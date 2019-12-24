Священномученик Николай родился 5 апреля 1876 году в городе Дмитрове Московской губернии в семье потомственного священника Михаила Виноградова.

После окончания семинарии Николай Михайлович служил учителем Закона Божия. Он поселился в доме Вознесенского монастыря, где проживала семья священника Иоанна Митропольского. 1 июля 1898 года Николай Михайлович Виноградов женился на его дочери Антонине Ивановне Митропольской. Венчание состоялось в Покровской церкви на Варварке. В семье отца Николая Михайловича и Антонины Ивановны родилось шесть детей: в 1899 году на свет появился старший сын, Георгий. Затем, в 1900 родилась Ольга, в 1902 — Александра, в 1905 — Елена, в 1908 г. — Виктор и после него Зинаида, умершая в младенчестве.

Вскоре после свадьбы Николай Михайлович был рукоположен во диакона и определён в Московский Вознесенский девичий монастырь.

Около 1917 года отец Николай был рукоположен во священника и переведён в храм великомученика Георгия на Псковской горе, на Варварке.

В 1918 году Георгиевский храм был закрыт, а отца Николая назначили в церковь великомученика Никиты на Швивой горке, где он прослужил около 18 лет.

Несмотря на переводы и закрытие Вознесенского монастыря, отец Николай не оставлял окормления сестёр обители. Так, в прошении настоятельницы монастыря игумении Евгении Святейшему Патриарху Тихону от 1 октября 1923 года говорится: «Припадая к стопам Вашего Святейшества, всепокорнейше прошу, не откажите исполнить мою старческую просьбу о награждении священника Николая Виноградова крестом, за усердную его службу в течение 25 лет и не оставлявшего меня и сестёр в трудное время и по выселении нас из обители своим пастырским руководством и делившего с нами вместе все невзгоды этого тяжёлого времени». На прошении стоит резолюция Святейшего Патриарха Тихона: «Награждается».

Когда дети отца Николая и матушки Антонины выросли, их квартира стала тесной для нескольких семей, и отец Николай с матушкой переехали в комнату на колокольне, под площадкой для звона.

Около 1935 года власти закрыли храм великомученика Никиты, и отцу Николаю пришлось опять перебираться на новое место. Совсем недолго прослужил он в церкви Рождества Христова в Измайлове, а в 1935 году отец Николай был назначен в Воскресенский храм села Васильевское Рузского района Московской области. В бывшем доме священника при церкви разместился сельсовет, поэтому отец Николай с матушкой поселились в ветхой, покосившейся хижине, находившейся на территории храма.

1930-е годы принесли много скорбей отцу Николаю: умерла дочь, внук, через год после переезда в Васильевское тяжело заболела матушка, ей пришлось переехать в Москву к дочери, где она скончалсь в 1936 г. Но батюшку в эти годы не оставляли духовные дети, они приезжали к нему из Москвы, в том числе монахини Воскресенского монастыря.

Несколько женщин взяли на себя заботы о храме и священнике. Летом в Васильевском жили внуки. Старшего из них, Колю, прозвали «дедушкиным хвостиком», потому что он старался всегда быть возле батюшки. Маленький Коля помогал отцу Николаю в алтаре, ходил с ним в лес за грибами, часто обращался к нему с разными вопросами. Так, один раз Коля спросил дедушку, как поступать, когда проходишь мимо, быть может, уже закрытого храма — нужно ли снимать шапку и креститься. Отец Николай ответил: «Если ты чувствуешь, что окружающие тебя воспримут с пониманием и также остановятся и перекрестятся, то всегда остановись и перекрестись. Но если же ты от окружающих ожидаешь враждебную реакцию и какие-нибудь сквернословия, то не приводи их к греху».

Батюшке часто приходилось ходить по окрестным деревням, совершать требы. Хотя у него были больные ноги, и они часто отекали, он никогда людям не отказывал. Отец Николай не носил светского костюма — всегда ходил в подряснике. Однажды, с трудом возвращаясь в Васильевское, он встретил мужчину, который, увидев батюшку, сказал: «Поп навстречу — пути не будет». Отец Николай без всякой обиды вступил с ним в разговор. Мужчина смутился и объяснил: «Это так говорят, а я ничего плохого не хотел этим сказать». По воспоминаниям внука — Николая Николаевича Ушакова — это была характерная реакция отца Николая на недоброжелательные слова и поступки.

Между хижиной и храмом стоял красивый надгробный памятник в виде аналоя с развернутой книгой. Отец Николай, когда все уже легли спать или наоборот ещё не проснулись, — а он вставал раньше всех и ложился спать позже всех, — останавливался около этого памятника, клал на аналой свой молитвослов и молился. Также он любил заходить на кладбище, молиться у некоторых могил.

Служил отец Николай часто. У него был громкий голос, службу совершал неспешно, внимательно. В обычные дни народу в храме было немного, в основном старушки, иногда забегали на перемене девочки из близко расположенной школы. В праздники церковь заполнялась людьми, приходили издалека, собирался хор 5−6 человек.

Незадолго до ареста председатель сельсовета написал в местной газете статью, где утверждал, что отец Николай специально организует службы в церкви, намеренно отвлекая людей от работы, и что конфетами завлекает в церковь детей. А в справке на арест говорится, что он «собирает около церкви колхозников и читает им Библию». В 1937 году на Пасху отец Николай договорился с лодочником, чтобы тот всех, кто идёт в храм на службу, перевозил через Москву-реку бесплатно. Потом батюшку обвинили в срыве «антипасхального вечера» колхозников.

Отца Николая арестовали в ночь с 24 на 25 августа 1937 года по обвинению в проведении контрреволюционной агитации. Два сотрудника НКВД произвели обыск и приказали ему одеваться и следовать за ними. По воспоминаниям внука, в свой крестный путь отец Николай пошёл в рясе, очевидно готовый к тому, что его ожидало. Он накануне повредил ногу и поэтому ходил с палочкой. Прихрамывающего, его вывели за ограду, завели ненадолго в сельсовет, а затем посадили в машину и увезли. Больше родные его не видели. Отца Николая отвезли в Бутырскую тюрьму.

На допросе следователь сказал:

— Следствию известно, что вы среди колхозников вашего прихода вели контрреволюционную деятельность.

— Никогда контрреволюционной деятельности не вёл, — ответил священник.

15 октября 1937 года тройка НКВД приговорила протоиерея Николая Виноградова к 10 годам заключения концентрационном лагере. Уже через 7 дней — 22 октября 1937 года отец Николай был в Усть-Вымлаге Коми.

В это время дети пытались разузнать, что случилось с отцом. В ответ на их запрос им сообщили, что он осуждён на 10 лет.

В декабре 1937 года от отца Николая пришло письмо. На обрывке бумаги было написано:

«Здравствуйте, дорогие детки. Я ещё жив. Живы ли вы и где? Работаю. Если можете, пришлите беленьких сухариков, сахару и соли… Адрес мой: город Усть-Вымь. Лагерь НКВД. 3 отдельный участок. Посёлок Усть-Коин. З/к Виноградову Николаю.

P. S. Да ниспошлёт Вам Господь всякого благополучия".

Дети собрали посылку и направили её по указанному адресу. Посылка возвратилась с пометкой «адресат не значится», а вместо продуктов в ней были камни…

24 декабря 1937 года священномученик Николай Виноградов скончался в лагере НКВД и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 года.

Московские Епархиальные Ведомости № 1−2 за 2004 год