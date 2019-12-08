50 лет назад я стал священником. Я оглядываюсь на пройденный путь и понимаю, что вступить на него не смог бы, если бы однажды слова святителя Иоанна Шанхайского не открыли мне глаза на то, кто я и зачем живу. Но обо всем по порядку.

Первые встречи с владыкой Иоанном случились, когда мне было еще лет 8 или 9. Моя семья — люди верующие — тогда жила в Шанхае. Я приходил к владыке не раз и мы много с ним разговаривали. Я видел, что это необыкновенный человек, вся жизнь которого проходит в помощи другим — он даже спал за свои рабочим столом. Владыка пешком ходил по всему городу — в госпитали, к заключенным, ко всем, кто нуждался в помощи.

Но потом из Шанхая мы уехали на Филиппины, а позже — в Австралию. У меня началась совершенно другая жизнь. Я окончил школу, поступил на службу в финансовую компанию. Прежнего чувства близости к Церкви у меня уже не было. Да, у нас была верующая семья, мы никогда не пропускали воскресные службы, но в другие дни я уже начал приходить меньше…

И вот в то время я начал получать письма от владыки Иоанна, который беспокоился, что не хватает духовенства. Он намекал, чтобы я подумал об этом пути. В одном из них я и прочёл те слова, после которых моя жизнь начала по-настоящему меняться.

Владыка писал: «Тебе, конечно, будет хорошо и удобно жить так, как сейчас, и ты уже перестал усердно молиться. (Поразительно, но он все это видел через тысячи километров!) Вот только пройдет жизнь, и ты услышишь внутри себя голос, который будет тебе говорить, что ты выбрал не тот путь. Это будет очень страшное разочарование, потому что на старости лет уже ничего нельзя изменить и вернуть время».

А ведь владыка писал не только о том пути, которого желал для меня он. Он говорил о том, чего я сам в глубине души хотел и что действительно могло составить для меня смысл жизни — просто я в своих новых комфортных условиях от всего этого отстранялся.

До меня дошло, что нельзя продолжать так жить. Я всё бросил и поступил в семинарию при Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, что в штате Нью-Йорк, США. На поступление туда меня тоже благословил владыка Иоанн. Ещё из Австралии я писал ему, что хотел бы быть рядом с ним. Он отвечал, что это было бы хорошо, но Церковь нуждается в образованных священниках и потому мне следует ехать учиться в Джорданвилль.

Покровский храм в городе Наяк

Вот так уже полвека я благодаря владыке Иоанну счастлив оттого, что могу служить Богу и людям в православной Церкви. И я мог бы рассказать ещё много историй, в которых ощущал помощь владыки, хотя случились они уже после его смерти. Как, например, в голодные времена, когда нам с матушкой было почти нечем кормить наших маленьких детей, под дверьми нашего дома неожиданно оказывался чей-то подарок с хлебом и молоком. Как при материальных трудностях на приходе в самое нужный момент вдруг появлялся человек, который жертвовал нам гораздо больше, чем мы могли себе представить.

Но самое важное не эти истории, а чувство, что владыка Иоанн — рядом. Чувство, без которого я вряд ли мог бы уже столько лет нести свое служение.

Протоиерей Георгий Ларин, почтенный настоятель Покрова Пресвятой Богородицы в городе Наяк, что не так далеко от Нью-Йорка.

Записал Дмитрий Злодорев, Вашингтон

https://foma.ru/eto-pismo-ot-ioanna-shanhajskogo-izmenilo-moyu-zhizn-istoriya-amerikanskogo-svyashhennika.html