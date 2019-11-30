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Русская линияИгумен Дамаскин (Орловский)30.11.2019 

Священномученик Василий Соколов
Память 29 ноября

Василий Александрович Соколов родился 5 мая 1880 года в деревне Чёрный Ручей Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье псаломщика. После рукоположения во иерея служил в храмах Тверской епархии. В 1930 году арестован по обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности и приговорён безбожниками к 3 годам лишения свободы в концентрационном лагере.

В 1935 году батюшка был арестован за неуплату налогов и вновь приговорён к 2 годам концлагеря. Вернувшись из заключения, отец Василий служил в Преображенском храме в селе Спас-Ульстим Удомельского района Калининской области. 20 ноября 1937 года отца Василия арестовали по обвинению во «враждебном отношении к советской власти… антисоветской агитации, направленной на срыв работ в колхозе». исповедник виновным себя не признал. Отец Василий Соколов был расстрелян 29 ноября по постановлению тройки УНКВД по Калининской области от 27 ноября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский)

Собор новомучеников и исповедников Российских

Собор новомучеников и исповедников Российских

https://rusk.ru/st.php?idar=86490
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