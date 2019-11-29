Священномученик Виктор (Виктор Иванович Воронов) родился 10 марта 1889 года в городе Вышнем Волочке Тверской губернии. В 1923 году он был рукоположен в сан священника к одному из городских храмов. Во время гонения на Православную Церковь в конце двадцатых годов священник был арестован и приговорён к пяти годам заключения за неуплату налога. Отец Виктор подал обжалование, и в силу того, что он был беден до чрезвычайности и в действительности не обладал никаким имуществом, приговор отменили.

В 1930 году он стал служить в храме села Заборовья Есеновского района, куда переехал вместе с женой, Александрой Фёдоровной, и двумя сыновьями, пяти и трёх лет. В 1936 году власти снова арестовали священника и обвинили в том, что он ведёт записи рождений и смертей прихожан. На этот раз отец Виктор был приговорён только к штрафу. 15 ноября 1937 года безбожники вновь арестовали исповедника, и он был заключён в тюрьму Вышнего Волочка.

На следующий день после ареста следователь допросил священника.

— Когда вы прибыли в Есеновский район? — спросил он.

— В Есеновский район я прибыл в 1930 году, — ответил священник.

— С какого времени вы служите священником?

— Священником я служу с 1923 года по день своего ареста.

— Следствие располагает материалами, что вы вели контрреволюционную агитацию, направленную против существующего строя.

— Контрреволюционную агитацию против существующего строя я не вёл и виновным себя не признаю.

— Следствие располагает материалами, что в 1937 году вы пытались устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать откровенные показания.

— Антисоветской демонстрации я не пытался устроить и виновным себя в этом не признаю.

— Следствие располагает материалами и свидетельскими показаниями о вашей попытке устроить антисоветскую демонстрацию. Предлагаем дать правдивые показания.

— Я вторично утверждаю, что попытки с моей стороны устроить антисоветскую демонстрацию не было.

— Следствие располагает материалами, что вы распускали провокационные слухи о скорой войне и гибели советской власти.

— Провокационных слухов о войне и гибели советской власти я не распускал и виновным себя в этом не признаю.

— Следствие располагает данными, что вы без разрешения сельсовета ходите по домам и совершаете обряды. Признаётесь в этом?

— Я считаю, что для совершения обрядов в домах верующих разрешения местного сельсовета не требуется.

27 ноября Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Виктор Воронов был расстрелян 29 ноября 1937 года.

Священномученик Виктор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3». Тверь. 2001. С. 374−375

Отец Виктор с прихожанами