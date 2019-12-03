Преподобномученик Арсений (в миру Александр Дмитриевич Дмитриев), игумен Тихвинский, родился 19 ноября 1872 года в деревне Вяжищи Новгородской губернии в крестьянской семье. На выбор жизненного пути Александра большое влияние оказал Николо-Вяжищский монастырь, располагавшийся в деревне, где он рос.

Достигнув 26-летнего возраста и получив родительское благословение, Александр Дмитриевич покинул родной дом и поступил в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь Новгородской епархии.

5 июля 1901 года он был зачислен в штат монастыря указным послушником. 8 мая 1904 года Александр становится мантийным монахом, получив при постриге имя Арсений, а 5 декабря 1905 года — иеродиаконом. Через восемь лет, 21 ноября 1913 года, его посвящают в сан иеромонаха с назначением проходить чередное священнослужение и исполнять клиросное послушание, каковое он и исполнял до момента закрытия обители в 1924 году. В том же году иеромонах Арсений был определён священником к полковой церкви города Тихвина, где прослужил до 1930 года. 2 сентября 1930 года отец Арсений был арестован по обвинению в «незаконном хранении серебряной монеты», за что был приговорен к 3 годам ссылки. Вместе с отцом Арсением было арестовано ещё 28 священнослужителей. После отбытия наказания исповедник вернулся в Тихвин и получил назначение служить в полковой Пантелеимоновской церкви. Церковь была закрыта в 1939 году, уже после мученической кончины отца Арсения, а позже разобрана. С 1934 по 1937 год батюшка проживал в церковной сторожке на улице Воложбенской в Тихвине.

29 сентября 1937 года отец Арсений был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Проходил по групповому делу «Дело протоиерея Сарва Ивана Романовича и других., г. Тихвин, 1937 г.». В застенке НКВД Верный ученик Христа проявил мужество, никого не оговорив и не подписав сфальсифицированные протоколы. Виновным себя не признал. Особой Тройкой при УНКВД по Ленинградской области по статье 58−10, 58−11 УК РСФСР приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 3 декабря 1937 г. и похоронен в безвестной могиле на спецкладбище НКВД «Левашова пустошь» под Санкт-Петербургом.

Памятный знак, установленный на дереве в Левашовской пустоши

Преподобномученик Арсений был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Тропарь, глас 1:

Верный ученик Христа даже до смерти быв,/ преподобномучениче Арсение приснопамятне,/ подвиги бо поста и кровию мучений/ землю Русскую освятил еси./ Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти:/ слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

Кондак, глас 3:

Мирскаго мятежа удалився,/ добре Богу послужил еси,/ во дни же гонений на Церковь Русскую/ кровь твою за Христа пролиял еси/ и страданьми твоими землю нашу обагрил еси./ Темже молися, преподобномучениче Арсение,/ сохранитися ей в Православии и благочестии/ до скончания века.

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