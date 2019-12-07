Священномученик Евгений родился 4 января 1856 года в семье пономаря Троицкой церкви села Теплого Нижегородского уезда одноименной епархии. Его отец Никанор Александрович Яковлев служил в этом приходе на протяжении многих лет.

В 1878 году в возрасте двадцати двух лет Евгений Яковлев окончил полный курс обучения в Нижегородской Духовной семинарии. В этом же году по распоряжению епископа Нижегородского и Арзамасского Хрисанфа (Ретивцева) он был определён учителем и надзирателем в епархиальную ремесленную школу, которая располагалась на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря. Но спустя год Евгений Никанорович подал прошение об увольнении из данного учебного заведения по семейным обстоятельствам.

22 ноября 1880 года Преосвященным Макарием (Миролюбовым), викарным епископом Балахнинским, Евгений Никанорович был рукоположен в сан священника и определён в приход села Елизарьево в Ардатовском уезде. Пастырское служение в Елизарьевском Николаевском храме молодого отца Евгения продолжалось четыре года, затем вышеназванным владыкой он был перемещён на новое место служения — в село Борисовское Нижегородского уезда.

На новом приходе традиционно, наряду со священническими обязанностями, батюшка занимал также должность законоучителя — преподавателя Закона Божия. В конце XIX столетия в этом многолюдном селе функционировало сразу два уездных начальных училища: одно непосредственно в Борисовском, а другое, Берего-Новинское, — в приходской деревне.

В 1886 году по распоряжению Нижегородского епископа Преосвященного Модеста (Стрельбицкого) отца Евгения в очередной раз перевели на новый приход, в соседнее село Вязовку. В период своего служения в вязовской Казанской церкви иерей Евгений Яковлев проявил себя как ревностный и деятельный пастырь. С первых дней своего служения здесь батюшка не только стал преподавать в местном земском начальном училище, но и возглавил вновь открытую им церковно-приходскую школу в деревне Бугры.

20 сентября 1891 года состоялось его официальное назначение исполняющим обязанности благочинного в первом округе Нижегородского уезда, а 2 февраля 1893 года его утвердили в означенной должности. Наряду с возложением новых служебных обязанностей отец Евгений неоднократно был отмечен церковными наградами. В 1889 году «за ревностное и усердное пастырское служение» он был удостоен своей первой награды — набедренника, спустя четыре года награжден скуфьей, а в 1897 году отмечен камилавкой. К празднику Святой Пасхи, 6 мая 1904 года, вместе с другими священнослужителями Нижегородской епархии батюшка был удостоен награждения наперсным крестом с украшениями, вручаемым за особые заслуги по распоряжению Святейшего Синода.

Семья протоиерея Евгения Яковлева

В конце 1899 года новым правящим архипастырем Преосвященным Владимиром (Никольским) иерей Евгений Яковлев был переведён на место второго священника в нижегородскую Рождественскую (Строгановскую) церковь. В связи с переездом на жительство в Нижний Новгород батюшка подал прошение об освобождении его от должности уездного благочинного. Но фактически сразу же на него были возложены другие обязанности. В феврале 1900 года распоряжением Епархиального училищного совета он назначен законоучителем Рождественской приходской школы и исполняющим должность наблюдателя церковно-приходских школ Балахнинского уезда. На этом поприще отец Евгений прослужил три года, а в дальнейшем по состоянию здоровья вынужден был подать прошение о своём увольнении.

3 января 1903 года Преосвященным Назарием (Кирилловым) отец Евгений в очередной раз был перемещён на должность второго священника к нижегородской Варварской церкви. Господь судил ему прослужить в этом храме остаток своей жизни и стать в годы советской власти его настоятелем, вплоть до ареста в страшном 1937 году.

Семья отца Евгения проживала рядом с храмом на Дворянской улице: матушка Софья Арсентьевна и четыре дочери. Старшая дочь Варвара (1881 г. р.) впоследствии стала женой диакона Николая Ремизова, служившего в Архангельской церкви в селе Городец Балахнинского уезда. Его отец диакон Дмитрий Васильевич Ремизов служил вместе с отцом Евгением в Варварской церкви. Дочь Зинаида (1887 г. р.) была замужем за учителем гимназии Дмитрием Ризоположенским, Александра (1889 г. р.) вышла за ветеринарного врача и уехала из Нижнего Новгорода, а младшая дочка Екатерина (1906 г. р.) жила с родителями.

В 1902 году, как уважаемый и пользующийся большим авторитетом священнослужитель, отец Евгений был включен в состав временного Ревизионного комитета по проверке отчетов Нижегородского Сергиевского Духовного училища, по экономической части. А еще ранее, начиная с 1900 года, он являлся членом епархиальной комиссии «по рассмотрению отчетов о внебогослужебных собеседованиях в храмах». В 1904 году иерей Яковлев вошел в состав управления эмеритальной (т. е. пенсионной) кассы при епархиальном попечительстве для нижегородского духовенства, где прослужил в течение десяти последующих лет.

Когда в 1903 году в Нижнем Новгороде состоялось открытие и освящение новой богадельни для престарелого духовенства — Серафимовского дома призрения, где находился домовый храм во имя вновь прославленного угодника Божия св. прп. Серафима Саровского, то при нем был создан специальный попечительский совет. В его состав входили как представители купечества, зажиточных горожан, так и наиболее уважаемые пастыри. В период с 1905 по 1908 год в составе этой благотворительной организации трудился и отец Евгений.

В 1909 году отец Евгений был назначен представителем нижегородского духовенства в губернскую землеустроительную комиссию, которая решала различные спорные вопросы, связанные с землепользованием. Начиная с августа 1911 года вплоть до Октябрьского переворота в 1917 году, протоиерей Евгений Яковлев являлся членом попечительского комитета епархиальной Успенской богадельни и приюта для бедняков.

Кроме этого, в 1913 году при самой Варварской церкви, с благословения Преосвященного епископа Иоакима (Левицкого), было открыто благотворительное общество имени святой великомученицы Варвары, целью которого было оказывать нравственную и материальную помощь бедным этого прихода. На протяжении четырех лет отец Евгений являлся казначеем этого общества и его действительным членом.

За время своего многолетнего пастырского служения отец Евгений неоднократно был отмечен как церковными званиями, так и наградами. На праздник Святой Пасхи в 1910 году, по Высочайшему указу Святейшего Синода, он был удостоен ордена св. Анны III степени, а спустя пять лет — возведен в сан протоиерея.

В 1921 году по благословению Святейшего Патриарха Тихона протоиерей Евгений Яковлев был награждён золотым наперсным крестом с украшениями, а в мае 1927 года митрополитом Сергием (Страгородским) награждён митрой.

1937 году, в период с 30 апреля по 26 ноября, фактически всё духовенство Нижнего Новгорода было арестовано, в том числе и клир Варварского храма. Протоиерея Евгения Яковлева арестовали 6 ноября 1937 года в его квартире. Во время обыска у священника изъяли золотой наперсный крест, царский ордер святой Анны, часы и личную переписку.

В августе месяце начался массовый процесс в отношении священнослужителей всей Нижегородской епархии во главе с Преосвященным епископом Феофаном (Туляковым), которого обвинили в создании церковно-фашистской подпольной организации.

Во время следствия отец Евгений не признал себя виновным и не дал ложных свидетельств на других обвиняемых пастырей и мирян, о чём свидетельствует протокол его единственного допроса 21 ноября 1937 года.

— Вы арестованы как активный участник контрреволюционной церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. Материалами следствия установлено, что вы до последнего времени вели антисоветскую деятельность. Виновным себя признаёте?

— Нет, не признаю.

— О вашей принадлежности к антисоветской организации следствие располагает неопровержимыми данными. Требую правдивых показаний.

— Я говорю правду.

— Вам предъявляются показания участников антисоветской организации Каторжина, Горшкова и Руновского, где они вас изобличают как участника этой организации. Вы и после этого будете отрицать свою вину?

— Я уже показал следствию, что участником антисоветской организации я не был и никакой антисоветской работы не проводил. Больше дополнить не могу, записано с моих слов верно и мне прочитано.

Документы из следственного дела протоиерея Евгения Яковлева

Решением Особой Тройки НКВД от 2−3 декабря 1937 года все арестованные священнослужители Нижнего Новгорода, в том числе и отец Евгений, были приговорены к расстрелу. Не выдержав условий тюремного содержания и методов ведения следствия сотрудников НКВД, 7 декабря 1937 года на 81-м году жизни митрофорный протоиерей Евгений Яковлев скончался, о чём свидетельствует справка, подписанная начальником тюрьмы: «Тюрьма г. Горького сообщает, что заключённый Яковлев Евгений Никандрович, числящейся содержанием за IV отделом, 7 декабря умер в больнице Отдела лагерей». Точное место его погребения неизвестно.

14 августа 1938 года Ждановский райсовет города Горького постановил церковь в честь святой великомученицы Варвары, где служил отец Евгений, закрыть на основании заявления церковного совета, который сообщил, что в храме больше некому совершать богослужения и средств для его содержания у прихожан нет. Спустя двадцать лет, в 1958 году, в связи с аварийным состоянием здания эта нижегородская церковь была взорвана.

Священномученик Евгений прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

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