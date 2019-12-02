Иван Всеволодович Вишневский родился 27 сентября 1888 г. в селе Вильгордское Чердынского уезда Пермской губернии в семье учителя, перешедшего впоследствии в духовное сословие, приняв сан священника.

В 1905 г. Иван Всеволодович окончил Екатеринбургское духовное училище и поступил в Пермскую семинарию, где проучился всего год. В период революции 1905 г. он, как и большинство интеллигенции того времени, придерживался левых политических убеждений и поэтому некоторое время находился под надзором полиции, но арестован не был.

С февраля 1907 г. Иван Всеволодович стал служить псаломщиком сначала в Свято-Троицкой церкви поселка Шарташский Екатеринбургского уезда, затем в Верхне-Тагильской Знаменской церкви, а потом — в Христорождественской церкви села Реутинское Камышловского уезда.

В июне 1911 г. Иван Всеволодович был направлен для служения псаломщиком в Екатеринбургский уезд, в православный Николаевский храм посёлка Верх-Нейвинский завод. Одновременно он стал преподавать математику в мужском народном училище посёлка.

10 июня 1915 г. Ивана Всеволодовича перевели в Знаменскую церковь Верхнего Тагила. Здесь он женился на Евдокие Елпидифоровне, учительнице сельской школы.

1 апреля 1916 г. псаломщик Иоанн был рукоположен в сан диакона. Он продолжал служить в Знаменской церкви Верхне-Тагильского завода, но 5 февраля 1917 г. был направлен на служение в Спасо-Преображенский собор Невьянского завода. Кроме диаконского служения, Иоанн Всеволодович много сил отдавал одному из любимейших своих дел — церковному пению.

Служа в Невьянске, диакон Иоанн стал свидетелем страшных событий, потрясших Россию после Октябрьского переворота 1917 г. Гражданская война, антибольшевистские выступления, красный террор, начавшиеся гонения на Церковь — всё это не могло не повлиять на становление личности молодого человека.

В ноябре 1919 г. диакон Иоанн был рукоположен во иерея и с этого времени стал совершать священническое служение в небольшой деревянной церкви во имя святого Прокопия Устюжского малонаселенного села Федьковка Екатеринбургского уезда (в 8 км от Невьянска).

Иерей Иоанн, как человек образованный и рассудительный, очень скоро стал пользоваться в селе большим уважением. В тяжёлые советские времена он старался укрепить в своих прихожанах мужество, стойкость и веру. Даже помощник уполномоченного Губернской ЧК товарищ Раздьяконов признал, что «священник Вишневский хорошо образован, разбирается в текущих событиях, прекрасно осведомлён о положении на фронтах…» Авторитет священника мешал местным коммунистам вести свою «политпросветительную» работу, поэтому скоро на отца Иоанна стали поступать доносы начальнику милиции первого района Екатеринбургского уезда:

«…Когда местным жителям предлагают выслушать какую-нибудь лекцию, то они тотчас постепенно расходятся по домам, как от чумы и предпочитают лучше слушать местного попа-„паука“ Вишневского, который, пользуясь слабыми струнками граждан села Федьковка, нередко ведёт с ними беседы, благодаря которым нет никакой возможности вести какую-либо полит-просветительскую работу в деревне, т.к. поп Вишневский опутал своей паутиной граждан села и нагло, почти в открытую, смеётся над братьями Манаковыми (коммунистами) и вообще над приезжими…».

В июле 1920 г. коммунист-библиотекарь Манаков, «для того, чтобы очистить сознание народных масс от религиозного дурмана», стал читать (по какой-то книге) лекцию на тему «Религия и коммунизм». В это время в библиотеку вошёл отец Иоанн, сказал: «Бросьте вы эту ерунду читать», вырвал книгу и попытался её порвать. В результате лекция была сорвана. Народ, довольный, разошёлся по домам. Ещё не раз батюшка Иоанн срывал антирелигиозные мероприятия.

Местные коммунисты требовали «изолировать» священника. В сентябре 1920 г. в село Федьковка приехал представитель военкома района. Он в своём заключении подтвердил, что граждане села предпочитают слушать местного священника, а не ходить на лекции в библиотеку.

9 октября 1920 г. иерей Иоанн Вишневский был арестован и увезён чекистами в Екатеринбург. Его обвинили в дискредитировании советской власти и антисоветской пропаганде. Священник Иоанн все обвинения отверг и объяснил свой арест тем, что братья-коммунисты Манаковы хотят свести с ним личные счёты.

На допросах батюшка называл себя сторонником советской власти и припомнил даже, что в 1908 году его преследовала старая власть за политические убеждения. В ответ на такие утверждения следователь с возмущением записал: «Он, как революционер 1907−1908 гг., получивший хорошее образование, должен знать, что религия и её учение только затемняют головы тёмных масс, а не просвещают, что на руку тёмным силам реакции. Но Вишневский всё-таки держится за своё священническое место, учит, стращает адом и Богом, убеждает религиозных фанатиков чтить святых и мощи, и в то же время имеет нахальство перед лицом правосудия заявлять, что он сторонник Советской власти…»

Следователь несмотря на то что батюшка не признавал выдвинутых против него обвинений, предложил изолировать священника Вишневского в концлагерь до окончания гражданской войны. Дело было отправлено в Екатеринбург. Коллегия Екатеринбургской Губернской ЧК рассмотрела дело священника и постановила: «Вишневского Ивана Всеволодовича подвергнуть высшей мере наказания».

22 ноября было составлено обвинительное заключение: «Священник Вишневский Иван ведёт злостную противосоветскую агитацию, благодаря каковой население отрицательно относится к культурно-просветительной работе, ведущейся в деревне, и охотнее слушает поповские нашёптывания, чем лекции в библиотеке. <…> Поэтому, считая виновность Вишневского доказанной и считая его за вредного контрреволюционера, я полагал бы к священнику Вишневскому Ивану… применить наказание к заключению в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны».

Следственное дело, заведённое на иерея Иоанна, было отправлено в Коллегию Екатеринбургской губернской ЧК, которая рассмотрела его и 2 декабря 1920 г. и постановила: «Вишневского Ивана, как сознательного и злостного врага рабоче-крестьянской власти, подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять». Приговор был приведён в исполнение в Екатеринбурге в этот же день.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 года.

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