и церковному искусству;

е) протоиерея Николая Чернокрака, декана Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, — в комиссию по богословию и богословскому образованию;

ж) Володихина Дмитрия Михайловича, помощника председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, — в комиссию по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации;

з) Чаплина Никиту Юрьевича, члена Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры, первого заместителя председателя Московской областной Думы, (по согласованию) — в комиссию по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.

4. Распределить по комиссиям следующих членов Межсоборного Присутствия, входящих в его состав по должности как члены Высшего Церковного Совета:

а) митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, — в комиссию по организации жизни монастырей и монашества;

б) митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, — в комиссию по церковному просвещению и диаконии;

в) епископа Павлово-Посадского Фому, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии, — в комиссию по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.

ЖУРНАЛ № 154

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, секретаря Высшего Общецерковного Суда, с просьбой освободить его от последней должности.

Справка:

Преосвященный митрополит Дионисий был избран членом Высшего Общецерковного Суда с назначением на должность секретаря суда Архиерейским Собором 2017 года.

Согласно статье 8.1 Положения о церковном суде одним из возможных оснований для досрочного прекращения полномочий судьи церковного суда является его письменное прошение об увольнении от должности.

Согласно статье 29.2 Положения о церковном суде: «Досрочное прекращение полномочий председателя или членов Высшего Общецерковного Суда по основаниям, предусмотренным статьей 8 настоящего Положения, осуществляется решением Священного Синода во главе с Патриархом Московским и всея Руси с последующим утверждением Архиерейским Собором. В случае образовавшихся вакансий право назначать временно исполняющих обязанности судей Высшего Общецерковного Суда (до избрания судей в установленном порядке) принадлежит Священному Синоду во главе с Патриархом Московским и всея Руси, а в случаях, не требующих отлагательства — Патриарху Московскому и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить митрополита Воскресенского Дионисия от должности секретаря Высшего Общецерковного Суда и членства в Высшем Общецерковном Суде, выразив ему благодарность за понесенные труды в составе Суда.

2. Секретарем Высшего Общецерковного Суда назначить Преосвященного епископа Солнечногорского Алексия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 155

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 5 декабря 2019 года (№№ 41−60).

ЖУРНАЛ № 156

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 6 октября 2019 года (№№ 40−77) и от 7 декабря 2019 года (№№ 78−92).

ЖУРНАЛ № 157

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, представленных на утверждение Священного Синода Преосвященным митрополитом Сингапурским и Юго-Восточно-Азиатским Сергием, Патриаршим Экзархом Юго-Восточной Азии.

Справка:

Согласно пункту 12 Внутреннего Положения о Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии (утвержден Священным Синодом в заседании от 26 февраля 2019 года, журнал № 8) «журналы Синода Экзархата, подписываются всеми его членами, представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии от 14 октября 2019 года (№№ 1−14).

2. Предварительно одобрить предложение Синода Экзархата о государственной регистрации Экзархата и рассмотреть проект соответствующего устава после изучения такового в установленном порядке.

ЖУРНАЛ № 158

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриаршего Экзарха Западной Европы, о представлении на утверждение Священного Синода журналов Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы.

Справка:

Согласно пункту 12 Внутреннего Положения о Патриаршем Экзархате Западной Европы (утвержден Священным Синодом в заседании от 26 февраля 2019 года, журнал № 7) «журналы Синода Экзархата, подписываются всеми его членами, представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы от 4 декабря 2019 года (№№ 1−12).

ЖУРНАЛ № 159

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства Преосвященного Владивостокского включить имя иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Священник Павел Андреевич Лазарев родился в городе Колывани на реке Обь в 1877 году в семье мещанина. Обучался в Томской губернской ветеринарно-фельдшерской школе, затем три года проходил службу фельдшером в Сибирском резервном артиллерийском дивизионе. В 1904 году он состоял регентом Никольской церкви в Никольск-Уссурийском. В 1908 году — женился, впоследствии в его семье родилось четверо детей.

Павел Лазарев был рукоположен архиепископом Владивостокским и Камчатским Евсевием (Никольским) в сан диакона в 1912 году, в сан священника — в 1915 году. В 1918 году он служил штатным священником Свято-Троицкой церкви села Антоновка Приморской области. Священник Павел собирал среди прихожан продовольственную помощь для обедневших людей и сам развозил ее нуждающимся. Он обучал детей основам религиозной жизни, Закону Божиему.

В канун праздника Пятидесятницы 1919 года один из жителей села предупредил отца Павла, что ночью за ним придут «красные партизаны». Прихожанин просил священника скрыться у родственников в близлежащем городе Спасск, однако священник отказался от такого предложения. Когда ночью в его дом вошли девять вооруженных людей и объявили, что он арестован, отец Павел был уже одет и ждал их. Он встал перед образами Спасителя и Божией Матери, помолился, надел наперсный крест, простился и благословил детей. Своей жене сказал: «Не горюй! Молись Царице Небесной. Она не оставит вас».

«Партизаны» отвезли отца Павла в соседнюю деревню Никитовку, где в помещении начальной школы устроили допрос. Невольными свидетелями ложного «суда» над священником стали школьный сторож Татьяна и ее муж. Согласно их рассказу один из членов отряда заявил священнику, что Бога нет, а священники выдумали Его, чтоб держать народ в страхе и подчинении. В качестве условия освобождения священнику Павлу было предложено объявить народу, что он всех обманывал, а также прилюдно снять крест и рясу. На это священник твердо заявил, что не откажется от Бога и что готов принять смерть за веру Христову.

Мученическая кончина иерея Павла Лазарева наступила в Пятидесятницу 1919 года. Тяжелораненного после расстрела священника бросили умирать в лесу близ Никитовки.

По записи в метрической книге Спасо-Преображенской церкви села Спасское смерть священника Павла Андреевича Лазарева наступила 20 мая / 2 июня 1919 года.

Сохранились дневниковые записи супруги отца Павла — Клавдии Николаевны. Она записала такие его слова «..Я ясно вижу, что задача людей не переделывать государственный строй, а работать над человеческой личностью, и самому быть лучше и за Истину Святую даже идти на страдания». Своей жене он часто советовал: «Молись за меня Господу, чтобы я не устрашился страданий и мук, а бодро стоял за веру в Господа Христа до смерти..».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Павла Лазарева совершать 20 мая / 2 июня в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Павла Лазарева, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 160

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2019 году.

Справка:

Согласно Положению о Комиссии, утвержденному журналом Священного Синода № 62 от 16 июля 2005 года, Комиссия через ее председателя ежегодно представляет Священному Синоду отчет о своей деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.

ЖУРНАЛ № 161

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Италии.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 26 по 28 ноября 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион во главе делегации Русской Православной Церкви посетил Венгрию для участия в состоявшемся 27 ноября заседании круглого стола «Русская Православная Церковь и соотечественники: опыт соработничества в странах Ближнего Востока и Африки», организованного Министерством иностранных дел России при содействии Фонда «Русский мир» и Министерства культуры России. В состав церковной делегации вошли руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, сотрудники Отдела внешних церковных связей и Управления по зарубежным учреждениям.

В ходе мероприятия 27 ноября митрополит Иларион выступил с докладом, в котором рассказал собравшимся на круглый стол клирикам Русской Православной Церкви, несущим служение на Ближнем Востоке и в Африке, о современной ситуации в области межправославных отношений, а также коснулся проблематики преследования христиан на Ближнем Востоке и в Африке.

В тот же день в Российском культурном центре в Будапеште состоялась презентация книги митрополита Илариона «Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере» на венгерском языке. В мероприятии приняли участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, участники заседания круглого стола «Русская Православная Церковь и соотечественники», православное духовенство, представители христианских конфессий Венгрии и венгерской общественности, прихожане православных храмов Венгрии.

28 ноября председатель Отдела внешних церковных связей выступил с докладом на II Международной конференции, посвященной проблематике защиты христиан от преследований. Мероприятие, в котором приняли участие лидеры и представители христианских конфессий из 45 стран мира, прошло под патронатом Правительства Венгрии.

На полях конференции состоялась встреча митрополита Волоколамского Илариона с государственным секретарем по оказанию помощи преследуемым христианам Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристаном Азбеем.

В тот же день в приходском доме при Успенском кафедральном соборе Будапешта председатель ОВЦС встретился с архиепископом Эстергомским и Будапештским кардиналом Петером Эрдё. Состоялся обмен мнениями по темам работы с молодежью, социального служения, миссионерской и просветительской деятельности христианских Церквей в современном мире.

С 28 по 29 ноября 2019 года митрополит Иларион посетил Православную Церковь Чешских земель и Словакии. 28 ноября в Праге председатель Отдела внешних церковных связей встретился с архиепископом Пражским Михаилом, а на следующий день — с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающихся двусторонних отношений.

30 ноября 2019 года митрополит Иларион посетил Варшаву, где состоялась его встреча с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всея Польши Саввой. Обсуждалась тематика двусторонних отношений и вопросы межправославного взаимодействия.

19 декабря 2019 года, в день памяти святителя и чудотворца Николая, митрополит Иларион посетил с паломнической поездкой город Бари, где совершил Божественную литургию в Свято-Никольской базилике у мощей святителя, и встретился с монсеньором Франческо Какуччи, архиепископом Бари-Битонто.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 162

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся четвертом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

Справка:

С 13 по 18 ноября 2019 года в городе Триссур (штат Керала, Индия) состоялось четвертое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Делегацию Московского Патриархата возглавил епископ Краснослободский и Темниковский Климент, делегацию Ассирийской Церкви Востока — епископ Калифорнийский Мар Ава Ройел. Комиссия наметила перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере академических контактов, молодежного служения, проведения двусторонних богословских консультаций, а также взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи страдающим христианам Ирака и Сирии. Ассирийской стороной была дана высокая оценка деятельности, которую предпринимает Русская Православная Церковь по оказанию помощи страдающим христианам Ближнего Востока. Участники заседания также заявили о глубокой обеспокоенности в связи с происходящими в Эфиопии актами насилия в отношении духовенства и верующих Эфиопской Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 163

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты:

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 164

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об обсуждении в Межсоборном Присутствии вопросов, связанных с практикой совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви.

Справка:

Тема «Значение молебного пения, разновидности и насущность упорядочения его последований сегодня» включена в повестку дня комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству решением президиума Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года, подтвержденным затем решением президиума от 17 июля 2017 года. Во исполнение этого поручения комиссия под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка подготовила предложения Священному Синоду.

В пояснительной записке комиссии, в частности, отмечено следующее: «За общим названием „молебен“ в современной русской церковной практике стоит ряд чинов, посвященных различным поводам. Большинство из этих чинов не привязано к определенным дням церковного календаря или времени суток. По сути, в традиции Русской Православной Церкви молебен понимается как наиболее универсальное богослужение, применимое как в торжественных и общественно значимых, так и в частных случаях, и обладающее наиболее гибким среди традиционных церковных служб последованием. Это является достоинством молебна, поскольку он создает как в частном, так и в общецерковном богослужении пространство, открытое к включению в него молитв на самые разнообразные нужды. Однако это же ведет и к нежелательным последствиям: чины совершения различных молебнов нередко искажаются или смешиваются между собой; практически забыты некоторые древние традиции совершения молебна; наконец, молебен может наделяться значением, не соответствующим его месту в богослужении и подменять собой службы суточного круга».

Также комиссия отметила, что в древнерусской традиции, засвидетельствованной в монастырской практике еще XVII века, предусмотрено регулярное совершение молебна в соединении с каноном (так называемый молебный канон), причем текст канона мог меняться в зависимости от дня недели.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметив, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, заслуживает бережного отношения, однако не должен, при этом, подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию:

а) полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста.

б) в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна»;

в) в случаях пастырской целесообразности возможно возвращение чинам молитвы о тех или иных категориях верующих их первоначального места в составе Божественной литургии. При этом особые прошения ектений соответствующих молебнов присоединяются к ектениям Литургии, по малом входе добавляются соответствующие тропари, Апостол и Евангелие читаются после рядовых, а молитва возносится на проскомидии либо читается после возгласа сугубой ектении или прибавляется к заамвонной молитве;

г) признать правомерным предложение отдела о богослужении, проповедничестве и храме Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг.: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается»;

д) священнослужителям, а также приходским и монастырским работникам напоминать людям, обращающимся с просьбой о поминовении на молебнах, о значении литургийного поминовения, которое не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым, а также напоминать о желательности личного участия в богослужениях, за которыми будут совершаться поминовения.

2. Признать полезным восстановление традиции пения молебных канонов, как в дополнение к уставному богослужению, так и, в исключительных случаях, когда длительное совершение уставных богослужений затруднительно, особенно в сельской местности и при совмещении священником служения на нескольких приходах, — взамен утрени и вечерни. При этом благочинным надлежит наблюдать за тем, чтобы такая замена была оправдана и не проистекала из злоупотребления указанной практикой.

3. Поручить комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства изучить, какие из существовавших в синодальную эпоху молебных чинов все еще актуальны, и подготовить список последований, которыми желательно было бы дополнить существующие богослужебные книги.

4. Поручить Синодальной богослужебной комиссии по получении упомянутого списка подготовить проекты новых молебных последований.

ЖУРНАЛ № 165

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о разработке в Межсоборном Присутствии документа «О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени».

Справка:

Тема «Наречение имени новорожденным; вопрос о возможности принятия Крещения с сохранением национального имени» была включена в повестку дня комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам организации церковной миссии (позднее объединена с другой комиссией в составе комиссии по церковному просвещению и диаконии) решением Президиума Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года.

Комиссия по церковному просвещению и диаконии под председательством Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла работала над данной темой с конца 2017 года и представила свои разработки в секретариат Межсоборного Присутствия к середине 2019 года.

Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными Православными Церквами.

Кроме того, было отмечено, что, согласно библейской традиции, наречение имени новорожденному младенцу являлось прерогативой родителей. Об этом, в частности, свидетельствует наречение имени пророка Иоанна Крестителя его отцом — священником Захарии (Лк. 1:63), а также святитель Симеон Солунский в сочинении «О священнодействиях и таинствах церковных»: «запечатлевает его иерей крестным знаменем на челе, устах и груди и со священной молитвой дает ему имя, избранное родителями, которые участвуют в обряде крещения».

Комиссия также отметила, что не существует препятствий к принятию в таинстве Крещения имени в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру: Иоанн — Джон; Иоанна — Жанна), а также к участию в таинствах с этим именем, в тех случаях, когда человек носил имя в данном звучании до крещения или когда был крещен с именем в таковом звучании. Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов.

На основании разработок комиссии по церковному просвещению и диаконии секретариатом Межсоборного Присутствия предложен проект решения Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей.

2. Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других Поместных Православных Церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

3. При крещении или присоединении к Православной Церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах Поместных Православных Церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем.

ЖУРНАЛ № 166

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Александра Агейкина, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, о прошедшем в Москве II Международном съезде регентов и певчих Русской Православной Церкви.

Справка:

С 24 по 26 октября 2019 года в Москве прошел II Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, организованный по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Церковно-общественным советом при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

В заседаниях съезда приняли участие 547 зарегистрированных делегатов из пятнадцати стран, представлявших 142 епархии Русской Православной Церкви. Доклады, прозвучавшие на пленарных заседаниях съезда, были посвящены как историческим темам, так и практической работе с хоровыми коллективами, а также вопросам, связанным с формированием репертуара богослужебных песнопений и с богослужебным уставом. Известные педагоги из разных стран провели мастер-классы по работе с хором. Обсуждались вопросы сохранения и развития древне-церковных традиций пения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт и итоговый документ II Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви принять к сведению.

2. Благословить проведение III Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви в 2022 году в г. Москве.

ЖУРНАЛ № 167

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о распределении выпускников в 2019 году.

Справка:

На заседании Священного Синода 22 октября 2015 года (журнал № 78) было принято «Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви» и регламент к нему.

На заседании от 30 мая 2019 года (журнал № 60) Священный Синод внес изменения в Положение о распределении выпускников и утвердил:

список выпускников, подлежащих направлению на постоянное служение в епархии или учреждения Русской Православной Церкви в том случае, если упомянутые выпускники не поступят на следующую ступень обучения летом 2019 года;

список выпускников, подлежащих направлению на временное служение (двухгодичную командировку) в епархии Русской Православной Церкви в том случае, если упомянутые выпускники не поступят на следующую ступень обучения летом 2019 года;

перечень епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на временное служение выпускников в 2019 году.

Окончательное распределение было осуществлено Комиссией по распределению выпускников духовных учебных заведений после вступительных экзаменов на более высокие ступени обучения.

По итогам распределения:

на постоянное служение были направлены 129 выпускников центральных учебных заведений;

ушли в академический отпуск — 2 выпускника;

поступили на следующую образовательную ступень — 145 выпускников;

направлены в двухгодичную командировку в епархии с кадровым дефицитом или в духовные семинарии — 47 выпускников.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 168

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о создании Центра подготовки церковных специалистов Тверской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Центр подготовки церковных специалистов Тверской епархии.

ЖУРНАЛ № 169

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректора Вологодской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия от должности ректора Вологодской духовной семинарии.

2. Назначить ректором Вологодской духовной семинарии протоиерея Алексия Ольховникова, проректора по катехизаторскому и регентскому отделениям упомянутой семинарии.

ЖУРНАЛ № 170

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия об утверждении его в должности священноархимандрита особо значимой обители Енисейской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия в должности священноархимандрита Спасского мужского монастыря города Енисейска.

ЖУРНАЛ № 171

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении и освобождении от должности игуменов/игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона назначить на должность игумении Успенского Княгинина женского монастыря города Владимира монахиню Нину (Соколюк).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Брянского и Севского Александра открыть Спасо-Преображенский женский монастырь города Севска Брянской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Макарию (Швец).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы освободить игумена Арсения (Леонова) от должности наместника Борисо-Глебского мужского монастыря города Торжка Тверской области.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона:

а) Назначить на должность игумении Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря города Пскова монахиню Рафаилу (Позигунову).

б) Назначить на должность игумении Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря села Творожково Струго-Красненского района Псковской области монахиню Магдалину (Бусыгину).

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Сочинского и Туапсинского Германа освободить игумению Анастасию (Михалко) от должности игумении Троице-Георгиевского женского монастыря села Лесное города Сочи Краснодарского края и назначить на эту должность монахиню Дросиду (Сорокопуд).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Великолукского и Невельского Сергия освободить архимандрита Макария (Швайко) от должности игумена Успенского Святогорского монастыря.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана открыть мужской монастырь Троице-Благовещенская Евфросино-Синоезерская пустынь деревни Пустынь Чагодощенского района Вологодской области и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Феодосия (Белова).

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Вяземского и Гагаринского Сергия освободить игумена Амвросия (Федуковича) от должности наместника Свято-Владимирского мужского монастыря на истоке Днепра Сычевского района Смоленской области.

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита назначить на должность наместника Свято-Духова мужского монастыря города Скопина Рязанской области иеромонаха Игнатия (Долотова).

ЖУРНАЛ № 172

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинская и Южноамериканская епархия

Иерея Сергия Малашкина, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Аргентинской и Южноамериканской епархии и направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 173

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Митрополита Американского и Канадского Тихона.

Справка:

Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Американский и Канадский Тихон обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой благословить перевод клирика Пермской епархии Русской Православной Церкви иеромонаха Серафима (Трегубова) в юрисдикцию Православной Церкви в Америке. В заседании Священного Синода 17−19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить иеромонаху Серафиму (Трегубову), клирику Пермской епархии Русской Православной Церкви, переход в клир Православной Церкви в Америке и направить Блаженнейшему Митрополиту Американскому и Канадскому Тихону отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ЖУРНАЛ № 174

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии (март-август) 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в летней сессии 2020 года (март-август) Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Подольского Тихона; епископа Иркутского и Ангарского Максимилиана; епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония; епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия; епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси