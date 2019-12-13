От редакции: Прошло 5 лет с момента установки памятника генерал-адъютанту М. Д. Скобелеву. Необходимо отметить, что за этот сравнительно небольшой период времени постамент памятника значительно разрушился (в некоторых местах отвалилась плитка и облицовка), соответственно требуется пока еще незначительный ремонт. Скобелевский комитет просит РВИО провести необходимые восстановительные работы постамента, а также просит создать информационную аллею в виде специальных стендов от метро Тропарево к памятнику, посвященную жизни и боевой славе выдающегося русского полководца.

Памятник генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, установленный в Москве в 2014 году, посвящен памяти русского военачальника, героя русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева.

Проект установки памятника генералу Скобелеву в Москве взамен уничтоженного при Советской власти родился ещё в 2007 году, тогда же мэрия Москвы провела конкурс на лучший эскиз, однако тогда из-за нехватки средств проект реализовать не удалось. Несколько лет спустя Российское военно-историческое общество организовало сбор народных пожертвований на установку памятника.

Автором монумента является народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. Скульптурный памятник представляет собой Скобелева, сидящего на коне с обнажённой шашкой в руке. Общая высота памятника вместе с гранитным пьедесталом составляет восемь метров. Местом его установки был избран проспект Вернадского в Москве, около Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Вряд ли найдется человек, который незнаком с подвигами генерала Михаила Скобелева. Он принимал участие в боевых действиях в Туркменистане и Закаспийском крае, за что был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Под его руководством были взяты Ловча, Плевна, Шейнов, открыта дорога на Стамбул, освобождена от турецкого ига Болгария. Талантливый военачальник не проиграл ни одного сражения, по военному мастерству и стратегии Скобелева заслуженно считали равным Суворову.

Его вклад в становление Российской империи сложно переоценить. Он был воистину народным героем и любимцем, отличным полководцем и стратегом, имеющим подход и уважение к своим солдатам. О чём говорит и тот факт, что после трагической кончины генерала крестьяне двадцать верст пронесли его гроб на руках до родового имения Скобелевых. За свою недолгую жизнь генерал Скобелев выиграл немало сражений во благо Отечества, за что и был увековечен в памятном монументе на Тверской, которому, к сожалению, не суждено было долго простоять.

Впервые об установке памятного монумента генералу Скобелеву заговорили в 1907 году. Вместе с тем в распоряжении города не имелось необходимых финансов для его возведения. Вследствие чего было принято решение возвести памятник Скобелеву в Москве за народные средства — добровольные пожертвования жителей. Генерал Скобелев, или «Белый генерал» — именно так своего героя именовали в народе за особую веру в свой белый мундир — был примером отваги и патриотизма. Несмотря на то, что сначала пожертвования шли незначительными темпами, через два года в фонде для возведения монумента насчитывалось уже свыше 60 тысяч рублей.

До 25 мая 1910 года проводился масштабный конкурс для выбора лучшего проекта. В нём принимали участие 27 скульпторов. В жюри конкурса входило шесть архитекторов и девять военных, которые следили за точным отображением военачальника и хронологии событий. Комиссией было принято решение возвести памятный монумент по проекту Петра Александровича Самонова. Победитель был подполковником в запасе и скульптором-самоучкой. Несмотря на это, именно его работа «За царя и Родину» получила первое место в конкурсе, по мнению жюри. Когда все проекты были выставлены на всеобщее обозрение, выбор властей неоднозначно был встречен жителями города.

Так, представители высшего сословия, художники и деятели искусства утверждали, что памятник — абсолютно безвкусная самодеятельность, а злые языки и вовсе винили Самонова в плагиате, утверждая, что за основу идеи была взята знаменитая картина Василия Верещагина «Скобелев под Шипкой». А вот простому люду памятник приходился по нраву. Только 10 августа 1910 года из 27 предложенных вариантов проект Самонова был выбран и окончательно утверждён на строительство указом императора Николая II.

Отлив монумента, а также все бронзовые, гранитные и фундаментные работы были поручены петербургскому бронзолитейному заводу А. Морана, в частности, Э. П. Гакеру. П. А. Самонов работал без выходных, ежедневно, передавая по мере изготовления отдельные детали литейному заводу. Работы по изготовлению памятника Скобелева в Москве автором проекта были завершены 21 марта 1912 года. За это время скульптору удалось создать лошадь с ее всадником, 14 солдат, 11 барельефов, отображающих подвиги полководца, и 4 фонаря. Так же быстро работал и завод. В исторических хрониках монумент описывают в 7 аршин высотой и весом в 450 пудов.

5 июня 1911 года был заложен фундамент для будущего монумента, место для которого определил сам император Николай II, так как оно также стало предметом споров. Фундамент был заложен на Тверской площади, хотя предлагались варианты размещения на Театральной, Лубянской площади и в Лубянском сквере. Митрополит Владимир возглавил крестное шествие, организованное по этому случаю, и дал начало заложению фундамента, собственноручно установив первый камень в основание.

24 июня 1912 года состоялось главное торжество по случаю открытия памятника генералу Скобелеву. Располагался он напротив дома генерал-губернатора на Тверской площади. Она была в связи с этим переименована в Скобелевскую площадь. В Москве тогда с самого утра собрались первые лица города и страны, выдающиеся деятели культуры и все сподвижники героя-полководца. На открытие также приехала сестра Скобелева и его племянники. Торжество состоялось после крестного хода и молебна. Памятник быстро стал излюбленным местом жителей города и приезжих. Именно возле него организовывались все митинги и встречи, а после начала Первой мировой войны ораторами провозглашались патриотические речи.

Бронзовая композиция памятника Скобелеву в Москве представляла собой четырехметровую статую всадника на коне, имеющую две опоры на постаменте из светло-серого гранита на задние ноги лошади.

По бокам от генерала Скобелева располагались две группы верных солдат. По левую сторону от всадника были отображены солдаты, защищающие знамя в Среднеазиатском сражении. По правую сторону были увековечены солдаты, сражавшиеся с полководцем за освобождение славян во время русско-турецкой войны. 11 барельефов по периметру отображали подвиги полководца в битвах у Зеленых гор, Плевны, под Хивой, штурм Геок-Тепе и остальные героические сражения. С обратной стороны монумента размещалось напутствие Скобелева, данное им своим солдатам при битве под Плевной.

Октябрьское вооруженное восстание 1917 года в корне изменило ход истории, приоритеты и стала ответом на вопрос о том, почему снесли памятник Скобелеву в Москве. На смену монархическому строю резко пришел коммунистический, что неминуемо влекло за собой и реформационные движения во всех отраслях по всей территории России.

12 марта 1918 года столицу официально перенесли из Петрограда в Москву. В и без того перенаселенную и нуждающуюся в улучшении жилищных условий столицу планировалось переместить еще около 100 тысяч служащих государственного аппарата вместе с семьями. Резко стоял и вопрос о размещении рабочих кабинетов. В ходе осенних событий Кремль был существенно разрушен и на тот момент находился на ремонте. Поэтому было принято решение разместить Моссовет в доме бывшего генерал-губернатора, прямо перед которым и был установлен памятник «Белому генералу».

На почве образования нового правительства 12 апреля 1918 года была принята директива «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг». Естественно, что монумент герою в белом мундире, находящийся прямо перед носом у высших чинов, был включён в список плановых работ по демонтажу памятников царского режима, а Скобелевская площадь в Москве была сразу переименована в Советскую.

1 мая 1918 года все части, включая барельефы и фонари, были варварски распилены, перенесены во двор Моссовета, а затем отправлены на переплавку. Работы велись по личному указанию Ленина заводом «Гужон», ныне — «Серп и молот». Постамент из финского гранита не поддавался никаким воздействиям. Первое время он использовался как ораторская трибуна. Затем, в ночь на 11 сентября, была предпринята неудачная попытка взорвать постамент, вследствие которой пострадали фасады здания Моссовета и отеля «Дрезден». На протяжении месяца постамент взрывали по частям, и с пятым взрывом он был полностью разрушен.

На месте снесенного памятника Скобелеву, в том же 1918 г. был установлен Монумент в честь первой советской Конституции, состоящий из трехгранного 26 метрового обелиска, и статуи «Свобода». Автор статуи, скульптор Н.А. Андреев, применил при изготовлении статуи новаторские технологии. Он использовал бетон с каменной крошкой для имитации камня.

Монумент в честь первой советской конституции был некоторое время символом Москвы и в 1924 — 1993 г. изображался на гербе Москвы. Но использование при сооружении монумента дешёвых, но недолговечных материалов (статуя из бетона и обелиск из кирпича) привело к тому, что к концу 1930 г. памятник обветшал и требовал реставрации. Её решили не проводить и взорвали в ночь с 20 на 21 апреля 1941 г. От монумента сохранилась только голова статуи Свободы, которая находится в Третьяковской галерее.

Так как взрыв монумента был осуществлен в самый канун войны, то в ближайшие военные годы об украшении площади думать было некогда. Новый памятник решено было ставить на Советской (Тверской) площади уже после окончания войны. В сентябре 1946 г. был объявлен конкурс на создание памятника, посвященного 800-летнему юбилею г. Москвы. Его выиграл скульптор С.М. Орлов. В 1954 году на площади появился памятник Юрию Долгорукому, аналогичный по конструкции монументу Скобелеву.

Поскольку памятник Долгорукому снести или передвинуть было уже невозможно, новый памятник Михаилу Скобелеву был размещён перед Академией Генштаба Вооруженных сил. Гениальный полководец восседает на коне, как и в прежние времена, только теперь сверху восьмиметрового гранитного пьедестала. Как и ранее, возведение памятника было бы невозможно без добровольных пожертвований.

Фото без моих логотипов взяты из Сети.

https://raven-yellow.livejournal.com/281 397.html