Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Керкире

Отношение к мощам у христиан разное. В Бари, например, тело святителя Николая Чудотворца лежит под спудом в католическом храме. У католиков не принято прикладываться к мощам. И не только у католиков, кстати. У православных грузин тоже. В Бодбийском монастыре Кахетии я с удивлением не обнаружила главной святыни — мощей святой Нины. Оказалось, что они лежат под мраморной плитой в полу и к ним не прикладываются даже монахини. А один грузин с возмущением рассказывал мне об открытых мощах в пещерах Киево-Печерской Лавры. Я так и не смогла объяснить ему, как ценны для нас, русских, эти мощи, почему мы не предаём прах святых земле, как дорого нам каждое к ним прикосновение. И не только для русских. У греков схожее отношение. Я никогда не побываю на Афоне, но мне довелось видеть костницу Иоанно-Богословского монастыря в Рязани, устроенную по афонскому обычаю. Это очень мощное духовное переживание. Его не передать. В отдельном помещении лежат аккуратной горкой черепа и кости усопших монахов, которые даже не назовёшь в прямом смысле мощами. Но память смертная в таком месте ощущается очень сильно…

Думаете, почему я вспомнила вдруг про Николая Угодника, мощи и Грецию? А потому, что сегодня день празднования святителя Спиридона Тримифунтского. Милостивого епископа и соратника нашего любимого святого Николая Чудотворца. Нетленные мощи святого Спиридона, которые покоятся на греческом острове Керкира, — явление удивительное! Во-первых, они имеют вес и температуру живого человеческого тела. Во-вторых, у святителя растут волосы и ногти, как у нас с вами! В-третьих, башмачки, в которые обут святой, ежегодно стаптываются, а облачение снашивается. Поэтому тело святителя переодевают каждый год, а старые одеяния раздают паломникам. Я не была на Керкире, к сожалению, но мои знакомые, которые были, подтверждают: мощи святого действительно тёплые!

А ещё от этих мощей до сих пор происходят чудеса. Точнее, творят чудеса не мощи, а сам святитель Спиридон, который ходит по земле и стаптывает свои башмачки, помогая бедным людям.

Одну такую чудесную историю поведала мне знакомая матушка. У них с мужем не было детей. После лечения, вымоленный и выстраданный, родился сын. Надежды на второго ребёнка было очень мало, а матушке так хотелось дочку! Опять были молитвы и лечение, но ничего не случалось. А потом в храм Христа Спасителя привезли мощи святителя Спиридона. И матушка решилась поехать и попросить. «Мне сказали, что очередь очень длинная, с детьми не пускают, но я всё равно понадеялась. И мы с сыном приложились к мощам, а он даже причастился. Помню, как волонтёрка, которая нам помогла, спросила, с чем я пришла, а я ответила: нам бы сестренку надо… Это было 24 сентября, а 29 октября я оказалась беременной». Сейчас девочке, которая родилась в день апостолов Петра и Павла уже пять месяцев. И матушка, для которой рождение дочери стало настоящим чудом, теперь особенно почитает святителя Спиридона.

Его житие похоже на житие праведного Иова и древних пророков. Такая же благочестивая жизнь земледельца и отца семейства, которую он вёл до смерти жены. Такая же ревность по Боге, которую он проявил в полной мере в епископском сане, защищая Православие от ариан на I Вселенском Соборе. Такие же милосердие и сострадание к бедным и справедливое наказание богатых, которые он являл, давая пищу одним и провозглашая гнев Божий другим. Ну и так, «обычные» для святого дела: вызывал дождь, исцелял безнадёжных, освобождал осуждённых, воскрешал мёртвых.

На острове Керкира местные жители не начинают работу или учёбу, не поклонившись мощам святого. Не менее почитаем, чем в Греции, святитель Спиридон Тримифунтский был и на Руси. Так же, как Николай Мирликийский, с которым раньше их вместе изображали на иконах. Были ли святые друзьями при жизни, нам доподлинно неизвестно. Мы знаем точно лишь, что жили они в одно время, участвовали в одном Соборе, и, наверное, неслучайно дни их празднования находятся рядом. Два милостивых святителя, устроители домов и защитники отчаявшихся, помогают, конечно, не «богатеть и деньги получать», а не пропасть нам в разных житейских треволнениях. Недаром святитель Спиридон на иконописных образах держит в одной руке Евангелие, а в другой кирпич, чудесно доказавший Единство Святой Троицы. Тот самый кирпич, который должен лежать в основании каждого христианского дома, — с огнём веры, водой милосердия и глиной живого человеческого тепла.

http://www.pravoslavie.ru/126 639.html