Священномученик Димитрий Неведомский родился 4 сентября 1882 года в Твери, в семье чиновника Земской уездной управы. После окончания в 1902 году Тверской духовной семинарии служил преподавателем в школе и псаломщиком. В 1906 году женился и вскоре принял священный сан.

С 1911 года отец Дмитрий служил в церкви села Флоровского Калязинского уезда Тверской губернии. Состоял штатным членом Калязинского уездного отделения Тверского епархиального училищного совета. В 1936 году за почти тридцатилетнее усердное и плодотворное служение Церкви отец Дмитрий был возведён в сан протоиерея. К этому времени он служил в селе Рябово Калязинского района Калининской области. Отец Дмитрий был человеком рассудительным и уравновешенным, эти качества не изменили ему и в условиях заключения.

6 декабря 1936 года отец Дмитрий был арестован по обвинению в контрреволюционной антисоветской агитации. Во время следствия батюшке пришлось выдержать три допроса и очную ставку. Священнику приписывали участие во Флоровском восстании 1918 года, хотя в протоколе комиссии Яроблсуда было записано: «В 1918 г. в восстании не участвовал…»

Чекисты нашли свидетельницу, заявившую, что «Неведомский является организатором и участником нелегальных сборищ… На нелегальных сборищах читали книгу «Сионские протоколы"… После того, как прочитают эту книгу Неведомский и Крылов для понятия рассказывали, что живём последнее столетие антихристова времени, скоро на землю сойдет Христос и будет судить живых и мёртвых, и на царствовании будет восседать царь Михаил».

Это показание стало для чекистов основанием для обвинения священника в совершении политического преступления − контрреволюционной антисоветской агитации. Но отец Димитрий никогда антигосударственной деятельностью не занимался и обвинение в причастности к ней категорически отрицал. Он держался мужественно и твёрдо, ни разу не дрогнула рука, подписывавшая протоколы допросов. Безбожные власти приговорили исповедника к 6 годам лишения свободы в концентрационном лагере, где он погиб 17 декабря 1937 года.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

База Данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников российских