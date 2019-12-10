Будущий священномученик Владимир Алексеевич Смирнов родился 28 мая 1877 года в селе Петропавловском Богородского уезда Московской области . Отец его, Алексей Семёнович Смирнов, служил диаконом в местной церкви святых апостолов Петра и Павла. Владимир учился в сначала в Заиконоспасском Духовном училище, а после его окончания в 1891 году по стопам своих старших братьев Алексия, Ивана и Сергия поступил в Московскую Духовную семинарию . К этому времени скончался его отец. По окончании семинарии в 1897 году Владимир Алексеевич был определён законоучителем в церковно-приходскую школу в Обуховской слободе на Клязьме, но проработал в этой школе только один год. В журнале «Московские ведомости» за 1898 год содержится запись о поступлении его на службу в Ивановский монастырь: «..Учитель Обуховской ц.-п. школы Владимир Смирнов определён псаломщиком в Ивановский монастырь». В 1898 году 21-летний псаломщик Владимир Смирнов начал служить в алтаре собора Ивановской обители под руководством опытных клириков.

В клировых ведомостях Ивановского монастыря за 1901 год содержится запись о том, что псаломщик Владимир Алексеевич Смирнов, 24-х лет, сын диакона, имеет жену Александру Петрову 25-ти лет и приходится зятем диакону Алексию Петрову Скворцову . В течение девяти лет происходит возрастание Владимира из псаломщика во диакона и потом в священника. (Для сравнения можем указать, что его сослужитель и близкий родственник, отец Алексий Скворцов, впоследствии тоже бутовский священномученик, служил в обители почти двадцать лет до принятия священства).

Нам неизвестно, когда Владимир Алексеевич принял священный сан. Из справки о церковно-приходской школе при хуторе Московского Ивановского монастыря от 29 декабря 1908 года следует, что с 22 марта 1907 года обязанности священника хуторской церкви и законоучителя в школе были возложены на священника Владимира Алексеевича Смирнова . В справке подчеркивалось, что законоучителями в школе «состоят священники Сергиевской при хуторе монастырском церкви, окончившие курс в Московской духовной семинарии» . С 1913 года отец Владимир стал преподавать Закон Божий в Лупихинском Земском училище Московского уезда .

В журнале «Московские ведомости» содержатся сведения о награждении отца Владимира в 1910 г. набедренником, а в 1914 г. - скуфьей.

В газете «Московский церковный голос», выходившей в 1917 году найдено сообщение о том, что священник Сергиевской церкви хутора Ивановского монастыря Владимир Смирнов награждён камилавкой (июнь или июль 1917 г.). Таким образом, двадцать четыре года, с 21 до 45-летнего возраста отец Владимир был клириком Ивановского монастыря. Здесь он прошёл школу духовного возрастания, воспринял высокий дух монастырской молитвы. Для нас важно единственное «живое» свидетельство о нём: жительница города Долгопрудного, Пелагия, вспоминая свои детские годы, рассказала, что служил тогда на хуторе отец Владимир, у него была матушка, но детей у них не было, также упомянула о том, что потом его «забрали».

Возможно, отсутствие детей в семье, служение в хуторском храме малого прихода, материальная неустроенность, а скорее всего, веяние времени, желание защитить церковь, побудили в священнике стремление получить светское образование. Во всяком случае, известно, что в сентябре 1917 года отец Владимир поступил на юридический факультет Московского университета , и, не взирая ни на какие препятствия, гражданскую войну, голод и террор продолжал учиться. Далее, основываясь на данных ПСТГУ, мы узнаём, что 5 мая 1922 года отец Владимир Алексеевич Смирнов закончил юридический факультет Московского университета. В этом же году он переведён в Московскую епархию, и восемь лет (1922 года по 1930 год) служил в церкви Семи Вселенских Соборов на Девичьем поле близ Новодевичьего монастыря, а затем в церкви Сошествия Святого Духа на Кропоткинской улице в Москве. Обе церкви эти были разрушены в 1930-х годах .

В марте 1930 года отец Владимир был осужден Хамовническим судом на выселение из Москвы, а в августе того же года на его квартире был произведён обыск. 28 декабря 1930 года он был арестован по групповому делу. Обвинён в «антисоветской агитации» (ст. 58−10 УК РСФСР), и 3 января 1931 Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило батюшку к 3-м годам высылки в Северный край .

По окончании срока высылки отцу Владимиру разрешили «свободное проживание на территории СССР"/ Справка об освобождении выдана 25 (месяц неразборчиво) 1934 года в г. Архангельске. Место жительства отец Владимир нашёл в селе Ярополец Волоколамского района Московской области, куда он переехал вместе с супругой, Александрой Петровной, и где стал служить в Казанской церкви. В Яропольце он был возведён в сан протоиерея .

Из протоколов лжесвидетелей нам приоткрывается скорбная жизнь отца Владимира в эти годы. В конце 1934 власти предприняли попытку снять колокола с Казанской церкви. «Смирнов собрал вокруг себя верующих и говорил им:

.. «Православные, смотрите, как обнаглела советская власть, веками вы воздвигали храмы Божии, а они их разоряют, снимают святые колокола, а за ними вслед будут снимать иконы и заберут всю церковную утварь. Надо протестовать и убедить их, что они неверно поступают, а если не послушаются, то надо прогнать».

Чтобы очернить священника, его обвинили «в избиении детей». По-видимому, школьники, настроенные враждебно, проходили в школу через ограду церкви, при этом «пели революционные песни». Батюшка в это время начинал службу, и прогнал кричащих школьников с территории храма… В справке на арест в 1937 г. записано, что в 1935 г. отец Владимир был судим по ст. 74.ч.2 УК «за хулиганство и избиение детей школьников и за срыв снятия колоколов».

В декабре 1935 года на заседании Президиума ВЦИК Советов принято постановление о закрытии Казанской церкви в селе Ярополец.

Из протокола допроса лжесвидетеля Иванова мы узнаём, какие отчаянные попытки делал отец Владимир, чтобы предотвратить эту беду:

При закрытии церкви в 1936 году отец Владимир собрал «верующих старух и стариков», призывал пока не поздно ходатайствовать об оставлении церкви, «…вас, как стариков послушают».

Церковь всё же закрыли, и «Смирнов В.А., сдавая церковное имущество, в последний момент сказал: „Последнее место радости и веселия для верующих, и то забирают“».

Ещё одно обвинение:

«Гражданин Смирнов В.А. ходит по деревням, заходит в дома колхозников, <…> так, зайдя в дом к гр-ну Карулину Михаилу, завёл разговор о спасении души, при этом говорил ему, чтобы он не забывал церковь и Бога, доказывал, что время переходное. Сколько Сов. Власть не царствует, а конец будет».

Из показаний других односельчан мы узнаём, что к отцу Владимиру домой приходили монахини. Кто-то увидел одну из них и донёс на батюшку.

После закрытия Казанской церкви отец Владимир перешёл служить в соседнюю церковь того же села. В 1937 году власти отняли «пустующую» колокольню, чтобы использовать её под водонапорную башню для водопровода. Отец Владимир снова встал на защиту, что послужило дополнительным поводом к его аресту.

В последний раз 60-летний батюшка арестован в первый день Рождественского поста, 28 ноября 1937 года, по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в тюрьму Волоколамского р-на Московской области.

Тюремное фото 1937 года

Приведём последний ответ обвиняемого священника на вопрос следователя:

«Антисоветскими и к/р разговорами я не занимался… Зачитанные мне свидетельские показания, уличающие в антисоветских и к/р разговорах я отрицаю, кроме того поясняю, что действительно, вопрос о закрытии церкви у нас обсуждался на церковном совете, где присутствовал я, члены церковного совета и диакон Цветков, ныне арестованный. На церковном собрании единогласно (постановили) ходатайствовать перед выше стоящими органами об оставлении храма за верующими. В результате храм всё-таки был закрыт и наша жалоба об оставлении нам храма оставлена без последствий ..»

Приговор Тройки

5 декабря 1937 года Особой тройкой при УНКВД СССР по Московской области протоиерей Владимир Смирнов приговорён к высшей мере наказания — расстрелу . Расстрелян на Бутовском полигоне 10 декабря 1937 года . Здесь же в этот день пострадал и последний настоятель Троице-Сергиевой Лавры, прмч. Кронид (Любимов). Канонизирован отец Владимир Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 06 октября 2006 года.

Сайт Московского Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря

Примечания:

Первушин Г., иер. История Иоанно-Предтеченского монастыря г. Москвы с 1856 по 2011 гг.: диссертация ..кандидата богословских наук: Серг. Посад. 2012. В следственном деле указано иное место рождения: село Сосновый бор Ногинского р-на. В советское время Богородский уезд переименован в Ногинский р-н. По-видимому, село Петропавловское тоже переименовано.

ЦИАМ. Ф. 234. Оп. 1. Д. 2095. Л.10.

ЦИАМ. Ф. 2122. Оп. 1. № 778.

Сщмч. Владимир Смирнов был женат на младшей сестре сщмч. Алексия Скворцова.

В данных ПСТГУ указано, что священнический сан отец Владимир принял в 1917 году. Возможно, что это опечатка.

ЦИАМ. Ф. 1179. Оп.1.Д.242.

ЦИАМ. Ф. 203, оп. 744. № 399. Журналы МДК 1913 г. С. 515 об.

В 1917 году приняты постановления, разрешающие поступление в высшие учебные заведения лицам, окончившим семинарию. До этого времени существовали ограничения.

В его послужном списке именно так назван храм Седьмого Вселенского Собора.

Архивные данные о родственниках, месте служения и наградах сообщила Н.Н. Рождественская, внучатая племянница священника Димитрия Рождественского, клирика Ивановского монастыря. Она же нашла фотографию священномученика в архиве МГУ.

В протоколе допроса 1937 г. оказано, что судим в 1929 году.

ЦА ФСБ РФ. Д. Н-6656.

Данные сайта Волоколамского благочиния.

ГА РФ. Ф.10 035. Оп. 1. Д. У-19 566.

Бутовский полигон. 1937−1938 гг. Выпуск 4. М., 2000. С. 196.

Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово» 08.08.1937−19.10.1938. М., 1997, 420с, С. 320.; Бутовский полигон. 1937−1938 гг. выпуск 8. М., 2004. С. 396−397.