Александр и Наталья Лямины не планировали свою жизнь — она сложилась словно сама собой, а на самом деле в соответствии с Божией волей. И это подтверждают чудесные события, которые происходили с Александром и Натальей и меняли их мысли и их бытие.

Лямины

Александр Юрьевич , 50 лет, сантехник;

, 50 лет, сантехник; Наталья Николаевна, 46 лет, фармацевт, педагог.

В браке 27 лет.

Дети:

Юрий, 25 лет, программист; Екатерина, 22 года, студентка 5-го курса МПГУ, факультет дошкольной педагогики и музыки; Ксения, 20 лет, студентка 3-го курса МЭИ, кафедра наноэлектроники; Тихон, 14 лет, ученик 8-го класса; Полина, 14 лет, ученица 8-го класса; Мария, 12 лет, ученица 6-го класса; Иван, 9 лет, ученик 3-го класса.

Александр Юрьевич:

— Когда я увидел Наташу, я влюбился с первого взгляда. Она была просто неотразима. Это трудно объяснить; однако настоящая любовь, как и понимание, с кем ты находишься рядом, пришла гораздо позже.

Александр и Наталья

После свадьбы мы уехали жить в Белоруссию — моя жена оттуда родом. Я оказался в стране, где я никого не знал, где я был фактически один, отрезанный от всех близких людей. Было ужасно тяжело, все силы шли на адаптацию. Поэтому с женой мы не выясняли отношения — сил на это уже не оставалось. А потом у меня начались разногласия с тёщей, как часто это бывает, и я уехал. Наташа осталась там, но приехала ко мне через полгода; тут и началась наша совместная жизнь, уже настоящая. Если бы она тогда не приехала, наверное, больше ничего бы и не было.

Наташа для меня всегда новая, всегда другая, я постоянно в ней что-то нахожу, знакомлюсь опять и не успеваю привыкнуть. Люди не раскрываются до конца всю свою жизнь; даже не потому, что не хотят показывать какую-то сторону, а это просто не проявляется до определённого момента, до определённых событий. Со временем у каждого супруга вырабатывается стереотип, что они знают друг друга как облупленных, но зачастую суждения одного человека о другом не соответствуют тому, что происходит на самом деле. Объяснять тоже не всегда имеет смысл, потому что это может вызвать негативную реакцию. Самое главное в любой непонятной ситуации — сгладить её. К супругу нужно относиться как к человеку, которого любишь и которому не хочешь причинять боль. Сказать: «Какая гадость эта ваша заливная рыба» — можно позже, в таких обстоятельствах, когда это не обидит.

Терпения со временем должно становиться больше, а не меньше. Бывает, что хочется стукнуть кулаком по столу, но я понимаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Не факт, что так будет правильно, потому что если я готов ударить кулаком по столу — значит, я уже неадекватен. Мне нужно уйти из этой ситуации, осмыслить всё и через какое-то время спокойно сказать: «Мы делаем вот так». Очень важно, чтобы у твоего сообщения был правильный душевный фон.

Я даже представить себе не мог, что стану многодетным отцом. У меня вся жизнь сложилась так, словно я в этом и не участвовал. Всё идёт как идёт; я работаю, делаю, что могу, — много чем занимался, многое умею. Переломный момент настал, когда жена узнала, что будет третий ребёнок. У Наташи как раз заканчивался декретный отпуск, она собиралась выйти на работу — ждала с нетерпением, надоело дома сидеть. А тут — третий ребёнок. Конечно, было непонимание с её стороны: «Зачем?» Но вопроса не возникло — рожать или нет. В итоге Ксения из всех наших детей — самая жизнерадостная. А после неё появились близнецы. Когда мы узнали, что двойня, у нас случился шок. Как это: было трое, а стало пятеро?..

В Санкт-Петербурге

Материально мы никогда не нуждались, все были сыты, одеты. Между вторым и третьим ребёнком мы начали воцерковляться, и нам много помогали на приходе. Никто бы не сказал про наших детей, что это дети из многодетной семьи: жена всегда следила за тем, чтобы они были аккуратными и красивыми.

В многодетной семье родители должны выкладываться на все сто, чтобы дети выросли разносторонними людьми. На какое-то время нужно забыть о себе, потому что ты либо для себя живёшь, либо для кого-то другого. Я никогда не задумывался, что есть мои обязанности, а есть не мои. Надо помыть посуду — помыл. Надо сходить в магазин — сходил. Нравится, не нравится — куда ты денешься? Мы ведь все вместе, в одной лодке. Друг на друга смотрим, кому нужна помощь — тому помогаем.

Все наши дети абсолютно разные, как будто не родственники. Старшие уже выросли; они самостоятельные, цельные личности. Юрий — программист, очень много работает — и день, и ночь. Про личную жизнь нам не рассказывает, потому что мы всё слишком близко к сердцу принимаем. «Мама, папа, врать не буду, а правду не скажу. Всё хорошо». Старшая дочка захотела жить отдельно — она работает, учится, скоро у неё диплом, плюс ИП она себе открыла. Катя с самого детства была очень самостоятельной; будучи восьми лет от роду, ходила записывать младшую сестру в музыкальную школу. Она уже взрослая женщина, но мы её всё равно воспринимаем ребёнком. Тяжело отпускать детей, но мы понимаем, что это неизбежно.

Екатерина

Я очень люблю собраться вместе за столом, съездить куда-нибудь что-то посмотреть, посидеть поговорить. Много ведь не надо человеку для счастья: сын благодарность получил, дочка картину красивую из школы принесла — уже радость. И чем больше людей в семье, тем больше поводов для радости.

Наталья Николаевна:

Ксения

— Мы познакомились банально: на автобусной остановке. Мой будущий муж подошёл и спросил, какой автобус идёт в посёлок Северный. Я начала подробно объяснять, жестикулировать; но потом оказалось, что это способ познакомиться, потому что Саша из местных жителей. Мне тогда было 18 лет, замужество не входило в мои планы, но всего через месяц знакомства мы уже подали заявление в ЗАГС. Даже не знаю, как так вышло, — наверное, у меня ума не было. Если бы так сделали мои девочки, я бы покрутила пальцем у виска. Саша меня настойчиво уговаривал, упрашивал, и я согласилась.

Я в то время была невоцерковлённой, и если бы мне кто-то сказал, что у меня родится семеро детей, я бы не смогла в это поверить. Когда появился наш первенец, Юра, у нас с мужем были очень сложные отношения, вплоть до развода. Такая борьба со страстями, но этот этап мы преодолели. Потом родилась Катя, второй ребёнок. Вроде бы есть мальчик и девочка — полный комплект, больше не надо. Поэтому, когда я поняла, что беременна третьим, это меня потрясло. У меня были вполне мирские, далеко идущие планы!.. Но мысли, что можно убить ребёнка, я даже не допускала. У меня была верующая свекровь; вероятно, сказалось её влияние. Мы ведь с мужем обвенчались, когда я восьмой месяц носила Катю, после её рождения стали время от времени ходить в храм.

Ваня первоклассник

Надо сказать, что тогда у нас не было своего жилья, мы снимали однокомнатную квартиру. Когда родилась Ксения, переехали в двухкомнатную; но через какое-то время хозяин решил её продать. Стали искать другую квартиру и не могли ничего найти: когда хозяева узнавали, что у нас трое детей, все отказывали. В конце 1990-х многодетная семья вызывала только негативные ассоциации. Пришлось вернуться в однокомнатную — мне, мужу и троим нашим детям. И тут новость: я беременна четвёртым. Главная проблема у меня была — как нам всем разместиться в однокомнатной квартире. Решила, что шкаф выставлю в общий коридор, а на его место поставлю детскую кроватку. Я ещё не знала, что ношу двойню…

Это было испытание на веру. Я уже не так трудно приняла четвёртую беременность — всё-таки на тот момент мы уже около 8 лет находились в храме. Хотя противодействие оказывали даже верующие родители: они считали, что Наташа сошла с ума — жить негде, а она детей рожает. Однако я пребывала в твёрдой уверенности, что Господь поможет. К тому времени мы уже три года молились по соглашению об улучшении жилищных условий святым Димитрию Донскому и Матроне Московской. И случилось чудо. В один прекрасный день приходит муж домой и говорит: нам человек по имени Дмитрий предлагает денег взаймы на покупку квартиры. Отдавать будем по частям, без процентов. Мы купили квартиру прямо во время беременности, и близнецы наши родились, уже когда мы жили в четырехкомнатной квартире.

Мы отдавали долг каждый месяц, а через год я опять забеременела. И когда Дмитрий узнал, что у нас родился шестой ребёнок, он сказал, что не надо ему больше никаких денег. Мы его даже не видели ни разу в жизни: кто-то ему о нас рассказал, и он общался с нами через посредника. Мы выплатили ему намного меньше, чем были должны. Я всех прошу помолиться о рабе Божием Димитрии!

Потом было ещё чудесней. Мы снимали жилье 11 лет, из них 9 лет стояли в очереди на квартиру. И когда мы уже купили квартиру на деньги Дмитрия, мэр города Подольска дал нам ещё одну! Тогда как раз проводили программу помощи многодетным. И сейчас мы живём в огромной квартире, в замечательном доме. Наш Ваня уже здесь родился. А больше детей у меня не будет по состоянию здоровья. Я даже горевала из-за этого. Всего семь детей у нас.

Родился Ванечка. Первый день дома

И ещё одно чудо случилось со мной, о котором мне хотелось бы рассказать особо. Когда я носила седьмого ребёнка, наши старшие были подростками. Они помогали мне, конечно, но всё делали с неохотой. Я их выгоняла гулять с младшими детьми, они ворчали… И я всё время думала: вот, нарожала детей, а что из них вырастет!.. У моей подруги один-единственный сын, зато какой хороший! Главное ведь не количество, а качество! Уже перед самыми родами знакомая прислала мне смс, что в соседней деревне будет служить Литургию отец Илий. Я сразу в машину и туда. Еду, а сама всё про своё думаю, про количество и качество. Приезжаю; старец вышел из алтаря, его сразу люди обступили. Я ладони между людьми просовываю и говорю: «Батюшка, благословите на роды!» Он благословляет, даже не глядя на меня, не видя моего лица, и говорит: «С качеством, с качеством». Не могу передать, какое это было для меня утешение. Я свои сомнения вслух никому не озвучивала, это было моё внутреннее, больное: что там из них вырастет?.. Настолько сокровенное, но Господь все наши мысли знает — и отвечает на них. Я после слов старца по-настоящему воспряла, такая это была радость.

Близнецы

Преимущества воспитания в многодетной семье я сейчас могу видеть на моих старших детях: их не надо гнать ни в институт, ни на работу. Их ценят в коллективе за то, что они ответственные, трудолюбивые и самостоятельные. У детей из многодетных семей большой круг обязанностей, это воспринимается как норма, и эта норма переходит потом и на взрослую жизнь. Послушание родителям переходит в послушание начальству. У нас все хорошо устроены, Юра уже стал помогать нам материально. Дети из многодетных семей не эгоисты — в этом их главное достоинство.

У меня есть такое педагогическое правило: до 7 лет я стараюсь ребёнку внушить, что надо слушаться родителей. А дальше перехожу на демократический стиль воспитания, потому что у детей развивается самосознание, проявляется личность, и эту личность нужно уважать. Мы не можем сказать: «Дура, надень шапку», — это обидно! Пусть даже мы правы — надо сказать то же самое, но по-другому.

Жить надо честно, чтобы наши слова не расходились с делами. Если мы ходим в храм — быть христианами не только в храме, но и за его пределами. Только так и можно поддержать свой авторитет у детей. Если дети видят, что слова расходятся с делами, они сразу начинают искать лазейки. Потом дети — это всегда портрет родителей. Генетику ведь никто не отменял. Я читала книжку какого-то дореволюционного психолога… Я её потом отдала почитать другим мамам; книжку мне не вернули, а фамилию психолога я не запомнила. До сих пор мечтаю её найти. Автор говорит, что если родители видят в ребёнке определённую склонность, которая передалась генетически, и работают над исправлением этого недостатка, то уже в следующем поколении эта генетическая склонность будет гораздо слабее выражена. Поэтому нельзя опускать рук, даже если кажется, что в ребёнке ничего не меняется: результат вы увидите во внуках.

Наши старшие дети до 20 лет продержались в храме. А теперь сына заедает суета: он не отрицает, может помолиться перед едой, но в храм ему ходить некогда, устаёт. Ходит, но нерегулярно. Одна из старших девочек, студентка, пообщалась с другим кругом, увлеклась наукой, и теперь у неё период переосмысления религиозного опыта. Я поделилась своими переживаниями с одним богословом, и он меня успокоил. Сказал, что мы накормили детей верой, не разжевывая, а теперь они хотят её разжевать. Придёт время, и они вернутся в храм: «через горнило страданий обретается вера». Я знаю, что Господь каждого ведёт своим путём; спокойно к этому отношусь и никого не заставляю.

С бытовыми задачами мы справляемся сами, помощницы у нас нет. Каждый убирает свою комнату; на кухне послушание: все моют посуду по очереди. Я воспитывалась в семье, где был идеальный порядок, и какое-то время чувствовала себя физически плохо, когда в доме бардак. А после рождения детей стала спокойней смотреть на многие вещи. Дети загружены, у них кроме учёбы разные занятия: английский, хоровое пение, баскетбол, рукоделие… Студенты вообще головы от учебников не поднимают. Мало того что дневной вуз, они ещё решили пойти подрабатывать. Так что я стараюсь их поменьше трогать.

Мама вышла на минуту

Раньше всё давалось легче, но с возрастом начинаешь быстрее уставать. Иногда я думаю, что многодетная мама в 45 лет — это как другой человек в 65. Усталость бывает неимоверная, но от этого никуда не денешься. Сейчас дети выросли — я могу и почитать, и в парикмахерскую сходить, и с подругой встретиться. Недавно дочка позвала нас с мужем в Большой театр, на оперу «Идиот». Нечасто у нас случаются такие выходы, но это всегда радость.

Супружеская любовь не проходит — она меняется, трансформируется, если хватает мужества и терпения. Сейчас у молодёжи слово «терпение» вызывает негативную реакцию: «Терпеть? А как же любовь?» Но терпение — это и есть любовь: «носите бремена друг друга». Бремена — это наши привычки, слабости, страсти. Дождаться своей любви — прекрасно, но потом обязательно наступят будни, и в этих буднях каждому нужно остаться человеком. Жене не зудеть, не бубнить, что кружка не там стоит, что носки валяются; а мужу понимать, что у жены бессонные ночи и ей сложно обеспечить и порядок идеальный, и ресторанный обед. Я раньше носила 42-й размер одежды, а сейчас 52-й, но я всё равно чувствую любовь и уважение мужа.

Юрий и его хобби

У нас с мужем, как и у любой семейной пары, бывали конфликты. Преодолевать их мне помогало моё упрямство. Дело в том, что мои родители развелись, когда мне было 3 года, а брату 6 лет. Я на себе испытала ужас ситуации, когда родители делят детей. Мама ревновала: «Ты ходила к папе? Что он тебе сказал? Он такой-сякой..» Я уже в подростковом возрасте думала, что нет ничего хуже развода. Что я умру — но не разведусь! Поэтому я прилагала все силы, чтобы преодолеть трудности. Мы оба прилагали все силы: муж старался в чём-то меняться, и я старалась. Оглядываясь назад, могу сказать, что без Бога преодолеть это всё было бы невозможно.

Наталья со старшими детьми

Текст статьи подготовила Анна Берсенева-Шанкевич

http://www.pravoslavie.ru/126 309.html