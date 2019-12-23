Читатели портала Православие.Ru хорошо знают педагога и маму семерых детей Анну Сапрыкину, чьи статьи о семье, объединенные подзаголовком «Материнские заметки», регулярно выходят на страницах нашего сайта. В этом году издательство Псково-Печёрского монастыря «Вольный странник» издало «Материнские заметки» единой книгой.

Анна Сапрыкина. Фото: А. Поспелов / Православие.Ru

Автор о книге: «Я пишу о попытках, а не о результатах»

13 декабря состоялась презентация «Материнских заметок» в известном московском книжном магазине «Библио-Глобус». Вот как Анна охарактеризовала свою книгу:

— Я занимаюсь теорией и историей семейного образования. Вот и пытаюсь совместить теорию с практикой: именно об этих попытках, а не о результатах, я пишу свои «материнские заметки». Интересно, что сейчас закончилась встреча семейного клуба, которую проводит ректор и ведущие преподаватели МПГУ (бывшего пединститута имени Ленина). Я окончила этот вуз в 2007-м году, всё обучение занималась темой семьи и образования детей. Когда я решила писать диплом на эту тему, мне отказали все.

Единственный человек, согласившийся стать моим научным руководителем, был президент Академии образования. Прошло всего-навсего 12 лет, и оказалось, что в моём вузе одна из главных тем — семья. Вообще, сегодня можно найти множество книг по воспитанию детей — и классных, и интересных, с рецептами, «как правильно воспитать ребёнка». То, что пишу я — не рецепты. С одной стороны, я сама люблю, когда есть рецепты и пошаговая инструкция, а с другой — не люблю, когда навязываются какие-то вещи. Поэтому сама стараюсь предлагать в первую очередь идеи, впечатления. Но всё-таки и с рецептами тоже. Получается или нет, судите сами. Надеюсь, то, чем я занимаюсь, имеет практический смысл и пользу. Здорово встречать такие отклики: «Мы делаем, как вы, только совсем по-другому». Такой результат больше всего радует: я показала идею, а люди смогли что-то сделать по-своему, не по-моему.

Ответы на вопросы

— В своей книге вы разобрали довольно много насущных вопросов. Какой из них наиболее актуален сейчас?

— Самое актуальное прямо сегодня — Рождественский пост. Как провести это время покаяния и самосовершенствования с детьми, особенно маленькими? Как сделать так, чтобы это было в духе православной культуры, чтобы пост не стал лишь тем временем, когда нельзя есть конфеты или смотреть мультики, и при этом не отвратить детей от Церкви? Как организовать пост, чтобы двигаться небольшими шажочками на пути к празднику? А ещё всегда возникает вопрос: а как же Новый год?

Один из ответов на эти вопросы — сам Рождественский пост. Если в семье этот пост есть хоть в каком-то виде, то это уже ожидание Рождества, а Новый год сам собой уходит на второй план. Во время поста много интересных и важных детских праздников, например, день памяти святителя Николая Чудотворца («Никола Зимний» в русской традиции).

Сегодня с нами на встрече отец Максим Первозванский. Благодаря его семье я узнала о такой живой традиции, как выставлять детские сапожки на ночь, а утром находить в них подарки. Вообще, в своей книге я стараюсь рассказать не только о том, как мы делаем что-то в своей семье, но и показываю, как в других семьях придумывают что-то интересное, важное, нужное. Рассказываю детям, что традиция с сапожками — в память о том, как святитель Николай помог бедным девушкам. Святой тайно подбрасывал деньги в окошко, чтобы отец мог честно выдать своих дочерей замуж. В память о щедрости святителя Николая, о том, что святой не выпячивал благотворительность и добрые дела, есть традиция — незаметно подкладывать детям подарки в сапожки, носочки, мешочки.

Современные дети, конечно, знают о подобной традиции, но, к сожалению, в основном из мультиков, о том, что на Западе вешают носочки рядом с камином. Ночью-де приходит Санта Клаус (который уже давно не похож на святителя Николая) и раскладывает подарки.

Когда мы, вслед за семьёй Первозванских и другими семьями, возрождаем подобные традиции, мы возвращаем исходные смыслы. В нашей семье сапожки не выставляют, мы раскладываем носочки. Конечно, день святителя Николая — повод рассказать детям о святом, почитать Его житие. В результате такого подхода оказывается, что жития святых — не что-то такое, чем мучают детей, заставляя их читать по-церковнославянски, не что-то далёкое, тёмное и странное. Дети ждут дня, когда будут носочки, сапожки или мешочки. У меня дети говорят: «Почему носочки: это же западная традиция? Давайте у нас будут мешочки». Я им рассказываю, что это могут быть и носочки, и мешочки, и сапожки — это неважно. Главное, чтобы была память о святителе Николае. Мы возвращаем смыслы, чтобы наши дети увидели жалкие остатки христианской культуры, всё ещё размазанные цивилизацией, чтобы это становилось частью их собственной культуры, частью детства — счастливого, богатого, наполненного такими вещами. Такие вещи сохраняются на всю жизнь.

Я встречала такие замечания в свой адрес: «Ужасно заниматься таким украшением дома к Рождеству, к другим праздникам, это всё отвратит детей от Церкви, такое глубокое погружение, такая мелочность». Я не согласна. Посмотрим воспоминания людей, которые жили в христианской православной культуре до революции. Они порой уходили из Церкви. А эти детские яркие воспоминания сохранялись, как сохранялись и впечатления о Церкви, Боге. Это что-то родное, тёплое, счастливое, прекрасное. Остаётся какая-то надежда, что повзрослевшие дети, если уйдут от веры, то потом вернутся. Пусть пока не за верой, а вернутся домой, в своё детство. Уже будет шанс, что они возвратятся и в Церковь, вернутся собственно к вере.

При обсуждении, нужны ли подобные традиции, обычно вспоминают И.С. Шмелёва. В его книгах красочно расписаны такие правила, бытовые детали — лампадки, Благовещенская кулебяка, запах уксуса в Чистый понедельник. Некоторые критики не одобряют такие вещи, говорят: это нечто купеческое, неправильное, не истинно православное и не высокодуховное. Но давайте вспомним: ведь писатель уходил от Церкви в революцию. А потом вернулся к вере, в Церковь. Конечно, не описанные традиции и не детские впечатления вернули Ивана Сергеевича в Церковь, но, в частности, и они сыграли свою роль. Таких вещей не следует бояться, и я хочу показать, что можно сделать на этом пути, если мы хотим, чтобы наши дети жили богатой традициями, впечатлениями жизнью.

— Как быть с новогодними и рождественскими подарками? Можно ли писать письма Деду Морозу?

— Мне кажется, что в письмах Деду Морозу, как и в самом его образе, нет ничего криминального — не дедушке же Ленину дети пишут. Проблема возникает тогда, когда мы внушаем ребёнку веру в Деда Мороза. Проблема — когда дети вслед за героями современных зарубежных фильмов видят главное чудо Рождества не в Рождении нашего Господа, а в подарках от Санта Клауса. Проблема — когда мы настойчиво внушаем детям, что Дед Мороз приходит и дарит подарки. Возможно, это неплохая игра, когда пятилетние малыши пишут Деду Морозу письмо. Если же ребёнок 7−10 лет скажет: «Мам, ну это же ты кладёшь подарки под ёлку», то в такой ситуации не нужно говорить: «Нет, как ты мог подумать, это же Дед Мороз!», а просто сказать: «Ну конечно, это мы с папой дарим вам подарки, потому что мы вас любим, потому что хотим вот так интересно поздравить вас с Рождеством».

В нашей семье нет Деда Мороза. Мы возвращаемся после ночной Рождественской службы: у нас ёлка сияет огнями, а под ней подарки. Мы делаем так, чтобы дети не видели, как появляются там подарки. И малыши, и старшеклассники так быстро сметают все эти красивые коробки, что я никогда не успеваю сфотографировать всю эту красоту — ёлку и подарки. Это настоящая чудесная Рождественская ночь. Мы так долго к ней готовились. На сочельник наряжаем ёлку, покрываем стол белой скатертью, ставим свечи, готовим кутью, печенье, имбирные пряники, варим облепиховый сбитень. Это всё вкусно, интересно. Чтобы случился в жизни детей этот праздник, самый потрясающий праздник детства, Дед Мороз не нужен. Есть он или нет — вопрос второстепенный.

Мои родители говорили, что нам подарки приносит ангел. Мне рано было сказано, что это не ангел, и я на правах старшей выведывала у остальных пожелания к празднику, говорила маме, а она уже покупала. Уже в детстве, в юности мне была не по душе эта идея. Детям внушается, что это ангел приносит подарки, что нужно молиться ангелу. В какой-то момент ребёнок узнаёт «правду», и у него необязательно, конечно, но запросто возникает вопрос: «Выходит, зря я молился ангелу? А может, вообще ангелы и святые придуманы, это тоже подстроено, как с подарками?..»

— Как тогда отмечать Новый год?

- Если в семье только-только закладываются традиции, то лучше сразу сделать Рождество Христово главным праздником, а на Новый год при желании дарить небольшие подарки. У нас в семье нет ни елки, ни подарков на Новый Год. Иногда говорят: на Новый год у нас ёлка и большие подарки, а на Рождество мы готовим маленькие подарочки. Но самом деле всё работает просто: если мы дарим на один праздник большие подарки, а на другой — маленькие, то показываем детям: одно событие больше, а другое — меньше. Что бы мы ни говорили детям, если мы на Новый Год дарим им большие подарки, а на Рождество — маленькие, то и приоритеты у них в головах выстроятся соответственно.

Но если у вас в семье Новый год был важным праздником, и вы вдруг ставите детей перед фактом: «Всё меняем, теперь будет только Рождество, Новый год отменяется», — может быть травма. В этом случае, наверное, лучше менять всё потихоньку.

Протоиерей Максим Первозванский:

«Детям нужно что-то вкусное, пахнущее, эмоционально окрашенное»

Протоиерей Максим Первозванский. Фото: А. Поспелов / Православие.Ru

В этот момент Анна обратилась к присутствовавшему на встрече известному московскому протоиерею Максиму Первозванскому, отцу девятерых детей:

— Батюшка, а кто у вас в семье приносит подарки?

— Мы подарки готовим весь Рождественский пост, Алиэкспресс дымится, закупается много-много разных подарков. Трудоёмкая история: для подарков надо найти большое количество коробок различных размеров, обернуть их в красивую цветную бумагу.

Накануне Рождества я со старшими детьми уезжаю на вечернюю службу, а супруга с малышами подъезжает к литургии. В период, когда старшие уехали, а младшие легли спать, мама все подарки выкладывает под ёлку — громадная гора получается. Потом мы приезжаем с Рождественской службы ночью, все видят подарки, но брать их — нельзя! Это очень напряжённый момент: брать нельзя! Зато мы всё успеваем сфотографировать. После литургии быстро что-то съедаем и ложимся спать. А уже утром все дети бегут смотреть свои подарки. После этого большое застолье — у нас главное разговение утром.

В нашей семье все, от младшего до старшего, знают: никакого Деда Мороза нет.

Новому году мы придаём максимально гражданский вид: слушаем Президента, стоя поём гимн Российской Федерации, а затем идём кататься на горку или просто ложимся спать. Есть и новогодняя традиция в нашей семье: на Новый год мы едим суши. С одной стороны, это необычно и празднично, а с другой — постно. Никаких новогодних подарков нет, и детям не приходит в голову, что должны быть сюрпризы по этому случаю. Все подарки — на Рождество Христово.

Анна правильно сказала, что традиции формируются естественным образом. Важно застолбить за праздниками какую-то идею, деталь. Хотя такой подход не всегда встречает одобрение в разных православных кругах, лично я его разделяю. Каждый праздник должен иметь свою изюминку: на Крещение купаемся в проруби, на Благовещение — птички, на Вербное воскресенье — вербы, на Троицу — берёзки, на Рождество — ёлка.

Важно это вот почему. Пришли мы на литургию, и чем литургия Введения Богородицы во храм отличается от литургии на Усекновение главы Иоанна Предтечи? Цветом облачений? Тропарём, который дети, конечно, до конца не понимают? Да, можно им всё рассказать, но внешне-то всё одинаково. Когда же появляется что-то дополнительное — вкусное, пахнущее, эмоционально окрашенное, типа проруби на Крещение, — событие лучше запоминается. Вот только не на все праздники есть такие детали — надеюсь у Анны в книге подсмотреть какие-то идеи.

Анна Сапрыкина: «Семья — это пространство образования»

Анна Сапрыкина. Фото: А. Поспелов / Православие.Ru

Последние вопросы этой часовой презентации вновь были адресованы Анне Сапрыкиной:

— Как в вашей семье проводят Великий пост? Мы договорились с детьми, что они не будут кушать конфеты и смотреть телевизор. Прихожу с работы — дети перед экраном, на столе гора фантиков. Я их поругала, а они сказали, что будут «поститься не конфетами, а поступками». Как правильно приучать детей к посту?

— Одно дело, когда мы начинаем семью с нуля, и совсем другое — когда дети уже довольно взрослые и могут скептически на пост отреагировать. Мне кажется, начинать надо, когда дети маленькие. Не надо бояться идти с ними в храм, что-то им рассказывать. Ошибка — ждать момента, когда дети вырастут и начнут что-то понимать. Будет поздно.

Одна из больших тем, которую я рассматриваю, — это семья как образовательное пространство. Речь не о семейном образовании в противовес школьному. Всё гораздо глобальнее и шире. Изучаю, как родители могут стать учителями своих детей, чтобы, помимо других ролей, у мамы и папы была ещё и роль учителя. Принципиально, чтобы эта роль возникла, когда дети маленькие, когда они привыкают, что родители с ними чем-то занимаются. Как раз хорошо, удобно и правильно (хотя это слово не люблю, но в данном случае оно подходит) заниматься с детьми чем-то вокруг Закона Божия. Уверена, что это — обязанность родителей. Не стоит ждать, когда дети пойдут в воскресную школу, и там их научат. Многие взрослые почему-то считают: ребёнок не воспримет родителя как учителя. Разумеется, так и будет, если родитель приходит к 15-летнему подростку и начинает его учить. А если мама усаживает 5-летнего малыша, занимается с ним, то роль учителя станет естественной. Тогда уже и подросток будет воспринимать родителей не только как людей, которые дают или не дают карманные деньги, лишают wi-fi и совершают подобные страшные вещи, но ещё и как людей, которые могут чему-то учить.

Мы можем учить детей многому, например, православной культуре, Священному Писанию. Можем заниматься этим даже в том случае, когда сами ни в зуб ногой. Допустим, мы не очень разбираемся в Библии, в том, что такое литургия, кто такие святые. Но если мы начинаем заниматься со своими детьми, то мы оказываемся просто вынуждены искать информацию, читать книги. Тем самым мы одновременно учим и самих себя, и своих детей. Встречала такое мнение родителей: я не разбираюсь в религии, но хочу, чтобы ребёнок вырос православным, поэтому отдам его в воскресную школу — пусть его там учат. По-моему, эта позиция ошибочна: да, ребёнок пойдёт в школу, его там чему-то научат, но у него в одно ухо влетит, а в другое вылетит. Научить мы сможем только тогда, когда всё пространство нашей семьи будет этим пронизано.

Научить детей поститься, научить Закону Божию — это значит сделать свою семью этим самым образовательным пространством. Это значит сделать так, чтобы и отношения в семье, отношения между мужем и женой, отношения между родителями и детьми, чтобы будни и праздники, режим дня, разговоры в семье, стены в квартире — все было в сторону этого самого Закона Божия.

Лучше всего это видно на примерах. Например, в книге я показываю, как будущие новомученики воспитывали своих детей перед революцией. Священники, дети которых учились в православных гимназиях, считали своим долгом дома изучать с детьми Священное Писание, сами приводили детей на богослужения. Замечу, что тогда в гимназиях преподавали не тётеньки из Свято-Тихоновского института, а серьёзные богословы — и тем не менее будущие новомученики сами дома занимались с детьми, причём не в помощь школе, а «для себя». Это все уникальные материалы. Так мы можем увидеть, как в реальных, не придуманных семьях складывалось то, что можно в кавычках назвать «религиозным образованием».

— Сколько лет вашему старшему ребенку? И как справляться с подростками?

— Старшему 16 лет.

«Подростки» — сейчас это такое страшное слово, некая «пугалка». Меня мама спрашивает про очередного ребенка: «У вас начался уже переходный возраст?» Как будто свершилось что-то страшное, и мы все сейчас сожмёмся и попытаемся пережить этот период.

Недавно я писала о педагогических принципах выдающегося авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского, сына известного русского психиатра, педагога. Старший Сикорский — Иван Алексеевич — много писал о воспитании детей, рассматривал разные возрастные кризисы, этапы развития. В своих работах он не говорит о подростковом возрасте как о бунте, о проблеме, нет страха вокруг этой темы. А у него было пятеро детей, и на момент написания материалов они уже выросли. Но все-таки для него, для отца и психолога, в первую очередь — это прекрасное время, когда человек открывает самого себя, хочет идти спасать Родину, защищать людей вокруг, это время идеализма. Интересная, острая, неоднозначная тема.

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Записала Александра Грипас

О книге

«Материнские заметки» — размышления о том, как сегодня можно построить христианскую семью, об отношениях между детьми и родителями, о том, как многовековые традиции православной культуры могут вполне органично «жить» в современном доме. Большая часть «заметок» — практический опыт организации домашних занятий с детьми разных возрастов, проведения церковных праздников в семье. Будущие родители, молодые папы и мамы, родители «со стажем», преподаватели основ православной культуры и воскресных школ смогут найти в этих статьях интересные и полезные идеи для собственного педагогического творчества.

http://www.pravoslavie.ru/126 562.html