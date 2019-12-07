Святая великомученица Екатерина / Сост. О. Л. Рожнева — М.: Фонд социокультурных проектов «Традиция», 2019. — 112 с. : — ил. (серия «Именинник»). ISBN 978−5-6 041 696−1-2

При крещении мы получаем имя святого — человека, особо угодившего Богу. Книга о святой Екатерине Александрийской, входящая в серию «Именинник», станет отличным подарком тем, кто носит имя Екатерина и для кого эта святая является небесной покровительницей. В ней говорится об удивительной жизни и великом подвиге святой Екатерины, о монастырях, посвященных великомученице, её иконописных изображениях, ордене святой Екатерины, а также о Екатеринах — новомученицах XX века.

Кроме того, вы узнаете о происхождении, значении имени Екатерина и истории его употребления в России. Книга содержит молитву великомученице Екатерине, с которой можно обращаться к святой в различных жизненных ситуациях.

Знаете ли вы, что:

Имя Екатерина пришло в русский язык из греческого и означает «всегда чистая, непорочная».

Это имя носили множество святых христианок, и самая почитаемая из них в православном мире — святая великомученица Екатерина Александрийская.

Великомученица Екатерина входила в число четырнадцати особо почитаемых древних святых, которые считались святыми помощниками христиан.

В честь этой святой девы назван один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире, основанный в IV веке у подножия горы Синай.

В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя святой Екатерины Александрийской кратеру на видимой стороне Луны.

Интересно, что:

Имя Екатерина широко распространено почти во всех странах и входит в десятку самых популярных женских имен.

«Екатерина» звучит как «Катрин» во Франции, «Кэтрин» — в Америке, «Катарина» — в Германии, «Катрине» — в Дании, «Каталина» — в Румынии, «Катажина» — в Польше, а есть ещё варианты:"Кэти", «Кете», «Кати» и десятки других.

Имя Екатерина часто давалось царственным особам. Его носили две императрицы всероссийские: Екатерина I и Екатерина II (Великая), ставшие Екатеринами при крещении. Княгиня Екатерина Дашкова и множество других знатных дам были также названы в честь святой Екатерины.

История о том, как святая Екатерина явилась русскому царю

Интересно, что в средние века имя Екатерина было широко распространено в Западной Европе, а на Руси примерно до середины XVII века встречалось крайне редко. В переписи Москвы 1638 года упоминались почти полтысячи женских имен, но Екатерин из них — только двенадцать, да и те являлись жительницами Немецкой слободы.

Популярность имя Екатерина обрело чудесным образом. В холодном снежном декабре 1658 года царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, любимым увлечением которого помимо шахмат была соколиная и псовая охота, охотился в своём заповеднике недалеко от Москвы. Быстро заканчивался короткий зимний день, и он решил заночевать в походном шатре в Ермолинских Рощах, чтобы наутро продолжить погоню за зверьем.

В тонком сне царю явилась святая дева Екатерина Александрийская, которая возвестила ему о рождении дочери. По преданию, она сказала: «Не ужасайся, царь, но благодари Господа. В эту ночь по Его воле супруга твоя родила тебе дочь на утешение». Проснувшись, вместо продолжения охоты царь поспешил вернуться в Москву к государыне Марии Ильиничне Милославской.

Когда царь со свитой подъезжал к Коломенскому, то встретил гонца, спешившего к государю с радостной вестью: у него действительно родилась дочь. Царь дал обет построить на месте, где явилась ему святая Екатерина, монастырь в её честь. Почитая святую, он нарек Екатериной и новорожденную — седьмую из его шестнадцати детей.

Царь тут же написал указ о возведении монастыря, и плотники усердно приступили к работе: первые монастырские постройки были деревянными. В 1664 году началось и каменное строительство, которое, как и содержание Екатерининской пустыни, финансировалось за сч`т личных средств государя. Ныне это действующий Свято-Екатерининский мужской монастырь в городе Видное Московской области.

Распространение имени Екатерина в России

Святая великомученица Екатерина

Помимо дочери Алексея Михайловича, Екатерины Алексеевны, получившей своё имя чудесным образом, в истории императорского дома были ещё две тезки: Екатерина I и Екатерина II (Великая). Царский выбор, конечно, способствовал распространению этого имени в Российской империи. Уже во второй половине XVIII века имя Екатерина стало одним из самых популярных среди русских дворянок: в списке придворных дам в 1802 году Екатерины по количеству уступали только Аннам.

Постепенно Екатеринами начали называть и купеческих, и крестьянских дочек. В XIX веке имя широко распространилось среди простонародья в разговорной форме «Катерина». В начале XX века имя стало четвёртым по популярности в Российской империи. Правда, когда простые люди стали называть детей Катеринами, дворянки почти перестали это делать, выбирая для своих дочек более изысканные, по их мнению, имена.

Шли годы, Екатерины, получившие своё имя в начале XX века, старели, становились бабушками, а молодёжь не спешила называть своих дочек Катеньками. Но чудесное имя не забывалось в народе, и начиная с 1970-х годов жители России опять стали давать дочерям имя Екатерина. В начале стремительного XXI века это имя вернуло себе былую популярность и сейчас находится в первой десятке и даже в некоторых регионах России в первой пятерке самых популярных женских имен: Анастасия, Мария, Анна, Дарья, Екатерина.

Знаете ли вы, что:

Более 200 лет (с 1713 по 1917 год) в России существовал женский орден святой великомученицы Екатерины, учреждённый Петром Великим для награждения великих княгинь и дам высшего света. Им награждали за труды благотворительности, просветительства и даже военные заслуги дам во славу Отечества.

Орден святой Екатерины имел девиз «За Любовь и Отечество» и являлся вторым по старшинству в Российской империи после ордена святого Андрея Первозванного с его девизом «За веру и верность».

Первой обладательницей ордена святой Екатерины стала супруга Петра Великого Екатерина Алексеевна, которая как верная жена, будучи на седьмом месяце беременности, достойно сопровождала и поддерживала государя в неудачном для него Прутском походе в июле 1711 года против Османской империи, а также, согласно легенде, пожертвовала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего, дабы супруг смог заключить перемирие и избежать разгрома.

В «Гистории Свейской войны», составленной самим Петром I, написано, что сей «орден учинён в память бытности её величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона видима всеми была».

Храбрая царица Екатерина Алексеевна получила орден из рук самого государя Петра I 24 ноября 1714 года в день памяти святой великомученицы Екатерины. Всего за 200 лет орденом святой великомученицы Екатерины были награждены 734 дамы.

В 1789 году в ходе русско-шведской войны небольшой русский катер «Меркурий» атаковал и захватил шведский 44-пушечный фрегат «Венус». За этот бой Екатерина II наградила капитана брига лейтенанта флота Кроуна орденом святого Георгия, а его супругу, Марфу Ивановну, которая в сражении оказывала помощь раненым, орденом святой Екатерины.

В 2012 году традиция награждения орденом святой великомученицы Екатерины была возобновлена. Ныне девиз ордена — «За милосердие», и вручают его за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность.

История монастыря святой великомученицы Екатерины на Синае

После казни тело святой великомученицы Екатерины исчезло. По преданию, оно было перенесено Ангелами на вершину горы Синая, которая теперь носит имя святой.

Три столетия спустя после казни великомученицы, в середине VI века, настоятель монастыря Преображения, находившегося у подножия горы Синай, получил от Господа извещение: неведомый голос повелел ему вместе с братией подняться на вершину. Не мешкая, братия отправились в путь и на горе обнаружили нетленные мощи святой девы Екатерины, а именно её главу и левую руку.

Великомученица была опознана по кольцу, которое подарил ей Иисус Христос, и её святые мощи перенесли в монастырский храм. Постепенно с молитвами к ней стало обращаться всё больше и больше людей, потому что святая великомученица была очень скоропослушлива и имела благодать от Господа помогать всем, кто обращался к ней за молитвенной помощью.

В XI веке монастырь переименовали в честь святой Екатерины. Его главные святыни — серебряные ковчежцы с главой и десницей святой — хранятся в алтаре монастырского храма в мраморной раке. ещё одна небольшая часть мощей святой (её палец) находится в мощевике главной иконы великомученицы Екатерины в левом нефе базилики, и эта икона всегда открыта верующим для поклонения.

В память о посещении монастыря монахи дарят паломникам серебряные кольца с изображением сердца и надписью «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA» — «Святая Екатерина».

Знаете ли вы, что:

Монастырь святой великомученицы Екатерины ни разу не был захвачен или разрушен, поскольку в разные века ему покровительствовали Мухаммед, турецкие султаны, арабские халифы, русские цари и даже Наполеон.

Так как с момента своего основания монастырь ни разу не был разорён, в настоящее время он обладает огромным собранием уникальных икон и рукописей и уступает в их количестве и ценности только Апостольской библиотеке в Ватикане.

В монастыре хранится огромное количество ценнейших манускриптов и свитков, а также около 5000 старинных книг, некоторые из которых относятся к первым десятилетиям книгопечатания.

В монастырской библиотеке также хранятся уникальные исторические документы и грамоты с золотыми и свинцовыми печатями византийских патриархов, императоров, турецких султанов.

В монастыре находится уникальное собрание икон, причём двенадцать из них, самые редкие и старинные, написаны восковыми красками ещё в VI веке и являются древнейшими иконами во всем мире.

Среди игуменов монастыря святой Екатерины на Синае был преподобный Иоанн Лествичник (579−649), автор знаменитой «Лествицы».

За алтарем монастырской базилики Преображения находится одно из самых древних строений монастыря — часовня Неопалимой Купины, построенная на том самом месте, где, согласно библейскому повествованию, Бог разговаривал с Моисеем (Исх. 2: 2−5). Исполняя библейское указание, все входящие должны снимать здесь свою обувь.

Престол часовни расположен не над мощами святых, как обычно, а над корнями Купины, сам же куст был пересажен рядом с часовней и продолжает расти дальше.

С конца XIV века Россия поддерживала с монастырем святой Екатерины тесную связь. Русские цари неоднократно щедро одаривали обитель.

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Святая Екатерина была необычайно способной к наукам, поэтому существует обычай просить её молитв перед Богом о помощи в учёбе и при сдаче экзаменов. Мудрость, присущая святой в земной жизни, позволяет просить её о помощи, когда требуется принять какое-то важное решение.

Традиционно святая Екатерина считалась покровительницей брака, поскольку стала невестой самого лучшего Жениха на свете. Так что у неё обычно просят молитв о предстоящем замужестве и счастливой семейной жизни.

Святая великомученица обрела горячую веру и верность Богу, усердную молитву и мужество в испытаниях и искушениях, поэтому к ней также обращаются с просьбами о молитвенном ходатайстве в приобретении этих даров.

Обращаться к святой великомученице можно и своими словами, но есть составленные Церковью молитвы, которые помогут в трудных обстоятельствах просить молитвенной помощи у святой Екатерины.

Молитва святой великомученице Екатерине

О святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия нас, грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь великомученице Екатерине, глас 4:

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя мудрецы. И, якоже пресветлая луна ходящым в нощи, неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, Богозванная невесто, блаженная Екатерино: желанием востекла еси в небесный чертог, к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже, со ангелы предстоящи, за ны молися, творящыя пречестную память твою.

Кондак, глас 2:

Лик честный Божественне, мучениколюбцы, воздвигните ныне, почитающе всемудрую Екатерину: сия бо в тризнищи Христа проповеда и змия попра, риторов разумы укротивши.

Святая великомученица Екатерина, моли Бога о нас!

Подготовил Юрий Пущаев

https://pravoslavie.ru/126 153.html

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