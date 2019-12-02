Герб на здании мэрии Москвы

Если бы все москвичи и гости столицы любили молиться, первое, после «Отче наш», что они читали бы, был бы тропарь Георгию Великомученику. Шутка ли, на борту всякого троллейбуса и муниципального автобуса видна икона «Чудо Георгия о змие». На ней великомученик в виде конного воина поражает дракона. Этот же образ находим и на гербе города Москвы, где бы он ни находился: на здании Городской Думы, на здании управления МВД и проч. Да что там! Собственно, герб Москвы и есть образ Георгия, и сколько раз мы его видим, столько раз могли бы читать тропарь святому, который, конечно, перед этим надо было бы выучить.

«Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим!»

То же изображение находим и на гербе всей страны, на самой груди двуглавого византийского орла, идейно рожденного Юстинианом и преемственно к нам от Второго Рима пришедшего. Значит, и все россияне, просвещенные христианством, коль скоро захотели бы молиться больше и чаще, могли бы (или должны были бы — как вам ближе) выучить тропарь и кондак Георгию, произнося их всякий раз, увидев герб страны. Иконы для того и пишутся, чтобы напоминать о Боге и Его святых. Гербы для того и сочиняются, чтобы, спрессовав историю города или страны, в узнаваемом образе выделить главное и согреть душу чувством причастности к великой истории.

Герб Архангельской области

А на гербе Архангельска Архистратиг силы Господней попирает и посрамляет злую силу, персонифицированную в виде падшего духа. Пожалуй, и всякий верующий архангелогородский патриот мог бы (или должен был бы) знать тропарь Михаилу и читать его всякий раз при взгляде на герб города.

«Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник вышних сил».

Тот же Архангел, кстати, красуется и на гербе Матери городов русских — богоспасаемого Киева. Как знать, была бы набожность наша покрепче да молись мы побольше, слышал бы нас ежедневно и многократно Архангел Михаил до всех кроваво-безумных последних событий, может, и не было бы самих событий.

Герб Мурома

Не каждый город, кстати, похвалится наличием священного изображения на своём гербе. Вот на гербе города Богородска вовсе не Божия Матерь, а кустики травки, растущей в тех местах, — «богородичной травки». И на гербе Мурома нет Петра и Февронии. Есть какие-то хлебы, которые в той местности «зело вкусные».

На гербе Николаева нет никакого Николая, даром что назван город в честь взятия русскими крепости Очаков, произошедшего в день памяти Мир Ликийских чудотворца в 1788 году. Да и первый корабль, спущенный на воду с новопостроенных верфей этого города, нес имя «Святой Николай» (и после этого некоторые будут рассказывать, что это не русский город?). В честь Девы Марии назван Мариуполь. Но нет образа Девы Марии на гербе Мариуполя. В честь Димитрия Ростовского назван Ростов-на-Дону, но нет образа святого на гербе. Много всего есть, а Димитрия нет.

Вообще среди множества городов обширной нашей земли не так много таких, чьи геральдические символы прямо связаны с христианством. Объяснение тому в секулярном характере петровской и послепетровской эпох и в советском периоде. Странно было бы искать нечто святое на гербе, скажем, Обнинска. А есть и вовсе курьёзы. Будённовск, что в Ставропольском крае, именовался раньше Святой Крест. И вот имя до сих пор осталось «красно-усатое», а на гербе — один Крест святой и более ничего.

Герб Пскова

На гербе Пскова в верхней части из облака изображена благословляющая Десница Божия. Не знаю, ведомо ли это всякому псковитянину. На гербе Козельска, того «злого города», жители которого с упертостью защитников Брестской крепости резались до последнего с Батыем, изображено много щитов и крестов. На гербе Воскресенска — птица Феникс, та, что сгорает раз в тысячу лет и оживает из собственного пепла. На гербе Боровска — червлёное сердце с крестом посередине и окаймлённое лавровыми ветвями. Это в честь воеводы князя Михаила Волконского. Во дни смуты при общем предательстве он остался верен присяге и до конца бился. Люди самозванца пронзили его насмерть у левого клироса в соборном храме Пафнутьева монастыря.

Думается, что любовь к большой Родине должна органично сочетаться с любовью к Родине малой. А эта последняя любовь требует знания истории, требует, чтобы всякий человек был эдаким недипломированным краеведом. Не туристом и случайным жителем в собственном городке, а человеком, мало-мальски разбирающимся в истории края. Тут мимо запоминания элементарных дат и имен не пройдёшь. И мимо геральдики не пройдёшь. И мимо местных кладбищ не пройдёшь. Не пройдёшь мимо того, что видишь ежедневно, но видишь подслеповатым глазом ничего не знающего человека.

Потом будет и молитва. О живших здесь и упокоившихся. О лучших людях этой земли. Потом уже жители Златоуста, что в Челябинской области, будут, глядишь, утром и вечером говорить: «Уст твоих, якоже светлость огня..» (тропарь святителю Иоанну Златоусту). А жители Благовещенска: «Днесь спасения нашего главизна..» (тропарь Благовещению Пресвятой Богородицы).

Москвичам, конечно, достанется тропарь и кондак великомученику Георгию.

http://www.pravoslavie.ru/126 008.html