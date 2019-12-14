Священномученик Димитрий родился 22 октября 1879 года в селе Тимонино Богородского уезда Московской губернии в семье диакона Феодора Благовещенского.

По окончании духовной школы Дмитрий поступил в Московскую Духовную семинарию, где отучился один год. 22 мая 1900 года епископом Дмитровским Нестором (Метаниевым) он был определён во псаломщика к Знаменской церкви села Ильинское Коломенского уезда, а через год также епископом Нестором посвящён в стихарь. В 1904—1906 годах, состоя псаломщиком, Дмитрий Фёдорович безвозмездно исполнял должность помощника учителя Ильинской церковноприходской школы.

Дмитрий Федорович женился на Павле Васильевне. Своих детей у них не было, но они взяли на воспитание девочку-сироту Катю 1910 года рождения, которая была им как родная дочь.

20 сентября 1906 года указом митрополита Владимира (Богоявленского) он был переведён в Воскресенскую церковь села Ивойлово Воскресенского уезда на штатную диаконскую вакансию и 20 октября того же года епископом Серпуховским Анастасием (Грибановским) рукоположен во диакона. К этому же храму он был определён священником после рукоположения 1 января 1931 года.

После революции власти неоднократно арестовывали отца Димитрия: в 1918 и 1919 годах, в 1928 году и три раза в 1931 году — за то, что он был не в состоянии уплатить огромные налоги. В 1929 году в кампанию по раскулачиванию у Благовещенских отняли надел земли, корову, лошадь и увеличили налог вдвое — с 50 рублей до 106 рублей. Затем за неуплату этого налога и невыполнение твёрдого задания по древозаготовкам было конфисковано и другое имущество семьи.

В октябре 1931 года отец Димитрий был осуждён к высылке из Московской области, опять за невыполнение твёрдого задания. Храм мог остаться без священника. В одно из воскресений ноября отец Димитрий после литургии зачитал приговор суда, заплакал и попросил прихожан о помощи. Люди в храме тоже плакали, потом собрали священнику денег, продуктов, и на какое-то время удалось отложить закрытие храма.

10 апреля 1932 года отец Димитрий был вновь арестован, на этот раз по обвинению в антисоветской агитации, и отправлен в Волоколамский домзак.

На первом допросе священник сказал:

«Я, Благовещенский, против центральной советской власти никогда не возражал. Но против низовых представителей власти, работающих в деревне, в районе, как коммунистов, председателей сельсоветов и других лиц, я всегда проявлял и проявляю недовольство в силу того, что на местах к трудовому народу, а тем более к служителям культа, относятся… неверно; это я испытал на себе — когда меня за последние 2−3 года несколько раз привлекали к уголовной ответственности… что меня обижало, и я ещё больше проявлял недовольство…

Меня не только притесняли по линии налогов, но и местная власть не разрешала иногда проводить молебны по домам прихожан… Как меня местная власть ни обижала, но всегда народ помогал, верующие мне очень сочувствуют.

На следующий день на другом допросе отец Димитрий добавил к своим словам:

— С полной откровенностью заявляю, что я никак не могу примириться с существующей советской властью и её установленными порядками. Я считаю, что советская власть к народу применяет исключительно насилие. Возьмём вопрос религии. Религию изгоняют, притесняют и изживают, а служителей культа просто выкидывают за борт жизни. Куда служитель культа может деваться? Никуда. Создали такие условия, что везде нас изгоняют… а ведь существовать нам нужно. И всё это проводится вопреки воле народа. Мы знаем, что как советская власть ни ведёт работу, но всё-таки… большинство из трудового народа… церковь любит и без религии жить не может.

Второе, я считаю, управление страной проходит очень неумело, в большинстве люди, поставленные руководить, не отвечают своему назначению, сами своими действиями вызывают недовольство среди населения, особенно среди служителей культа. Взять в пример меня — меня в течение революционного периода, а особенно в последние 2 года, несколько раз судили, налагали налоги, давали задания и обижали, даже несчастную собаку и то секретарь ячейки… застрелил — к чему это всё? Разве это не издевательство, не насилие?..

Возьмём вопрос колхозного строительства — вместо добровольного в колхозы мужиков загоняют насилием, и каждый мужик, боясь репрессий, вынужден входить в колхоз, а что сейчас делается в колхозах? Крестьяне голодают… скот тоже находится без корма… сенокосы остались нескошенными… только потому, что у крестьян нет никакого желания работать на колхоз…

Я лично… свою точку зрения по отношению недовольства к советской власти не раз высказывал среди отдельных прихожан, и со мной вполне разделяли моё мнение… В предъявленном мне обвинении в проведении антисоветской агитации виновным себя признаю".

Начавшееся 11 апреля следствие уже к 13 апреля выдвинуло обвинение, а 27 апреля 1932 года судебная тройка при ОГПУ приговорила отца Димитрия к заключению в концентрационном лагере сроком на три года.

Он был сослан в лагерь ОГПУ в Мурманской области. 15 декабря 1932 года священник Димитрий Благовещенский скончался в 4-м лагерном пункте города Кемь Карельской АССР и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Протоиерей Олег Митров. «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 2». Тверь, 2005 год, стр. 236−239.