Священномученик Василий родился 5 марта 1865 года в селе Горяйново Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне Рыбновский район Рязанской области) в семье псаломщика Ивана Мирожина. Окончив Рязанскую Духовную семинарию, Василий не пошёл по духовному пути, а устроился служить чиновником в акцизном ведомстве и только после революции, когда начались гонения на Церковь, изъявил желание быть священником и был рукоположен. Служил отец Василий в Благовещенской церкви города Зарайска Московской области, где и был возведён в сан протоиерея.

Протоиерей Василий был активным проповедником, что впоследствии при аресте ему было поставлено в вину. Сохранилось два конспекта его проповедей:

«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28).

Когда Иисус Христос учил, то чего Он желал слушателям Своим от Своего учения? Чтобы они все успокоились. Что вам мучиться, тревожиться, смущаться? Что вы боитесь за будущее, что скорбите о прошедшем? Что тяготитесь настоящим? Ко Мне обратитесь, Меня слушайте и успокойтесь. Я вас успокою. Вот сущность учения Христова.

Да, Иисус Христос учил. чтобы, слушая Его, все делались покойнее. Он иногда обличал грозно, но все же это для того, чтобы к Нему скорбящие обращались, таким образом успокоились, перестали бояться, мучиться, тревожиться. Оттого и учение Иисуса Христа всегда так успокаивает, утешает, радует душу.

Почему перед чтением святого Евангелия мы поем: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Этим радость нашу выражаем перед чтением… что сподобились послушать учение Христово.

Мы удивляемся преподобным: как это они отказывались от мирских радостей, проводили жизнь в постоянном посте и молитве, изнуряли плоть свою? Учение Евангелия их утешало, успокаивало. Вот какую книгу нужно всем читать, никакая книга так не успокоит, как святое Евангелие. Читая эту книгу — слушаем Самого Иисуса Христа, потому что в ней действует Его Дух".

«Радуйся Михаил, великий Архистратиг, со всеми Небесными Силами!

Сегодня Святая Церковь торжественно совершает празднество в честь светоносного Архистратига Михаила. Взирая на икону Архистратига Божия Михаила, не задавали ли вы себе вопроса: почему Архистратиг Божий Михаил изображается на иконе в воинственном виде, то есть на голове у него шлем, в руках огненный меч и броненосное копьё, под ногами дракон поражённый? Уж нет ли и на небе брани-войны, не безопасно ли и там находиться без меча и оружия? Да, возлюбленные, бысть и там, на небеси, брань: Михаил и Ангелы его брань сотвориша со змием, и змий боролся и ангелы его, говорит нам святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в своем Апокалипсисе. Нам известно кто такой змий. Это один из верховных и совершеннейших духов, называемый диаволом, сатаною, которого Бог наделил всеми совершенствами. И вот он возгордился, возмутился против Творца своего, восстал против порядка и закона, положенного Богом на небе; известно, чем окончилась эта брань твари с Творцом — низвержен сатана со всеми его приверженцами с неба, Архистратиг Михаил со всеми верными духами по повелению Божию послужил орудием к торжеству… Это низвержены противники Бога. Вот почему он, Михаил Архангел, и изображается на иконе в воинственном виде; он ратовал за славу Творца на небе, ратует за неё на земле, преследуя сатану, который и доселе является богоборцем и досадителем Божиим".

Наступил 1937 год, а с ним и самые беспощадные гонения на Русскую Православную Церковь. Во второй половине августа следователи Зарайского НКВД допросили дежурных свидетелей. Первым был вызван священник Михаил Рождествин. Арестованный в 1930 году и получивший пять лет ссылки, он впоследствии отказался от служения Церкви. Теперь он показал, что 11 августа 1937 года в Спасской церкви в Зарайске состоялось торжественное богослужение, которое было совершенно шестью священниками и диаконом. Протоиерей Василий Мирожин предложил присутствующему духовенству выступить с проповедью, заявив, что у себя в Благовещенской церкви он всегда проповедует. Он призывал, как можно больше привлекать людей и наставлять их в вере, пользуясь правами, предоставленными новой конституцией.

Была допрошена дочь священника, работавшая машинисткой в канцелярии местной фабрики. Она показала, что отец Василий «ведет контрреволюционную работу среди женщин, призывал их, чтобы они вели работу по вовлечению населения в церковь. В мае 1937 года Мирожин, встретившись со мной, сказал: „Вы, Антонина Владимировна, гневите Бога, отложились от храма Божьего. Вам ваш отец не это завещал. Вы должны быть продолжательницей его дела, не только посещать церковь, но и вовлекать в неё народ. Кого, как не вас, притесняли эти антихристы-коммунисты? Кто, как не вы, должны вести с ними борьбу до полного их уничтожения?“»

Был вызван на допрос директор этой фабрики, который показал, что со священником Василием Мирожиным встречался всего один раз, в связи с тем, что рабочие и служащие фабрики подняли вопрос о возбуждении ходатайства перед вышестоящими советскими органами о закрытии церкви, расположенной около фабрики, и передаче здания под клуб. Он пригласил к себе священника «с тем, что возможно он откажется от службы и станет заниматься полезным общественным трудом, при этом обещал ему и работу дать. На это Мирожин заявил: „Какие бы вы решения не выносили, всё равно верующие храм закрыть и осквернить не позволят. Я должен буду вас предупредить, что вы можете получить для себя большую неприятность. Я обязан бороться за дело Божие до конца, и мы, духовенство, привыкли от власти переносить всякие терзания за эти годы. Если храм закроют, то верующие всё равно не допустят посягнуть на него“».

Отец Василий был арестован 5 сентября 1937 года, заключён в коломенскую тюрьму и сразу же допрошен.

— Следствию известно, что вы призывали духовенство города выступать с проповедями среди населения. Признаёте ли вы это? — спросил священника следователь.

— Лично сам я с проповедями в церкви выступал, но духовенство города не призывал, — ответил отец Василий.

— Следствию известно, что вы среди населения города Зарайска вели антисоветскую контрреволюционную работу. Признаёте ли вы это?

— Нет, я это отрицаю, так как никогда этого не делал; с проповедями выступал утешительного характера и призывал веровать в Бога и не забывать Его.

Следствие в тот же день после допроса было завершено, и протоиерей Василий был отправлен в Таганскую тюрьму в Москву, ожидать приговора.

11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила 75-летнего батюшку к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Он был отправлен сначала во Владивосток, в Дальлаг, откуда был переведён в Сиблаг, и 9 января 1938 года прибыл в Сусловское отделение этого лагеря. Протоиерей Василий Мирожин скончался 20 декабря 1941 года в Мариинском пересыльном пункте в Кемеровской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 октября 2007 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости. № 11−12 за 2007 год